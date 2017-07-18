08:39 18 июля

Портрет Ленина с карандашом и в презервативе: историческое открытие британских учёных

Известный британский историк поведал миру о немецких презервативах, с помощью которых товарищ Ленин пришёл к власти в России. Презервативы, карандаши, немного контрабанды — вот фирменный почерк революционного вождя.

Кэтрин Мерридейл (Catherine Merridale, р. 1959) окончила Кингс-колледж в Кембридже, получив степень по истории; позднее в университете Бирмингема получила степень доктора философии. Ныне эта дама — известная публицистка, специализирующаяся на истории России. Мерридейл — лауреат Исторической премии Вульфсона (2013 г.) и премии русской книги Пушкинского дома (2014 г.). Обе награды получены учёной за книгу «Красная крепость».

В рубрике «Мнение» газеты «Нью-Йорк Таймс» в рамках серии «Красный век» вышла новая статья Кэтрин Мерридейл «Как немецкие презервативы финансировали русскую революцию».


Имя Владимира Ильича Ленина в материале историка склоняется рядом со словами и сочетаниями «спекуляции военного времени», «контрабанда чёрного рынка», «преступность».

Как полагает Кэтрин Мерридейл, «спекуляции» помогли Ленину в 1917 году профинансировать революционную деятельность. Большая часть наличных, необходимых вождю мирового пролетариата для подготовки Великой Октябрьской социалистической революции, поступала «через импортно-экспортную компанию, специализирующуюся на контрабандных фармацевтических препаратах, карандашах и немецких презервативах».

Исток поставок берёт начало в Швейцарии, где тов. Ленин жил с начала Первой мировой войны. В марте 1917 года новости о революции в Петрограде дошли до Цюриха. Безопасного пути для возвращения Ленина не существовало. После недельных переговоров правительство Германии предложило Ленину безопасный маршрут через свою территорию к Балтийскому морю в специальном вагоне с запертыми дверями. Поезд был «экстерриториальным», якобы не имевшим отношения к Германии.


Рихард фон Кюльман. Был статс-секретарём (министром) иностранных дел Германской империи во время Первой мировой войны. Открыто хвастался ролью своей страны в русском большевистском перевороте 1917 года. Фото: Edward Steichen / Condé Nast, via Getty Images


Откуда взял Ленин средства на государственный переворот?

Ленину не требовалось «золото кайзера» на дорогу. Но в Петрограде ему стали задавать вопросы: откуда денежки, не немецкий ли он шпион? Ленину пришлось снова бежать, а в августе 1917 года Временное правительство даже осудило его (заочно). Однако этот упрямец в сентябре снова пробрался в Россию.

Несмотря на известное хвастовство Рихарда фон Кюльмана, сам Ленин заявлял, что отмёл предложения всех агентов, которых немцы подсылали к нему. Он настоял на том (и справедливо, отмечает историк), что его партия восторжествовала реально, выступая за действительные народные чаяния.

Однако это полуправда. Наличные всё же требовались. Летом 1917 года британцы подсчитали: на пропагандистские «усилия» Ленина (газеты, плакаты, их распространение) необходимо примерно 2 миллиона фунтов стерлингов ежемесячно.

«Вот тут и появляются презервативы и карандаши, — указывает историк. — Ленин не мог рисковать брать прямые взятки, но Берлину было легко снабдить своих агентов товарами, а затем позабыть отправить счёт».

Товары экспортировались в Данию законным способом, правда, упаковку незаконно переделывали, а затем их перепродавали странам, в которые был запрещён импорт из Германии. Часть прибыли попадала в казну большевиков через предприятия в Стокгольме. Ключевую роль здесь сыграл Яков Фюрстенберг, менеджер скандинавской импортно-экспортной компании, руководители которой, Александр Хелфанд и Георг Скларц, были известными немецкими шпионами. По словам одного немецкого агента, в 1917 году Ленин действовал именно так, как было нужно Германии.

Как заметил сам Ленин, «иногда подлец полезен для нашей партии именно потому, что он подлец».

Обозревал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 21

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  1. DEZINTO Сегодня, 07:29
    Как же развлекаются на истории разные проходимцы!
    DEZINTO
    1. сибиралт Сегодня, 07:40
      И что же эта ученая не продолжила свой опус о том, как Маркс перебрался в Лондон, из той же Германии, торговать китайским опиумом, чтобы заработать на издание "Капитала"? laughing В Лондоне же был написан и "Манифест Коммунистической партии" и (о, боже) состоялся 2 съезд РСДРП, где организовались "Большевики", осуществившие революцию В России. laughing
      сибиралт
      1. Scratchy Doll Сегодня, 07:47
        стихи карла маркса погуглите.
        Scratchy Doll
  2. Владимирец Сегодня, 07:30
    По-моему, на презерватив больше похож "известный британский историк". yes
    Владимирец
    1. Logall Сегодня, 07:39
      С усиками...
      Logall
    2. Стропорез Сегодня, 07:46
      Цитата: Владимирец
      на презерватив больше похож "известный британский историк"

      Именно на старый штопаный!
      Стропорез
  3. Ken71 Сегодня, 07:37
    Похоже на правду. Каналы контрабанды оружия и литературы у революционнерлв были налажены. Деньги были нужны. Так почему бы не подзаработать. Да и связи с немцам имелись. Что бы не утверждали любители ВИЛ.
    Ken71
    1. Балу Сегодня, 07:50
      Похоже на правду

