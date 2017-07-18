12:55 18 июля

А судьи кто?.. О нашумевшей свадьбе дочери "золотой" судьи

Экономические формулы и законы превращаются в прах на фоне того, какой «экономикой» заправляют отдельно взятые чиновники, которые были в своё время назначены на должности, чтобы защищать законность. Настоящий шквал общественного негодования вызвал репортаж из Краснодарского края о свадьбе дочери тамошней судьи Елены Хахалевой.

Негодование связано с тем, что свадьба дочери рядового регионального чиновника судебной ветви власти превратилась в ярмарку тщеславия на миллионы долларов – с приглашением артистов, исполнение одной песни которыми обходится «по прайсу» (и это уже отдельный разговор) в десятки тысяч совсем не рублей. Добавил масла в огонь общественного раздражение подарок, который сделала своему чаду судья Хахалева – роскошный «Бентли». Это притом, что уровень дохода судьи за прошлый год по декларации составил чуть более 2,5 млн рублей.

А судьи кто?.. О нашумевшей свадьбе дочери "золотой" судьи



Когда скандал дошёл до полос и эфиров СМИ, судья Хахалева решила выдать «оправдание». По её словам, к финансовому обеспечению свадьбы она сама не имеет никакого отношения. Всё, как утверждает чиновница, оплатил её бывший муж Роберт Хахалев (его собственная фамилия – Зилкимиани). Как сообщается в средствах массовой информации, человек этот родом из Грузии, сейчас занимается бизнесом в Краснодарском крае, где отправляет правосудие его бывшая жена. А начинал... водителем. Вот только водителем, как заявлено, «одного очень серьёзного человека».

После несколько лет вращения «баранки» Хахалев (он взял фамилию супруги) неожиданно обнаружил в себе тягу к сельскому хозяйству и сегодня владеет сельхозплощадями в 7 тыс га в Краснодарском крае. Это сотрудники именно его предприятия систематически сталкивались с финансовым произволом со стороны владельца и даже собирались в своё время организовать тракторный марш на Краснодар и Москву.

Примечательно, что сын Хахалевых оказался настолько способным молодыми человеком, что уже в 22 года стал депутатом краевого Заксобрания. Дочь, судя по всему, тоже одарена многочисленными талантами.

Вот так и получается, что как только расходы отдельных чиновников в нашей стране в десятки, а то и сотни раз превышают их доходы, так сразу же обнаруживаются родственники, которые, как выясняется, готовые за всё заплатить миллионеры - причём ставшие миллионерами благодаря исключительно собственному природному дарованию...

Репортаж ТК "Россия24":


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Комментарии 19

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  1. Антон Болдаков Сегодня, 12:38
    После истории о 9 миллиардах рублей найденных на антресоли у какого-то средней руки чиновника - эта новость ну совсем не впечатляет.
    Антон Болдаков
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    ... возможно Верховный Суд усмотрит, возможные финансовые нарушения своей подопечной?... wassat
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:41
      Я так понимаю , скромностью и совестью эта семейка не обременена . Сергей , привет ! hi
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
        ... абсолютна не обременена! Привет, Паша! hi
        a.s.zzz888
      2. 210окв Сегодня, 12:44
        Паша hi Там где была совесть -кое что выросло.Муж этой судьи крупный бизнесмен в Краснодаре.Занимается строительством.Так что тут дело даже не в свадьбе-денег у них выше крыши.Интересно посмотреть-какие дела рассматривала эта судья?Это в основном имущественные споры.Кстати она глава коллегии.
        Цитата: bouncyhunter
        Я так понимаю , скромностью и совестью эта семейка не обременена . Сергей , привет ! hi
        210окв
    2. Владимирец Сегодня, 12:42
      Цитата: a.s.zzz888
      возможно Верховный Суд усмотрит, возможные финансовые нарушения своей подопечной?

      Ага, вовсю смотрит, и ВС, и СК, и Прокуратура. Смоленские гаишники точно знают. yes
      Владимирец
  3. Нормаль ок Сегодня, 12:40
    Ничего экстраординарного. Просто эта инфа в прессу просочилась, а сколько подобного твориться по России каждый день?
    Нормаль ок
  4. Teberii Сегодня, 12:42
    Люди стали безумны,в наш век когда даже плюнуть в сторону может попасть в общую сеть с многочисленными лайками,устраивают такие вещи.Зная последствия таких поступков.Конечно она и другие популярней не станут ,но отношение к ним изменится,а люди задумаются как судят и под чьи дудки пляшут.
    Teberii
  5. 3officer Сегодня, 12:43
    Это стало обыденностью к сожалению.Чудовищное расслоение в обществе это путь к краху.Что делать с этим вообще непонятно request
    3officer
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
      Что делать с этим вообще непонятно request

      ... возвращать старые законы - вышку за финансовые и экономические преступления...
      a.s.zzz888
  6. Оверлок Сегодня, 12:43
    элита обезумила, в пику ВВП гуляет и отрывается.ОН и так и этак, мол в стране все хорошо- а какой- то Полонский бац- " пошли все в Ж.." Только успокоились, тут судья местного розлива- "Пошли все в Ж...". А как тогда жируют судьи МОСКВЫ???? Что делать ВВП? Может начать расстрелы? Или возглавить процесс?
    Оверлок
    1. nik-karata Сегодня, 12:51
      ВВП уже давно должен был сказать простому народу: "Идите в ж..."! А то простой народ у него всё справедливости ищет... наивные
      nik-karata
    2. Владимирец Сегодня, 12:51
      Цитата: Оверлок
      Что делать ВВП?

      Опричнина по образцу Ивана Грозного, но кого туда взять? request
      Владимирец
  7. LUCKY777 Сегодня, 12:44
    Цитата из репортажа: - "Это плевок в лицо людям которые доверяют судебному разбирательству..." Не переживайте, не попали, я, по-крайней мере, таких наивных идиотов не встречал. Наши бизнес-полицейские, бизнес-судьи вместе с бизнес-прокуратурой, уже давно никого не волнуют и не оскорбляют, живут сами по-себе, чем-то там занимаются, простой народ не особо кошмарят, и на том спасибо.
    LUCKY777
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:46
    Ну там не все так однозначно, но одно можно сказать точно - зря эта д.у.ра "светанулась". Это просто повод разгромить краснодарскую мафию - и ее разгромят. Я так думаю! am
    Поскольку тенденция, однако...
    Горный стрелок
  9. tolyasik0577 Сегодня, 12:46
    Добиваться справедливости у нас -пустая трата времени. Остается одна надежда-на соц. -сети. Большое количество перепостов позволили всплыть этой истории на поверхность.
    tolyasik0577
  10. Rusj Сегодня, 12:50
    Фу достали уже с этой свадьбой ! Как будто ничего другого нет . Своровали посодют рано или поздно. Но уже третьи сутки Карл эта свадьба на всех ресурсах и новостях .Да таких свадеб много по России . Ничего не изменится . И у кого есть деньги так и будет так во всём мире . А ЭТО ПРОСТО ЗАКАЗ УШАТАТЬ СУДЬЮ ! На этот вброс на все ресурсы было потрачено денег в десятки раз больше чем стоила эта свадьба ! А всё пошло с ресурсов ЭХО МОСКВЫ и Дождя .
    Rusj
  11. vladimirvn Сегодня, 12:50
    Судебная власть один из столпов государства. Государственные служащие такого уровня, не обремененные моралью -враги! Выкинуть из судейского корпуса с формулировкой: "за нарушение этических и моральных норм".
    vladimirvn
  12. Blue Fox Сегодня, 12:54
    Робин Гуд где ты?
    Blue Fox
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