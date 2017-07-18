На ТОФ для участия в соревнованиях прибыли китайские морпехи
Команда морских пехотинцев НОАК прибыла на Тихоокеанский флот для участия в соревнованиях «Морской десант-2017», которые пройдут в рамках «Армейских международных игр-2017», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.
«В ближайшее время во Владивосток прибудут команды из Ирана и Венесуэлы. После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе. Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях», – говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что соревнования по полевой выучке «Морской десант-2017» проводятся среди подразделений морской пехоты государств-участников конкурса.
«Целями конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников», – добавили в округе.
«В ближайшее время во Владивосток прибудут команды из Ирана и Венесуэлы. После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе. Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях», – говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что соревнования по полевой выучке «Морской десант-2017» проводятся среди подразделений морской пехоты государств-участников конкурса.
«Целями конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников», – добавили в округе.
Использованы фотографии: https://novostivl.ru
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