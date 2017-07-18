Более 40 ливийских саперов погибли при разминировании Бенгази
При разминировании города Бенгази от взрывов мин, заложенных боевиками при отступлении, погибли 43 инженера ливийской армии, еще 27 получили ранения, передает ТАСС сообщение «Синьхуа».
Кроме того, по данным агентства, в городе растет количество жертв среди мирного населения – за последние 10 дней на взрывных устройствах подорвались 19 человек.
«Погибшие в основном являлись торговцами и владельцами магазинов на улице Дерна. Местные жители были предупреждены о необходимости оставаться в своих домах, пока в районе не будет закончено разминирование», – приводит издание слова представителя Ливийской национальной армии (ЛНА).
Агентство напоминает, что в начале июля командующий ЛНА Халифа Хафтар заявил о полном освобождении от террористов города Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается колыбелью восстания 2011 года). Более 3-х лет армия вела в городе ожесточенную борьбу с радикалами, в том числе со сторонниками группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). В конце прошлого года армия начала наступление на западные кварталы. Отступая, боевики активно минировали дороги и здания, устанавливали минные ловушки.
Кроме того, по данным агентства, в городе растет количество жертв среди мирного населения – за последние 10 дней на взрывных устройствах подорвались 19 человек.
«Погибшие в основном являлись торговцами и владельцами магазинов на улице Дерна. Местные жители были предупреждены о необходимости оставаться в своих домах, пока в районе не будет закончено разминирование», – приводит издание слова представителя Ливийской национальной армии (ЛНА).
Агентство напоминает, что в начале июля командующий ЛНА Халифа Хафтар заявил о полном освобождении от террористов города Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается колыбелью восстания 2011 года). Более 3-х лет армия вела в городе ожесточенную борьбу с радикалами, в том числе со сторонниками группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). В конце прошлого года армия начала наступление на западные кварталы. Отступая, боевики активно минировали дороги и здания, устанавливали минные ловушки.
Использованы фотографии: EPA
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