12:55 18 июля

Путин: МАКС доказывает – иностранные партнеры хотят работать с РФ

Президент России направил приветствие организаторам и гостям XIII Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017), отметив, что заключенные в рамках этих салонов контракты подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией, передает РИА Новости .

Путин: МАКС доказывает – иностранные партнеры хотят работать с РФ


Владимир Путин напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад – с проведения в Жуковском «МосАэроШоу». По его словам, за это время «форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба».


Отрадно, что в рамках салона российские и иностранные эксперты, промышленники, бизнесмены анализируют происходящие в отрасли процессы, представляют свой взгляд на ее будущее. Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты – наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией,
цитирует президента пресс-служба Кремля.

Как уточнил глава государства, иностранные партнеры «заинтересованы, в том числе, в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала».

Имею в виду программы по созданию семейства дальнемагистральных самолетов, освоению космоса. Наша страна – открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы,
говорится в поздравлении.

МАКС-2017 сегодня открылся в подмосковном Жуковском.

Использованы фотографии: http://starcity-tours.ru
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Комментарии 6

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  1. Teberii Сегодня, 12:30
    Санкции однако!!!!!??????!!!!!
    Teberii
    1. Стропорез Сегодня, 12:39
      Вот история то МАКСа началась 25-ть лет назад,господин путин,только за эти 25-ть лет ГА практически похерили...
      И вы ,господин президент, если уж не способствовали, то равнодушно на это взирали,отделываясь декларативными заявлениями все ваши 17-ть лет.
      Стропорез
      1. mayday Сегодня, 12:47
        Вот история то МАКСа началась 25-ть лет назад,господин путин,только за эти 25-ть лет ГА практически похерили...


        Sukhoi SuperJet-100, МС-21 - это по вашему похерили? Вы, видимо, привыкли только языком трудиться.
        "Слепой да не увидит, глухой да не услышит.."
        mayday
  2. 210окв Сегодня, 12:30
    А вопрос.А надо ли нам это?Это "хотение"..Своё надо развивать.Хотя никто не спорит что сотрудничество необходимо.
    210окв
  3. Стирбьорн Сегодня, 12:49
    Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты – наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией,

    Это какие интересно - очередная покупка боингов или аэрбасов? Про нашу авиапромышленность я не слышал, в плане заключенных контрактов!
    Стирбьорн
  4. ALLxANDr Сегодня, 12:53
    crying crying crying Хочу туда!!!
    ALLxANDr
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