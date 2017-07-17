17:03 17 июля

В Японии состоялся четвертый по счету полет первого собранного в стране истребителя F-35

Как сообщает японское информагенство Kyodo , в аэропорту Нагои состоялся четвертый по счету полет первого собранного в стране истребителя F-35. Истребитель пятого поколения F-35A с индексом АХ-5 выполнил испытательный полет. Самолет собран на заводе компании MHI (Mitsubishi Heavy Industries) в Нагое

Согласно сообщения после испытательных полетов два истребителя в течение текущего года будут переданы Силам самообороны Японии.




Всего военно-воздушные силы Японии планируют закупить 42 таких самолета, при этом 10 самолетов уже развернуты на базе морской пехоты США Ивакуни на юго-западе Хонсю.

Один из комментаторов высказал мысль, что США продают эти самолеты Японии лишь для того, чтобы отвадить Токио от разработки собственного истребителя, который на фоне F-35 предстает уже не таким актуальным.

Также этот истребитель планирует закупить Австралия (100 штук), Норвегия (52 самолета), Турция (100 истребителей), а также Италия, Израиль, Нидерланды, Дания и Южная Корея – 90, 33, 37, 27 и 40 F-35 соответственно. Общее количество планируемых поставок самолетов с учетом машин для ВВС США – 3167 штук.

Использованы фотографии: http://english.kyodonews.net/news
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Комментарии 19

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  1. yehat Сегодня, 14:10
    а тем временем, один пилот пингвинчика уже сильно обгорел в США.
    Несколько получили разные варианты сильной гипоксии.
    правильной дорогой идете, товарищи...
    yehat
    1. НасРать Сегодня, 14:20
      И тем не менее- намечается серия из 3167 штук ....... Пора бы уже заканчивать "шапкозакидательство" !
      НасРать
      1. фигвам Сегодня, 14:29
        Цитата: НасРать
        И тем не менее- намечается серия из 3167 штук ....... Пора бы уже заканчивать "шапкозакидательство" !

        Да, количеством брать будут.
        фигвам
        1. yehat Сегодня, 15:05
          я в это не верю. Самолет требовательный к обслуживанию. Столько боеготовых держать пупок развяжется. Думаю, не меньше половины будет для галочки стоять.
          yehat
    2. soroKING Сегодня, 14:21
      в Японии объявят набор камикадзе wassat
      soroKING
      1. cniza Сегодня, 14:23
        Не надо недооценивать этот самолет , в Японии камикадзе нет , а нам надо усиленно работать.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 14:34
          нам надо усиленно работать.
          а не планировать hi
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 14:36
            hi , планировать , но работать ещё больше.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 14:37
              Так я в этом смысле, а то - будет, установим, сделаем request
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 14:40
                Не заниматься шапкозакидательством , а молча делать своё дело.
                cniza
                1. Mystery12345 Сегодня, 14:50
                  Цитата: cniza
                  Не заниматься шапкозакидательством , а молча делать своё дело.

                  правильно. (ящетаю) гумнолетит от злобной зависти, и не желания признать,что "пингвин" действительно шагнул шире чем наши, электроника превосходит нашу,техника имеет " детские болезни" которые лечатся. тупое зубоскальство-удел убогих,а реальность-тревожна.
                  Mystery12345
                  1. cniza Сегодня, 14:55
                    тупое зубоскальство-удел убогих,а реальность-тревожна.


                    И Запад это старательно поддерживает и поощряет.
                    cniza
        2. yehat Сегодня, 15:10
          в Японии служить в армии вообще желающих не много. Дошло до серьезного расширения квот для женщин. Недавно впервые в истории Японии женщина стала капитаном крупного боевого корабля. А тем временем, общественый опрос показывает, что только 13 из 100 японцев допускают свою службу в армии. Около 56% при мобилизации будут пытаться откосить. Так что камикадзе там куда меньше, чем во времена WW2.
          yehat
    3. сибиралт Сегодня, 14:48
      Японцам отсчет лучше вести от первого сбитого, а не от первого построенного laughing Иначе, так и не поумнеют.
      сибиралт
  2. NUR Сегодня, 14:31
    Самолет доступен только богатым странам, бедным сойдет и 4 поколение. Интересно посмотреть если два поколения встретятся в бою.
    NUR
    1. Walanin Сегодня, 15:17
      Будет тоже самое, как и встреча 3го с 4м. Полный разгром старичков.
      Walanin
  3. ded100 Сегодня, 14:32
    Много шума с этим ф 35 наши в сирии новую технику обкатали и все эффективность увидели а этого и близко там небыло почему что секретность такая или облажаться боятся!
    ded100
  4. Mystery12345 Сегодня, 15:12
    Цитата: NUR
    Самолет доступен только богатым странам, бедным сойдет и 4 поколение. Интересно посмотреть если два поколения встретятся в бою.

    у вас,не оформившееся понятие о "поколениях"..если ОНО вообще есть...
    Mystery12345
    1. NUR Сегодня, 15:48
      Для меня как участника достаточное понятие, на большее не претендую
      NUR
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