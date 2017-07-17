Дамаск: Тысячи представителей вооружённой оппозиции желают воевать против террористических группировок

Если говорить о количестве, то их тысячи. Я представлял список 6,7 тыс. человек, сейчас численность превышает 10 тысяч. Это в Растане и Тальбиси (провинция Хомс), Хаме и Идлибе. Под нашим руководством они создали координационный политический комитет. Я дам указания этим командирам поднять флаги, и они готовы участвовать в освобождении Дейр-эз-Зора. Вопрос очень серьёзный и не терпит отлагательств.

Я вам скажу, а вы можете не верить: та сторона хочет примирения и хочет закончить с войной и таких больше 90%. Они хотят вернуться к мирной жизни и получить амнистию. Но они боятся и не доверяют. Наша задача — создать команду, которая посеет в них чувство доверия.