Бундесвер тестирует новую "Пехотную систему"
Немецкая компания Rheinmetall провела первую демонстрацию комплекса вооружений под названием Infantry System, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу Rheinmetal.
Представленная Infantry System («Пехотная система») включает в себя четыре оружейные системы. В состав комплекса входят «экипировка солдата будущего» IdZ-ES, штурмовая винтовка RS556 в паре с подствольным гранатометом RS40 и набором стрелковых аксессуаров, бронетранспортер Boxer с боевым модулем LANCE (вооружен 30-мм автоматической пушкой), а также модульные наземные беспилотники Multi Mission Unmanned Ground Vehicle (MM UGV). Согласно заявленным характеристикам, все четыре ее составляющие работают в едином информационном пространстве, позволяя пехотинцам контролировать обстановку на поле боя и своевременно получать огневую поддержку.
Новый беспилотник Multi Mission Unmanned Ground Vehicle (MM UGV), входящий в систему, представляет собой восьмиколесное полноприводное шасси повышенной проходимости, на которое монтируется разведывательное оборудование, оружейные системы или транспортировочные платформы. Беспилотники смогут работать как под управлением оператора, так и в автономном режиме.
В компании Rheinmetall указывают, что объединив бронетранспортер с мощным оружейным модулем, передовую экипировку бойца, современное стрелковое оружие и наземные беспилотные системы, они обеспечили комплексный подход к обеспечению наземных пехотных операций. При этом беспилотники смогут брать на себя самую опасную работу, а бронетранспортеры обеспечат пехоте должное огневое прикрытие.
Представленная Infantry System («Пехотная система») включает в себя четыре оружейные системы. В состав комплекса входят «экипировка солдата будущего» IdZ-ES, штурмовая винтовка RS556 в паре с подствольным гранатометом RS40 и набором стрелковых аксессуаров, бронетранспортер Boxer с боевым модулем LANCE (вооружен 30-мм автоматической пушкой), а также модульные наземные беспилотники Multi Mission Unmanned Ground Vehicle (MM UGV). Согласно заявленным характеристикам, все четыре ее составляющие работают в едином информационном пространстве, позволяя пехотинцам контролировать обстановку на поле боя и своевременно получать огневую поддержку.
Новый беспилотник Multi Mission Unmanned Ground Vehicle (MM UGV), входящий в систему, представляет собой восьмиколесное полноприводное шасси повышенной проходимости, на которое монтируется разведывательное оборудование, оружейные системы или транспортировочные платформы. Беспилотники смогут работать как под управлением оператора, так и в автономном режиме.
В компании Rheinmetall указывают, что объединив бронетранспортер с мощным оружейным модулем, передовую экипировку бойца, современное стрелковое оружие и наземные беспилотные системы, они обеспечили комплексный подход к обеспечению наземных пехотных операций. При этом беспилотники смогут брать на себя самую опасную работу, а бронетранспортеры обеспечат пехоте должное огневое прикрытие.
Использованы фотографии: rheinmetall-defence.com
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