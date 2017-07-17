14:07 17 июля

В РФ разработан тренажер для пилотов МЧС

В Томской области разработан 3D-авиатренажер, который поможет в подготовке пилотов МЧС, выполняющих задачи по тушению лесных пожаров, передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.



Указанный проект будет представлен на МАКС-2017.


По данным пресс-службы, в ходе разработки специалисты «консультировались с инженерами КБ имени Бериева и одним из главных конструкторов самолета-амфибии Бе-200 Германом Кобызевым, чтобы сделать аэродинамическую модель и авионику как можно ближе к оригиналу».

Авиатренажер сделан на программной платформе UNIGINE 2 Sim. Это собственная разработка компании, которая задает новый стандарт визуализации для профессиональных тренажеров, обеспечивая предельно реалистичную тренировочную среду и повышая качество подготовки пилотов,
говорится в релизе.

Пользователь тренажера оказывается в роли пилота Бе-200, работающего на тушении пожаров вокруг озера Байкал.

«Отрабатывается взлет самолета, забор воды, поиск очага возгорания с помощью тепловизора, прицельный сброс воды и возвращение на базу», – рассказали в пресс-службе.

За основу виртуального пространства взята реальная местность рядом с Байкалом размером 500х500 км. В программе также воссоздана модель атмосферы – многослойные объемные 3D-облака.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 12:28
    Такая серьезная машина и только сейчас разработали тренажер.
    Teberii
    1. сибиралт Сегодня, 12:40
      Хороша штука. И безопасная, главное.
      сибиралт
Картина дня