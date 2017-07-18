Формируется Дивизион разведывательно-информационных систем

По решению совета директоров в АО "Концерн "Вега" функции временного генерального директора концерна возложены на Вячеслава Михеева, а научно-исследовательское и опытно-конструкторское направление деятельности возглавит генеральный конструктор Владимир Верба.

На базе концерна "Вега" будет начато формирование Дивизиона разведывательно-информационных систем.

Как генеральный конструктор по важнейшему направлению исследований и разработок Владимир Верба руководит созданием одного из ключевых элементов стратегической обороны страны межвидового авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100, работы над которым вступили в завершающую фазу. Он также возглавляет ряд других важных работ в рамках государственного оборонного заказа. Это и модернизация радиотехнического комплекса самолетов А-50, создание уникальной авиационной системы наблюдения "Открытое небо", проектирование нескольких типов радиолокационных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, разработка и испытания в реальных условиях многочастотного радиолокационного комплекса авиационной разведки, передача Заказчику и организация серийного производства перспективного комплекса с БЛА "Корсар"

В связи с требованиями Военно-промышленной комиссии РФ и госкорпорации Ростех по разделению полномочий генерального конструктора и генерального директора руководящий тандем в составе В. Вербы и В. Михеева представляется оптимальным решением с точки зрения государственных интересов и перспективы развития предприятия.