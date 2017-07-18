08:40 18 июля

В Совфеде РФ удивлены нежеланием Израиля поддержать создание зон деэскалации в Сирии

Глава комитета по международным связям Совета федерации Константин Косачёв прокомментировал отказ Израиля поддержать создание зон деэскалации в Сирии. Напомним, что создание таких зон было осуществлено изначально при участии России, Турции и Ирана, затем инициатива поддержана США и Иорданией. В Израиле заявили, что создание зон безопасности на сирийской территории поддерживать не станут, так как «в них могут концентрироваться антиизраильские группировки».

В Совфеде РФ удивлены нежеланием Израиля поддержать создание зон деэскалации в Сирии


Из комментария Константина Косачёва, опубликованного в Фейсбуке :
Резкое несогласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с соглашением России и США по перемирию в Сирии, конечно, сигнал весьма неприятный. Ибо крайне важно, чтобы эта важная договорённость поддерживалась всеми ключевыми ближневосточными игроками.

Ранее Вашингтон (зам. помощника президента США Себастьян Горка) утверждал, что условия соглашения оговаривались при участии Израиля и Иордании. Оказывается, всё не так просто.
Мотивы Израиля не скрываются: он опасается усиления позиции Ирана в регионе, а также, похоже, ограничениями возможностей для самого Тель-Авива действовать против Асада. Однако никто не будет отменять столь важный документ, который даёт надежду на перелом в сирийской ситуации, только из-за предположений Израиля о гипотетических намерениях Ирана. Тегеран является столь же весомым участником ближневосточных процессов, как и Израиль. И свою роль в сирийском урегулировании он обеспечил себе активной позицией в этом вопросе, причём как в дипломатическом формате (в частности – на переговорах в Астане, где Иран выступает гарантом наряду с Россией и Турцией), так и на полях военного противостояния общему врагу – террористам.
Поэтому Тель-Авиву было бы разумнее не ополчаться на уже достигнутую договорённость между Россией и США, а найти способы, как с этим жить, и получить те выгоды, которые очевидны для всех стран региона от победы над ИГ (* террористическая группировка, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»).
Возможно, Вашингтону было бы разумно провести углубленные переговоры со своим ключевым союзником на Ближнем Востоке в обеспечение поддержки перемирия, без которого продвижение мирного процесса в Сирии невозможно.

Возможно, это стоило бы сделать и нам из Москвы.

Напомним, что Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии, всякий раз заявляя, что ответственность за активность террористов в САР несут власти страны и лично Асад. А кто в таком случае несёт ответственность в Израиле в случае террористических атак со стороны боевиков-одиночек или террористических группировок? Когда уже Израиль начнёт не на словах, а на деле поддерживать борьбу с международным терроризмом, или в планы Тель-Авива это не входит?..

Использованы фотографии: Фейсбук/Косачёв
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Комментарии 16

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  1. Langf Сегодня, 06:52
    Чё там удивляться. Ещё про сопереживание добавьте для изюминки.
    Langf
    1. Арон Заави Сегодня, 07:45
      Цитата: Langf
      Чё там удивляться. Ещё про сопереживание добавьте для изюминки.

      Карту России времен Петра Первого и сегодняшнюю,тоже будем смотреть?
      Арон Заави
      1. Молот 75 Сегодня, 08:23
        То есть вы подтверждаете, террористическое го-во Израиль, живет по принципам, колониальных держав начала 20 века, до введения общепризнанного МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Спасибо за разъяснение!
        Молот 75
  2. DEZINTO Сегодня, 06:53
    Возможно, Вашингтону было бы разумно провести углубленные переговоры со своим ключевым союзником на Ближнем Востоке в обеспечение поддержки перемирия, без которого продвижение мирного процесса в Сирии невозможно.
    Возможно, это стоило бы сделать и нам из Москвы.


    Возможно ....возможно.....возможно может быть и так.

    А вот это попробуйте !

    DEZINTO
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    сигнал весьма неприятный

    А какие "приятные" сигналы исходили от Израиля после начала войны в Сирии? Против Асада, против Ирана, латентно против России в Сирии.
    rotmistr60
  4. kepmor Сегодня, 07:06
    а чего удивлятся то?...когда это Израиль действовал в ущерб своих интересов?...
    сейчас хлынут потоки отходов жизнедеятельности от "ура-разумов", но факт остаётся фактом - евреи чётко дают понять всем...без их участия не решить ни одной проблемы на БВ...
    ну не нужен им в Дамаске Асад, который поддерживает Хизбаллу... им выгодно стравить всех и вся между собой и этом весь их гешефт....
    уверен,что эти зоны так и не будут созданы в итоге...изя против..
    хороший пример жёсткой и целеустремленной политики государства по отстаиванию своих интересов...это тебе не озабоченность каждый раз выражать.....
    kepmor
    1. БАРХАН Сегодня, 08:35
      Цитата: kepmor
      им выгодно стравить всех и вся между собой и этом весь их гешефт....

      Логично.У них есть такое право...хотеть.Но и у соседей есть право желать исчезновения государства Израиль.Кто сильней тот и прав.Историю пишут победители.
      БАРХАН
  5. Монархист Сегодня, 07:13
    Господин Натаньяху, подумайте: Иран укрепляется в Сирии, Асад не намерен покидать Дамаск,а значит имеет смысл наладить отношения с Сирией и Ираном? ПОКА Тегеран и Дамаск слабые ,но они укрепляется и ВСЕ ВСПОМНЯТ
    Монархист
  6. Нонна Сегодня, 07:19
    Интерес Израиля в Сирии - оккупационный. Не хочется евреям отдавать Голанские высоты.
    Нонна
    1. Арон Заави Сегодня, 07:47
      Цитата: Нонна
      Интерес Израиля в Сирии - оккупационный. Не хочется евреям отдавать Голанские высоты.

      Ну так и РФ не собирается территоррии приобретенные в ходе военных побед, кому либо отдавать.
      Арон Заави
  7. Ихрек Сегодня, 07:22
    Для евреев чем больше народа не еврейской нации в регионе погибнет, тем лучше. Дьявольское государство однако. Я советую евреям всё-таки дружить с соседями и мировым сообществом.
    Ихрек
  8. victorsh Сегодня, 07:45
    "Тысячу"раз писал-Я УВАЖАЮ ЕВРЕЕВ-работяг.Но я не уважаю политику государства Израиль,еврейских банкиров-которые поддерживали Гитлера(документальные факты),сионистов которые поддерживают террористов-лечат,убивают в/с САР по наводке терроров.Я не уважаю евреев,которые кричат-им все должны! вам ребята!Это славяне спасли будущую гейропу от т-м.Это гейропа НЕ помнит Бородино,Березину.1 и 2 МВ.Кто на самом деле ВОЕВАЛ за общеевропейские ценности!А теперь назовите мне героев-еврейской национальности(советское время не берем)и т.н."ценз оседлости"т.ж.во время Р.И.?В инете найдете десятки фамилий героев"не графьев"ставшими офицерами,а то и генералами.Извините меня наши"друзья"-евреев там много?Ребят вы забываете,что у основных племен славян тотем был МЕДВЕДЬ.Я когда служил на северах с ним встречался.И я понял-действительно НАШ ЗВЕРЬ.Можно писать много.Вывод у меня был есть и останется-вы оккупанты.Вам НЕ выгоден МИР вокруг вашей территории.Ваше правительство пойдет д.ж. на применение ЯО лишь бы мира там не было!Ведь первыми создали вы ЯО,а не Иран.
    victorsh
    1. На страже Сегодня, 08:04
      А я тебя не уважаю.
      Кого ты там уважаешь или не уважаешь мне, как еврею, плевать.
      На страже
      1. Молот 75 Сегодня, 08:25
        Ваш принцип в действии: Слабого ударь, сильному поклонись! Вам ж...ботам на этом сайте медом намазано, что ли?
        Молот 75
        1. Арон Заави Сегодня, 08:35
          Цитата: Молот 75
          Ваш принцип в действии: Слабого ударь, сильному поклонись! Вам ж...ботам на этом сайте медом намазано, что ли?

          Мы без твоего мнения о нас жить не можем. laughing Очень оно нас интересует. laughing
          Арон Заави
  9. На страже Сегодня, 07:59
    Что непонятно, Израиль не будет сотрудничать с террористами - Ираном, Сирией и т. д.
    Пока Асад не уберет Иран и Хизбалу не будет никакого договора.
    На страже
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