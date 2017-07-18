12:56 18 июля

Пентагон: РФ и западная коалиция ежедневно контактируют по Сирии

Руководство сил западной коалиции под руководством США и российское военное ведомство поддерживают эффективные контакты по каналам связи, поддерживая осведомленность друг друга о проводимых в Сирии операциях, передает РИА Новости сообщение представителя Пентагона Мишель Балдансы.

Пентагон: РФ и западная коалиция ежедневно контактируют по Сирии


В минувшую пятницу СМИ сообщили о ракетных пусках, которые могут провести российские корабли в Средиземном море в течение ближайших 2-х недель.


Балданса отказалась отвечать на вопрос журналистов, уведомила ли Россия коалицию об этих пусках с указанием конкретных дат.

Коалиция и российские военные поддерживают ежедневные контакты по каналу связи для поддержания осведомленности об операциях друг друга. Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций, сокращения количества стратегических просчетов и деэскалации напряженности. Я не буду вдаваться в подробности этих дискуссий,
заявила представитель Пентагона на брифинге.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. vch Сегодня, 10:27
    Не понятно.... Мы поддерживаем контакты или дискутируем? Как бы не совсем равнозначные понятия...... Обычное амеровское косноязычие.....
    vch
    1. cniza Сегодня, 10:29
      Контакты это не дискуссии , это контакты военных , поскольку не дай Бог начнут дискутировать.
      cniza
      1. vch Сегодня, 10:34
        Так в том то и дело! Читайте дословно:"....Эти дискуссии ведутся эффективно в плане обеспечения безопасности военных летчиков коалиции и проводимых операций......"
        vch
        1. pjastolov Сегодня, 10:37
          безопасности военных летчиков коалиции
          вот это для них главное - а то собьют ненароком laughing
          pjastolov
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 10:27
    Ото ж! Трепещите заклятые друзья!
    Чёрный Полковник
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    Балданса отказалась отвечать на вопрос журналистов

    Представителям западных Сми очень не терпелось узнать когда, а может и по каким целям (чего мелочиться) Россия готовится нанести ракетный удар. Но возможная сенсация прошла стороной.
    rotmistr60
  4. jonhr Сегодня, 12:37
    а где коментарии о том что пентагон нагло врёт? или перевариваем только удобную для себя информацию.
    насколько я помню было объявлено о прекращении совместной работы после сбития сирийского самолёта
    jonhr
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