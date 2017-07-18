16:37 18 июля

National Interest рассказал, почему разваливается американская армия

Американская армия нуждается в свежей крови, и она понесет значительные потери, если Трамп не назначит сильного министра, который сможет потребовать отчета у генералов и добиться радикальных изменений, пишет журнал The National Interest. Статью приводит Российская газета .



Автор подчеркивает, что проблемы в армии не являются следствием финансовых затруднений. «Она может рассчитывать на сумму от 137 до 149 миллиардов долларов ежегодно, что намного больше, чем оборонный бюджет России», – подчеркивается в статье.


Главные трудности обусловлены фанатическим сопротивлением генералов фундаментальной реформе и разумной модернизации.

Генералы безжалостны, когда речь идет об инновациях в регулярной армии, которые угрожают установившемуся статус-кво. Для них удобнее тратить миллиарды на недоказанные технологии, которые обещают победоносные возможности в отдаленном, неопределенном будущем, а также на модернизацию старых платформ и систем, разработанных в 1970-х годах, пишет журнал.

В качестве примера автор приводит операцию в районе болгарской авиабазы Безмер, которую проводит 18 июля 173-я десантная бригада вместе с союзниками по НАТО, чтобы продемонстрировать захват аэродрома. По его мнению, такая операция «подобна самоубийству без воздушного и морского превосходства».

«Попробуйте провести ее против защищенного российского, китайского или северокорейского аэродрома, и "учения" закончатся в считанные минуты уничтожением десантников и легкой бронетехники», прогнозирует журнал и добавляет, что «армия четырехзвездочных генералов застряла в фантазии Второй мировой войны».

Еще одной проблемой издание считает необходимость держать около 200 тыс. солдат за рубежом в качестве военных советников и участников различных миссий в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

«Операции против повстанцев серьезно подорвали способность армии США к ведению обычных войн, но разброс двухсот тысяч солдат по всему миру еще более опасен. Сегодняшняя армия слишком распространена по всему миру, а ее боевые формирования – это реликты холодной войны», – уверен автор.

США не нужны версии армий времен Второй мировой или холодной войны. Не нужны и «потемкинские деревни» неких боевых систем будущего, «которые на самом деле лишь расходуют деньги, но ничего не меняют по сути».

«Нация нуждается в новых боевых формациях, предназначенных для совместной, интегрированной войны всех вооружений в сражениях более смертоносных, чем те, что мы видели со времен Второй мировой войны», – пишет журнал. По мнению автора, «история будет судить о президентстве Трампа, исходя из того, кого он поставит во главе американской армии».

Использованы фотографии: depositphotos.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. игорка357 Сегодня, 13:20
    Так там вроде уже есть свежая кровь..генерал в бикини.. laughing
    игорка357
    1. Монос Сегодня, 13:25
      По мнению автора, «история будет судить о президентстве Трампа, исходя из того, кого он поставит во главе американской армии».

      Сер-дю-ков и Васильева! Лучшие кандидатуры для этой армии. smile
      Монос
      1. Дуплет Сегодня, 13:28
        Цитата: Монос
        По мнению автора, «история будет судить о президентстве Трампа, исходя из того, кого он поставит во главе американской армии».

        Сер-дю-ков и Васильева! Лучшие кандидатуры для этой армии. smile

        И Медведьева им еще в президенты! Тогда они обретут былое величие)
        Дуплет
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:34
        Витя , привет ! hi drinks
        Цитата: Монос
        Сер-дю-ков и Васильева! Лучшие кандидатуры для этой армии.

        Матрасам бы пару батальонов ушлых прапорюг советского образца , чтобы растащили всё вчистую . Нет армии - нет проблем ! lol
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 13:38
          Дарова, Паша! hi laughing
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасам бы пару батальонов ушлых прапорюг советского образца

          Это наш национальный фонд! Не надо его разбазаривать. smile
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
            Цитата: Монос
            Это наш национальный фонд! Не надо его разбазаривать.

            Так мы же не навсегда . Матрасы нам за них заплатят , чтобы приехали , а потом ещё в два раза больше , чтобы мы их обратно забрали . Двойная выгода ! good lol
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 13:47
              Цитата: bouncyhunter
              Двойная выгода !

              laughing Ты точно не еврей? lol
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
                Та ви шо ! Самуил Абрамович категорически заявляет что меня не пустят в Израиль , потому что я там всё и всех продам . Значит , я не еврей , а простой барыга lol
                bouncyhunter
            2. Подрезчик Сегодня, 13:50
              Ну, если один из ведущих американских аналитических журналов пишет такое про свою армию...надо им задуматься! Впрочем что-то подобное чувствовалось и предугадывалось!
              Подрезчик
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:00
                Саня hi Это что же получается : разваливали российскую армию , а в результате разваливаются сами ? Ой , вэй ! wink
                bouncyhunter
                1. Подрезчик Сегодня, 14:13
                  Да, Паша hi , получается! Да они с ВМВ не вояки! И примеров тому валом, даже лень перечислять! Бюджет у них да, здоровый, но ...не вояки они!
                  Подрезчик
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
                    Цитата: Подрезчик
                    Бюджет у них да, здоровый, но ...не вояки они!

                    У саудов то же самое . lol
                    bouncyhunter
        2. pjastolov Сегодня, 13:55
          Матрасам бы пару батальонов ушлых прапорюг советского образца
          им бы лучше кого нибудь из укропов, и забыли бы о них надолго laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:03
            Только из-за лужи вопли раздавались бы : "Ахтунг ! Укропише прапорюген !" laughing
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 14:12
              "Ахтунг ! Укропише прапорюген !"
              укропище знамя югент ? recourse
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
                Можно и так , от этого хрен не станет слаще редьки .
                bouncyhunter
                1. Подрезчик Сегодня, 14:21
                  Ух Вы ребята даете! Советский прапорщик-золотой фонд армии был! Причем всегда с одним погоном, второго не видно, на плече мешок! laughing
                  Подрезчик
                  1. pjastolov Сегодня, 14:25
                    Советский прапорщик-золотой фонд
                    взвод прапорщиков - и население есть, а ценностей - нет laughing
                    pjastolov
                  2. bouncyhunter Сегодня, 14:27
                    Так потому и предлагаю их в качестве временной не бесплатной гумпомощи залужным "партнёрам" . lol
                    bouncyhunter
        3. ydjin Сегодня, 14:39
          Цитата: bouncyhunter
          Витя , привет ! hi drinks
          Цитата: Монос
          Сер-дю-ков и Васильева! Лучшие кандидатуры для этой армии.

          Матрасам бы пару батальонов ушлых прапорюг советского образца , чтобы растащили всё вчистую . Нет армии - нет проблем ! lol

          Прапора в СА разные были! Мой командир группы Владимир Эдуардович Боль, служил прапоршиком на капитанской должности это было в ЗГВ г. Эберсвальде-Финов, где я также служил в рядах СА, 1990г. КШМ МП-06 "Манёвр" , это в ПВО-шной версии, более известна как "Поляна" , поэтому за всех прапоров не гоните волну, были и достойные профессионалы!
          ydjin
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:43
            А я и не гнал , поскольку сам считаю , что есть "прапорщики" , а есть "прапорюги" и "прапорылы" . С уважением hi
            З.Ы. У меня на учебке командиром взвода прапорщик был .
            bouncyhunter
      3. Alexey RA Сегодня, 15:32
        Цитата: Монос
        Сер-дю-ков и Васильева! Лучшие кандидатуры для этой армии.

        Нафиг-нафиг. Табуреткин быстро удушит американский ВПК - и F-35 станет по 50 мегабаксов. Да ещё и контрактов на модернизацию поназаключает...
        Времена мебельщика в ВПК вспоминают с содроганием - таких цен из них ещё никто не выбивал. Вон, УВЗ попробовал задрать цену на Т-90 с 70 миллионов до 118 - так МО вообще отказалось от закупок, вместо этого выдав УВЗ заказ на Т-72БЗ по 50 миллионов.
        Alexey RA
    2. Geisenberg Сегодня, 13:49
      Цитата: игорка357
      Так там вроде уже есть свежая кровь..генерал в бикини.. laughing


      Ну это скорее не свежая дырка ...
      Geisenberg
  2. Белорус Сегодня, 13:21
    «Нация нуждается в новых боевых формациях, предназначенных для совместной, интегрированной войны всех вооружений в сражениях более смертоносных, чем те, что мы видели со времен Второй мировой войны»

    Ваша галимая "нация" нуждается в "демократии", коле, бургерах и памперсах.
    Смотрите, пока по всему миру убиваете, чтобы Калифорния, Техас и Аляска от вас не уплыли!
    Белорус
    1. игорка357 Сегодня, 13:24
      Ну Калифорния точно не уплывет,а вот Техас с Аляской запросто..!
      игорка357
  3. askme Сегодня, 13:28
    Цитата: игорка357
    Ну Калифорния точно не уплывет,а вот Техас с Аляской запросто..!