      Парвус(Гельфанд) был агентом полковника В.Николаи. Именно барон Николаи убедил тогдашнего премьера дать деньги под транснациональную торговую фирму Парвуса. После революции Парвус решил попользоваться и въехать в Россию. На что ВИЛ ответил отказом: революцию грязными руками не делают, хотя в полном собрании сочинений есть записка: брать ли нам деньги у Парвуса.
      В учебнике истори КПСС 1963г для системы партучебы есть абзац о Бейцантнг бюро. Нам в школе и институте говорили, что это немецкие социал-демократы. На самом деле это подразделение военнойразведки Германии, действовавшее при штабе большевиков в составе 30 человек от оберста докапрала. У млечина есть любопытные документв его фильме
      Балу
      1. Ken71 Сегодня, 08:18
        И что. Это как-то мешало Ленину организовать контрабанду презервативов. Полностью статью с доказательствами мы не читали. На ВО мы видим только однобокий комментарий. А так это очень похоже на правду. И не нужно пожалуйста вкручивать про принципы революционнеров.
        Ken71
        1. Стропорез Сегодня, 08:27
          Цитата: Ken71
          Это как-то мешало Ленину организовать контрабанду презервативов. Полностью статью с доказательствами мы не читали.

          Латекс был изобретён лишь в 1920 году!Ё!
          Стропорез
      2. Стропорез Сегодня, 08:29
        Цитата: Балу
        На самом деле это подразделение военнойразведки Германии, действовавшее при штабе большевиков в составе 30 человек от оберста докапрала. У млечина есть любопытные документв его фильме

        Если млечина воспринимать ,как историка, то тогда надо и соловьёва признать независимым журналистом,а ДАМ видным политическим деятелем wassat
        Стропорез
  4. mag nit Сегодня, 07:38
    Что только эти -лауреаты не выдумают.
    mag nit
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    вышла новая статья Кэтрин Мерридейл «Как немецкие презервативы финансировали русскую революцию».

    ... да, чего только не выдумают ... bully
    a.s.zzz888
  6. Altona Сегодня, 07:42
    Похоже на натягивание презерватива на печатную машинку.Да, финансирование было, но финансирование должно быть у любой партии на её деятельность. Финансирование не всегда законное. Откуда мы знаем, где берёт деньги "Единая Россия"? Какой Ролдугин присылает скрипочки из офшоров? Деятельность выборного штаба Хиллари Клинтон поддерживала Украина из траншей МВФ, например.Это законное финансирование? Где Адольф Алоизович нашел деньги на свою выборную кампанию и как он из австрийца в две недели стал натурализованным немцем? И как Германия из нищей Веймарской республики в одночасье стала могущественным Третьим Райхом?Не иначе при помощи Британского банка. Много вопросов, и у многих ведь целые поленницы в глазу по поводу финансирования. Да тот же Горби. Он ведь столько взяток набрал, чтобы развалить свою же страну, столько гнилья внедрил во власть, Ленин просто рыдает в полном бессилии. Что уж и говорить после этого? А нам тут про презервативы с карандашами. Кому они нужны карандаши в безграмотной стране? И уж прости господи контрацептивы? Это в России то. Где наоборот стремились больше рожать, потому что землю давали на едоков да и работать на ней надо было, техники то не было.
    Altona
    1. ИмПерц Сегодня, 08:15
      Цитата: Altona
      Что уж и говорить после этого? А нам тут про презервативы с карандашами. Кому они нужны карандаши в безграмотной стране?

      Ох уж эти британские учёные!
      Чего только не напишут!
      Но писать надо до конца...
      Острозаточенными карандашами протыкали презервативы...
      А вы зачем и зачем?
      ИмПерц
  7. inkass_98 Сегодня, 07:44
    Что ж такое они курят-то? Или это уже в воде и еде заранее растворено? ЛСД отдыхает.
    Тут вот поляки родили срочное сообщение: русские через Северный полюс нападут на Аляску (не спрашивайте, почему не через Чукотку, это не ко мне, это к наркологу). Уже кухлянки и нарты подготовили: https:[email protected]/666623
    Если не чья-то шутка, то у меня слов нет, феерический бред.
    inkass_98
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:47
    Известный британский историк

    Этого уже достаточно, чтобы сложилось мнение об исторической "ценности" изысканий этой дамы. А тема о "карандашах и презервативах" будет наверное очень интересна нашим любителям исковеркать историю. Интересно, сколько "карандашей и презервативов" потребовалось англосаксам для украинского майдана?
    rotmistr60
  9. mikh-korsakov Сегодня, 08:03
    Хоть она и лауреат, а д.ура. Но может быть она лауреат на конкурсе д.ур? В вопросе о презервативах у дамы наблюдается неутоленный сексуальный голод. НО. Если даме под шестьдесят, то мечтать о презервативах поздновато, лучше бы о внуках подумала.
    mikh-korsakov
  10. Евгений Стрыгин Сегодня, 08:10
    ой блин. От чьим только он агентом не был!
    Сто лет прошло ,но никак не дойдёт что есть такое понятие как - результат деятельности.
    От доказательств того что шпион нет, а результат есть. Наверно при наличии мозга можно дойти до не затейливого вывода.
    Евгений Стрыгин
  11. Flinky Сегодня, 08:11
    И что, собственно?
    Flinky
  12. soroKING Сегодня, 08:22
    ржу и плачу и ещё меня прёт от гордости...
    в истории незначительной региональной державы копаются всем известные
    мелкобританские учёные... good wassat
    soroKING
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