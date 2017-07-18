Ситуация в Сирии
Контрнаступление ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе города Хамима в юго-восточной части провинции Хомс. Курды лишились военной базы в результате нападения боевиков ИГ на юго-востоке Ракки. САА подверглась атаке смертника в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Правительственные силы предприняли новую попытку наступления на опорные пункты радикалов в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте. В ходе ожесточенных столкновений военнослужащие сирийской армии заняли несколько зданий в Джобаре вблизи рынка Аль-Хыр.
Фиксировались взаимные обстрелы между Сирийскими демократическими силами (SDF) и радикалами, поддерживаемыми Турцией, на севере провинции Алеппо. К западу от города Алеппо правительственные силы открывали огонь по укрепленным пунктам боевиков на окраине квартала Аль-Захра.
На границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор отмечались бои между правительственными силами и боевиками ИГ. В районе города Хамима САА и ее союзники смогли отбить у террористов ряд позиций. Однако во второй половине дня бойцы армии САР были отброшены на исходные позиции, поскольку ИГ начало контрнаступление, в ходе которого десять солдат сирийской армии были убиты, еще порядка 30 получили ранения и попали в плен.
Российские военные самолеты провели воздушную атаку укрепрайонов ИГ вблизи города Ас-Сухна. В результате точных ударов были уничтожены несколько складов с боеприпасами, а также военные штабы.
В административном центре провинции Дейр эз-Зор разворачивались бои между правительственными подразделениями и силами Иг близ базы 137-й дивизии САА. Как сообщил новостной портал Qasioun News, террорист-смертник на «джихад-мобиле» атаковал опорные пункты сирийских войск. В результате взрыва были ликвидированы два танка САА, военная техника правительственных подразделений была захвачена боевиками.
Продолжилось наступление курдов в Ракке в рамках финальной фазы операции «Гнев Евфрата». В ходе сражений Сирийские демократические силы (SDF) захватили район Ярмук в западной части столицы региона. Были нейтрализованы как минимум 16 террористов. Тем не менее, курдские формирования также понесли значительные потери. Так, боевики провели контрнаступление на военный лагерь SDF на юго-востоке города Ракка. В ходе боев база перешла под контроль ИГ вместе со всем вооружением и боеприпасами. Западная коалиция интенсифицировала удары в поддержку наступления «демократической армии».
В южной части провинции Ракка при помощи ВКС РФ спецподразделение «Тигры» и проправительственные силы продвинулись вплоть до провинции Хомс, заняв при этом газовые месторождения Замла и Аль-Хала, а также поля Дейла, Дебайсин, Аль-Румайла и Раджм Аль-Джауз.
В течение дня российская авиация проводила бомбардировки укреплений и военных штабов ИГ на востоке провинции Хама вблизи ключевого города Акербат. После полудня под прикрытием ВКС РФ с воздуха проасадовские войска начали наступление на позиции террористов. Никакой информации о потерях сторон все еще не поступало.
Правительственные силы предприняли новую попытку наступления на опорные пункты радикалов в районах Айн-Тарма и Джобар в Восточной Гуте. В ходе ожесточенных столкновений военнослужащие сирийской армии заняли несколько зданий в Джобаре вблизи рынка Аль-Хыр.
Фиксировались взаимные обстрелы между Сирийскими демократическими силами (SDF) и радикалами, поддерживаемыми Турцией, на севере провинции Алеппо. К западу от города Алеппо правительственные силы открывали огонь по укрепленным пунктам боевиков на окраине квартала Аль-Захра.
На границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор отмечались бои между правительственными силами и боевиками ИГ. В районе города Хамима САА и ее союзники смогли отбить у террористов ряд позиций. Однако во второй половине дня бойцы армии САР были отброшены на исходные позиции, поскольку ИГ начало контрнаступление, в ходе которого десять солдат сирийской армии были убиты, еще порядка 30 получили ранения и попали в плен.
Российские военные самолеты провели воздушную атаку укрепрайонов ИГ вблизи города Ас-Сухна. В результате точных ударов были уничтожены несколько складов с боеприпасами, а также военные штабы.
В административном центре провинции Дейр эз-Зор разворачивались бои между правительственными подразделениями и силами Иг близ базы 137-й дивизии САА. Как сообщил новостной портал Qasioun News, террорист-смертник на «джихад-мобиле» атаковал опорные пункты сирийских войск. В результате взрыва были ликвидированы два танка САА, военная техника правительственных подразделений была захвачена боевиками.
Продолжилось наступление курдов в Ракке в рамках финальной фазы операции «Гнев Евфрата». В ходе сражений Сирийские демократические силы (SDF) захватили район Ярмук в западной части столицы региона. Были нейтрализованы как минимум 16 террористов. Тем не менее, курдские формирования также понесли значительные потери. Так, боевики провели контрнаступление на военный лагерь SDF на юго-востоке города Ракка. В ходе боев база перешла под контроль ИГ вместе со всем вооружением и боеприпасами. Западная коалиция интенсифицировала удары в поддержку наступления «демократической армии».
В южной части провинции Ракка при помощи ВКС РФ спецподразделение «Тигры» и проправительственные силы продвинулись вплоть до провинции Хомс, заняв при этом газовые месторождения Замла и Аль-Хала, а также поля Дейла, Дебайсин, Аль-Румайла и Раджм Аль-Джауз.
В течение дня российская авиация проводила бомбардировки укреплений и военных штабов ИГ на востоке провинции Хама вблизи ключевого города Акербат. После полудня под прикрытием ВКС РФ с воздуха проасадовские войска начали наступление на позиции террористов. Никакой информации о потерях сторон все еще не поступало.
Использованы фотографии: REUTERS, SANA/Handout via REUTERS
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