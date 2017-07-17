Донецкие хроники за неделю 08-14 июля от военкора «Маг»

Защитники Донбасса. Авдеевская Промзона

Обстрел Трудовских в Хлебное перемирие в День Петра и Павла

Анализ нарушений режима прекращения огня

На этой неделе обстрелы были ниже среднего уровня, но к концу недели ситуация на фронте резко обострилась, причем сразу же на нескольких участках фронта.ВСУ и Нацгвардия за июнь на Донбассе потеряли около 60 своих боевиков. Только по официальным данным пресс-центра штаба «АТО», за июнь 2017 года на Донбассе погибли 23 боевика 108 получили ранения. По нашим данным погибло 57 военнослужащих и 132 получили ранения.Теперь подробней о произошедших на неделе боях и обстрелах.00:00 в районе Калиново (ЛНР) украинские войска ведут минометный обстрел по квадратам. Работают два 120-мм миномета.Утром и днем было тихо.Во второй половине дня на трассе Горловка-Донецк, неподалеку от Ясиноватой под огонь ВСУ попала машина и.о. мэра Горловки И. Приходько. Кроме и.о. мэра других пострадавших нет. В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное.20:10 в западной части Горловки, между Ш.Гагарина и поселком Комарова одиночный, но очень громкий взрыв. Чуть позже началась перестрелка.21:20 трасса Бахмутка (ЛНР) активны минометы 82-мм и 120-мм, а также артиллерия и техника.22:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои с применением минометов и техники.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии фронта. Так в районе населенных пунктов:- Польное (в 9 км от фронта) выявлено местонахождение трех буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;- на базе 201 учебного центра (г.Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) под руководством иностранных инструкторов по минно-взрывному делу проводятся занятия с личным составом 48-й отдельной инженерной бригады по изготовлению самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами. В ходе практических занятий особое внимание уделяется маскировке данных взрывных устройств под предметы быта, малозаметные в городских условиях;- Новоселовка – Мирное отмечается прибытие националистического батальона «Айдар». Командованием батальона, под предлогом усиления так называемой «блокады Донбасса», планируется выставление блокпостов для осуществления поборов с местных жителей;- Артемовск (20 км от фронта) отмечено прибытие восьми гаубиц «Гиацинт - Б».За прошедшие сутки потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: один раненый.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 43 раза.На Донецком направлении по районам девять населенных пунктов. Противник применил 3 артиллерийских снарядов калибра 122-мм, 8 калибра 152-мм, 2 танковых снаряда, 4 мины калибра 82-мм и 4 мины калибра 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево.На Мариупольском направлении по районам пять населенных пунктов противник применил 4 мины калибра 82-мм и 19 мин калибра 120-мм. В результате обстрела ВСУ в поселке Трудовские получили повреждения домостроения по ул. Обородского, д.30 и д.32; по ул. Лутугина, д.38.00:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов и техники.00:10 в районе Первомайск-Попасная (ЛНР) позиционные бои с применением АГС и минометов 82-мм и 120-мм.11:30 в районе ЯБП бой, ВСУ под шум грома, работают минометами 82-мм и 120-мм.14:55 Брянка-Стаханов-Первомайск (ЛНР) и округа услышали два громких взрыва.17:15 Брянка-Стаханов-Первомайск (ЛНР) и округа снова услышали громкий взрыв.20:10 Петровский район Донецка бои с применением минометов.20:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов 82-мм и 120-мм.20:50 в районе Калиново (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, ЗУ и минометов 120-мм.21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП подключилась украинская артиллерия.22:00 в районе поселков Голубовское и Донецкий (ЛНР) позиционные бои с применением к/к пулеметов, ЗУ и минометов.23:45 в районе Калиново (ЛНР) очень сильный бой с применением всех видов вооружения: к/к пулеметов, АГС, СПГ-9, ЗУ и минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 32 раза.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 17 мин калибром 82-мм и 11 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник применил 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 9 мин калибром 82-мм и 120-мм. Наиболее интенсивному обстрелу подверглись окраины н.п. Ленинское.00:00 юго-западнее Горловки бой с применением минометов 82-мм.00:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП активно работают минометы 120-мм и артиллерия 122-мм.03:00 в районе Калиново (ЛНР) с вечера и всю ночь сильные бои и обстрелы. Работают к/к пулеметы, ЗУ, АГС, минометы 82-мм и 120-мм и артиллерия.04:15 на линии фронта также с вечера с короткими перерывами сильные бои с применением минометов и артиллерии.Утром и днем было затишье.13:15 в районе Аэропорта громкий хлопок. Местные жители утверждают, что отработало ПВО.14:00 поселки Яковлевка и Минеральное под обстрелом артиллерии 122-мм и 152-мм. Через полчаса начали работать 120-мм минометы.21:00 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ периодически ведут обстрел наших позиций с 82-мм минометов.21:20 Петровский район Донецка позиционные бои без тяжелого вооружения.21:25 трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом 120-мм минометов.21:50 в районе Докучаевска идут бои с применением к/к пулеметов, АГС и БМП. По нашим позициям в районе поселка Ясное работают САУ.22:00 в районе поселка Молодёжный (ЛНР) идет бой с применением АГС и 82-мм минометов.За прошедшие сутки ранение получили двое мирных жителей. Вечером с 21 до 22 часов в результате минометного обстрела калибром 82-мм и 120-мм произошло прямое попадание в частный дом по адресу Донецк ул. Галическая 11. Множественные осколочные ранения получили Павличенко Елена Евгеньевна 1967 г.р., Смаковский Вячеслав Александрович 1963 г.р.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 39 раз.На Донецком направлении противник задействовал тяжелую артиллерию, по тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 16 снарядов калибром 122-мм и 152-мм, а также 19 мин калибром 82-мм и 11 мин калибром 120-мм. Наиболее интенсивному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Петровский район Донецка.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел четырех населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых активно применялись танки, гранатометы и стрелковое оружие.Кроме того, произошло возгорание и полное разрушение частного дома по адресу ул.Зеленый гай 92. Выехавший по данному адресу пожарный расчет МЧС ДНР подвергся целенаправленному минометному обстрелу со стороны ВСУ. Лишь по счастливой случайности никто из личного состава расчета не пострадал, машина получила частичные повреждения.В ходе того же обстрела повреждены четыре трансформаторные подстанции, в результате чего 10 улиц остались без света.Также обстрелам из артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов со стороны ВСУ подвергся г.Докучаевск. В результате данных обстрелов повреждения получили четыре жилых дома.Утром было затишье.13:00 Докучаевск и окрестности под обстрелом 120-мм минометов.Очистные сооружения в городе Докучаевске под Донецком сегодня приостановили свою работу из-за обстрелов со стороны ВСУ, персонал эвакуирован. Об этом нам сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». «Сегодня днем очистные сооружения Докучаевска в очередной раз попали под обстрел. В целях безопасности было принято решение остановить работу объекта и эвакуировать персонал».20:30 в районе Первомайска (ЛНР) обстрел наших позиций 120-мм минами.21:00 Петровский район Донецка позиционные бои прилетело пару 82-мм мин.22:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов и минометов.22:55 в районе Первомайск (ЛНР) возобновился минометный обстрел.23:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился, начала работать артиллерия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 36 раз.На Донецком направлении противник применил по двенадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам 4 танковых снаряда, 13 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 23 мины калибром 82-мм, кроме того применялись гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел четырех населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил 5 танковых снарядов и 13 мин калибром 82-мм.00:00 на трассе Бахмутка (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов.01:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой.05:00 в районе Калиновки наши позиции под обстрелом 120-мм мин.Утром и днем тихо.21:00 Докучаевск бои с применением к/к пулеметов, ЗУ и минометов.21:00 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов, АГС и изредка минометы 82-мм.21:00 в районе ЯБП периодически стрелковое и минометы.21:20 Зайцево под обстрелом минометов.22:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.23:45 в районе Калиново (ЛНР) бой продолжается, работают минометы и периодически арта.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 35 раз.На Донецком направлении по тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам противник применил 11 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 7 танковых снарядов, а также 72 мины калибром 82-мм и 15 мины калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов ВСУ активно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел пяти населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он выпустил 17 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 7 танковых снарядов и 5 мин калибром 82-мм.Утром и днем было тихо.17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались сильные бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, СПГ-9 и минометов.17:55 Петровский район Донецка позиционный бой с применением минометов 82-мм.21:25 Петровский район Донецка бой с применением минометов продолжается. Осколки попали в район остановки 106-й школы.21:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои продолжаются с применением минометов и техники продолжаются уже 4 часа.21:30 в районе Станицы Луганской (ЛНР) бой с применением минометов и артиллерии.21:40 в районе Зайцево и Гольмовский перестрелки и минометные дуэли.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 31 раз.По территории Республики противник выпустил 2 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 5 танковых снарядов и 33 мины калибром 82 и 120-мм.00:20 в районе Кировска (ЛНР) и окрестностей ВСУ ведут обстрел из минометов и БМП. 02:00 Петровский район Донецка короткие перестрелки.04:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов.05:50 ЯБП позиционный бой с применением 120-мм минометов.Недалеко от украинского блок-поста, между КПВВ «Марьинка» и «Александровка», от острой сердечно-сосудистой недостаточности скончалась гражданка Калашникова В.И., 21.07.1950 г.р. Украинская сторона категорически отказалась проводить эвакуационные мероприятия. В связи с этим военнослужащие ВС ДНР, переодевшись в гражданскую форму одежды, вывезли тело умершей и доставили его в морг Донецка.20:00 на южном фронте из района Сартана по нашим позициям работает артиллерия ВСУ.20:30 в районе Старомихайловки бой с применением к/к пулеметов и минометов.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП арт дуэли. Очень сильные обстрелы.20:40 в Петровском районе Донецка украинская мина попала в подстанцию.21:10 в районе Калиново (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов, СПГ-9 и минометов. 22:00 Петровский район Донецка позиционный бой продолжается. ВСУ не жалеют 120-мм мин по нашим позициям.23:00 ЯБП сильные минометные и арт дуэли.23:40 в районе Калиново (ЛНР) два с половиной часа продолжается бои с применением тяжелого вооружения.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: один погибший. ВСУ обстреляли нас 49 раз.На Донецком направлении противник по четырнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 27 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, а также 48 мин калибром 82-мм и 10 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении по району населенного пункта Зайцево противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел семи населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил 4 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 21 танковый снаряд, 44 мины калибром 82-мм и 120-мм.в результате обстрелов со стороны ВСУ два мирных жителя ранено и один военнослужащий ВС ДНР погиб и один получил ранения.За неделю противник, применил по территории Республики 556 артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати трех населённых пунктов Республики, в двух из них повреждено и разрушено двенадцать домостроений.Кроме того, в Петровском районе Донецка было повреждено электроснабжение десять улиц оставались без света.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский район Донецка, а также н.п. Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское.Всем терпения и здоровья!