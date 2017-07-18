12:56 18 июля

На ТОФ для участия в соревнованиях прибыли китайские морпехи

Команда морских пехотинцев НОАК прибыла на Тихоокеанский флот для участия в соревнованиях «Морской десант-2017», которые пройдут в рамках «Армейских международных игр-2017», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.



«В ближайшее время во Владивосток прибудут команды из Ирана и Венесуэлы. После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе. Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях», – говорится в релизе.


В пресс-службе напомнили, что соревнования по полевой выучке «Морской десант-2017» проводятся среди подразделений морской пехоты государств-участников конкурса.

«Целями конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников», – добавили в округе.

Использованы фотографии: https://novostivl.ru
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Комментарии 23

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  1. KUOLEMA Сегодня, 10:03
    Изучают ТВД всегда знаете может пригодится))))
    KUOLEMA
    1. pvv113 Сегодня, 10:05
      Этот ТВД они уже знают вдоль и поперек hi
      pvv113
      1. KUOLEMA Сегодня, 10:06
        Ротация едрена кочерыжка однако
        KUOLEMA
        1. pvv113 Сегодня, 10:14
          Согласен, без вопросов wink
          pvv113
    2. сибиралт Сегодня, 10:10
      Но почему они к нам, а не мы к ним? winked Как - то НАТО не проводит учений на территории США. Или я чего-то не понимаю? belay
      сибиралт
      1. KUOLEMA Сегодня, 10:14
        Все правильно понимаешь пора нам землицей делиться
        KUOLEMA
      2. Самаритянин Сегодня, 10:15
        Цитата: сибиралт
        Но почему они к нам, а не мы к ним? winked Как - то НАТО не проводит учений на территории США. Или я чего-то не понимаю? belay

        Так и мы не НАТО wassat
        Самаритянин
        1. сибиралт Сегодня, 10:20
          Но и Китай - не Мы. belay
          сибиралт
      3. Соломон Кейн Сегодня, 10:19
        Масштаб нашей страны позволяет.....
        У них . куда не ткни - везде мирное население......а у нас на тыщи верст .......лишь берег и чайки.
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 10:26
          Угу , а ещё у них пустынь много , они сами туда не ходят "воевать".
          cniza
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:30
            Вить! Если что - металлолом на нашей территории останется.....Вторчермет , по 6-8 целковых за кило!!! wassat
            Соломон Кейн
            1. cniza Сегодня, 10:34
              Да есть масса ништяков и прочих прелестей. lol
              cniza
        2. сибиралт Сегодня, 10:26
          Китайская граница поболее, чем была у СССР, а незаселенной части их территории не многим меньше российской и что?
          сибиралт
          1. Соломон Кейн Сегодня, 10:38
            Олег! Я с таким же успехом могу спросить. А НА ФИГА НАМ ЧМ по футболу? Бабок выложили немерено. Зенит-Арена в Питере по цене Авианосца.......
            Соломон Кейн
      4. pvv113 Сегодня, 10:19
        Они пытались провести совместные учения 11.09.2001 с басмачами, но что-то пошло не так (а может по плану именно так?)
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:25
          Цитата: pvv113
          (а может по плану именно так?)

          Вот это больше похоже на правду . yes
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 10:30
            Мне попадалась статья, что эта череда терактов была спланирована ЦРУ, чтобы узаконить очередное вторжение на Ближнем Востоке
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
              Тоже читал такое . Вполне в американском духе . Урок нацистов с инсценировкой нападения поляков матрасы усвоили .
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 10:35
                Учителя толковые и ученики прилежные
                pvv113
            2. Соломон Кейн Сегодня, 10:33
              А Вы, Сударь, сомневались в "порядочности " спецслужб США? Шайтаны!
              Соломон Кейн
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
                Это ты мягко выразился . wink
                bouncyhunter
                1. Соломон Кейн Сегодня, 10:42
                  Паш не я - Рамза́н Ахма́тович...
                  Соломон Кейн
  2. роман66 Сегодня, 10:30
    ну и чье у-шу сильнее?
    роман66
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