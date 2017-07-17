14:07 17 июля

На Украине вышли псевдоисторические комиксы с "гетманским военно-морским флотом"

Не хотелось излишне пиарить майданные испражнения, однако и обойти вниманием тему никак нельзя. Если нет «перемоги» в реальности, украинские «активисты» решают добыть её на страницах комиксов. При этом комикс с сюжетом, перехлёстывающим через рамки здравого смысла и отдающим маразмом, называется не комиксом, а графическим романом. Речь идёт о детище украинских литераторов и художников современности под названием «Воля» с дублированием названия на английском языке.

На Украине вышли псевдоисторические комиксы с "гетманским военно-морским флотом"


Из сообщения создателей «шедевра»:
Всего через несколько месяцев после релиза графический роман "ВОЛЯ" стал бестселлером в своей категории и занял почётное место в библиотеках первых персон страны, таких как президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, экс-министр финансов Наталья Яресько, советники министерства обороны, депутаты самых различных политических сил и медиа деятели.






Главными героями украинского «графического романа» являются гетман Скоропадский, привидение царя Николая II, шпионка Агнешка Бжезинская, агент контрразведки Максим Кривонос и др.

Чтобы разобраться, что представляет собой «графический роман», лучше увидеть укротрейлер:


Как справедливо замечено в комментариях к этому «шедевру» (автор Евгений Проненко): «Ну хоть в комиксах у Украины есть флот».
Некоторые другие комментарии:

Константин Олешкевич
Страну уничтожили, осталось картинки рисовать. Скоро маленькие украинцы должны начать (учить) историю Великой Державы Украины по этому мультику.


Ronald Webb
Угар продакшен, этим все и сказано )))




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Комментарии 24

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  1. Серый брат Сегодня, 13:10
    Не думаю что этот шлак сильно расходится с украинской школьной программой.
    Серый брат
    1. Толстоевский Сегодня, 13:15
      скоро это будет включено в школьную программу окраины
      Толстоевский
      1. Серый брат Сегодня, 13:21
        Цитата: Толстоевский
        скоро это будет включено в школьную программу окраины

        lol
        Серый брат
      2. Shurik70 Сегодня, 13:24
        Ну, замысел сравним с "Ред Аллерт". Примерно то же самое.
        Вряд ли будет сравним по качеству. Сделано в Киеве - это диагноз.
        Shurik70
        1. Teberii Сегодня, 13:31
          Какие сверх способности у героев будут,кроме как угаром пугать?
          Teberii
          1. Серый брат Сегодня, 13:39
            Цитата: Teberii
            Какие сверх способности у героев будут,кроме как угаром пугать?

            Могут воровать газ, жечь покрышки и скакать.
            Серый брат
        2. Серый брат Сегодня, 13:37
          Цитата: Shurik70
          . Сделано в Киеве - это диагноз.

          "Лучшее" уже сделано.
          Серый брат
    2. pvv113 Сегодня, 13:29
      Цитата: Серый брат
      Не думаю что этот шлак сильно расходится с украинской школьной программой.

      pvv113
    3. vovanpain Сегодня, 13:36
      Цитата: Серый брат
      Не думаю что этот шлак сильно расходится с украинской школьной программой.

      Не знаю что там не расходится со школьной программой и наркотой. fellow
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 13:56
        что там не расходится со школьной программой

        pjastolov
    4. Венд Сегодня, 13:37
      Цитата: Серый брат
      Не думаю что этот шлак сильно расходится с украинской школьной программой.

      Да там уже столько шлака, что может и эта фигня пройдет.
      Венд
  2. Teberii Сегодня, 13:11
    Все как у за океанских друзей,героев нет так хоть нарисуем.Правда историю изучать зачем ,проще море выкопать и кораблики бумажные пускать.Что скажешь-УГАР и БЕЛАЯ ГОРЯЧКА.
    Teberii
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:12
    Знатные иллюстрации на тему "Умственно - психологические отклонения в современной Украине" .
    bouncyhunter
    1. pjastolov Сегодня, 14:06
      психологические отклонения
      это уже не отклонения
      pjastolov
  4. Rusj Сегодня, 13:12
    От дибилы Дуркаинские ! Просто жесть как у кастрюлеголовых сносит !
    Rusj
    1. Толстоевский Сегодня, 13:16
      кому наркотики, а кому и патриотостимуляторы
      Толстоевский
  5. rehev931 Сегодня, 13:13
    Ленин особо удался! wassat
    rehev931
  6. Толстоевский Сегодня, 13:14
    если есть человек-паук, почему бы не быть флоту окраины?
    Толстоевский
  7. Zomanus Сегодня, 13:16
    Да нормально, это же Украина.
    У нее сейчас работа такая-гадить в нашу сторону.
    А так как без нас у нее ничего не было, нет и не будет,
    нужно хотя бы альтернативную реальность придумать.
    Zomanus
  8. Вежливый Лось Сегодня, 13:27
    детище украинских литераторов и художников современности под названием «Воля»

    Мне кажется что в названии этого бестселлера пропущена одна буква. Между "О" и "Л". И на английский дословно это не переводится.
    Вежливый Лось
  9. tchoni Сегодня, 13:30
    Ну, что сказать!? пропаганда у них работает лучше промышленности). Если вспомнить наши книжные прилавки - так вообще ничего удивительного. Лет 5-7 назаджанр альтернативной истории был жутко популярен. И на страницах тех романов мы уж точно "рашкой" небыли. Исключительно Империей с большой буквы. Скаклы по нашим стопам пытаются идти.....
    tchoni
  10. Виктор Цай Сегодня, 13:34
    Мдааа!!!!! Мозгов нет, считай калеки! И детей вырастят на этих комиксах. Убогих.
    Виктор Цай
  11. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:36
    Марвел отдыхает ! В альтернативной реальности у 404 есть флот ! Скоро протоукры построят на орбите звезду смерти и зажарят москалей, если МВФ выдаст им очередной кредит.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  12. 30 вис Сегодня, 14:04
    Бред египетской кобылы Йули Капительман ,нанюхавшейся коксу !﻿
    30 вис
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