Пилоты Су-25СМ отрабатывают на Кубани сложные элементы пилотажа
Летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа, базирующегося на Кубани, приступили к отработке сложных элементов пилотажа на штурмовиках Су-25СМ, сообщает пресс-служба ЮВО.
В ходе специальных тренировок отрабатываются также «действия в случае отказа и авиационной техники, при скрытном перемещении, уклонении от атаки истребительной авиации условного противника в условиях радиоэлектронного подавления», рассказали в пресс-службе.
В округе отметили, что «элементы пилотажа парами будут выполняться на малых и предельно малых высотах до 25 метров над уровнем земли».
К выполнению таких элементов допускаются только опытные летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 450 часов.
В ходе тренировочных полетов пилоты выполнят взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные "бочки", виражи, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты,говорится в релизе.
В ходе специальных тренировок отрабатываются также «действия в случае отказа и авиационной техники, при скрытном перемещении, уклонении от атаки истребительной авиации условного противника в условиях радиоэлектронного подавления», рассказали в пресс-службе.
В округе отметили, что «элементы пилотажа парами будут выполняться на малых и предельно малых высотах до 25 метров над уровнем земли».
К выполнению таких элементов допускаются только опытные летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 450 часов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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