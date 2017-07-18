Лидеры провозглашённой Малороссии: Если нас не услышат мирно, мы пойдём военным путём

Наше предложение не противоречит Минску. Как раз то, что есть в минском пакте о том, что должно произойти из наших предложений, это и есть выполнение Минска. Исчезает Украина. В Минске нет определения, как и что там должно называться, там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ Малороссии и суверенитет. Поэтому Минску мы не противоречим. Но если нас не услышат мирным путём, мы пойдем военным путём.

Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом.

Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие. На данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения.

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявляют о том, что создание федеративного государства Малороссия не противоречит букве минских соглашений. Ситуацию комментирует вице-премьер правительства ДНР Александр Тимофеев:Президент Украины Порошенко успел отреагировать на провозглашение Александром Захарченко государства Малороссия со столицей в Донецке. Из заявления Порошенко, в котором тот использовал слово «Новороссия»:Фактически же провозглашённое государство Малороссия демонтирует созданную большевиками Украину и даёт новые возможности для формирования правового государства, основой создания которого способна выступить именно воля народов, населяющих украинские земли. Напомним, что в федеративное государство Малороссия, по словам Александра Захарченко, войдут и регионы, которые сегодня контролируются Киевом.Напомним, что флагом Малороссии объявлен флаг (хоругвь) Богдана ХмельницкогоЭти заявления вызвали волну негодования в Киеве, где в очередной раз призывают Запад «помочь Украине восстановить суверенитет». Но если де-факто Украина перестаёт существовать, о восстановлении какого суверенитета и над кем может идти речь?Примечательно, что несколько минут назад в Народном совете ЛНР заявили, что их "не предупредили" о создании Малороссии. Из заявления главы парламента Луганской народной республики Владимира Дегтяренко: