National Interest рассказал, почему разваливается американская армия
Американская армия нуждается в свежей крови, и она понесет значительные потери, если Трамп не назначит сильного министра, который сможет потребовать отчета у генералов и добиться радикальных изменений, пишет журнал The National Interest. Статью приводит Российская газета .
Автор подчеркивает, что проблемы в армии не являются следствием финансовых затруднений. «Она может рассчитывать на сумму от 137 до 149 миллиардов долларов ежегодно, что намного больше, чем оборонный бюджет России», – подчеркивается в статье.
Главные трудности обусловлены фанатическим сопротивлением генералов фундаментальной реформе и разумной модернизации.
Генералы безжалостны, когда речь идет об инновациях в регулярной армии, которые угрожают установившемуся статус-кво. Для них удобнее тратить миллиарды на недоказанные технологии, которые обещают победоносные возможности в отдаленном, неопределенном будущем, а также на модернизацию старых платформ и систем, разработанных в 1970-х годах, пишет журнал.
В качестве примера автор приводит операцию в районе болгарской авиабазы Безмер, которую проводит 18 июля 173-я десантная бригада вместе с союзниками по НАТО, чтобы продемонстрировать захват аэродрома. По его мнению, такая операция «подобна самоубийству без воздушного и морского превосходства».
«Попробуйте провести ее против защищенного российского, китайского или северокорейского аэродрома, и "учения" закончатся в считанные минуты уничтожением десантников и легкой бронетехники», прогнозирует журнал и добавляет, что «армия четырехзвездочных генералов застряла в фантазии Второй мировой войны».
Еще одной проблемой издание считает необходимость держать около 200 тыс. солдат за рубежом в качестве военных советников и участников различных миссий в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
«Операции против повстанцев серьезно подорвали способность армии США к ведению обычных войн, но разброс двухсот тысяч солдат по всему миру еще более опасен. Сегодняшняя армия слишком распространена по всему миру, а ее боевые формирования – это реликты холодной войны», – уверен автор.
США не нужны версии армий времен Второй мировой или холодной войны. Не нужны и «потемкинские деревни» неких боевых систем будущего, «которые на самом деле лишь расходуют деньги, но ничего не меняют по сути».
«Нация нуждается в новых боевых формациях, предназначенных для совместной, интегрированной войны всех вооружений в сражениях более смертоносных, чем те, что мы видели со времен Второй мировой войны», – пишет журнал. По мнению автора, «история будет судить о президентстве Трампа, исходя из того, кого он поставит во главе американской армии».
Автор подчеркивает, что проблемы в армии не являются следствием финансовых затруднений. «Она может рассчитывать на сумму от 137 до 149 миллиардов долларов ежегодно, что намного больше, чем оборонный бюджет России», – подчеркивается в статье.
Главные трудности обусловлены фанатическим сопротивлением генералов фундаментальной реформе и разумной модернизации.
Генералы безжалостны, когда речь идет об инновациях в регулярной армии, которые угрожают установившемуся статус-кво. Для них удобнее тратить миллиарды на недоказанные технологии, которые обещают победоносные возможности в отдаленном, неопределенном будущем, а также на модернизацию старых платформ и систем, разработанных в 1970-х годах, пишет журнал.
В качестве примера автор приводит операцию в районе болгарской авиабазы Безмер, которую проводит 18 июля 173-я десантная бригада вместе с союзниками по НАТО, чтобы продемонстрировать захват аэродрома. По его мнению, такая операция «подобна самоубийству без воздушного и морского превосходства».
«Попробуйте провести ее против защищенного российского, китайского или северокорейского аэродрома, и "учения" закончатся в считанные минуты уничтожением десантников и легкой бронетехники», прогнозирует журнал и добавляет, что «армия четырехзвездочных генералов застряла в фантазии Второй мировой войны».
Еще одной проблемой издание считает необходимость держать около 200 тыс. солдат за рубежом в качестве военных советников и участников различных миссий в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
«Операции против повстанцев серьезно подорвали способность армии США к ведению обычных войн, но разброс двухсот тысяч солдат по всему миру еще более опасен. Сегодняшняя армия слишком распространена по всему миру, а ее боевые формирования – это реликты холодной войны», – уверен автор.
США не нужны версии армий времен Второй мировой или холодной войны. Не нужны и «потемкинские деревни» неких боевых систем будущего, «которые на самом деле лишь расходуют деньги, но ничего не меняют по сути».
«Нация нуждается в новых боевых формациях, предназначенных для совместной, интегрированной войны всех вооружений в сражениях более смертоносных, чем те, что мы видели со времен Второй мировой войны», – пишет журнал. По мнению автора, «история будет судить о президентстве Трампа, исходя из того, кого он поставит во главе американской армии».
Использованы фотографии: depositphotos.com
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