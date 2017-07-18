08:39 18 июля

Украинский контр-адмирал без флота и погон ждёт передачи американских патрульных катеров

Контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов в интервью украинскому корпункту «Радио Свобода» заявил о том, что США передадут Украине патрульные катера. При этом адмирал без флота отметил, что катера Islands Соединёнными Штатами будут переданы после проведения учения «Sea Breeze-2017». По некоторым данным, катера ранее предназначались к списанию. Из заявления контр-адмирала ВМСУ:
Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим.


Украинский контр-адмирал без флота и погон ждёт передачи американских патрульных катеров


Кроме того, Тарасов заявил, что Россия «пользуется возможностью отрабатывать свои агрессивные действия на кораблях НАТО, заходящих в акваторию Чёрного моря». Речь идёт о применении систем радиоэлектронной борьбы. Судя по всему, вхождение самих кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря и их попытки приближаться к берегам России агрессивными действиями со стороны НАТО в отношении РФ, по мнению украинского адмирала, не являются.


Из заявления г-на Тарасова:
Они (ВС РФ) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России.


Контр-адмирал ВМСУ, «опустивший» погоны на рукава, заявил, что Украина и НАТО «отрабатывают действия против российских провокаций».

Учения «Sea Breeze-2017» продлятся до 23 июля.

Использованы фотографии: https://ru.krymr.com
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Комментарии 18

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  1. DEZINTO Сегодня, 07:26
    Контр-адмирал ВМС Украины. Тут вы мне сломали чувство юмора напрочь.
    DEZINTO
    1. Venceremos Сегодня, 08:23
      Цитата: DEZINTO
      Контр-адмирал ВМС Украины. Тут вы мне сломали чувство юмора напрочь.

      Адмирал без флота... Был уже один такой,венгерский,Хорти : "регент в королевстве без короля,адмирал без флота"
      Venceremos
      1. dzvero Сегодня, 08:31
        Хорти хоть стал адмиралом еще в Австро-Венгрии во время ПМВ. А тут смех да и только.
        Да и униформа как у пилотов гражданских авиакомпаний. Может, етот контра-адмирал тайком метит в начальники ВВС флота Украины?
        dzvero
  2. лом123 Сегодня, 07:27
    хорошо стоит )))
    лом123
    1. Logall Сегодня, 07:30
      Цитата: лом123
      хорошо стоит )))

      Извините! Но: на катера стоит? Адмирал встрял, как в рукомойник...
      Logall
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:38
      Ждёт............................................. wassat
      ВЕРЕСК
    3. soroKING Сегодня, 08:02
      вы шо не видите? он походу бухой...и не первый день request
      soroKING
  3. злой партизан Сегодня, 07:28
    Контра am - адмирал. yes
    злой партизан
  4. Владимирец Сегодня, 07:28
    "адмирал без флота"

    Да на фиг он ему нужен, отвечай потом. no
    Владимирец
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
    ... укрокакловский начальник, надевший мундир не понять какого родУ войск laughing , пытается рассуждать о мировых проблемах... прибитый к берегу, причём НАВСЕГДА... bully
    a.s.zzz888
  6. Ken71 Сегодня, 07:39
    Какая страна такой и флот.
    Ken71
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:39
    и мы эти катера получим.

    Так хоть чем-то командовать нужно, а то какой-то "свадебный" адмирал получается. А тут катера хоть и подлежащие списанию, но главное опять на халяву. Наверное жалеют, что "древние у.к.ры" не умели ставить свои "корабли" на консервацию. А то бы....
    rotmistr60
  8. inkass_98 Сегодня, 07:45
    И подводную лодку "Трешер" тоже передадут...
    inkass_98
    1. Venceremos Сегодня, 08:24
      Цитата: inkass_98
      И подводную лодку "Трешер" тоже передадут...


      Только нужно как следует поискать в пучине вод...
      Venceremos
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 07:47
    Да, вот такие они - новые герои Украины!
    Ретвизан 8
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:47
    Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России.
    Это к каким провокациям? Футбольными фанатами Одессу от одесситов зачистить если что? Если возродится "Русская весна" до границы этот адмирал не добежит.
    Наблюдатель2014
    1. Venceremos Сегодня, 08:26
      Цитата: Наблюдатель2014
      Если возродится "Русская весна" до границы этот адмирал не добежит.

      Украинские адмиралы не бегают,они плывут,как фекалии.
      Venceremos
  11. санчо Сегодня, 08:23
    мы посадим вас в бадью
    кинем в море и адью
    обойдётесь и бадьёю
    не давать же вам ладью
    (Л.Филатов)
    санчо
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