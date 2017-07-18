В Совфеде РФ удивлены нежеланием Израиля поддержать создание зон деэскалации в Сирии
Глава комитета по международным связям Совета федерации Константин Косачёв прокомментировал отказ Израиля поддержать создание зон деэскалации в Сирии. Напомним, что создание таких зон было осуществлено изначально при участии России, Турции и Ирана, затем инициатива поддержана США и Иорданией. В Израиле заявили, что создание зон безопасности на сирийской территории поддерживать не станут, так как «в них могут концентрироваться антиизраильские группировки».
Из комментария Константина Косачёва, опубликованного в Фейсбуке :
Резкое несогласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с соглашением России и США по перемирию в Сирии, конечно, сигнал весьма неприятный. Ибо крайне важно, чтобы эта важная договорённость поддерживалась всеми ключевыми ближневосточными игроками.
Ранее Вашингтон (зам. помощника президента США Себастьян Горка) утверждал, что условия соглашения оговаривались при участии Израиля и Иордании. Оказывается, всё не так просто.
Мотивы Израиля не скрываются: он опасается усиления позиции Ирана в регионе, а также, похоже, ограничениями возможностей для самого Тель-Авива действовать против Асада. Однако никто не будет отменять столь важный документ, который даёт надежду на перелом в сирийской ситуации, только из-за предположений Израиля о гипотетических намерениях Ирана. Тегеран является столь же весомым участником ближневосточных процессов, как и Израиль. И свою роль в сирийском урегулировании он обеспечил себе активной позицией в этом вопросе, причём как в дипломатическом формате (в частности – на переговорах в Астане, где Иран выступает гарантом наряду с Россией и Турцией), так и на полях военного противостояния общему врагу – террористам.
Поэтому Тель-Авиву было бы разумнее не ополчаться на уже достигнутую договорённость между Россией и США, а найти способы, как с этим жить, и получить те выгоды, которые очевидны для всех стран региона от победы над ИГ (* террористическая группировка, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»).
Возможно, Вашингтону было бы разумно провести углубленные переговоры со своим ключевым союзником на Ближнем Востоке в обеспечение поддержки перемирия, без которого продвижение мирного процесса в Сирии невозможно.
Возможно, это стоило бы сделать и нам из Москвы.
Напомним, что Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии, всякий раз заявляя, что ответственность за активность террористов в САР несут власти страны и лично Асад. А кто в таком случае несёт ответственность в Израиле в случае террористических атак со стороны боевиков-одиночек или террористических группировок? Когда уже Израиль начнёт не на словах, а на деле поддерживать борьбу с международным терроризмом, или в планы Тель-Авива это не входит?..
Из комментария Константина Косачёва, опубликованного в Фейсбуке :
Резкое несогласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с соглашением России и США по перемирию в Сирии, конечно, сигнал весьма неприятный. Ибо крайне важно, чтобы эта важная договорённость поддерживалась всеми ключевыми ближневосточными игроками.
Ранее Вашингтон (зам. помощника президента США Себастьян Горка) утверждал, что условия соглашения оговаривались при участии Израиля и Иордании. Оказывается, всё не так просто.
Мотивы Израиля не скрываются: он опасается усиления позиции Ирана в регионе, а также, похоже, ограничениями возможностей для самого Тель-Авива действовать против Асада. Однако никто не будет отменять столь важный документ, который даёт надежду на перелом в сирийской ситуации, только из-за предположений Израиля о гипотетических намерениях Ирана. Тегеран является столь же весомым участником ближневосточных процессов, как и Израиль. И свою роль в сирийском урегулировании он обеспечил себе активной позицией в этом вопросе, причём как в дипломатическом формате (в частности – на переговорах в Астане, где Иран выступает гарантом наряду с Россией и Турцией), так и на полях военного противостояния общему врагу – террористам.
Поэтому Тель-Авиву было бы разумнее не ополчаться на уже достигнутую договорённость между Россией и США, а найти способы, как с этим жить, и получить те выгоды, которые очевидны для всех стран региона от победы над ИГ (* террористическая группировка, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»).
Возможно, Вашингтону было бы разумно провести углубленные переговоры со своим ключевым союзником на Ближнем Востоке в обеспечение поддержки перемирия, без которого продвижение мирного процесса в Сирии невозможно.
Возможно, это стоило бы сделать и нам из Москвы.
Напомним, что Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии, всякий раз заявляя, что ответственность за активность террористов в САР несут власти страны и лично Асад. А кто в таком случае несёт ответственность в Израиле в случае террористических атак со стороны боевиков-одиночек или террористических группировок? Когда уже Израиль начнёт не на словах, а на деле поддерживать борьбу с международным терроризмом, или в планы Тель-Авива это не входит?..
Использованы фотографии: Фейсбук/Косачёв
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