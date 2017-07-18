08:39 18 июля

Более 40 ливийских саперов погибли при разминировании Бенгази

При разминировании города Бенгази от взрывов мин, заложенных боевиками при отступлении, погибли 43 инженера ливийской армии, еще 27 получили ранения, передает ТАСС сообщение «Синьхуа».

Более 40 ливийских саперов погибли при разминировании Бенгази


Кроме того, по данным агентства, в городе растет количество жертв среди мирного населения – за последние 10 дней на взрывных устройствах подорвались 19 человек.


«Погибшие в основном являлись торговцами и владельцами магазинов на улице Дерна. Местные жители были предупреждены о необходимости оставаться в своих домах, пока в районе не будет закончено разминирование», – приводит издание слова представителя Ливийской национальной армии (ЛНА).

Агентство напоминает, что в начале июля командующий ЛНА Халифа Хафтар заявил о полном освобождении от террористов города Бенгази (расположен в 1000 км от Триполи и считается колыбелью восстания 2011 года). Более 3-х лет армия вела в городе ожесточенную борьбу с радикалами, в том числе со сторонниками группировки ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). В конце прошлого года армия начала наступление на западные кварталы. Отступая, боевики активно минировали дороги и здания, устанавливали минные ловушки.

Использованы фотографии: EPA
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Комментарии 4

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  1. сибиралт Сегодня, 08:27
    Что поделаешь. Сапер - одна из опаснейших профессий. Вечная память погибшим спасателям!
    сибиралт
    1. cniza Сегодня, 08:31
      Цитата: сибиралт
      Что поделаешь. Сапер - одна из опаснейших профессий. Вечная память погибшим спасателям!


      Присоединяюсь и соболезную , а ещё не забудем кто все это устроил в Ливии.
      cniza
  2. soroKING Сегодня, 08:28
    а вот наши молодцы! обучили сирийцев сапёрному делу и ещё снарягу подарили soldier
    soroKING
  3. bouncyhunter Сегодня, 08:30
    При разминировании города Бенгази от взрывов мин, заложенных боевиками при отступлении, погибли 43 инженера ливийской армии, еще 27 получили ранения

    Рискну предположить что такие потери связаны со слабой подготовкой и низким уровнем технического оснащения .
    bouncyhunter
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