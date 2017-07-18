08:39 18 июля

Шведский наёмник "Азова": Ляшко чуть не сорвал нам операцию в Мариуполе

Украинское издание «Народна правда» публикует интервью со шведским наёмником Микаэлем Скилтом, который в своё время оказался на Донбассе в составе ультранационалистического батальона и который убивал ополченцев и гражданских лиц. Скилт участвовал в военном конфликте на территории Донбасса в составе вооружённого формирования «Азов» (экстремистское формирование, запрещено в РФ).

Шведский наёмник "Азова": Ляшко чуть не сорвал нам операцию в Мариуполе


Из интервью со Скилтом по поводу того, как он оказался на Украине:
У меня был знакомый из Украины, он принимал участие в Майдане. Списался с ним на английском языке. Сказал, что если они дадут мне любую винтовку, которая у них есть, я буду полезен. Прежде чем ехать, я расстался с гражданской женой, уладил ряд дел с имуществом, потому что считал, что так правильно поступить, если ты едешь в место, где тебя могут убить. Самое забавное, что я не нашёл прямого авиарейса в Киев, а летел через Москву. Если бы россияне тогда знали, кто «залетал» в их столицу.



Шведский наёмник рассказал и о том, как он оказался на Донбассе, и как там состоялось его заочное знакомство с депутатом ВРУ Олегом Ляшко.

Журналист
Что вы почувствовали, когда осознали, что впервые убили? (а кто сказал, что Скилт убил впервые именно на Украине? – прим. «ВО)

Скилт
Испытал чувство удовлетворённости. Я «снял» бойца противника, который мог убить и ранить моих друзей и побратимов из «Азова». Я ему это не дал сделать и был доволен.


При этом бойцов ополчения ДНР и ЛНР Скилт в интервью называет «обезьянами».

Из интервью о «знакомстве» с Ляшко.

Журналист:
Вы видели видео, как гантрак «Азова» с пулеметом на борту, расстреливает блокпост сепаратистов?


Скилт:
Я как раз был там! Этот блокпост боевиков, по которому мы должны были начать работать, чтобы выбить оттуда сепаратистов. Мой командир расставлял людей, они скрытно занимали позиции, готовили внезапный штурм, чтобы без потерь выбить врага. Подошли незаметно. До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель, я понял только одно слово: «Сдавайтесь!»
Я подумал: «Б...! Какой идиот этот сделал?!» (на мгновение закрывает рукой лицо, потом подымает глаза вверх, начинает смеяться). Потом мне сказали, что это орал Ляшко и говорил, что если боевики не сдадутся в течение десяти минут мы будем их атаковать… Но блокпост мы все-таки захватили. Хотя самое плохое, что можно придумать на войне — это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.


Далее Скилт рассказал, что возвращался в Швецию. Нужно констатировать, что в этом «правовом государстве» и не подумали возбудить уголовное дело в отношении человека, который сам легко признаётся в убийствах и наёмничестве.

Использованы фотографии: https://ru.narodna-pravda.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Владимирец Сегодня, 08:07
    Гаденыш, есть и другие слова, но нельзя. angry
    Владимирец
    1. сибирячок Сегодня, 08:09
      Ну что же и этой гниде найдется применение - в качестве удобрения. am
      сибирячок
      1. cniza Сегодня, 08:34
        Если это не выдумки журналистов , то материал для уголовного дела готов и надо монотонно работать для сбора всех этих мразей на скамье подсудимых.
        cniza
    2. сибиралт Сегодня, 08:23
      Эти "солдаты удачи" на войне всегда за кого то воюют. Одни за справедливость, другие для развлечения. Так было всегда.
      сибиралт
  2. Logall Сегодня, 08:08
    Под Полтаву эту скотину! Надеюсь он не долго будет в здравии...
    Logall
    1. Venceremos Сегодня, 08:17
      Цитата: Logall
      Под Полтаву эту скотину! Надеюсь он не долго будет в здравии...

      Полтава не наша...
      Venceremos
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:26
        Серёга , привет ! hi Видимо , Logall намекает на шведов под Полтавой . wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:37
          Паша , Сергей , ! hi Доброе утро!
          Эти гуси летают по всему миру и пусть он не свистит , что бесплатно "работал".
          cniza
      2. pvv113 Сегодня, 08:36
        Цитата: Venceremos
        Полтава не наша...

        Это временно hi
        pvv113
  3. ИмПерц Сегодня, 08:09
    Рассказ о том, как Ляшко поимел шведа и батальон "Азов",
    но у него плохо получилось?!
    ИмПерц
    1. роман66 Сегодня, 08:39
      по крайней мере он был сзади и с мегафоном, шалун!
      роман66
  4. domnich Сегодня, 08:10
    Такие "клиенты" должны автоматически попадать в международный розыск по инициативе хотя бы России с соответствующим обоснованием. А там посмотрим, сработает ли хваленая независимая судебная система Запада.
    domnich
    1. Владимирец Сегодня, 08:16
      Цитата: domnich
      независимая судебная система

      Какая, какая?! belay
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
        Цитата: Владимирец
        Какая, какая?!

        Привет , Женя ! hi Независимая . В том смысле , что от неё ничего не зависит . yes
        bouncyhunter
      2. domnich Сегодня, 08:30
        Согласен, кавычки все же надо было поставить. Но бывает, что и срабатывает - там вообще правая рука часто не знает, что делает левая...
        domnich
        1. Владимирец Сегодня, 08:39
          Цитата: domnich
          Но бывает, что и срабатывает - там вообще правая рука часто не знает, что делает левая...

          Не бывает независимых систем в принципе, судьи не с Марса прилетают, они всё равно живут в обществе со своими психологическими установками, внутренними убеждениями, формируемыми средой.
          Цитата: bouncyhunter
          В том смысле , что от неё ничего не зависит

          Если бы так, Паша, непривлеченный к ответственности "вольный стрелок" дает установку, что русских убивать можно и за это ничего не будет. request Привет. hi
          Владимирец
    2. тол100в Сегодня, 08:19
      Цитата: domnich
      Такие "клиенты" должны автоматически попадать в

      В преисподнюю!
      тол100в
  5. soroKING Сегодня, 08:35
    хорошо, что себя обозначил...беспечный am
    soroKING
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