Путин: МАКС доказывает – иностранные партнеры хотят работать с РФ
Президент России направил приветствие организаторам и гостям XIII Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017), отметив, что заключенные в рамках этих салонов контракты подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией, передает РИА Новости .
Владимир Путин напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад – с проведения в Жуковском «МосАэроШоу». По его словам, за это время «форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба».
Как уточнил глава государства, иностранные партнеры «заинтересованы, в том числе, в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала».
МАКС-2017 сегодня открылся в подмосковном Жуковском.
Владимир Путин напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад – с проведения в Жуковском «МосАэроШоу». По его словам, за это время «форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба».
Отрадно, что в рамках салона российские и иностранные эксперты, промышленники, бизнесмены анализируют происходящие в отрасли процессы, представляют свой взгляд на ее будущее. Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты – наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией,цитирует президента пресс-служба Кремля.
Как уточнил глава государства, иностранные партнеры «заинтересованы, в том числе, в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала».
Имею в виду программы по созданию семейства дальнемагистральных самолетов, освоению космоса. Наша страна – открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы,говорится в поздравлении.
МАКС-2017 сегодня открылся в подмосковном Жуковском.
Использованы фотографии: http://starcity-tours.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти