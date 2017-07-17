Китай принял на вооружение очередной корвет проекта Type 056
Как сообщает портал navyrecognition.com , на военной базе Южного флота китайских ВМС прошла торжественная церемония принятия на вооружение 34-го боевого корабля проекта Type 056.
Новый корвет получил название Hanzhong (бортовой номер — 520) и стал 34-м кораблем, построенным в рамках проекта Type 056/Type 056A (тип Jiangdao). Корветы Type 056 и Type 056A — однотипные корабли, вторая модификация оснащается буксируемым сонаром, что повышает эффективность противолодочной борьбы.
Hanzhong — это уже четвёртый корвет, принятый на вооружение китайских ВМС в текущем году. Корабль вошёл в состав Южного флота и будет базироваться в городе Бэйхай. Несмотря на относительно небольшие размеры (длина — 89 м, водоизмещение — 1300–1500 т), каждый из корветов типа Jiangdao несёт мощное вооружение: четыре противокорабельные крылатые ракеты средней дальности YJ-83 (радиус поражения — до 160 км); зенитную ракетную установку ближнего действия HQ-10 (боезапас — 24 ракеты); два трёхствольных торпедных аппарата калибра 324 мм, а также 76-мм орудие АК-176 и две 30-мм автоматические пушки. На корме каждого из кораблей расположена вертолётная площадка для Harbin Z-9 (китайская лицензионная копия французского вертолёта Aérospatiale Dauphin), передает "Warspot".
Корабли типа Jiangdao разработаны с применением технологий пониженной радиолокационной заметности. На сегодня на различных стадиях строительства находятся 12 корветов проекта Type 056/Type 056A. По неофициальной информации, ВМС Китая планируют принять на вооружение 50–70 корветов типа Jiangdao. Строительство кораблей ведётся одновременно на четырёх судостроительных предприятиях: Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipyard в Гуаньчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне и Wuchang Shipyard в Ухане. Новые корветы должны постепенно заменить состоящие на вооружении патрульные и сторожевые корабли устаревших проектов Type 37 и Type 51.
Новый корвет получил название Hanzhong (бортовой номер — 520) и стал 34-м кораблем, построенным в рамках проекта Type 056/Type 056A (тип Jiangdao). Корветы Type 056 и Type 056A — однотипные корабли, вторая модификация оснащается буксируемым сонаром, что повышает эффективность противолодочной борьбы.
Hanzhong — это уже четвёртый корвет, принятый на вооружение китайских ВМС в текущем году. Корабль вошёл в состав Южного флота и будет базироваться в городе Бэйхай. Несмотря на относительно небольшие размеры (длина — 89 м, водоизмещение — 1300–1500 т), каждый из корветов типа Jiangdao несёт мощное вооружение: четыре противокорабельные крылатые ракеты средней дальности YJ-83 (радиус поражения — до 160 км); зенитную ракетную установку ближнего действия HQ-10 (боезапас — 24 ракеты); два трёхствольных торпедных аппарата калибра 324 мм, а также 76-мм орудие АК-176 и две 30-мм автоматические пушки. На корме каждого из кораблей расположена вертолётная площадка для Harbin Z-9 (китайская лицензионная копия французского вертолёта Aérospatiale Dauphin), передает "Warspot".
Корабли типа Jiangdao разработаны с применением технологий пониженной радиолокационной заметности. На сегодня на различных стадиях строительства находятся 12 корветов проекта Type 056/Type 056A. По неофициальной информации, ВМС Китая планируют принять на вооружение 50–70 корветов типа Jiangdao. Строительство кораблей ведётся одновременно на четырёх судостроительных предприятиях: Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipyard в Гуаньчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне и Wuchang Shipyard в Ухане. Новые корветы должны постепенно заменить состоящие на вооружении патрульные и сторожевые корабли устаревших проектов Type 37 и Type 51.
Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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