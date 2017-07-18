Портрет Ленина с карандашом и в презервативе: историческое открытие британских учёных
Известный британский историк поведал миру о немецких презервативах, с помощью которых товарищ Ленин пришёл к власти в России. Презервативы, карандаши, немного контрабанды — вот фирменный почерк революционного вождя.
Кэтрин Мерридейл (Catherine Merridale, р. 1959) окончила Кингс-колледж в Кембридже, получив степень по истории; позднее в университете Бирмингема получила степень доктора философии. Ныне эта дама — известная публицистка, специализирующаяся на истории России. Мерридейл — лауреат Исторической премии Вульфсона (2013 г.) и премии русской книги Пушкинского дома (2014 г.). Обе награды получены учёной за книгу «Красная крепость».
В рубрике «Мнение» газеты «Нью-Йорк Таймс» в рамках серии «Красный век» вышла новая статья Кэтрин Мерридейл «Как немецкие презервативы финансировали русскую революцию».
Имя Владимира Ильича Ленина в материале историка склоняется рядом со словами и сочетаниями «спекуляции военного времени», «контрабанда чёрного рынка», «преступность».
Как полагает Кэтрин Мерридейл, «спекуляции» помогли Ленину в 1917 году профинансировать революционную деятельность. Большая часть наличных, необходимых вождю мирового пролетариата для подготовки Великой Октябрьской социалистической революции, поступала «через импортно-экспортную компанию, специализирующуюся на контрабандных фармацевтических препаратах, карандашах и немецких презервативах».
Исток поставок берёт начало в Швейцарии, где тов. Ленин жил с начала Первой мировой войны. В марте 1917 года новости о революции в Петрограде дошли до Цюриха. Безопасного пути для возвращения Ленина не существовало. После недельных переговоров правительство Германии предложило Ленину безопасный маршрут через свою территорию к Балтийскому морю в специальном вагоне с запертыми дверями. Поезд был «экстерриториальным», якобы не имевшим отношения к Германии.
Откуда взял Ленин средства на государственный переворот?
Ленину не требовалось «золото кайзера» на дорогу. Но в Петрограде ему стали задавать вопросы: откуда денежки, не немецкий ли он шпион? Ленину пришлось снова бежать, а в августе 1917 года Временное правительство даже осудило его (заочно). Однако этот упрямец в сентябре снова пробрался в Россию.
Несмотря на известное хвастовство Рихарда фон Кюльмана, сам Ленин заявлял, что отмёл предложения всех агентов, которых немцы подсылали к нему. Он настоял на том (и справедливо, отмечает историк), что его партия восторжествовала реально, выступая за действительные народные чаяния.
Однако это полуправда. Наличные всё же требовались. Летом 1917 года британцы подсчитали: на пропагандистские «усилия» Ленина (газеты, плакаты, их распространение) необходимо примерно 2 миллиона фунтов стерлингов ежемесячно.
«Вот тут и появляются презервативы и карандаши, — указывает историк. — Ленин не мог рисковать брать прямые взятки, но Берлину было легко снабдить своих агентов товарами, а затем позабыть отправить счёт».
Товары экспортировались в Данию законным способом, правда, упаковку незаконно переделывали, а затем их перепродавали странам, в которые был запрещён импорт из Германии. Часть прибыли попадала в казну большевиков через предприятия в Стокгольме. Ключевую роль здесь сыграл Яков Фюрстенберг, менеджер скандинавской импортно-экспортной компании, руководители которой, Александр Хелфанд и Георг Скларц, были известными немецкими шпионами. По словам одного немецкого агента, в 1917 году Ленин действовал именно так, как было нужно Германии.
Как заметил сам Ленин, «иногда подлец полезен для нашей партии именно потому, что он подлец».
Кэтрин Мерридейл (Catherine Merridale, р. 1959) окончила Кингс-колледж в Кембридже, получив степень по истории; позднее в университете Бирмингема получила степень доктора философии. Ныне эта дама — известная публицистка, специализирующаяся на истории России. Мерридейл — лауреат Исторической премии Вульфсона (2013 г.) и премии русской книги Пушкинского дома (2014 г.). Обе награды получены учёной за книгу «Красная крепость».
В рубрике «Мнение» газеты «Нью-Йорк Таймс» в рамках серии «Красный век» вышла новая статья Кэтрин Мерридейл «Как немецкие презервативы финансировали русскую революцию».
Имя Владимира Ильича Ленина в материале историка склоняется рядом со словами и сочетаниями «спекуляции военного времени», «контрабанда чёрного рынка», «преступность».
Как полагает Кэтрин Мерридейл, «спекуляции» помогли Ленину в 1917 году профинансировать революционную деятельность. Большая часть наличных, необходимых вождю мирового пролетариата для подготовки Великой Октябрьской социалистической революции, поступала «через импортно-экспортную компанию, специализирующуюся на контрабандных фармацевтических препаратах, карандашах и немецких презервативах».
Исток поставок берёт начало в Швейцарии, где тов. Ленин жил с начала Первой мировой войны. В марте 1917 года новости о революции в Петрограде дошли до Цюриха. Безопасного пути для возвращения Ленина не существовало. После недельных переговоров правительство Германии предложило Ленину безопасный маршрут через свою территорию к Балтийскому морю в специальном вагоне с запертыми дверями. Поезд был «экстерриториальным», якобы не имевшим отношения к Германии.
Рихард фон Кюльман. Был статс-секретарём (министром) иностранных дел Германской империи во время Первой мировой войны. Открыто хвастался ролью своей страны в русском большевистском перевороте 1917 года. Фото: Edward Steichen / Condé Nast, via Getty Images
Откуда взял Ленин средства на государственный переворот?
Ленину не требовалось «золото кайзера» на дорогу. Но в Петрограде ему стали задавать вопросы: откуда денежки, не немецкий ли он шпион? Ленину пришлось снова бежать, а в августе 1917 года Временное правительство даже осудило его (заочно). Однако этот упрямец в сентябре снова пробрался в Россию.
Несмотря на известное хвастовство Рихарда фон Кюльмана, сам Ленин заявлял, что отмёл предложения всех агентов, которых немцы подсылали к нему. Он настоял на том (и справедливо, отмечает историк), что его партия восторжествовала реально, выступая за действительные народные чаяния.
Однако это полуправда. Наличные всё же требовались. Летом 1917 года британцы подсчитали: на пропагандистские «усилия» Ленина (газеты, плакаты, их распространение) необходимо примерно 2 миллиона фунтов стерлингов ежемесячно.
«Вот тут и появляются презервативы и карандаши, — указывает историк. — Ленин не мог рисковать брать прямые взятки, но Берлину было легко снабдить своих агентов товарами, а затем позабыть отправить счёт».
Товары экспортировались в Данию законным способом, правда, упаковку незаконно переделывали, а затем их перепродавали странам, в которые был запрещён импорт из Германии. Часть прибыли попадала в казну большевиков через предприятия в Стокгольме. Ключевую роль здесь сыграл Яков Фюрстенберг, менеджер скандинавской импортно-экспортной компании, руководители которой, Александр Хелфанд и Георг Скларц, были известными немецкими шпионами. По словам одного немецкого агента, в 1917 году Ленин действовал именно так, как было нужно Германии.
Как заметил сам Ленин, «иногда подлец полезен для нашей партии именно потому, что он подлец».
Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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