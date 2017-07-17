На Украине вышли псевдоисторические комиксы с "гетманским военно-морским флотом"

Всего через несколько месяцев после релиза графический роман "ВОЛЯ" стал бестселлером в своей категории и занял почётное место в библиотеках первых персон страны, таких как президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, экс-министр финансов Наталья Яресько, советники министерства обороны, депутаты самых различных политических сил и медиа деятели.

Страну уничтожили, осталось картинки рисовать. Скоро маленькие украинцы должны начать (учить) историю Великой Державы Украины по этому мультику.

Угар продакшен, этим все и сказано )))

Не хотелось излишне пиарить майданные испражнения, однако и обойти вниманием тему никак нельзя. Если нет «перемоги» в реальности, украинские «активисты» решают добыть её на страницах комиксов. При этом комикс с сюжетом, перехлёстывающим через рамки здравого смысла и отдающим маразмом, называется не комиксом, а графическим романом. Речь идёт о детище украинских литераторов и художников современности под названием «Воля» с дублированием названия на английском языке.Из сообщения создателей «шедевра»:Главными героями украинского «графического романа» являются гетман Скоропадский, привидение царя Николая II, шпионка Агнешка Бжезинская, агент контрразведки Максим Кривонос и др.Чтобы разобраться, что представляет собой «графический роман», лучше увидеть укротрейлер:Как справедливо замечено в комментариях к этому «шедевру» (автор Евгений Проненко): «Ну хоть в комиксах у Украины есть флот».Некоторые другие комментарии: