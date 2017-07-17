«Скрытые издержки» по F-35 обойдутся британцам в сотни миллионов
Поставка в Великобританию новейших американских самолетов F-35 Lightning II неизбежно повлекут за собой многомиллионные скрытые издержки, пишет газета The Times. Статью приводит РИА Новости .
Изначально предполагалось, что каждый новый F-35 обойдется Британии в £ 77-100 млн. Однако, как утверждают аналитики, «в реальности за каждый самолет, который доставят в страну в этом году, британцам придется заплатить более 150 миллионов фунтов стерлингов из-за скрытых издержек, которые содержатся в американских контрактах и не были включены в опубликованные данные».
К ним относятся, в том числе обновления программного обеспечения и запчасти для самолетов.
При этом, несмотря на высокую цену машин, наблюдаются определенные проблемы с их эксплуатацией. Так согласно разработке, модель истребителя F-35B должна осуществлять вертикальный взлет и посадку, «однако в американских документах содержится информация о том, что четыре из уже приобретенных истребителей слишком тяжелы, чтобы безопасно осуществлять такие маневры», отмечает газета.
Среди прочих проблем автор упомянул то обстоятельство, что «истребитель не может передавать данные британским кораблям и более старым самолетам, не раскрывая информации о своем местонахождении врагу». Кроме того, операционная система истребителя, стоимостью £ 12 млн. уязвима для кибератак.
При этом газета напоминает, что британские власти «обязалась потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года». Всего будет приобретено 138 истребителей.
Издание напоминает, что Lockheed Martin разработала три варианта F-35: «наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США».
Изначально предполагалось, что каждый новый F-35 обойдется Британии в £ 77-100 млн. Однако, как утверждают аналитики, «в реальности за каждый самолет, который доставят в страну в этом году, британцам придется заплатить более 150 миллионов фунтов стерлингов из-за скрытых издержек, которые содержатся в американских контрактах и не были включены в опубликованные данные».
К ним относятся, в том числе обновления программного обеспечения и запчасти для самолетов.
При этом, несмотря на высокую цену машин, наблюдаются определенные проблемы с их эксплуатацией. Так согласно разработке, модель истребителя F-35B должна осуществлять вертикальный взлет и посадку, «однако в американских документах содержится информация о том, что четыре из уже приобретенных истребителей слишком тяжелы, чтобы безопасно осуществлять такие маневры», отмечает газета.
Среди прочих проблем автор упомянул то обстоятельство, что «истребитель не может передавать данные британским кораблям и более старым самолетам, не раскрывая информации о своем местонахождении врагу». Кроме того, операционная система истребителя, стоимостью £ 12 млн. уязвима для кибератак.
При этом газета напоминает, что британские власти «обязалась потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года». Всего будет приобретено 138 истребителей.
Издание напоминает, что Lockheed Martin разработала три варианта F-35: «наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США».
Использованы фотографии: http://sandrermakoff.livejournal.com
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