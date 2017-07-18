Путин: МАКС доказывает – иностранные партнеры хотят работать с РФ

Отрадно, что в рамках салона российские и иностранные эксперты, промышленники, бизнесмены анализируют происходящие в отрасли процессы, представляют свой взгляд на ее будущее. Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты – наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией,

Имею в виду программы по созданию семейства дальнемагистральных самолетов, освоению космоса. Наша страна – открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы,