17:04 17 июля

Дамаск: Тысячи представителей вооружённой оппозиции желают воевать против террористических группировок

РИА Новости со ссылкой на главу сирийского нацсовета по вопросам примирения в Сирии Салеха Наими сообщает о готовности тысяч представителей вооружённых формирований выступить единым фронтом против террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ по решению суда). В сообщении говорится о том, что в общей сложности поднять оружие против «ан-Нусры» готовы свыше 10 тысяч представителей вооружённых формирований в Хаме, Хомсе, Идлибе и других сирийских провинциях.

Из заявления Наими:
Если говорить о количестве, то их тысячи. Я представлял список 6,7 тыс. человек, сейчас численность превышает 10 тысяч. Это в Растане и Тальбиси (провинция Хомс), Хаме и Идлибе. Под нашим руководством они создали координационный политический комитет. Я дам указания этим командирам поднять флаги, и они готовы участвовать в освобождении Дейр-эз-Зора. Вопрос очень серьёзный и не терпит отлагательств.


Дамаск: Тысячи представителей вооружённой оппозиции желают воевать против террористических группировок



Тот же представитель национального совета по примирению в Сирии заявил о том, что в ближайшее время вопрос участия вооружённых группировок в боях против «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ (запрещена в РФ) будет обсуждаться в турецкой столице.

Наими заявил, что группа полевых командиров вооружённых группировок уже прибыла в Анкару.

Салех Наими:
Я вам скажу, а вы можете не верить: та сторона хочет примирения и хочет закончить с войной и таких больше 90%. Они хотят вернуться к мирной жизни и получить амнистию. Но они боятся и не доверяют. Наша задача — создать команду, которая посеет в них чувство доверия.


Главное, чтобы доверие испытывали и сирийские военнослужащие, так как опыт контактов с вооружённой оппозицией, мягко говоря, не всегда отличался позитивом.

Использованы фотографии: Ansobor.ru
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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 15:29
    Дамаск: Тысячи представителей вооружённой оппозиции желают воевать против террористических группировок
    и что теперь? тысячи желающих получить Гражданство и очередь в Военкоматах? в Среду погода сменится,и куда это Стадо побежит? там где дождя нет ?
    андрей юрьевич
    1. cniza Сегодня, 15:32
      Какой то не понятный хитрый финт , который может привести к ещё большему хаосу , хотя куда уже больше.
      cniza
      1. Deadушка Сегодня, 15:47
        Цитата: cniza
        Какой то не понятный хитрый финт

        Может быть "пиар-ход", что бы у оставшихся еще больше сомнения зародились по поводу дальнейшей войны. Да и не факт, что их куда-то пустят для серьезного дела, тем более всех.
        Deadушка
    2. Deadушка Сегодня, 15:42
      Цитата: андрей юрьевич
      в Среду погода сменится,и куда это Стадо побежит? там где дождя нет ?

      Так и будет. Стандартная прослойка населения которая приспосабливается к жизненным реалиям.
      Deadушка
    3. сибиралт Сегодня, 16:39
      Похоже турки настроили их сначала победить террористов, пока получают на прокорм, а Асада потом.
      сибиралт
  2. злой партизан Сегодня, 15:31
    Долго же они определялись... what
    злой партизан
    1. cniza Сегодня, 15:33
      Цитата: злой партизан
      Долго же они определялись... what


      Видимо стало припекать...
      cniza
      1. Fei_Wong Сегодня, 15:57
        ..."Солнцепёком".
        Fei_Wong
      2. Вежливый Лось Сегодня, 16:10
        Цитата: cniza
        Видимо стало припекать...

        Традиция своевременно открывать второй фронт является неотъемлемой частью демократического общества.
        Вежливый Лось
        1. cniza Сегодня, 16:11
          Что бы успеть за "праздничный стол".
          cniza
    2. ando_bor Сегодня, 15:44
      Цитата: злой партизан
      Долго же они определялись...

      Об этом изначально речь шла, когда победитель определится, к нему толпы "прозревших" побегут, потому зачастую и не напрягались, - их вусмерть не укатывали, - берегли силы, - свозили их в резервации.
      ando_bor
    3. Вежливый Лось Сегодня, 16:13
      Цитата: злой партизан
      Долго же они определялись...

      Пинать мертвого льва - это большое искусство! Поспешишь - он может и ногу оттяпать. Опоздаешь - и тебя вместе с ним запинают.
      Вежливый Лось
  3. kepmor Сегодня, 15:38
    зашевилились падальщики...мирная жизнь...амнистия...да хрень всё это...просто хотят "оторвать кусок,да по жирнее" от пирога...
    kepmor
  4. Irokez Сегодня, 15:41
    Очередная Ближневосточная хитрость. Продадут, что попало и с выгодой кому попало не взирая на идеологию и Коран.
    Жареным запахло вот и виляют задницей. Полное разоружение, амнистия и подконтрольность иначе только гуманитарно бомбить или зверски вывозить в другие регионы.
    Irokez
  5. Altona Сегодня, 15:49
    Сириусы-продажные.Если выгодно, то компартию создадут, если невыгодно проклянут.Так же и с ИГИЛ и Джебхат-Ан-Нусрой, пока было выгодно, воевали, невыгодно-воюют против.
    Altona
  6. андрей юрьевич Сегодня, 15:56
    Цитата: cniza
    Какой то не понятный хитрый финт , который может привести к ещё большему хаосу , хотя куда уже больше.

    "финт" аналог "абзацу"? what
    андрей юрьевич
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:07
    Хотят воевать - в армию, под присмотр командиров. И не скопом, а "раскассировать" по подразделениям. Но это так, глас вопиющего в пустыне...Как все таки просто подорвать порядок в стране, и как кроваво и трудно восстановить его хоть какой то...
    Горный стрелок
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