17:03 17 июля

Пилоты Су-25СМ отрабатывают на Кубани сложные элементы пилотажа

Летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа, базирующегося на Кубани, приступили к отработке сложных элементов пилотажа на штурмовиках Су-25СМ, сообщает пресс-служба ЮВО.

Пилоты Су-25СМ отрабатывают на Кубани сложные элементы пилотажа


В ходе тренировочных полетов пилоты выполнят взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные "бочки", виражи, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты,
говорится в релизе.


В ходе специальных тренировок отрабатываются также «действия в случае отказа и авиационной техники, при скрытном перемещении, уклонении от атаки истребительной авиации условного противника в условиях радиоэлектронного подавления», рассказали в пресс-службе.

В округе отметили, что «элементы пилотажа парами будут выполняться на малых и предельно малых высотах до 25 метров над уровнем земли».

К выполнению таких элементов допускаются только опытные летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 450 часов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Горный стрелок Сегодня, 14:49
    Атака со сложных видов маневра, со сверхмалых высот - это стало стандартом, после появления ПЗРК. Пусть тренируются. Если что, целее будут...
    Горный стрелок
    1. Mystery12345 Сегодня, 15:09
      Пилоты Су-25СМ отрабатывают на Кубани сложные элементы пилотажа
      "грачи" птицы серьёзные...просто так не летают,любят "пашню"...
      Mystery12345
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