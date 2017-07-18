Корвет «Совершенный» передают ВМФ РФ
Согласно информации РИА Новости , начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев сообщил о том, что на текущей неделе во Владивостоке должна состояться торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага России на корвете "Совершенный".
До этого корабль прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корвета.
Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
Интересная инфографика от РИА Новости, посвященная составу ТОФ:
После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования ТОФ, завода, администрации края и ветераны ВМФ.
До этого корабль прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корвета.
Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
Интересная инфографика от РИА Новости, посвященная составу ТОФ:
Использованы фотографии: https://forums.airbase.ru/2017/04/t85910_188--ctorozhevye-korabli-korvety-proekta-20380-stereguschij-5.html
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