08:39 18 июля

Корвет «Совершенный» передают ВМФ РФ

Согласно информации РИА Новости , начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев сообщил о том, что на текущей неделе во Владивостоке должна состояться торжественная церемония первого подъема Военно-морского флага России на корвете "Совершенный".

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага корабль приказом главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования ТОФ, завода, администрации края и ветераны ВМФ.


Корвет «Совершенный» передают ВМФ РФ



До этого корабль прошел весь цикл заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых проверялись все системы и вооружение корвета.

Корвет "Совершенный" — четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Интересная инфографика от РИА Новости, посвященная составу ТОФ:


Использованы фотографии: https://forums.airbase.ru/2017/04/t85910_188--ctorozhevye-korabli-korvety-proekta-20380-stereguschij-5.html
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Комментарии 7

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  1. DEZINTO Сегодня, 07:32
    И одновременно амеиканцы выпустили свой новый "орли-бёрк". Кто скажет что не новая холодная война в процессе?
    DEZINTO
    1. Zibelew Сегодня, 07:34
      Корвет Совершенный строили 11 лет. Такие темпы в холодную войну не допускали. С начала 2000 за 17 лет Россия построила 5 корветов проекта 22380, включая "Совершенный". А Китай построил за 6 лет 30 корветов. Средний срок строительства корвета на 2000 тон на Северной верфи 8 лет. Всего по оценкам командования флота для поддержки штанов нужно хотя бы 20 новых корветов. С имеющимися темпами к моменту поднятия флага на последних первые корветы будут утилизированы.
      Zibelew
      1. donavi49 Сегодня, 08:33
        34 корвета и еще 23 корвета строится.

        Но все же тип 056 и 056А (с БУГАС) - это несколько иной тип кораблей. Сравнивать их с 20380 даже с работающим через Пуму ЗРК - не правильно.

        Возьмем фрегаты 054А - неделю назад введен в состав НОАК фрегат 539 - Wuhu. Она стал 25 фрегатом построенным в рамках серии за 10 лет (внутри 054А уже есть две подсерии - различающиеся между собой составом оборудования и небольшими отличиями по вооружению).
        Итого они построили 25 (!!!) фрегатов за 10 лет.
        donavi49
    2. Сергей-svs Сегодня, 07:51
      Что за "детский" вопросик?! request Да мы уже давно находимся не "в процессе", а в состоянии: - и холодной войны, и экономической, и практически открытого военного противостояния в Сирии. yes
      Сергей-svs
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:35
    Плюс 1.А хочеться +10. feel Но-подождать будем.Хотя-время идёт.Кто знает,когда всполыхнёт.строили 11 лет belay Но сто лет у нас нет.
    ВЕРЕСК
    1. Zibelew Сегодня, 07:50
      В ближайшие годы действительно массово будут строится только МРК, они и будут основной ударной силой флота. О том, как мы строим корветы, я написал выше…
      Zibelew
  3. Alexey-74 Сегодня, 08:31
    Только и остается, что вздохнуть и сказать ну наконец то......но все понимают такими темпами мы далеко не уйдем и Флот при таких длительных постройках кораблей, мы сможем обновит лет за 100.....!
    Alexey-74
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