Шведский наёмник "Азова": Ляшко чуть не сорвал нам операцию в Мариуполе

У меня был знакомый из Украины, он принимал участие в Майдане. Списался с ним на английском языке. Сказал, что если они дадут мне любую винтовку, которая у них есть, я буду полезен. Прежде чем ехать, я расстался с гражданской женой, уладил ряд дел с имуществом, потому что считал, что так правильно поступить, если ты едешь в место, где тебя могут убить. Самое забавное, что я не нашёл прямого авиарейса в Киев, а летел через Москву. Если бы россияне тогда знали, кто «залетал» в их столицу.

Что вы почувствовали, когда осознали, что впервые убили? (а кто сказал, что Скилт убил впервые именно на Украине? – прим. «ВО)

Испытал чувство удовлетворённости. Я «снял» бойца противника, который мог убить и ранить моих друзей и побратимов из «Азова». Я ему это не дал сделать и был доволен.

Вы видели видео, как гантрак «Азова» с пулеметом на борту, расстреливает блокпост сепаратистов?

Я как раз был там! Этот блокпост боевиков, по которому мы должны были начать работать, чтобы выбить оттуда сепаратистов. Мой командир расставлял людей, они скрытно занимали позиции, готовили внезапный штурм, чтобы без потерь выбить врага. Подошли незаметно. До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель, я понял только одно слово: «Сдавайтесь!»

Я подумал: «Б...! Какой идиот этот сделал?!» (на мгновение закрывает рукой лицо, потом подымает глаза вверх, начинает смеяться). Потом мне сказали, что это орал Ляшко и говорил, что если боевики не сдадутся в течение десяти минут мы будем их атаковать… Но блокпост мы все-таки захватили. Хотя самое плохое, что можно придумать на войне — это сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать.