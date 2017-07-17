Сергей Лавров о США: Бандиты с большой дороги какие-то

Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы её вернуть, действовать по принципу "что моё - то моё, а что твоё - то поделим". Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убежден, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии.

Сергей Лавров, находящийся с визитом в Минске, прокомментировал ультиматумы, которые пытается выставлять американская сторона для возврата российской дипломатической собственности. Напомним, что власти США ещё во время президентства Обамы отобрали у РФ принадлежащую нашей стране (в течение десятилетий) дипломатическую дачу и выслали 35 российских дипломатов с семьями в канун наступления нового (2017) года.Россия не стала прибегать к ответным мерам, дожидаясь решения новой администрации США. Новая администрация, судя по всему, всё же не готова вернуть российскую недвижимость.Из заявления министра иностранных дел РФ (цитата «Интерфакс» ):Ранее проходила информация о том, что если США в ближайшее время не примут решение по возврату дипломатической собственности РФ и по отказу от запретов на въезд в США для российских дипломатов, то Москва готова принять ответные меры вплоть до закрытия американской школы, действующей от имени посольства США.Нужно отметить, что США ранее никогда не накладывали арест на (советскую) собственность даже во время разгара холодной войны.