14:07 17 июля

Летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29, присвоено звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России (посмертно) летчику Сергею Рыбникову, погибшему в 2014 году при испытании истребителя МиГ-29, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.



Согласно указу, летчик-испытатель летно-испытательного отряда АО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» Рыбников Сергей Викторович награжден «за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».


Кроме того, «за мужество и высокий профессионализм» во время полета на МКС президент наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко.

Среди награжденных – артистка Театра имени Моссовета Валентина Талызина. Ей будет вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие искусства и культуры.

Этим же указом награждены несколько десятков работников металлургии, ТЭК, транспорта и других сфер.

Использованы фотографии: https://daroo.ru
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Комментарии 10

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  1. МПК105 Сегодня, 12:41
    На таких вот и держится Земля Русская... hi Покойся с миром,Воин...
    Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший; вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши.

    Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, всеблагая и милосердая Владычице, не презри мене отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблудшую, окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое.

    Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
    МПК105
    1. Teberii Сегодня, 12:48
      Есть люди в русских землях,на которых страна держится.
      Teberii
    2. vovanpain Сегодня, 12:52
      летчик-испытатель летно-испытательного отряда АО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» Рыбников Сергей Викторович награжден «за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».

      5 декабря 2014 года от тяжелых травм, полученных при катапультировании в испытательном полете, скончался летчик-испытатель 1 класса «РСК «МиГ» Рыбников Сергей Викторович.Сергей Викторович родился 15 июля 1978 года в г.Шверин, Германия. В 2000 году окончил Армавирский военный авиационный институт. В 2003 году Школу летчиков-испытателей.
      Рыбников С.В. работал в Летно-испытательном центре им. А.В.Федотова «РСК «МиГ» с апреля 2002 года в должности летчика-испытателя.За время летной работы освоил более двадцати типов серийных, модифицированных и опытных самолетов. Провел ряд ответственных испытательных работ на самолетах: МиГ-АТ, МиГ-21, МиГ-27, МиГ-31БМ, МиГ-29 всех модификаций.Наибольший вклад Сергей Викторович внес в испытания корабельных самолетов, неоднократно выполнял служебные задания за рубежом по облету и сдаче заказчику самолетов, производимых в РСК «МиГ». Проводил работу по обучению летчиков в качестве летчика-инструктора.За высокое профессиональное мастерство, грамотное и умелое принятие решений при проведении испытаний в 2006 году Указом Президента Российской Федерации Рыбников С.В. награжден медалью Нестерова.В период с июля 2012 года сентябрь 2013 года принимал участие в испытаниях самолета
      Вечная Память и Царствие Небесное.
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 13:00
        Да - Вечная Память, а
        «За заслуги перед Отечеством» IV степени
        космонавту и артистке - это как, или работа одинаковая?
        pjastolov
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:05
          Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, значительный вклад в дело защиты Отечества.

          Соломон Кейн
          1. pjastolov Сегодня, 13:18
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            Орден Почета (25.10.2005).
            Орден Дружбы (14.06.2010).

            и где здесь это? request
            pjastolov
  2. максим1987 Сегодня, 12:54
    Он погиб на работе и за это Звезду Героя. А добровольцев Донбасса по судам таскают request
    максим1987
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:08
      когда будет стоять выбор - либо погибнуть уводя самолет - либо спастись катапультируясь - но при этом вектор падения в дома - и когда вы сделаете правильный выбор. На небесах будете задавать этот вопрос про добровольцев и зачем вам дали звезду. Может найдете телеграф и телеграфируете от туда прямо в Кремль с просьбой затереть ее изображение на вашем памятнике.

      Звезда героя не просто награда - это помощь семье и всевозможные льготы и прибавки

      с-т Petrov
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:44
        а город подумал - учения... идут.... (с)
        с-т Petrov
  3. tank64rus Сегодня, 13:21
    Поменьше награждать различных артистов -футболистов побольше тех кто рискует жизнью ради Родины..
    tank64rus
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