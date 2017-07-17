Пилоты Су-25СМ отрабатывают на Кубани сложные элементы пилотажа

В ходе тренировочных полетов пилоты выполнят взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные "бочки", виражи, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты,

Летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа, базирующегося на Кубани, приступили к отработке сложных элементов пилотажа на штурмовиках Су-25СМ, сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.В ходе специальных тренировок отрабатываются также «действия в случае отказа и авиационной техники, при скрытном перемещении, уклонении от атаки истребительной авиации условного противника в условиях радиоэлектронного подавления», рассказали в пресс-службе.В округе отметили, что «элементы пилотажа парами будут выполняться на малых и предельно малых высотах до 25 метров над уровнем земли».К выполнению таких элементов допускаются только опытные летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 450 часов.