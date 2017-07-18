Формируется Дивизион разведывательно-информационных систем
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба концерна "Вега", который входит в состав холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех, сообщила о разделении постов генерального директора и генерального конструктора предприятия.
Как указывается, данное разграничение вызвано ожидаемой в ближайшее время организацией в составе АО "Росэлектроника" дивизионов по основным направлениям разработок и производства.
В. Верба встал во главе ФГУП МНИИП в 2002 г. Под его непосредственным руководством было осуществлено акционирование предприятия и формирование на его базе крупной интегрированной структуры АО "Концерн "Вега". В 2004 г. он параллельно стал генеральным конструктором предприятия, а с 2005 генеральным конструктором Российской Федерации по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования и комплексам с беспилотными летательными аппаратами, отмечается в сообщении.
В. Михеев трудится в концерне "Вега" более 14 лет. Как утверждается, в течение этого срока он прошел по всем ступеням служебной лестницы, закончил аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию, приобрел опыт руководящей работы.
По решению совета директоров в АО "Концерн "Вега" функции временного генерального директора концерна возложены на Вячеслава Михеева, а научно-исследовательское и опытно-конструкторское направление деятельности возглавит генеральный конструктор Владимир Верба.
Как указывается, данное разграничение вызвано ожидаемой в ближайшее время организацией в составе АО "Росэлектроника" дивизионов по основным направлениям разработок и производства.
На базе концерна "Вега" будет начато формирование Дивизиона разведывательно-информационных систем.
В. Верба встал во главе ФГУП МНИИП в 2002 г. Под его непосредственным руководством было осуществлено акционирование предприятия и формирование на его базе крупной интегрированной структуры АО "Концерн "Вега". В 2004 г. он параллельно стал генеральным конструктором предприятия, а с 2005 генеральным конструктором Российской Федерации по системам и комплексам разведки, дозора и управления авиационного базирования и комплексам с беспилотными летательными аппаратами, отмечается в сообщении.
Как генеральный конструктор по важнейшему направлению исследований и разработок Владимир Верба руководит созданием одного из ключевых элементов стратегической обороны страны межвидового авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100, работы над которым вступили в завершающую фазу. Он также возглавляет ряд других важных работ в рамках государственного оборонного заказа. Это и модернизация радиотехнического комплекса самолетов А-50, создание уникальной авиационной системы наблюдения "Открытое небо", проектирование нескольких типов радиолокационных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, разработка и испытания в реальных условиях многочастотного радиолокационного комплекса авиационной разведки, передача Заказчику и организация серийного производства перспективного комплекса с БЛА "Корсар" .
В. Михеев трудится в концерне "Вега" более 14 лет. Как утверждается, в течение этого срока он прошел по всем ступеням служебной лестницы, закончил аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию, приобрел опыт руководящей работы.
В связи с требованиями Военно-промышленной комиссии РФ и госкорпорации Ростех по разделению полномочий генерального конструктора и генерального директора руководящий тандем в составе В. Вербы и В. Михеева представляется оптимальным решением с точки зрения государственных интересов и перспективы развития предприятия.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти