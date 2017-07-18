12:56 18 июля

МО РФ сообщило о дате начала российско-китайского учения в Балтийском море

Первый этап российско-китайского учения «Морское взаимодействие - 2017» пройдет в Балтийском море с 21-го по 28 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

МО РФ сообщило о дате начала российско-китайского учения в Балтийском море


21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения,
говорится в релизе.


Сообщается, что в учении «будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-Морского Флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая».

«Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК», – рассказали в ведомстве.

Согласно сообщению, «активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря, где будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны».

В пресс-службе напомнили, что первое учение «Морское взаимодействие» прошло в 2012 году и с тех пор проводится на регулярной основе с последовательным усложнением решаемых задач и уровня координации.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. olhon Сегодня, 09:22
    Вот сейчас недогосударства вой подниму...Все пропало...
    olhon
    1. сибиралт Сегодня, 09:34
      Но почему нельзя провести совместные учения в Южно-Китайском море! Почему, либо на нашем участке Тихого океана, либо на нашем Балтийского моря? belay
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 09:50
        Похоже мы не хотим ... пока не хотим.
        cniza
    2. donavi49 Сегодня, 09:43
      Сомнительно. Там 3 корабля.

      Индусы вон проецируют силу в АТР совместно с Японией и США. И никто истерики не закатывает. А там 3 полноценных ударных группы.
      donavi49
  2. роман66 Сегодня, 09:24
    интересно может получиться - в балтийском море столкнулись американский и китайский корабли, прибалты смотрели и офигевали1
    роман66
  3. pvv113 Сегодня, 09:50
    Первый этап российско-китайского учения «Морское взаимодействие - 2017» пройдет в Балтийском море с 21-го по 28 июля

    А как на это отреагируют прибалтийские шпроты?
    pvv113
    1. sdc_alex Сегодня, 10:22
      в консервы закатаются и будут выглядывать )
      а вот после окончания учений.... вот тут то они уж всем покажут и расскажут.. lol
      sdc_alex
  4. Alexey RA Сегодня, 09:58
    Почему-то сразу вспомнился бородатый анекдот: smile
    "Хочу что бы Китай напал на Финляндию!"
    Alexey RA
  5. Serg65 Сегодня, 10:46
    Если не вдаваться в подробности, то смотря на первое фото создаётся впечатление, что снимок сделан лет 26-27 назад в Средиземном море! Этож надо, как китайцы 1833 проект реинкарнировали good
    Serg65
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