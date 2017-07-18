Где летают Су-27 ВВС Украины

Всё, что мы запланировали, сбылось. Безопасность полётов на высшем уровне. А это для нас главное. Мы прилетели в Великобританию на авиабазу для участия в показе динамических возможностей авиационной техники. Это самолёт Ил-76 и самолёты Су-27 Миргородской авиационной бригады. Английская погода внесла свои коррективы. По нашим подсчётам, нижняя граница облаков составляла 350-400 м. И нам пришлось пилотировать по четвёртому варианту (на низкой высоте).

Мы получили приз за лучший пилотаж самолёта страны-партнёра НАТО.

Лётчики 831-й бригады тактической авиации командования «Центр» ВВС Украины принимали участие в авиашоу RIAT-2017, проходившем в Британии. Расшифровка англоязычной аббревиатуры выглядит следующим образом: The Royal International Air Tattoo. Украинскую лётную команду в частности представлял экипаж самолёта Су-27 ВВСУ. Пилотировал самолёт лётчик из Миргорода полковник Александр Оксанченко. Авиашоу проходило с 14 по 16 июля.Украинская сторона заявляет о высоком профессионализме, продемонстрированном экипажем Су-27.Из интервью украинских СМИ с Александром Оксанченко (перевод с украинского):Оксанченко заявил, что на авиашоу в Британии фигуры высшего пилотажа демонстрировали "лучшие лётчики", к которым он себя, судя по всему, и отнёс.Оксанченко:Видео пилотажа: