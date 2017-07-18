МО РФ сообщило о дате начала российско-китайского учения в Балтийском море

21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения,

Первый этап российско-китайского учения «Морское взаимодействие - 2017» пройдет в Балтийском море с 21-го по 28 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что в учении «будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-Морского Флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая».«Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК», – рассказали в ведомстве.Согласно сообщению, «активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря, где будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны».В пресс-службе напомнили, что первое учение «Морское взаимодействие» прошло в 2012 году и с тех пор проводится на регулярной основе с последовательным усложнением решаемых задач и уровня координации.