    Увы, Калифорния упорно отчаливает, прямо по разлому Сан-Андреас...
    askme
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:28
    «Нация нуждается в новых боевых формациях, предназначенных для совместной, интегрированной войны всех вооружений

    ...ещё бабла надо отстегивать на армию? laughing
    a.s.zzz888
  5. askme Сегодня, 13:33
    А если по сути говорить... Ну, сложно назвать армией структуру, которая воюет со свадьбами, демонстративно бомбящей больницы, школы и т.п. На самом деле из американской армии ушли или уходят люди, имеющие стержень солдата-защитника. Остаются @@@@@ки разной степени трусости, которые сильны лишь с беззащитными. Это на самом деле с определенного уровня созревания гнойника становится гангреной. Там вся армия стала гангреной. Поэтому единственная надежда там связана с боевыми роботами и обслуживающим персоналом к ниму. Успеют перейти к такой армии - есть шанс сохраниться. Нет - недолго осталось этой армии существовать.

    Я на полном серьезе. Это не эмоции. С определенного уровня моральной деградации и морального одичания, армия перестает быть армией...
    askme
    1. DMB_95 Сегодня, 14:18
      Цитата: askme
      . На самом деле из американской армии ушли или уходят люди, имеющие стержень солдата-защитника. Остаются @@@@@ки разной степени трусости, которые сильны лишь с беззащитными.
      Я на полном серьезе. Это не эмоции. С определенного уровня моральной деградации и морального одичания, армия перестает быть армией...

      Всё так . Но даже в самые лучшие для их армии времена , не было там солдат , ложащихся грудью на ДЗОТ , рвущих себя гранатами и вызывающих огонь на себя . У них в Уставе не пишут - "защищать Родину даже ценой своей жизни." , а для нас это - норма .
      DMB_95
      1. askme Сегодня, 15:04
        По крайней мере были люди, которые искренне верили, что защищают какие-то человеческие ценности...
        askme
    2. ydjin Сегодня, 15:01
      Это просто наёмная армия, мотивация деньги, но нет желания жизнь положить за Родину! Такие же тенденции наблюдаются в нашей армии, денежное содержание выше средней зарплаты, пайки которыми торговать можно, вешевое содержание! Армия лишилась внутреннего стержня! Сейчас это сборище людей которые хотят иметь многие преференции не особо напрягаясь! Чему у нас на Сахалине часто подтверждают хроники происшествий. То унесёт на льдине в море, то замочат друг друга, то пьяные под машину попадут!
      ydjin
  6. Geisenberg Сегодня, 13:49
    Похоже Трампу корячится вторая звезда гороя России ))))
    Geisenberg
  7. Bronevick Сегодня, 13:49
    Запад загнивает
    Bronevick
  8. Altona Сегодня, 14:47
    Цитата: bouncyhunter
    Матрасам бы пару батальонов ушлых прапорюг советского образца , чтобы растащили всё вчистую . Нет армии - нет проблем !

    ----------------------------
    Дык у них вся Украина на балансе. Не было печали, куповала баба порося, что называется. И зовсим дёшево, за 5 мильярдов американських карбованцив. На переднем крае НАТО прапорщик Заберищенко и подполковник Отберчук. ТакЪ победятЪ! laughing laughing
    Altona
  9. Галеон Сегодня, 14:57
    Пусть они руководить армией поставят педераста и будет у них все через жо.пу. Ну или Иванку Трамп: тогда милые министры обороны стран НАТО могут легко пощебетать на своих заседаниях.
    Такое им мое пожелание.
    Галеон
  10. Force Сегодня, 16:01
    The National Interest давно уже пишет для клуба любителей фантастики. Как вижу ссылку на The National Interest,становится все ясно и новость уже не читаю.
    Force
Картина дня