12:55 18 июля

Где летают Су-27 ВВС Украины

Лётчики 831-й бригады тактической авиации командования «Центр» ВВС Украины принимали участие в авиашоу RIAT-2017, проходившем в Британии. Расшифровка англоязычной аббревиатуры выглядит следующим образом: The Royal International Air Tattoo. Украинскую лётную команду в частности представлял экипаж самолёта Су-27 ВВСУ. Пилотировал самолёт лётчик из Миргорода полковник Александр Оксанченко. Авиашоу проходило с 14 по 16 июля.

Украинская сторона заявляет о высоком профессионализме, продемонстрированном экипажем Су-27.

Где летают Су-27 ВВС Украины



Из интервью украинских СМИ с Александром Оксанченко (перевод с украинского):
Всё, что мы запланировали, сбылось. Безопасность полётов на высшем уровне. А это для нас главное. Мы прилетели в Великобританию на авиабазу для участия в показе динамических возможностей авиационной техники. Это самолёт Ил-76 и самолёты Су-27 Миргородской авиационной бригады. Английская погода внесла свои коррективы. По нашим подсчётам, нижняя граница облаков составляла 350-400 м. И нам пришлось пилотировать по четвёртому варианту (на низкой высоте).


Оксанченко заявил, что на авиашоу в Британии фигуры высшего пилотажа демонстрировали "лучшие лётчики", к которым он себя, судя по всему, и отнёс.

Оксанченко:
Мы получили приз за лучший пилотаж самолёта страны-партнёра НАТО.


Видео пилотажа:



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Комментарии 41

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  1. Владимирец Сегодня, 09:26
    "для участия в показе динамических возможностей авиационной техники. Это самолёт Ил-76 и самолёты Су-27"

    За рекламу платить не будем. no

    "Мы получили приз за лучший пилотаж самолёта страны-партнёра НАТО."

    "Партнер" был один?
    Владимирец
    1. Venceremos Сегодня, 09:33
      Из интервью украинских СМИ с Александром Оксанченко (перевод с украинского):
      Безопасность полётов на высшем уровне. А это для нас главное.

      Ещё бы... У нас,ты б уже догорал под терриконом...

      Venceremos
      1. cniza Сегодня, 09:40
        Поэтому они подальше от греха и убрались в ... lol
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 09:44
          от греха и убрались в
          соколы
          pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 09:42
      Интересно, а сколько нужно "Калибров", чтобы зараз накрыть аэродромы ВВС Украины? winked
      сибиралт
      1. Venceremos Сегодня, 09:53
        Цитата: сибиралт
        Интересно, а сколько нужно "Калибров", чтобы зараз накрыть аэродромы ВВС Украины?

        Вопрос очевидно надо задавать не в плоскости "сколько", а "когда"...
        И возможно ли такое вообще.
        Venceremos
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 10:01
        Посмотрел видео "великолепного укропилотирования"....
        Зевнул, и поймал себя на мысли, что бездарно потерял четыре минуты своей жизни.
        товарищ ШУХЕР
        1. Екатерина II Сегодня, 10:06
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          бездарно потерял четыре минуты своей жизни

          я проматывал. Но согласен, особо там ничего не увидел.
          Екатерина II
    3. vovanpain Сегодня, 09:44
      Оксанченко заявил, что на авиашоу в Британии фигуры высшего пилотажа демонстрировали "лучшие лётчики",

      Похоже,что на этом авиашоу присутствовало все ВВС Украины laughing
      Мы получили приз за лучший пилотаж самолёта страны-партнёра НАТО.

      Вы получили лучший приз на Донбассе-выстрелы из ПЗРК.
      vovanpain
    4. Зяблицев Сегодня, 09:49
      ВВС Украины, не менее смешно звучит, чем ВМФ Украины... laughing
      Зяблицев
      1. Pirogov Сегодня, 10:00
        Цитата: Зяблицев
        ВВС Украины, не менее смешно звучит, чем ВМФ Украины...

        Не надо лукавить ,адмирал Украины принял недавно американские патрульные катера ,уже наверно дрожит вся Москва....))))
        Pirogov
        1. Морм Сегодня, 10:15
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Зяблицев
          ВВС Украины, не менее смешно звучит, чем ВМФ Украины...

          Не надо лукавить ,адмирал Украины принял недавно американские патрульные катера ,уже наверно дрожит вся Москва....))))

