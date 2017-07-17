19:41 17 июля

Сергей Лавров о США: Бандиты с большой дороги какие-то

Сергей Лавров, находящийся с визитом в Минске, прокомментировал ультиматумы, которые пытается выставлять американская сторона для возврата российской дипломатической собственности. Напомним, что власти США ещё во время президентства Обамы отобрали у РФ принадлежащую нашей стране (в течение десятилетий) дипломатическую дачу и выслали 35 российских дипломатов с семьями в канун наступления нового (2017) года.

Сергей Лавров о США: Бандиты с большой дороги какие-то


Россия не стала прибегать к ответным мерам, дожидаясь решения новой администрации США. Новая администрация, судя по всему, всё же не готова вернуть российскую недвижимость.


Из заявления министра иностранных дел РФ (цитата «Интерфакс» ):
Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы её вернуть, действовать по принципу "что моё - то моё, а что твоё - то поделим". Так люди себя не ведут приличные и воспитанные. Я убежден, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии.


Ранее проходила информация о том, что если США в ближайшее время не примут решение по возврату дипломатической собственности РФ и по отказу от запретов на въезд в США для российских дипломатов, то Москва готова принять ответные меры вплоть до закрытия американской школы, действующей от имени посольства США.

Нужно отметить, что США ранее никогда не накладывали арест на (советскую) собственность даже во время разгара холодной войны.

Использованы фотографии: Parastrok.pro
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Владимирец Сегодня, 17:25
    "Я убежден, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии."

    Сколько будем ждать пока "здравомыслящие люди" в банде будут что то решать?
    Владимирец
    1. Logall Сегодня, 17:29
      Цитата: Владимирец
      "Я убежден, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии."
      Сколько будем ждать пока "здравомыслящие люди" в банде будут что то решать?

      Пока следующие выборы в США не пройдут...
      Око за око, вот , что нужно. А то они и дальше будут борзеть...
      Logall
      1. Татьяна Сегодня, 17:36
        Так ведь, например, Н. С. Хрущёв был - не Сергей Лавров!
        Н. С. Хрущёв однажды, разозлившись над нахальством США, снял с себя ботинок, вдарил им по трибуне и без сантиментов заявил на весь мир американцам:
        - Навоняли! Сами нюхайте!
        И ведь американцы действительно от ВС СССР "нюхали"! laughing
        Татьяна
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:41
          Это -Да! Но у Хруща вкладов не было, в облигациях гос.резерва США.
          Соломон Кейн
          1. Татьяна Сегодня, 17:44
            Это точно! Сталин дураком не был и другим дураками в СССР быть не разрешал!
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 17:58
              винипух Сегодня, 17:37
              Всё равно дочку свою из США не заберёт и недвижимость.

              Когда-нибудь ему придётся либо с ними расстаться, либо Россию покинуть.
              Недаром Бжезинский однажды заявил
              Татьяна
              1. 73bor Сегодня, 19:26
                Ерунда какая-то ,это просто вне логики сами подумайте ,если-бы кто-то у него или ещё кого были в штатах или ещё где вне России стал бы он так говорить? И факты бы не плохо в студию!
                73bor
          2. Чёрный Сегодня, 17:57
            Вот вопросик у меня чозрел: А зачем мы у бандитов бабки в их ценных бумагах держим? smile
            Чёрный
        2. Соломон Кейн Сегодня, 17:48
          Во! О чем и спич. Ребята из Земли Обетованной отвечают (см.ниже Вини Пуха).
          Соломон Кейн
      2. cniza Сегодня, 17:37
        Как то вяло реагирует , время уходит , сейчас только оригинальный контр выпад может спасти репутацию и сохранить лицо.
        cniza
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:46
          ВиктОр! С удовольствием прокомментировал, но.....я после админ ареста....Боюсь разойдусь.
          Соломон Кейн
          1. cniza Сегодня, 17:48
            Константин , не только у Вас такое желание , но в баню не хочется. lol
            cniza
            1. Соломон Кейн Сегодня, 17:51
              Вить! Не заметил - темы с US чаще банят?
              Соломон Кейн
              1. cniza Сегодня, 17:57
                Это от темы почти не зависит , зависит от модератора.
                cniza
              2. pjastolov Сегодня, 18:20
                темы с US чаще банят
                а догадайтесь где живет сайт laughing
                pjastolov
                1. Соломон Кейн Сегодня, 18:24
                  Догадываюсь. Но был бы благодарен за уточнение.
                  Соломон Кейн
                  1. pjastolov Сегодня, 18:39
                    Уточняю, на данный момент сервер сайта

