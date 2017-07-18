Шведский наёмник "Азова": Ляшко чуть не сорвал нам операцию в Мариуполе
Украинское издание «Народна правда» публикует интервью со шведским наёмником Микаэлем Скилтом, который в своё время оказался на Донбассе в составе ультранационалистического батальона и который убивал ополченцев и гражданских лиц. Скилт участвовал в военном конфликте на территории Донбасса в составе вооружённого формирования «Азов» (экстремистское формирование, запрещено в РФ).
Из интервью со Скилтом по поводу того, как он оказался на Украине:
Шведский наёмник рассказал и о том, как он оказался на Донбассе, и как там состоялось его заочное знакомство с депутатом ВРУ Олегом Ляшко.
Журналист
Скилт
При этом бойцов ополчения ДНР и ЛНР Скилт в интервью называет «обезьянами».
Из интервью о «знакомстве» с Ляшко.
Журналист:
Скилт:
Далее Скилт рассказал, что возвращался в Швецию. Нужно констатировать, что в этом «правовом государстве» и не подумали возбудить уголовное дело в отношении человека, который сам легко признаётся в убийствах и наёмничестве.
Из интервью со Скилтом по поводу того, как он оказался на Украине:
У меня был знакомый из Украины, он принимал участие в Майдане. Списался с ним на английском языке. Сказал, что если они дадут мне любую винтовку, которая у них есть, я буду полезен. Прежде чем ехать, я расстался с гражданской женой, уладил ряд дел с имуществом, потому что считал, что так правильно поступить, если ты едешь в место, где тебя могут убить. Самое забавное, что я не нашёл прямого авиарейса в Киев, а летел через Москву. Если бы россияне тогда знали, кто «залетал» в их столицу.
Шведский наёмник рассказал и о том, как он оказался на Донбассе, и как там состоялось его заочное знакомство с депутатом ВРУ Олегом Ляшко.
Журналист
Что вы почувствовали, когда осознали, что впервые убили? (а кто сказал, что Скилт убил впервые именно на Украине? – прим. «ВО)
Скилт
Испытал чувство удовлетворённости. Я «снял» бойца противника, который мог убить и ранить моих друзей и побратимов из «Азова». Я ему это не дал сделать и был доволен.
При этом бойцов ополчения ДНР и ЛНР Скилт в интервью называет «обезьянами».
Из интервью о «знакомстве» с Ляшко.
Журналист:
Вы видели видео, как гантрак «Азова» с пулеметом на борту, расстреливает блокпост сепаратистов?
Скилт:
Я как раз был там! Этот блокпост боевиков, по которому мы должны были начать работать, чтобы выбить оттуда сепаратистов. Мой командир расставлял людей, они скрытно занимали позиции, готовили внезапный штурм, чтобы без потерь выбить врага. Подошли незаметно. До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель, я понял только одно слово: «Сдавайтесь!»
Я подумал: «Б...! Какой идиот этот сделал?!» (на мгновение закрывает рукой лицо, потом подымает глаза вверх, начинает смеяться). Потом мне сказали, что это орал Ляшко и говорил, что если боевики не сдадутся в течение десяти минут мы будем их атаковать… Но блокпост мы все-таки захватили. Хотя самое плохое, что можно придумать на войне — это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.
Я подумал: «Б...! Какой идиот этот сделал?!» (на мгновение закрывает рукой лицо, потом подымает глаза вверх, начинает смеяться). Потом мне сказали, что это орал Ляшко и говорил, что если боевики не сдадутся в течение десяти минут мы будем их атаковать… Но блокпост мы все-таки захватили. Хотя самое плохое, что можно придумать на войне — это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.
Далее Скилт рассказал, что возвращался в Швецию. Нужно констатировать, что в этом «правовом государстве» и не подумали возбудить уголовное дело в отношении человека, который сам легко признаётся в убийствах и наёмничестве.
Использованы фотографии: https://ru.narodna-pravda.ua
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