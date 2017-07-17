Дамаск: Тысячи представителей вооружённой оппозиции желают воевать против террористических группировок
РИА Новости со ссылкой на главу сирийского нацсовета по вопросам примирения в Сирии Салеха Наими сообщает о готовности тысяч представителей вооружённых формирований выступить единым фронтом против террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ по решению суда). В сообщении говорится о том, что в общей сложности поднять оружие против «ан-Нусры» готовы свыше 10 тысяч представителей вооружённых формирований в Хаме, Хомсе, Идлибе и других сирийских провинциях.
Из заявления Наими:
Тот же представитель национального совета по примирению в Сирии заявил о том, что в ближайшее время вопрос участия вооружённых группировок в боях против «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ (запрещена в РФ) будет обсуждаться в турецкой столице.
Наими заявил, что группа полевых командиров вооружённых группировок уже прибыла в Анкару.
Салех Наими:
Главное, чтобы доверие испытывали и сирийские военнослужащие, так как опыт контактов с вооружённой оппозицией, мягко говоря, не всегда отличался позитивом.
Из заявления Наими:
Если говорить о количестве, то их тысячи. Я представлял список 6,7 тыс. человек, сейчас численность превышает 10 тысяч. Это в Растане и Тальбиси (провинция Хомс), Хаме и Идлибе. Под нашим руководством они создали координационный политический комитет. Я дам указания этим командирам поднять флаги, и они готовы участвовать в освобождении Дейр-эз-Зора. Вопрос очень серьёзный и не терпит отлагательств.
Тот же представитель национального совета по примирению в Сирии заявил о том, что в ближайшее время вопрос участия вооружённых группировок в боях против «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ (запрещена в РФ) будет обсуждаться в турецкой столице.
Наими заявил, что группа полевых командиров вооружённых группировок уже прибыла в Анкару.
Салех Наими:
Я вам скажу, а вы можете не верить: та сторона хочет примирения и хочет закончить с войной и таких больше 90%. Они хотят вернуться к мирной жизни и получить амнистию. Но они боятся и не доверяют. Наша задача — создать команду, которая посеет в них чувство доверия.
Главное, чтобы доверие испытывали и сирийские военнослужащие, так как опыт контактов с вооружённой оппозицией, мягко говоря, не всегда отличался позитивом.
Использованы фотографии: Ansobor.ru
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