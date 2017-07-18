Портрет Ленина с карандашом и в презервативе: историческое открытие британских учёных

Рихард фон Кюльман. Был статс-секретарём (министром) иностранных дел Германской империи во время Первой мировой войны. Открыто хвастался ролью своей страны в русском большевистском перевороте 1917 года. Фото: Edward Steichen / Condé Nast, via Getty Images

Обозревал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru