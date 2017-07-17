В Японии состоялся четвертый по счету полет первого собранного в стране истребителя F-35
Как сообщает японское информагенство Kyodo , в аэропорту Нагои состоялся четвертый по счету полет первого собранного в стране истребителя F-35. Истребитель пятого поколения F-35A с индексом АХ-5 выполнил испытательный полет. Самолет собран на заводе компании MHI (Mitsubishi Heavy Industries) в Нагое
Согласно сообщения после испытательных полетов два истребителя в течение текущего года будут переданы Силам самообороны Японии.
Всего военно-воздушные силы Японии планируют закупить 42 таких самолета, при этом 10 самолетов уже развернуты на базе морской пехоты США Ивакуни на юго-западе Хонсю.
Один из комментаторов высказал мысль, что США продают эти самолеты Японии лишь для того, чтобы отвадить Токио от разработки собственного истребителя, который на фоне F-35 предстает уже не таким актуальным.
Также этот истребитель планирует закупить Австралия (100 штук), Норвегия (52 самолета), Турция (100 истребителей), а также Италия, Израиль, Нидерланды, Дания и Южная Корея – 90, 33, 37, 27 и 40 F-35 соответственно. Общее количество планируемых поставок самолетов с учетом машин для ВВС США – 3167 штук.
Согласно сообщения после испытательных полетов два истребителя в течение текущего года будут переданы Силам самообороны Японии.
Всего военно-воздушные силы Японии планируют закупить 42 таких самолета, при этом 10 самолетов уже развернуты на базе морской пехоты США Ивакуни на юго-западе Хонсю.
Один из комментаторов высказал мысль, что США продают эти самолеты Японии лишь для того, чтобы отвадить Токио от разработки собственного истребителя, который на фоне F-35 предстает уже не таким актуальным.
Также этот истребитель планирует закупить Австралия (100 штук), Норвегия (52 самолета), Турция (100 истребителей), а также Италия, Израиль, Нидерланды, Дания и Южная Корея – 90, 33, 37, 27 и 40 F-35 соответственно. Общее количество планируемых поставок самолетов с учетом машин для ВВС США – 3167 штук.
Использованы фотографии: http://english.kyodonews.net/news
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