А судьи кто?.. О нашумевшей свадьбе дочери "золотой" судьи

Экономические формулы и законы превращаются в прах на фоне того, какой «экономикой» заправляют отдельно взятые чиновники, которые были в своё время назначены на должности, чтобы защищать законность. Настоящий шквал общественного негодования вызвал репортаж из Краснодарского края о свадьбе дочери тамошней судьи Елены Хахалевой.Негодование связано с тем, что свадьба дочери рядового регионального чиновника судебной ветви власти превратилась в ярмарку тщеславия на миллионы долларов – с приглашением артистов, исполнение одной песни которыми обходится «по прайсу» (и это уже отдельный разговор) в десятки тысяч совсем не рублей. Добавил масла в огонь общественного раздражение подарок, который сделала своему чаду судья Хахалева – роскошный «Бентли». Это притом, что уровень дохода судьи за прошлый год по декларации составил чуть более 2,5 млн рублей.Когда скандал дошёл до полос и эфиров СМИ, судья Хахалева решила выдать «оправдание». По её словам, к финансовому обеспечению свадьбы она сама не имеет никакого отношения. Всё, как утверждает чиновница, оплатил её бывший муж Роберт Хахалев (его собственная фамилия – Зилкимиани). Как сообщается в средствах массовой информации, человек этот родом из Грузии, сейчас занимается бизнесом в Краснодарском крае, где отправляет правосудие его бывшая жена. А начинал... водителем. Вот только водителем, как заявлено, «одного очень серьёзного человека».После несколько лет вращения «баранки» Хахалев (он взял фамилию супруги) неожиданно обнаружил в себе тягу к сельскому хозяйству и сегодня владеет сельхозплощадями в 7 тыс га в Краснодарском крае. Это сотрудники именно его предприятия систематически сталкивались с финансовым произволом со стороны владельца и даже собирались в своё время организовать тракторный марш на Краснодар и Москву.Примечательно, что сын Хахалевых оказался настолько способным молодыми человеком, что уже в 22 года стал депутатом краевого Заксобрания. Дочь, судя по всему, тоже одарена многочисленными талантами.Вот так и получается, что как только расходы отдельных чиновников в нашей стране в десятки, а то и сотни раз превышают их доходы, так сразу же обнаруживаются родственники, которые, как выясняется, готовые за всё заплатить миллионеры - причём ставшие миллионерами благодаря исключительно собственному природному дарованию...Репортаж ТК "Россия24":