                    Местонахождение сайта и IP адреса: topwar.ru
                    uk ru
                    DB-IP
                    IP адрес 104.24.31.51
                    Имя ресурса
                    IP диапазон 104.18.56.0-104.31.255.255 CIDR
                    Провайдер Cloudflare
                    Организация Cloudflare, Inc.
                    Страна Canada (CA)
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                    pjastolov
                    1. Соломон Кейн Сегодня, 18:54
                      Спасибо,Владимир! Будем аккуратнее в отношении к НХЛ... laughing
                      Соломон Кейн
                      1. pjastolov Сегодня, 19:01
                        Всегда пожалуйста hi
                        pjastolov
        2. Балу Сегодня, 18:08
          Цитата: cniza
          Как то вяло реагирует , время уходит , сейчас только оригинальный контр выпад может спасти репутацию и сохранить лицо


          Мы же воспитанные, культурные, вежливые. sad
          Действия должны быть равны противодействию для сохранения баланса. Давно пора ответить зеркально и без церемоний. От нас ждут уступок в Сирии, в Баедерии, гейропе ,в отношениях с Китаем, ШОС, БРИКС и далее по списку. Русские , сдавайтесь, вы окружены! это если быть кратким.
          Наш ответ долже быть ясным и конкретным_ Русские не сдаются! angry angry angry angry
          Балу
          1. pjastolov Сегодня, 18:54
            Русские не сдаются!
            а матрасные облигации и бакбки в их банках, вы что? это же провокация laughing
            pjastolov
            1. Балу Сегодня, 19:06
              а матрасные облигации и бакбки в их банках, вы что? это же провокаци

              Могу согласиться
              Балу
              1. pjastolov Сегодня, 19:13
                Русские не сдаются - а олигархи уже продались hi
                pjastolov
      3. vovanpain Сегодня, 17:39
        Россия не стала прибегать к ответным мерам, дожидаясь решения новой администрации США. Новая администрация, судя по всему, всё же не готова вернуть российскую недвижимость

        Ну и дальше то что,опять грозное надувание щек и нахмуривание бровей?Так если Громыко с Брежневым нахмуривали брови,пол мира по щелям разбегалась,другая репу чесала как их развеселить,что бы не хмурились,а сейчас только смех стоит.
        Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию

        Ну слава богу,уж лучше поздно,чем никогда понять это.
        что если США в ближайшее время не примут решение по возврату дипломатической собственности РФ и по отказу от запретов на въезд в США для российских дипломатов, то Москва готова принять ответные меры вплоть до закрытия американской школы, действующей от имени посольства США.

        Ну так принимайте,хватит говорильни,надоела болтология. negative
        vovanpain
        1. Соломон Кейн Сегодня, 17:58
          Последним жестким жестом политического противостояния, был разворот самолета Евгением Максимовичем Примаковым над Атлантикой.....
          Соломон Кейн
          1. vovanpain Сегодня, 18:08
            Цитата: Соломон Кейн
            Последним жестким жестом политического противостояния, был разворот самолета Евгением Максимовичем Примаковым над Атлантикой.....

            Константин hi Нет больше к сожалению Евгения Максимовича request .Царствие ему небесное recourse
            vovanpain
            1. pjastolov Сегодня, 18:55
              Нет больше к сожалению Евгения Максимовича
              и наврядли уже появятся, к сожалению hi
              pjastolov
      4. тол100в Сегодня, 18:22
        Цитата: Logall
        Око за око, вот , что нужно

        А лучше два! Уровнять количество дипломатических работников к масштабу один к одному и создать для них прессинг по всему полю России! Вот такие "зеркальные меры" они быстро поймут!
        тол100в
      5. Pirogov Сегодня, 18:44
        Цитата: Logall
        Пока следующие выборы в США не пройдут...
        Око за око, вот , что нужно. А то они и дальше будут борзеть...

