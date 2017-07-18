Украинский контр-адмирал без флота и погон ждёт передачи американских патрульных катеров
Контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов в интервью украинскому корпункту «Радио Свобода» заявил о том, что США передадут Украине патрульные катера. При этом адмирал без флота отметил, что катера Islands Соединёнными Штатами будут переданы после проведения учения «Sea Breeze-2017». По некоторым данным, катера ранее предназначались к списанию. Из заявления контр-адмирала ВМСУ:
Кроме того, Тарасов заявил, что Россия «пользуется возможностью отрабатывать свои агрессивные действия на кораблях НАТО, заходящих в акваторию Чёрного моря». Речь идёт о применении систем радиоэлектронной борьбы. Судя по всему, вхождение самих кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря и их попытки приближаться к берегам России агрессивными действиями со стороны НАТО в отношении РФ, по мнению украинского адмирала, не являются.
Из заявления г-на Тарасова:
Контр-адмирал ВМСУ, «опустивший» погоны на рукава, заявил, что Украина и НАТО «отрабатывают действия против российских провокаций».
Учения «Sea Breeze-2017» продлятся до 23 июля.
Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим.
Кроме того, Тарасов заявил, что Россия «пользуется возможностью отрабатывать свои агрессивные действия на кораблях НАТО, заходящих в акваторию Чёрного моря». Речь идёт о применении систем радиоэлектронной борьбы. Судя по всему, вхождение самих кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря и их попытки приближаться к берегам России агрессивными действиями со стороны НАТО в отношении РФ, по мнению украинского адмирала, не являются.
Из заявления г-на Тарасова:
Они (ВС РФ) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России.
Контр-адмирал ВМСУ, «опустивший» погоны на рукава, заявил, что Украина и НАТО «отрабатывают действия против российских провокаций».
Учения «Sea Breeze-2017» продлятся до 23 июля.
Использованы фотографии: https://ru.krymr.com
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