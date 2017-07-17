17:03 17 июля

«Скрытые издержки» по F-35 обойдутся британцам в сотни миллионов

Поставка в Великобританию новейших американских самолетов F-35 Lightning II неизбежно повлекут за собой многомиллионные скрытые издержки, пишет газета The Times. Статью приводит РИА Новости .



Изначально предполагалось, что каждый новый F-35 обойдется Британии в £ 77-100 млн. Однако, как утверждают аналитики, «в реальности за каждый самолет, который доставят в страну в этом году, британцам придется заплатить более 150 миллионов фунтов стерлингов из-за скрытых издержек, которые содержатся в американских контрактах и не были включены в опубликованные данные».


К ним относятся, в том числе обновления программного обеспечения и запчасти для самолетов.

При этом, несмотря на высокую цену машин, наблюдаются определенные проблемы с их эксплуатацией. Так согласно разработке, модель истребителя F-35B должна осуществлять вертикальный взлет и посадку, «однако в американских документах содержится информация о том, что четыре из уже приобретенных истребителей слишком тяжелы, чтобы безопасно осуществлять такие маневры», отмечает газета.

Среди прочих проблем автор упомянул то обстоятельство, что «истребитель не может передавать данные британским кораблям и более старым самолетам, не раскрывая информации о своем местонахождении врагу». Кроме того, операционная система истребителя, стоимостью £ 12 млн. уязвима для кибератак.

При этом газета напоминает, что британские власти «обязалась потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года». Всего будет приобретено 138 истребителей.

Издание напоминает, что Lockheed Martin разработала три варианта F-35: «наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США».

Использованы фотографии: http://sandrermakoff.livejournal.com
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 16:21
    Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда... laughing ...американцам можно только позавидывать в умении впаривать свою технику в разы больше, чем она того стоит...
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 16:27
      Лишь бы нам не оказаться в роли лоха , уж больно они нас уговаривают - какой плохой F - 35 , меня лично это напрягает , что то они нас усыпляют.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 16:32
        Цитата: cniza
        уж больно они нас уговаривают - какой плохой F - 35

        Да может он и хороший, даже отличный, но это не прорыв....как американцы его рекламируют.В целом самолет продолжает оставаться незрелыми, а его эксплуатация в значительной степени опирается на постоянную поддержку подрядчика, что неприемлемо для ведения боевых действий. F-35 остается уязвимым к баллистическому и индуцированному метательному огню из всех видов боевых угроз, вызванных ракетными ударами
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 16:36
          Да согласен может и не прорыв , это спецы должны оценить , но и постоянно над ним посмеиваться не стоит , все его проблемы доработаются и вылечатся.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 16:39
            Цитата: cniza
            Да согласен может и не прорыв , это спецы должны оценить , но и постоянно над ним посмеиваться не стоит , все его проблемы доработаются и вылечатся.

            Лечение денег стоит..дополнительных... laughing ....тут ведь вопрос не в том плохой самолёт или нет, а в соотношении так сказать цена-качества...в общем , это всё ровно , что ишака покупать по цене лошади smile ...как то так...
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 17:00
              Для них деньги не такая проблема как для нас .
              cniza
        2. андрей юрьевич Сегодня, 16:39
          Цитата: Чёрный
          Да может он и хороший, даже отличный, но это не прорыв....как американцы его рекламируют

          ну, если не считать "прозрачный пол"и дальность ракет ВВ,и АФАР...действительно...,они не офигели ли с рекламой? "были когда то и мы рысаками"-ну,кто читает Апухтина...
          андрей юрьевич
    2. krops777 Сегодня, 16:37
      Изначально предполагалось, что каждый новый F-35 обойдется Британии в £ 77-100 млн. Однако, как утверждают аналитики, «в реальности за каждый самолет, который доставят в страну в этом году, британцам придется заплатить более 150 миллионов фунтов стерлингов из-за скрытых издержек, которые содержатся в американских контрактах и не были включены в опубликованные данные».


      А как они хотели за бесплатно чтоль, 150 миллионов фунтов это еще мало, а обслуживание, а запчасти, а модернизация, а обучение пилотов и техников, а программное обеспечение и тд и тд, дорогая игрулька. good
      krops777
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:41
        Израиль наварится, на обновлении ...Руки потирают уже..! Отличная комбинация в сцепке с сша...
        ОТДЕЛ
      2. андрей юрьевич Сегодня, 17:02
        Цитата: krops777
        А как они хотели за бесплатно чтоль, 150 миллионов фунтов это еще мало, а обслуживание, а запчасти, а модернизация, а обучение пилотов и техников, а программное обеспечение и тд и тд, дорогая игрулька.

        а Вы знаете,во что обходится наша "игрулька"?и строчите со знанием дела...ну...? дальше давайте...ну?
        андрей юрьевич
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:29
    британские власти «обязалась потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года» Не наши проблемы.Я пошёл позагорать и шашлыки сварганить. Клоуны,блин! wassat
    ВЕРЕСК
  3. ded100 Сегодня, 16:38
    Действительно золотая штучка! laughing

    ded100
  4. Арон Заави Сегодня, 16:39
    Бред какой то. Есть страшная тайна, но мы ее никому не скажем. Но будет плохо верьте на слово. Как то так выглядит.
    Арон Заави
  5. Runoway Сегодня, 17:03
    Я вот не пойму,а чё все радуются???
    1-враг богатеет
    2-захватывает рынки
    3-удешевляет цену изделия для внутреннего рынка
    У них всё прекрасно! И нам ли ржать и злорадствовать?! Сколько воруют у нас от олимпиоды до космодрома,плюс бюджет,девольвация и тп. Продолжать можно до бесконечности!
    Сидим с голой жопой и ржем над дорогими игрушками зажравшегося супостата, мдааа
    Runoway
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