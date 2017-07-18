12:55 18 июля

Бундесвер тестирует новую "Пехотную систему"

Немецкая компания Rheinmetall провела первую демонстрацию комплекса вооружений под названием Infantry System, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу Rheinmetal.

Представленная Infantry System («Пехотная система») включает в себя четыре оружейные системы. В состав комплекса входят «экипировка солдата будущего» IdZ-ES, штурмовая винтовка RS556 в паре с подствольным гранатометом RS40 и набором стрелковых аксессуаров, бронетранспортер Boxer с боевым модулем LANCE (вооружен 30-мм автоматической пушкой), а также модульные наземные беспилотники Multi Mission Unmanned Ground Vehicle (MM UGV). Согласно заявленным характеристикам, все четыре ее составляющие работают в едином информационном пространстве, позволяя пехотинцам контролировать обстановку на поле боя и своевременно получать огневую поддержку.

Бундесвер тестирует новую "Пехотную систему"



Новый беспилотник Multi Mission Unmanned Ground Vehicle (MM UGV), входящий в систему, представляет собой восьмиколесное полноприводное шасси повышенной проходимости, на которое монтируется разведывательное оборудование, оружейные системы или транспортировочные платформы. Беспилотники смогут работать как под управлением оператора, так и в автономном режиме.



В компании Rheinmetall указывают, что объединив бронетранспортер с мощным оружейным модулем, передовую экипировку бойца, современное стрелковое оружие и наземные беспилотные системы, они обеспечили комплексный подход к обеспечению наземных пехотных операций. При этом беспилотники смогут брать на себя самую опасную работу, а бронетранспортеры обеспечат пехоте должное огневое прикрытие.

Использованы фотографии: rheinmetall-defence.com
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Комментарии 6

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  1. tiredwithall Сегодня, 12:15
    Бундесвер тестирует новую "Пехотную систему"

    Звучит гордо, но на сегодня от Бундесвера осталась одна оболочка, а Германия и вовсе нелегитимное государство. Правильнее писать так: ТНК, паразитирующие в сфере ВПК, на территории негосударства Германия тестят новые системы вооружений для наемников.
    tiredwithall
    1. Teberii Сегодня, 12:20
      Кадыров наверное со своим ВПК напугал.
      Teberii
    2. jonhr Сегодня, 12:24
      вы вообще осознаёте значение слова нелигитимный , что где надо и где не надо вставляете это слово?
      система интересна своим уровнем интеграции всех элементов. а это огромные объёмы информации которыми надо ещё грамотно управлять
      jonhr
    3. von schlosser Сегодня, 12:25
      Немецкая техника и вооружение обычно самое передовое и практичное, а смысле надёжности и эффективности
      von schlosser
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
        Я так понимаю , что Heckler und Koch G36 это исключение ?
        bouncyhunter
  2. Аморфис Сегодня, 12:41
    Судя по внешнему виду - данные коробочки скорее всего в поле никогда работать не будут. Так поездят по местам где осадка позволяет и усё no Или создаются исключительно для городских условий.
    Аморфис
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