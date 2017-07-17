17:04 17 июля

Китай принял на вооружение очередной корвет проекта Type 056

Как сообщает портал navyrecognition.com , на военной базе Южного флота китайских ВМС прошла торжественная церемония принятия на вооружение 34-го боевого корабля проекта Type 056.

Новый корвет получил название Hanzhong (бортовой номер — 520) и стал 34-м кораблем, построенным в рамках проекта Type 056/Type 056A (тип Jiangdao). Корветы Type 056 и Type 056A — однотипные корабли, вторая модификация оснащается буксируемым сонаром, что повышает эффективность противолодочной борьбы.

Китай принял на вооружение очередной корвет проекта Type 056



Hanzhong — это уже четвёртый корвет, принятый на вооружение китайских ВМС в текущем году. Корабль вошёл в состав Южного флота и будет базироваться в городе Бэйхай. Несмотря на относительно небольшие размеры (длина — 89 м, водоизмещение — 1300–1500 т), каждый из корветов типа Jiangdao несёт мощное вооружение: четыре противокорабельные крылатые ракеты средней дальности YJ-83 (радиус поражения — до 160 км); зенитную ракетную установку ближнего действия HQ-10 (боезапас — 24 ракеты); два трёхствольных торпедных аппарата калибра 324 мм, а также 76-мм орудие АК-176 и две 30-мм автоматические пушки. На корме каждого из кораблей расположена вертолётная площадка для Harbin Z-9 (китайская лицензионная копия французского вертолёта Aérospatiale Dauphin), передает "Warspot".

Корабли типа Jiangdao разработаны с применением технологий пониженной радиолокационной заметности. На сегодня на различных стадиях строительства находятся 12 корветов проекта Type 056/Type 056A. По неофициальной информации, ВМС Китая планируют принять на вооружение 50–70 корветов типа Jiangdao. Строительство кораблей ведётся одновременно на четырёх судостроительных предприятиях: Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipyard в Гуаньчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне и Wuchang Shipyard в Ухане. Новые корветы должны постепенно заменить состоящие на вооружении патрульные и сторожевые корабли устаревших проектов Type 37 и Type 51.

Использованы фотографии: http://www.navyrecognition.com/
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Комментарии 9

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 15:57
    Китай принял на вооружение очередной корвет проекта Type 056
    андрей юрьевич
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:12
      давайте не будем возбуждать цифрами "неофилов",дабы их "ура-разум" не повредился от сравнения флотов,кои были не сопоставимы 15 лет тому назад...
      андрей юрьевич
  2. NUR Сегодня, 16:08
    Китай корабли как пирожки печет. Главный конкурент для запада после распада союза.
    NUR
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:09
    Я блины пеку медленнее! belay Хотя-ни гораздо технологичнее! wassat
    ВЕРЕСК
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:33
      Цитата: ВЕРЕСК
      Я блины пеку медленнее! belay Хотя-ни гораздо технологичнее! wassat

      если с Нормальной сгущёнкой....я твой союзник....если не подавлюсь слюной сейчас...сам "дока" в этом деле... wink
      андрей юрьевич
      1. rudolff Сегодня, 16:51
        Чем флот Китая с ВМФ сравнивать, уж лучше о блинах поговорить! Кстате, а как со сгущенкой делаете?
        rudolff
  4. kepmor Сегодня, 16:34
    вот уж к месту...нам до них,как до шанхая пешком...аж зло берёт...
    и вроде бы, мы такие же...и лидер нации есть...и "руководящая" партия присутствует...и капитализм победил...только результаты разные...и почему так?... request request request
    kepmor
    1. Sasha_Sar Сегодня, 16:46
      Как только у нас начнут расстреливать коррупционеров на стадионах, а не давать условные сроки или тем паче отпускать из зала суда с оправдательным приговором, точно догоним. Правда тут же на ум приходят слова Н. Некрасова :"Жаль только — жить в эту пору прекрасную
      Уж не придется — ни мне, ни тебе» .
      Sasha_Sar
  5. san4es Сегодня, 16:48
    ...Ну и пусть crying ...за-то у нас ролик есть am
    san4es
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