        А как же детишки и деньги российских чинуш ? Одни там живут и учатся ,а другие в банках лежат.
        Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:29
      Ну Лавров как четко высказался...!!!
      Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается

      Хотят счета арестовывают (Иран и т.д.), хотят бомбят (Югославия ,Ирак Ливия, Сирия..)
      А про санкции я вообще молчу , ну сами бы ввели, так нет других заставляют и плетками ...Беспредел сплошной и ООН в курятник превратился!
      ОТДЕЛ
      1. pjastolov Сегодня, 18:21
        и ООН в курятник превратился!
        петух рулит, ну или орлан? recourse
        pjastolov
    3. Комментарий был удален.
    4. Соломон Кейн Сегодня, 17:31
      Только адекватные меры. Сколь не рассуждали политики - во все времена понимали только силу. Только с ней и считались.....А подсчет здравомыслящих - удел психиатров и соц. служб опроса мнений...
      Соломон Кейн
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:03
        Цитата: Соломон Кейн
        Только адекватные меры. Сколь не рассуждали политики - во все времена понимали только силу. Только с ней и считались.....А подсчет здравомыслящих - удел психиатров и соц. служб опроса мнений...

        Константин, что то вы меня настораживаете ...И у меня смутные сомнения на счет вас!
        Чего ищите и ожидаете здесь на сайте ..? bully
        ОТДЕЛ
    5. kapitan92 Сегодня, 17:32
      Москва готова принять ответные меры вплоть до закрытия американской школы, действующей от имени посольства США.

      Опять наши пальчиком грозят! Уже даже не смешно! negative
      kapitan92
    6. Венд Сегодня, 17:35
      Вся история США это сплошь бандитизм и воровство. Что тут удивляться.
      Венд
    7. сибиралт Сегодня, 17:37
      При этом сами США даже объяснить не могут для чего они это сделали. Их "послов" в России в три раза больше, чем наших у них, резиденции в Подмосковье и напротив нашего белого дома, где они встречаются с нашей пятой колонной. Можно уровнять численность наших посолов, плюс 35 выдворить в качестве зеркальной меры и тоже забрать их недвижимость. Жириновский уже высказал недовольство, что в окна его кабинета, через дорогу, в подзорную трубу смотрят американцы из своей резиденции. bully
      сибиралт
      1. Владимирец Сегодня, 17:40
        Цитата: сибиралт
        плюс 35 выдворить в качестве зеркальной меры

        Почему именно зеркально? На неадекватное поведение нельзя отвечать зеркально, выгонять надо человек 50. А то в следующий раз они начнут рассчитывать, что им можно сделать, если мы ответим также. what
        Цитата: сибиралт
        Жириновский уже высказал недовольство, что в окна его кабинета, через дорогу, в подзорную трубу смотрят американцы из своей резиденции.

        Чего они там пытаются увидеть?
        Владимирец
        1. Fei_Wong Сегодня, 17:46
          Цитата: Владимирец
          Чего они там пытаются увидеть?

          Конечно же, легендарные сапоги, ждущие своего часа помывки в Индийском океане.
          Fei_Wong
        2. Кубик123 Сегодня, 18:00
          Цитата: Владимирец

          Чего они там пытаются увидеть?

          Ставишь лазерный микрофон и по колебаниям стекла в кабинете, слушаешь все, что там происходит. wassat
          Кубик123
      2. 34 регион Сегодня, 18:01
        17.35. Сибиралт! В подзорную трубу смотрят! Добрейшей души люди! А могли бы смотреть и в оптический прицел! lol Пока мы ничего им не можем противопоставить, так и будет. Наши партнёры как всегда активные, а мы пассивные (ведомые, зависимые, слабые). Чем больше мы будем просить у Запада и чем сильнее пытаться интегрироваться в их мир, так и будет. Просящие всегда ниже по статусу. Там это понимают хорошо, у нас не догоняют. Вот и имеем то что имеем. Мы их просим, они нам санкции, мы их просим, они ещё кладут на нас. Если драка неизбежна, надо бить первым! Получается амерцы всегда бьют первыми и выигрывают. Мы как всегда выражаем глубокую озабоченность (наверно сексуальную). Нравится нам быть глубоко озабоченными! А что делать? Ведь они могут легко арестовать вообще всю собственность и счета граждан и страны! А кто виноват? Кто пел о неприкосновенности частной собственности там? Кончается казацкая вольница!?
        34 регион
    8. Veretet Сегодня, 17:37
      Пока резерв России в США будем ждать долго
      Veretet
      1. Rusj Сегодня, 18:19
        У Китая не 106 лярдов как у России ! А 1 триллион 246 миллиардов . Вы достали уже с этими облигацыями зачем себя глупцами выставлять расскажи а ?
        Rusj
        1. КОСМОС Сегодня, 18:47
          Цитата: Rusj
          У Китая не 106 лярдов как у России ! А 1 триллион 246 миллиардов . Вы достали уже с этими облигацыями зачем себя глупцами выставлять расскажи а ?

