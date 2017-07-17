Летчику Рыбникову, погибшему при испытании МиГ-29, присвоено звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России (посмертно) летчику Сергею Рыбникову, погибшему в 2014 году при испытании истребителя МиГ-29, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно указу, летчик-испытатель летно-испытательного отряда АО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» Рыбников Сергей Викторович награжден «за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».
Кроме того, «за мужество и высокий профессионализм» во время полета на МКС президент наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко.
Среди награжденных – артистка Театра имени Моссовета Валентина Талызина. Ей будет вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие искусства и культуры.
Этим же указом награждены несколько десятков работников металлургии, ТЭК, транспорта и других сфер.
Согласно указу, летчик-испытатель летно-испытательного отряда АО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» Рыбников Сергей Викторович награжден «за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники».
Кроме того, «за мужество и высокий профессионализм» во время полета на МКС президент наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней космонавтов Юрия Маленченко, Сергея Волкова и Михаила Корниенко.
Среди награжденных – артистка Театра имени Моссовета Валентина Талызина. Ей будет вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие искусства и культуры.
Этим же указом награждены несколько десятков работников металлургии, ТЭК, транспорта и других сфер.
Использованы фотографии: https://daroo.ru
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