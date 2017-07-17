В РФ разработан тренажер для пилотов МЧС

Авиатренажер сделан на программной платформе UNIGINE 2 Sim. Это собственная разработка компании, которая задает новый стандарт визуализации для профессиональных тренажеров, обеспечивая предельно реалистичную тренировочную среду и повышая качество подготовки пилотов,

В Томской области разработан 3D-авиатренажер, который поможет в подготовке пилотов МЧС, выполняющих задачи по тушению лесных пожаров, передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.Указанный проект будет представлен на МАКС-2017.По данным пресс-службы, в ходе разработки специалисты «консультировались с инженерами КБ имени Бериева и одним из главных конструкторов самолета-амфибии Бе-200 Германом Кобызевым, чтобы сделать аэродинамическую модель и авионику как можно ближе к оригиналу».говорится в релизе.Пользователь тренажера оказывается в роли пилота Бе-200, работающего на тушении пожаров вокруг озера Байкал.«Отрабатывается взлет самолета, забор воды, поиск очага возгорания с помощью тепловизора, прицельный сброс воды и возвращение на базу», – рассказали в пресс-службе.За основу виртуального пространства взята реальная местность рядом с Байкалом размером 500х500 км. В программе также воссоздана модель атмосферы – многослойные объемные 3D-облака.