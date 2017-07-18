Пентагон: РФ и западная коалиция ежедневно контактируют по Сирии

Коалиция и российские военные поддерживают ежедневные контакты по каналу связи для поддержания осведомленности об операциях друг друга. Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций, сокращения количества стратегических просчетов и деэскалации напряженности. Я не буду вдаваться в подробности этих дискуссий,

Руководство сил западной коалиции под руководством США и российское военное ведомство поддерживают эффективные контакты по каналам связи, поддерживая осведомленность друг друга о проводимых в Сирии операциях, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Мишель Балдансы.В минувшую пятницу СМИ сообщили о ракетных пусках, которые могут провести российские корабли в Средиземном море в течение ближайших 2-х недель.Балданса отказалась отвечать на вопрос журналистов, уведомила ли Россия коалицию об этих пусках с указанием конкретных дат.заявила представитель Пентагона на брифинге.