          Безполезно, это у них "самостоятельный смысловой оборот", посредством СМИ им его внедрили в мозг и теперь он самостоятельно в нем живет, они даже не догадываться, так что просить их пояснить бессмысленно, что поделаешь, это их сущность.
          З.Ы. Месть должна быть холодной.
          КОСМОС
    9. RASKAT Сегодня, 17:50
      Не ну как тут не вставить эту эпичную песню.

      Романтики блин laughing
      RASKAT
    10. pjastolov Сегодня, 18:07
      Сколько будем ждать пока "здравомыслящие люди" в банде будут что то решать?
      пора задать один вопрос
      pjastolov
    11. к174ун7 Сегодня, 19:12
      При этом Трам-пам-пам явно не пахан в этой банде.
      к174ун7
  2. Вас Влад Сегодня, 17:29
    Бандиты с большой дороги какие-то
    Лавров стал называть вещи своими именами good
    Вас Влад
    1. Anglorussian Сегодня, 17:41
      У бандитов лидирующие позиции в авиа- и станкостроении, передовые технологии нефтедобычи. К ним едут учиться и лечиться(и жить) детки российской псевдоилиты. В логово бандитов вкладываются государственные деньги. С чего бы?
      Anglorussian
      1. Fei_Wong Сегодня, 18:00
        Цитата: Anglorussian
        передовые технологии нефтедобычи

        Это вы про гидроразрывы с ПАВами? Вместо тысячи слов, постну только одну фотку.

        Спасибо, не хотет такой "передовухи".
        А вообще-то на Лурке есть замечательная статья про так называемую "сланцевую нефть", где попутно подробно рассматриваются все существующие технологии нефтедобычи. Советую ознакомиться: http://lurkmore.to/Сланцевая_нефть
        Fei_Wong
        1. Anglorussian Сегодня, 18:08
          Про глубоководное бурение,добычу в Арктике. Да и гидроразрыв тоже-их технологии и машины используют все российские добытчики(Лурке до этого дела нет правда)
          Anglorussian
          1. Fei_Wong Сегодня, 18:18
            Вот только не надо про добычу в Арктике. Как раз в условиях Арктики наши методы более прогрессивные. Про оборудование - согласен. Импортное и покупаем, т.к. своё производство при активной помощи тех же добреньких передовых американцев и похерили в "святых" 90-х.
            А по технологиям добычи уже чуть ли не век - полный застой (ибо всё что можно реально рабочего придумать, уже придумано). Разве что только небольшие усовершенствования вносятся. Например, как те же ПАВы (но результат для экологии от данного "апгрейда" вы уже могли лицезреть наглядно).
            Fei_Wong
            1. Anglorussian Сегодня, 18:41
              Американские технологии гидроразрыва применяют все российские компании. И шельфовое бурение у них на высоте. Да,а почему у них уровень жизни на порядок выше?
              Anglorussian
              1. Fei_Wong Сегодня, 19:01
                Блин, не будь гидроразрыв придуман в Америке, он был бы придуман где-нибудь ещё. Этой технологии вообще полтора века (был придуман в 1864). Ничего, что, для примера, колесо используют все страны и все люди этого смешного шарика под названием Земля?
                Да,а почему у них уровень жизни на порядок выше?

                Может, потому что печатный станок для производства резаной бумаги, в валидность которой почему-то убедили всех, находится в США? Попробуйте проанализировать мировые экономики прошлого, когда ещё была привязка денежной массы к "золотому обеспечению" - сильно удивитесь. Но уже и тогда Америка настолько надула долларовый пузырь, что это вылилось в жесточайшую депрессию 20-30-х годов. Теперь - ей легче. Но и даже так, без привязки к реальным ценностям - не панацея. Вспоминаем относительно недавний кризис 2008-го, когда за неуёмное потребительство Америки, по сути, заплатил весь прочий мир.
                И да, Америка уже давно живёт на иждевении у всей планеты. В долг. Размеры госдолга - коллоссальные. Вот потому-то и армия нужна ей соответствующая - чтобы никто этот долг не осмелился затребовать "взад".
                Fei_Wong
                1. Anglorussian Сегодня, 19:09
                  Вы просто любите русские народные сказки...
                  Anglorussian
                  1. Fei_Wong Сегодня, 19:16
                    А вы какие любите? Американские народные? Тогда есть сразу пара вопросов:
                    1) Что есть исконный "американский народ"? Я даже сразу вам отвечу - сборище маргиналов и преступников со всей Европы.
                    2) Какие сказки могут быть у "народа", у которого даже полутысячелетия своей истории не наберётся, и который уже не раз успел прославиться геноцидом в отношении коренных жителей Америки?
                    Fei_Wong
                    1. Anglorussian Сегодня, 19:25
                      А Вы были в Штатах? Или Задорнов лучше знает? laughing Ваши аргументы-как у черных расистов-они плохие потому что мы хорошие. Дешево. negative
                      Anglorussian
    2. Балу Сегодня, 18:10
      Цитата: Вас Влад
      Лавров стал называть вещи своими именами


      Я как налогоплательщик, жду действий! angry Зачем мне слова, я итак все вижу и понимаю. yes
      Балу
  3. Veter_73 Сегодня, 17:33
    Вот и весь суверенитет. Вместо адекватного ответа, какие -то игры в порядочность.Уважают сильных.
    Veter_73
  4. винипух Сегодня, 17:37
    Всё равно дочку свою из США не заберёт и недвижимость.
    винипух
  5. kepmor Сегодня, 17:38
    странности какие-то....для министра бандиты...для президента партнёры...хрен вас там наверху разберёшь...
    kepmor
    1. Fei_Wong Сегодня, 17:51
      Ничего не странности. Слово "партнёр" в отношении западных "партнёров" уже давно стало отдельным мемом, как раз примерно и означающим - "бандит", "ханжа", "гиена".
      Fei_Wong
    2. Балу Сегодня, 18:13
      Цитата: kepmor
      странности какие-то....для министра бандиты...для президента партнёры...хрен вас там наверху разберёшь...


      Все очень просто: напарник это свой. Партнер может быть "свой" ( если цель общая, одна на двоих), а может быть "чужой" если цели противоположные.
      Балу
  6. Екатерина II Сегодня, 17:42
    Нужно отметить, что США ранее никогда не накладывали арест на (советскую) собственность даже во время разгара холодной войны.

    тогда это было смертельно опасно...
    а сейчас нет той весовой категории ни у кого
    слова Лаврова- неофициальны, а языком ультиматума с партнерами нельзя
    Обаму будем еще вспоминать как пророссийского...
    впрочем еще в разгар трампомании говорилось об этом..
    Екатерина II
    1. Fei_Wong Сегодня, 17:54
      Всё есть. Ядерка никуда не делась, а сокращение арсеналов компенсируется их современным качеством.
      Просто кто-то слишком обнаглел от безнаказанности, а у кого-то - проблемы с принятием жёстких волевых решений.
      Fei_Wong
  7. Вздринчер Сегодня, 17:49
    Цитата: Veretet
    Пока резерв России в США будем ждать долго

    Да! Это единственное разумное объяснение того что мы "жуем сопли" с США
    Вздринчер
    1. Fei_Wong Сегодня, 18:12
      Не совсем уж и жуём. Россия уже долгое время скупает золото - и не просто так. Тут ещё надо напомнить о признании китайского юаня резервной мировой валютой. Так что подспудная подготовка к сбросу ярма доллара и ФРС таки ведётся. Просто это не дело пары лет, и даже не одного десятилетия.
      Fei_Wong
      1. Veter_73 Сегодня, 19:11
        В чем и где, хранится заработанное непосильным трудом, сбережения нашей "правящей элиты" ?В долларах. Так-что не тешьте себя иллюзией-о сбросе долларового ярма.
        Veter_73
    2. Rusj Сегодня, 18:22
      Не смеши у Китая 1246000000 короче больше триллиона у нас 106 миллиардов . Вы сами себе не противны с этим своим шлаком . Хоть почитайте ну край по гуглите !
      Rusj
      1. Комментарий был удален.
      2. Соломон Кейн Сегодня, 18:52
        Уважаемый, Вы в юанях считаете?
        Согласно докладу комитета по реформам и развитию КНР, опубликованном в марте, прямые инвестиции Китая за рубеж на 2017 год составили: $130 млрд.
        Против $126,3 млрд. инвестированных в экономику Китая
        Соломон Кейн
  8. kefan Сегодня, 17:57
    Да там вся страна бывшие бандиты, о чем с ними еще можно договариваться? Хотя почему бывшие, самые настоящие.
    kefan
  9. anjey Сегодня, 18:05
    ..
    Это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается..
    янки всегда такие и большие звания и звезды менталитета не меняют.а с бандитами и разговаривать надо по фене и с кулаками....
    anjey
    1. тол100в Сегодня, 18:28
      Цитата: anjey
      а с бандитами и разговаривать надо по фене и с кулаками..

      Лучше со "Стилетами"!
      тол100в
  10. bond7213 Сегодня, 18:17
    По всем Дипломатическим Канонам подошло время для ответных мер ! Ни одна ни другая администр президентов не сняли ареста , поэтому Право за Россией наложить такие же санкции и даже более тяжёлые !
    bond7213
  11. Altona Сегодня, 18:19
    Арест дипсобственности России-это вообще за гранью добра и зла.Надо отобрать у США их дипломатические здания, выслать 38 дипломатов.Надо отвечать зеркально, не надо надеяться на "добрую волю" или на "новую администрацию". Из нас последовательно по всем фронтам делают изгоев, а мы все утираемся. Отвечать надо максимально жестко, иначе нафиг все эти ядерные силы сдерживания.Врага надо брать в прицел, а мы как Кот-Дивуар какой то, ей-богу. Будто нам нечем ответить.
    Altona
  12. кедр Сегодня, 18:20
    Суверенитету нема. Пока до большинства не дойдёт, что мы не хозяева "своему" печатному станку, "своему" ЦБ, а рубль по факту -доллар в рублёвой шкуре, до тех пор командовать "парадом и заказывать музыку" для России будет американский дядя Сэм.
    Зрим в корень, уважаемые. Кто кого победил в ХВ, тот тому салазки и загибает.
    кедр
  13. Runoway Сегодня, 18:22
    "Я убежден, что всё-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди."
    Сначало бабло инвестируют в экономику США,а потом "ждут, надеются и верят" !!!
    Нет,дорогие,так "воевать" не получится
    Runoway
  14. Delink Сегодня, 18:23
    Ну ушатали с ожиданием!
    Все должно быть адекватно соразмерно и вовремя сделано, а наши тянут резину.
    Потом бы и разбирались кто и почему. а сейчас воздух сотрясать смысла нет. Адекватный ответ уже нужен.
    Delink
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 18:40
    Это грабеж средь бела дня.Романтики.С большой дороги! bully
    ВЕРЕСК
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:13
      На счет, романтиков, Дружище, Вам на личку накрапал, а то в "баню" отправят.....
      Соломон Кейн
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:15
        Это я про мультик.По сути-так оно и есть. hi
        ВЕРЕСК
        1. Соломон Кейн Сегодня, 19:17
          Так я о том же, только персонажи другие....
          Соломон Кейн
  16. 1536 Сегодня, 18:42
    Просто США считают нас банановой республикой, с которой можно вести себя так, как заблагорассудится. Сами виноваты, поверили американским жуликам. Теперь надо действовать жестко, выгнать американцев из их осиных гнезд в Москве и других городах России. Но, судя по всему, время упущено. На такие действия правительство не способно. Всем страшно. Пойду куплю бананы, а то и их отберут американские "господа".
    1536
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:21
      Просто США считают нас банановой республикой Шарюсь по тайге-бананов так и не нашёл! crying Один кедрач с шишками!Или я плохо ищу,или США не теми нас считают!Хотя-с прошлым президентом ихним-вопросов не возникает. bully
      ВЕРЕСК
  17. samarin1969 Сегодня, 18:44
    Ну после наездов на "дипломатические дачи" и "семьи дипломатов" "партнёры" вдруг превратились в "бандитов"....
    А до этого, с мая 2014 господин Лавров проявлял невероятную "гибкость" переходящую в "беспринципность". "Красной чертой" не оказались ни проделки Тефта в России, ни сожженные люди в Одессе, ни авиация США в Сирии, ни откровенное русофобское хамство западных политиков..."Красной чертой" оказались "дипломатические" дачи...
    Сила слов господина Лаврова давно уже ничего не стоит....
    samarin1969
  18. PlayerMan Сегодня, 18:56
    ИМХО! Война им нужна!!! Только начатая нами, вот и провоцируют. (Даже, по сути прогнозов ни каких не наблюдается. Нас давят, мы глотаем. До давят, существовать перестанем. Не до давят, ответим: Агрессор со всеми вытекающими) Где то в душе горит. Даже если начнут, духа не хватит (завершить победой). они не МЫ!
    PlayerMan
  19. jetfors_84 Сегодня, 19:33
    НУ и когда будет ответ? И чем жестче тем лучше
    jetfors_84
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