          Только не говорите,что в нынешнем плачевном состоянии ВМС И ВВС Украины виноват Майдан вместе с Порошенко.Они за 3года довели до ручки вооруженные силы страны laughing wassat
          Морм
      2. Venceremos Сегодня, 10:01
        Цитата: Зяблицев
        ВВС Украины, не менее смешно звучит, чем ВМФ Украины... laughing

        У Украины нет ВМФ,у них ВМС,которых,в прочем,тоже нет laughing

        Venceremos
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    а чего этот хэрой на технике "агрессора" летает,...? bully
    a.s.zzz888
    1. soroKING Сегодня, 09:34
      вся техника дала присягу Украине laughing
      soroKING
    2. Морм Сегодня, 09:47
      Цитата: a.s.zzz888
      а чего этот хэрой на технике "агрессора" летает,...? bully

      СУ-27-это техника СССР,самолет строил Советский Союз,если даже после развала СССР авиазаводы и остались на территории нынешней России!Тогда на СУ и Ил трудилась вся страна.
      Морм
      1. pvv113 Сегодня, 09:54
        Так Украина отказалась от всего, что связано с советским прошлым
        pvv113
        1. Морм Сегодня, 10:06
          Цитата: pvv113
          Так Украина отказалась от всего, что связано с советским прошлым

          Украина отказалась от преступного советского прошлого,от Ленина,Сталина,от советских концлагерей.И мне странно читать на этом сайте публикации,где пишется,что после Майдана в Украине начался Ленинапад.В Армении такое было 27 лет назад.Отказ от увековечивания имен советских руководителей- упырей типа Ленина не означает,что украинцы отказываются от своего прошлого.
          Во всяком случае, от Леонида Ильича Брежнева украинцы не отказываются,ремонтируют его памятники.
          Морм
          1. pvv113 Сегодня, 10:11
            А в чем преступность Советского Союза?
            pvv113
            1. Морм Сегодня, 10:27
              Цитата: pvv113
              А в чем преступность Советского Союза?

              Прочитайте хотя бы автобиографическую повесть русского писателя Ивана Солоневича,сбежавшего в 1934 году из советского концлагеря и делайте выводы.
              Морм
              1. pvv113 Сегодня, 10:36
                Вы мне еще предложите Солженицына почитать hi
                pvv113
                1. Морм Сегодня, 10:50
                  Цитата: pvv113
                  Вы мне еще предложите Солженицына почитать hi

                  Иван Солоневич сидел в сталинском клнцлагере и сбежал оттуда в Финляндию.Судя по вашему сарказму,вы верите до сих пор в светлое коммунистическое будущее и в то,что Ленин- Сталин- его, этого прекрасного будущего,пророки. laughing
                  Морм
          2. DMB_95 Сегодня, 12:29
            Цитата: Морм
            Цитата: pvv113
            Так Украина отказалась от всего, что связано с советским прошлым

            Украина отказалась от преступного советского прошлого,от Ленина,Сталина......

            Армяне считают Сталина преступником ? Вы не в курсе , что всю Войну по приказу Сталина в Закавказье у Турецкой границы стояли Советские дивизии . Даже когда немцы были в 30 км от Москвы , когда держали в блокаде умирающий Ленинград , когда взяли Севастополь и чуть не взяли Сталинград , эти дивизии ВАС от турков охраняли . Если бы Сталин перебросил их на фронт , Турция повторила бы в Армении резню 1915 г. и вы не писали бы сейчас о "преступности Советского режима" - вас бы не было среди живых . А Ленинградские женщины и дети могли бы быть спасены . Поэтому лучше молчите о "преступности" тех , благодаря кому вы живёте .
            DMB_95
          3. Комментарий был удален.
          4. Комментарий был удален.
        2. Екатерина II Сегодня, 10:07
          Цитата: pvv113
          Так Украина отказалась от всего, что связано с советским прошлым

          выборочно.От материальных ценностей в указах ничего не было.
          Екатерина II
          1. pvv113 Сегодня, 10:13
            Так об этом и речь!
            pvv113
          2. Морм Сегодня, 10:32
            Цитата: Екатерина II
            Цитата: pvv113
            Так Украина отказалась от всего, что связано с советским прошлым

            выборочно.От материальных ценностей в указах ничего не было.

            Ваш сарказм не к месту- украинцы не отказываются от Леонида Ильича Брежнева,не сносят его памятники,а ремонтируют их.Клеветать на свою Родину- последнее дело,такое не прибавляет к клеветнику уважения.К такому человеку лично я испытываю лишь чувство брезгливости.
            Морм
    3. Соломон Кейн Сегодня, 09:51
      "Летаем на технике наших врагов
      Создать же подобное - не хватает мозгов.
      И денежек нам, как всегда не хватает,
      Потому и летаем, на том, что летает....."

      Как-то так, с утра.....вдохновение улыбнулось. yes
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
        Привет , Костя ! hi Да Вы , батенька , поэт ? Уважаю ! good drinks
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:57
          Всем Салют! От Владивостока до Бреста!
          Соломон Кейн
  3. ronnon Сегодня, 09:27
    Мы прилетели в Великобританию на авиабазу для участия в показе динамических возможностей авиационной техники. Это самолёт Ил-76 и самолёты Су-27
    А где же ваши АНы, вам досталась после СССР целая авиационная отрасль?
    ronnon
    1. Екатерина II Сегодня, 10:09
      Цитата: ronnon
      А где же ваши АНы, вам досталась после СССР целая авиационная отрасль

      У Миргородской бригады Ил входит в штат. В отряд, для мероприятия Ан не входил.
      Екатерина II
  4. Alexey-74 Сегодня, 09:35
    Создайте свой "не советский" самолет и летайте сколько влезет.....
    Alexey-74
    1. Екатерина II Сегодня, 10:09
      Цитата: Alexey-74
      Создайте свой "не советский" самолет и летайте сколько влезет.....

      зачем, если советская техника по прежнему служит верой и правдой?
      Насчет самой статьи--разве это единственное мероприятие где летают ВВС Украины? Автор как то позабыл о внутренних постоянных учениях и полетах...
      Даже у нас-где далеко от всех--миги и сушки вылетают каждый день.С вертолетами тоже. Состав маловат но они есть.
      Екатерина II
  5. роман66 Сегодня, 09:54
    какая-то хрень. а не пилотаж - так и на кукурузнике можно! "кобра " где?
    роман66
  6. Алексей 2016 Сегодня, 09:58
    Блиииин...какой сложный и опасный пилотаж!!!!!!!!!! Никто в мире так не сможет..... ))) У нас на день города, так мотопланеристы летали.
    Алексей 2016
  7. Злой 55 Сегодня, 10:15
    Летать-летал -медленно, плавно, не торопясь и показывая возможности машины... но высшего пилотажа, как в исполнении русских лётчиков, я что-то не заметил..
    Злой 55
  8. Berkut24 Сегодня, 10:25
    Пилотаж-то более чем скромненький, из разряда "взлет - посадка". Где "кобра", "колокол" и прочие подвластные Сушке элементы? Пролет с выпущенными шасси вообще не понятно зачем... Если это лучший пилотаж "партнеров", то что показали остальные?
    Berkut24
  9. brasist Сегодня, 10:28
    Учебно-тренировочные полёты курсантов с инструктором на соседнем аэродроме и то во много раз лучше выглядят.
    brasist
  10. Golddigger 96 Сегодня, 11:09
    При данном нижнем крае показал что позволила пагода а так же могли быть ограничения принимающей стороны. А это как известно очень часто практикуется на западе по отношению к Советской и Российской технике. Особенно на таких полузакрытых мероприятиях.
    Golddigger 96
  11. Pashhenko Nikolay Сегодня, 11:15
    Я бы даже высказал благодарность Оксанченко за демонстрацию динамических возможностей Российского самолета за рубежом)))
    Pashhenko Nikolay
  12. NIKNN Сегодня, 11:59
    Оксанченко заявил, что на авиашоу в Британии фигуры высшего пилотажа демонстрировали "лучшие лётчики", к которым он себя, судя по всему, и отнёс.
    Что за сарказм? Автор хоть раз к самолету подходил? Или такой крутой спец??? Пилотаж в данных погодных условиях выполнен хорошо , по нижней границе облачности при этов практически весь на форсаже... Были небольшие огрехи, видно было, что пилотаж выполняет строевой летчик (кстати еще один плюс), а не пилотажник... Так что автору бы рот закрыть поганенький и не равнять свои экспертные познания с реальным пилотажем летчика и не плохого...
    NIKNN
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