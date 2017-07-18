16:38 18 июля

Лидеры провозглашённой Малороссии: Если нас не услышат мирно, мы пойдём военным путём

Лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявляют о том, что создание федеративного государства Малороссия не противоречит букве минских соглашений. Ситуацию комментирует вице-премьер правительства ДНР Александр Тимофеев:
Наше предложение не противоречит Минску. Как раз то, что есть в минском пакте о том, что должно произойти из наших предложений, это и есть выполнение Минска. Исчезает Украина. В Минске нет определения, как и что там должно называться, там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ Малороссии и суверенитет. Поэтому Минску мы не противоречим. Но если нас не услышат мирным путём, мы пойдем военным путём.


Президент Украины Порошенко успел отреагировать на провозглашение Александром Захарченко государства Малороссия со столицей в Донецке. Из заявления Порошенко, в котором тот использовал слово «Новороссия»:
Проект "Новороссия" был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом.



Фактически же провозглашённое государство Малороссия демонтирует созданную большевиками Украину и даёт новые возможности для формирования правового государства, основой создания которого способна выступить именно воля народов, населяющих украинские земли. Напомним, что в федеративное государство Малороссия, по словам Александра Захарченко, войдут и регионы, которые сегодня контролируются Киевом.

Напомним, что флагом Малороссии объявлен флаг (хоругвь) Богдана Хмельницкого

Лидеры провозглашённой Малороссии: Если нас не услышат мирно, мы пойдём военным путём





Эти заявления вызвали волну негодования в Киеве, где в очередной раз призывают Запад «помочь Украине восстановить суверенитет». Но если де-факто Украина перестаёт существовать, о восстановлении какого суверенитета и над кем может идти речь?

Примечательно, что несколько минут назад в Народном совете ЛНР заявили, что их "не предупредили" о создании Малороссии. Из заявления главы парламента Луганской народной республики Владимира Дегтяренко:
Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие. На данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 104

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  1. Толстоевский Сегодня, 13:35
    С общечеловеками можно говорить лишь с позиции силы, как Георгий Победоносец с поверженной им гадиной
    Толстоевский
    1. Now we are free Сегодня, 13:39
      А Пеца в ответ только -пукнув, не разобравшись о чём его спросили и назвав Малороссию Новороссией... Наверное опять был под "Мухой"... -Долларом, йеной, гривеню! (П.П.)
      Now we are free
      1. jjj Сегодня, 13:42
        А говорили, что Путин с Трампом обсуждали только состоявшиеся американские президентские выборы
        jjj
        1. Толстоевский Сегодня, 13:44
          интересно, что скажет псаки?
          Толстоевский
          1. 210окв Сегодня, 13:47
            Её стоит слушать?Да и нечего молодой маме сейчас лезть в политику..Хотя на подобные персонажи есть спрос hi
            Цитата: Толстоевский
            интересно, что скажет псаки?
            210окв
          2. хрыч Сегодня, 13:55
            Цитата: Толстоевский
            интересно, что скажет псаки?

            Говорящая голова безголового президента wassat Кого её мнение интересует...
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:21
              Приветствую ! hi
              Цитата: хрыч
              Кого её мнение интересует...

              Ну как же : чисто для себя , поржать . laughing
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 14:22
                Доброго Здравия!!! drinks
                хрыч
          3. CONTROL Сегодня, 14:33
            Цитата: Толстоевский
            интересно, что скажет псаки?

            ...главное - зачем?
            CONTROL
      2. Монос Сегодня, 13:45
        Но если нас не услышат мирным путём, мы пойдем военным путём.

        Освободительный поход - дело тонкое. Если население не поддержит, будет кисло.
        Монос
        1. ufpb Сегодня, 14:52
          Это та вещь, за которую можно и вписаться. Главное правильно подать.
          ufpb
      3. Venceremos Сегодня, 13:47
        Примечательно, что несколько минут назад в Народном совете ЛНР заявили, что их "не предупредили" о создании Малороссии...


        Недоработка Центра...
        Venceremos
      4. Pancir026 Сегодня, 15:42
        Уже началось-над Украиной зарегистрировано рекордное количество метана,а Скорая не успевает оказывать помощь кастрюлеголовым гражданам с черепно-мозговой травмой.
        Pancir026
      5. Злой543 Сегодня, 16:10
        Цитата: Now we are free
        А Пеца в ответ только -пукнув, не разобравшись о чём его спросили и назвав Малороссию Новороссией... Наверное опять был под "Мухой"... -Долларом, йеной, гривеню! (П.П.)


        Порось теперь с развязанными руками введет военное положение и официально пошлет Минские соглашения, и шлепнуф пузырек горилки, сославшись на угрозу, скажет всу "фас".
        Злой543
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:43
      Следите за новостями, не отходите от телевизоров)
      Владыка Ситх
      1. nik-karata Сегодня, 13:46
        Сергей hi ! Прояснили бы мал-мала, что к чему. А то ЛНР уже заднюю врубили! Не комильфо своих бросать....
        Ух ты! Только что новость убрали..... что-то затеваиться)))
        nik-karata
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:50
          Та ЛНР вообще очень сильно напрягают. Я им говорил объединиться, они нет мол мы сами, а ну ок! Тогда я им ответил, что их все равно присоединим к себе. Дело было в январе...
          Владыка Ситх
          1. хрыч Сегодня, 13:56
            А Тёмный Лорд в курсе?
            хрыч
            1. Venceremos Сегодня, 14:02
              Цитата: хрыч
              А Тёмный Лорд в курсе?

              Как сами-то думаете ?
              Разве Захарченко будет рубить сук, на котором сам(и вся ДНР) сидит ?
              Venceremos
              1. хрыч Сегодня, 14:04
                Смущает базар со стороны ЛНР smile Так-то гениальный ход... Причем Пед.., отставить, Петрик запел Лазаря про Абхазский сценарий, но тут-то были районы Луганской и Донецкой областей, а заявка то на ...
                хрыч
              2. Владыка Ситх Сегодня, 14:24
                Плюс!
                Вот люди забавные, думают что Захарченко постоянно отсебятину говорит.
                Владыка Ситх
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:30
                  Привет , Сергей ! hi
                  Цитата: Владыка Ситх
                  Вот люди забавные, думают что Захарченко постоянно отсебятину говорит.

                  Не все . Но я смотрю , у вас там всё чудесатее становится . Твои прогнозы работают , хоть и с небольшим сдвигом по срокам ! wink
                  bouncyhunter
                  1. Владыка Ситх Сегодня, 14:39
                    Привет Паша, так бюрократы-с...
                    Владыка Ситх
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
                      Куда же без них ...
                      bouncyhunter
                2. хрыч Сегодня, 14:42
                  Цитата: Владыка Ситх
                  думают что Захарченко постоянно отсебятину говорит.

                  Прилепин вообще сказал, что всех решили удивить, включая Москву laughing Так-то запахло порохом, не путать с прозвищем Порошенко, хотя ...
                  хрыч
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:49
                    Цитата: хрыч
                    Так-то запахло порохом, не путать с прозвищем Порошенко, хотя ...

                    То-то я думаю : что за подлый запашок со стороны самостийной ... lol
                    bouncyhunter
      2. soroKING Сегодня, 13:50
        у меня их три wassat
        soroKING
      3. RUS96 Сегодня, 14:47
        Опять в отпуск собираться?
        RUS96
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:18
        Владыка Ситх
        Следите за новостями, не отходите от телевизоров)
        Тёзка.Какой отходить!Я свечки приготовил за здравие и во славу государства ещё три года назад.Ждём!!! hi
        Наблюдатель2014
    3. Венд Сегодня, 13:44
      Ну на Украине в полном разгаре проект декоммунизации, а Украина это как раз таки проект СССР. Так что ДНР и ЛНР действуют согласно веяниям украинской моды. А Порошенко опять отличился," Проект "Новороссия" был похоронен. " Даже если так, то лидеры ДНР и ЛНР провозгласили проект Малороссия.
      Венд
      1. ufpb Сегодня, 14:53
        "Украина" - австрийский проект. Вот в чем ее беда. Всегда напрягало, а почему Гитлер не переиначил название "Украина" во время конфликта?
        ufpb
    4. x.andvlad Сегодня, 13:49
      Цитата: Толстоевский
      С общечеловеками можно говорить лишь с позиции силы, как Георгий Победоносец с поверженной им гадиной

      Есть много "умников", которые готовы воспользоваться их т. н. "гарантиями".

      Там видимо понимают, что не все с"коту масленица"
      Хватит у куева сил или нет - другой вопрос. Но готовятся они именно к этому варианту.
      x.andvlad
    5. Комментарий был удален.
      1. Подрезчик Сегодня, 13:59
        Ох, не рекомендовал бы я Порошенко восстанавливать суверенитет над Донбассом и Крымом! А эти ребята из Малороссии пойдут до конца, и до Киева дойдут!
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 14:05
          ребята из Малороссии пойдут до конца
          ребята то пойдут, а докуда дойдут, это уже зависит от народа
          pjastolov
          1. Подрезчик Сегодня, 14:17
            Дойдут, Володя hi , хотя бы донецкую область всю зачистят! Ну планов их конечно мы не знаем!
            Подрезчик
            1. pjastolov Сегодня, 14:23
              Ну планов их конечно мы не знаем!
              потянули бы еще чуть-чуть - чтобы хунтята всех украинцев достали, тогда бы и грохнули всех hi
              pjastolov
              1. Подрезчик Сегодня, 14:29
                Раз обьявляют Малороссию, значит есть какой-то план, жаль не знаем, но будем посмотреть! soldier
                Подрезчик
                1. pjastolov Сегодня, 14:36
                  на до на работу телевизор притащить recourse
                  pjastolov
                  1. 210окв Сегодня, 14:43
                    Такие вещи решаются в тиши кабинетов.. И пока озвучивать и выставлять по ящику я думаю рановато
                    Цитата: pjastolov
                    на до на работу телевизор притащить recourse
                    210окв
                    1. pjastolov Сегодня, 14:45
                      так по телевизору - экстренные новости, а в тиши кабинета уже что-то решили, не зря же выступил hi
                      pjastolov
    6. сибиралт Сегодня, 13:59
      "Пойдём военным путем..." А что делать, если другого выхода выжить не осталось? am
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 14:23
        Маяковский :
        "Разворачивайтесь в марше!
        Словесной не место кляузе.
        Тише, ораторы!
        Ваше
        слово,
        товарищ маузер.
        Довольно жить законом,
        данным Адамом к Евой.
        Клячу историю загоним.
        Левой!
        Левой!
        Левой!
        Эй, синеблузые!
        Рейте!
        За океаны!
        Или
        у броненосцев на рейде
        ступлены острые кили?!
        Пусть,
        оскалясь короной,
        вздымает британский лев вой.
        Коммуне не быть покоренной..."
        To be or not to be
    7. Маз Сегодня, 15:24
      Не верю ни тому, ни другому - Захара жаль, влип в политику. Будем помотреть. Пока, дальше слов дело не идёт.
      Маз
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:36
    Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом.

    ...пецька наелся грузинской чачи и несёт очередную бредятину в пьяном угаре... wassat
    a.s.zzz888
    1. роман66 Сегодня, 13:46
      а шашкой машет?
      роман66
  3. Владимирец Сегодня, 13:36
    Намечается грандиозный шухер.
    Владимирец
    1. Толстоевский Сегодня, 13:41
      и высший командный состав зачем-то собрали
      Толстоевский
      1. НасРать Сегодня, 14:21
        Учения Запад 2017 14-20 сентября.
        НасРать
        1. lysyj bob Сегодня, 15:35
          Цитата: НасРать
          Учения Запад 2017 14-20 сентября


          А итоги учений будут подводить где-нибудь во Львове?
          lysyj bob
  4. Комментарий был удален.
  5. Raven2705 Сегодня, 13:39
    Цитата: Владимирец
    Намечается грандиозный шухер.

    ... не просто шухер, а шухеринище! belay
    Ждем новых санкций....
    Raven2705
    1. 210окв Сегодня, 13:49
      И?....Разве нас ЭТО еще волнует..Лишь бы не отменили..
      Цитата: Raven2705
      Цитата: Владимирец
      Намечается грандиозный шухер.

      ... не просто шухер, а шухеринище! belay
      Ждем новых санкций....
      210окв
  6. KUOLEMA Сегодня, 13:39
    Не верю )))) ишо бюст не мироточил
    KUOLEMA
    1. Комментарий был удален.
      1. Venceremos Сегодня, 14:04
        Цитата: Толстоевский
        убейсяобстол

        А кто-то же троля кормит...
        Venceremos
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
          Цитата: Venceremos
          А кто-то же троля кормит...

          Серёга , это из жалости : всё-таки редкий , но никак не вымирающий вид .
          bouncyhunter
  7. gas113 Сегодня, 13:40
    Председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты ЛНР не принимали участие в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было принято решение об учреждении нового государства — Малороссии.
    gas113
    1. Егоза Сегодня, 13:53
      Цитата: gas113
      Дегтяренко заявил, что делегаты ЛНР не принимали участие в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было принято решение об учреждении нового государства — Малороссии.

      Вот-вот. Чтоб Плотницкий власть из рук выпустил? Он сидит себе тихо-мирно, торгует гуманитаркой, которую РФ присылает, и еще не решил куда ему податься. Вдруг и при Украине пристроится? Объявлять Малороссию, конечно, хорошо. Только еще бы те земли, что сейчас под Киевскими войсками для начала освободили, а потом объявляли. И чем Донецко-Криворожская республика не угодила? Тем что ее революционер Артем возглавлял? А ее бы исторически гораздо легче было бы вернуть в плане "декоммунизации и отвержения советского прошлого" Ее же Ленин оторвал от России и присоединил к Украине. Вот так бы и потребовали назад. tongue
      Егоза
      1. Rusj Сегодня, 13:58
        А ты лично гуманитарку у Захарченко покупал ? Вы на все ресурсы Российские лезите . На Цензор вали .
        Rusj
        1. vovanpain Сегодня, 14:08
          Цитата: Rusj
          Вы на все ресурсы Российские лезите . На Цензор вали .

          Во первых мил человек никогда не хамите женщине и вообще никому не хамить не надо.И на ВО общаются на вы. yes
          vovanpain
          1. Venceremos Сегодня, 14:21
            Цитата: vovanpain
            Цитата: Rusj
            Вы на все ресурсы Российские лезите . На Цензор вали .

            Во первых мил человек никогда не хамите женщине и вообще никому не хамить не надо.И на ВО общаются на вы. yes

            Поддерживаю замечание о хамстве в отношении Елены, но не согласен с категоричностью общения на ВЫ.
            Позволяю себе обращение на ТЫ :
            - к людям которых давно знаю на ВО,ценю и доверяю(в знак доверительности отношений);
            -к тем, чьё поведение или искренность комментариев вызывают подозрения(как знак недоверия).

            На ВЫ,к малознакомым.

            А кто в какой категории,сам разберётся.
            Venceremos
            1. vovanpain Сегодня, 14:44
              Цитата: Venceremos
              А кто в какой категории,сам разберётся.

              Коллега hi Приветствую !Я бы тоже хотел бы обращаться к вам на ты,но предварительно спрошу разрешения,С уважением hi
              vovanpain
        2. Черный_Ватник Сегодня, 15:58
          А ты лично гуманитарку у Захарченко покупал ?



          Торгуют гуманитаркой, еще как торгуют. Кому война, а кому мать родная... а вы не знали? Ну тогда добро пожаловать в этот циничный и жестокий мир.
          Черный_Ватник
      2. Venceremos Сегодня, 14:06
        Цитата: Егоза
        Чтоб Плотницкий власть из рук выпустил? Он сидит себе тихо-мирно, торгует гуманитаркой, которую РФ присылает, и еще не решил куда ему податься. Вдруг и при Украине пристроится?

        По гуманитарке не скажу,свечку не держал,а вот по поводу излишней политической гибкости... Пусть даже не надеется. Будет уничтожен. И не Центром,а самими луганчанами.
        Venceremos
    2. Карась Сегодня, 13:53
      Да, ветка с этой темой мелькнула, здесь, на ВО и моментально исчезла... Была прямо над этой...
      Карась
  8. Raven2705 Сегодня, 13:42
    Цитата: gas113
    Председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты ЛНР не принимали участие в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было принято решение об учреждении нового государства — Малороссии.

    Может они не в курсе были что решили, причем единогласно?! laughing
    Raven2705
  9. Дуплет Сегодня, 13:43
    Ощущение такое, что развязка близка. Надеюсь наше руководство готово к решительным действиям.
    Дуплет
  10. Berg Berg Сегодня, 13:48
    Читай те текст дословно-предложили создать Малороссию ! И это не противоречит Минскому договору .
    Berg Berg
  11. Flatter Сегодня, 13:54
    Казалось бы,что мешает объединению ДНР и ЛНР. Мешает Россия.Играя на противоречиях,легче затаскивать республики в Украину.Малороссии не будет.
    Flatter
  12. BAI Сегодня, 13:58
    А что же убрали сообщение, что ЛНР в этом не участвует?
    BAI
  13. Егоза Сегодня, 14:00
    Я не против названия Малороссия, но всегда нужно помнить, как оно появилось, и что означает. Когда на Русь пришло христианство, монахи тщательно переписывали святые книги, переводя их с греческого языка. Только вот они не учли, что на греческом слово "малый" означает "центральный" В Греции и по сей день говорят Малая Греция (Афины) и Эллада (вся Греция). Так вот, слово "малый" означает центр, из которого распространялось на всю страну все новое - наука, ремесла, искусство, религия и т.д. И потому название Малороссия с центром в Киеве в дореволюционное время было оправданным и исторически верным. Называть Малороссией скудный кусочек Донецкого региона, который сейчас ДНР, на мой взгляд недальновидно и не очень умно. Вот если бы ВСЮ УКРАИНУ переименовать - это да!
    Егоза
    1. ghby Сегодня, 14:19
      Цитата: Егоза
      Вот если бы ВСЮ УКРАИНУ переименовать - это да!

      На сколько я понял они об этом и говорят.
      ghby
    2. Deadушка Сегодня, 14:41
      Цитата: Егоза
      Так вот, слово "малый" означает центр, из которого распространялось на всю страну все новое - наука, ремесла, искусство, религия и т.д. И потому название Малороссия с центром в Киеве в дореволюционное время было оправданным и исторически верным.

      Извините конечно, но следуя Вашей логике - Украина и Киев "Пуп вселенной" и "светоч разума и знаний". stop
      Не хочу принижать их значения, но и без них в древней Руси этого хватало. К тому же по некоторым аспектам споры до сих пор не утихают. hi
      Deadушка
    3. ufpb Сегодня, 15:07
      в нашем языке (мове) есть такое понятие : малая родина (мала батьківщина). Малороссия и пляшит от этого понятия. Или кто-то против, что Православие и Государственность Великой России стартовала с берегов Днепра? Поэтому и такая возня вокруг Украины. Корни. Обруби и Дерево может погибнуть.
      ufpb
    4. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:40
      Вот рагули всякие вещают ровно тоже самое про то, что Малороссия и Киев, а значит и вся территория Украины - это центр Руси, а вся остальная Русь (Москва, Новгород и так далее) - это, мол, периферия, колонии. Зачем этот бред тащить сюда?
      Ушлый_башкорт
    5. домохозяйка Сегодня, 16:16
      А на мой взгляд - пусть там историки разбираются, что раньше означало - малый. Сейчас мы воспринимаем именно так - Малая Русь в отличие от Великой или Белой. И к тому же есть ещё "малая родина", что вовсе не означает "маленькая". Кому-то и Москва - малая родина. Нормальное название,уж получше, чем окраина.
      домохозяйка
  14. литератор Сегодня, 14:03
    У моих сверстников уже давно внуки, я помню своих дедушек, бабушек. Все они считали себя украинцами. Проект Ново , Малороссия был бесперспективный. Это как назвать русского великоросс. Большинство против. Это разьединяет людей. Мы славяне, вот главное.
    литератор
    1. gorgo Сегодня, 14:53
      Ваших дедушек-бабушек учили уже в советской школе, ясное дело, что они уже были "украинцами"... К тому же, даже если и были, что с того? Украинец - это топоним, а не этноним. Может быть русский украинец, еврей украинец, татарин украинец и даже негр украинец, потому что они все живут на Украине. А вот национальность их - это совсем другое дело...
      gorgo
  15. Zomanus Сегодня, 14:04
    Вот ведь дела закрутились. ну теперь осталось отстоять право быть Малороссией.
    А это новые бои...
    Zomanus
  16. Сечь Сегодня, 14:04
    Очередная сказочка от бандюков днрлнр, они то не хотят,но пахан приказал украинцев стращать.
    Сечь
    1. Rusj Сегодня, 14:11
      Пахан у вас где в Амерзии ну Грязном Доме !? Ты что забыл на этом сайте болезненный .
      Rusj
  17. Altona Сегодня, 14:14
    Цитата: Now we are free
    А Пеца в ответ только -пукнув, не разобравшись о чём его спросили и назвав Малороссию Новороссией...

    ---------------------------
    Кстати, а почему Малороссия? Новороссия как название конфликтовало бы с большой Россией? А так будут Малая, Белая и Великая России.
    Altona
    1. ufpb Сегодня, 15:09
      Титул Петра Первого - Самодержец Большая, Малая и Белая и т.д.
      ufpb
    2. домохозяйка Сегодня, 16:18
      Не забыть ещё про Червонную Русь!
      домохозяйка
  18. Altona Сегодня, 14:15
    Цитата: Егоза
    Называть Малороссией скудный кусочек Донецкого региона, который сейчас ДНР, на мой взгляд недальновидно и не очень умно. Вот если бы ВСЮ УКРАИНУ переименовать - это да!

    ----------------------
    Сейчас это просто физически невозможно. А вообще у "России границ нет". wink
    Altona
  19. Сечь Сегодня, 14:18
    Цитата: Rusj
    Пахан у вас где в Амерзии ну Грязном Доме !? Ты что забыл на этом сайте болезненный .

    Таких больных шизо- ватников как ты лечить,хотя безнадега это.
    Сечь
    1. parusnik Сегодня, 15:11
      Идите, идите отсюда, по вторникам не подаем...
      parusnik
    2. домохозяйка Сегодня, 16:21
      Заблудился, милай? Так ты иди отсюда, иди, в европу тебе, толерантный ты наш. Сечевичок, раскомандовался...
      домохозяйка
  20. Айрателинсион Сегодня, 14:19
    Ой, клоуны wassat
    У китайцев набрались - делать последние предупреждения? laughing
    Айрателинсион
  21. Стирбьорн Сегодня, 14:23
    По моему слова Захарченко уже давно всерьез воспринимать нельзя
    Стирбьорн
  22. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:28
    создание федеративного государства Малороссия

    Сначала был Русский МИР.
    Потом Новороссия до Днепра.
    Сейчас она скукожилась до МАЛОроссии, объявленная с холопским заискиванием перед Минскими соглашениями, мол
    "мы же послушные, вон, Минск соблюдаем, не стукайте!".

    Ждем провозглашение МИКРОроссии на территории двора дачи Захарченко.
    Молодой_Коммунист
  23. Горный стрелок Сегодня, 14:30
    Захарченко, увы и ах, Не проявил себя мудрым человеком. Похоже, это заявление из разряда "Парадов в Киеве..." ЛНР не желает объединяться...
    Горный стрелок
  24. Atlant-1164 Сегодня, 14:47
    как в басне у Крылова..лебедь щука и рак.определитесь вы ужО..


    Представители Луганской народной республики не принимали участие в заседании, где обсуждался вопрос об учреждении Малороссии. Об этом "Луганскому информационному центру" заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.
    Дегтяренко сообщил, что ЛНР не направляла своих делегатов в Донецк. «Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – отметил Дегтяренко.

    По его мнению, в нынешних условиях «целесообразность» учреждения Малороссии «вызывает большие сомнения». «Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», -
    Atlant-1164
    1. Atlant-1164 Сегодня, 14:50
      Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии выглядит странным. Об этом во вторник, 18 июля, в комментарии «Ленте.ру» заявил бывший депутат Верховной Рады Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

      «Во-первых, Захарченко должен был согласовать это с парламентом республики. Во-вторых, с Луганской народной республикой. Но никаких заявлений от [Игоря] Плотницкого нет. Хотя они должны были бы вместе об этом объявлять. Все это выглядит странно», — отметил Царев.
      Atlant-1164
  25. vladimirvn Сегодня, 14:49
    Берлин. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ назвало неприемлемым заявление руководства непризнанной Донецкой народной республики об учреждении нового государства под названием Малороссия и ждет от России осуждения этого шага, сообщила во вторник телерадиокомпания Deutsche Welle.
    "Этот шаг полностью неприемлем. У Захарченко нет полномочий говорить от имени этой части Украины", - цитирует Deutsche Welle заявление правительства.
    Согласно сообщению, власти Германии ожидают, что Москва осудит данный шаг, и не будет ни принимать, ни признавать новое образование. "Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что решение конфликта на востоке Украины возможно только путем реализации Минских соглашений", - отмечается в сообщении.
    ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Французские власти призывают Россию осудить проект создания государства Малороссия на территории Украины как идущий вразрез с минскими соглашениями по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань.
    РИА Новости https://ria.ru/world/20170718/1498695511.html
    В ответ на заявление властей самопровозглашенной ДНР о создании нового государства Малороссия, президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить контроль Киева над Донбассом и Крымом. Также Порошенко заявил, что проект "Новороссия" был похоронен.http://www.vesti.ru/doc.html?id=2911136
    vladimirvn
    1. ufpb Сегодня, 15:11
      Освежить надпись деда на Рейхстаге? Это хотят фрици?
      ufpb
    2. parusnik Сегодня, 15:21
      Какие интересные заявления.....Германии и Франции...Думается, что Россия не осудит ЛДНР за подобное..А у Потрошенко два выхода..Либо реализация минских соглашений,либо война..о чём он и заявил..
      parusnik
  26. 1536 Сегодня, 14:53
    Почему украинцы всё время упоминают Крым? Республика Крым - это территория Российской Федерации, а заявления о каком-то "вовзвращении" российской земли есть ни что иное, как агрессия против нашей страны и народа. Почему молчит наше так называемое МИД, правительство и т.п. структуры, которые призваны защищать целостность государства?
    1536
    1. ufpb Сегодня, 15:12
      Поминают Крым банда-хунта.
      ufpb
  27. Altona Сегодня, 15:10
    Цитата: gorgo
    Украинец - это топоним, а не этноним. Может быть русский украинец, еврей украинец, татарин украинец и даже негр украинец, потому что они все живут на Украине. А вот национальность их - это совсем другое дело...

    ----------------------------
    Разговаривать на каком языке будем? Вот приезжайте к нам и будете на чувашском, через сотню км на восток-на татарском, на север 50 км-на марийском, на юг 50 км-на мордовском. У вас на мове только село размовляет, как и вообще местные языки и диалекты характерны для сельской местности, я и чувашский, и башкирский, и татарский и прочие языки имею в виду. Так что если в лингвистическом плане вам не выворачиваться мехом наружу, то Украины то и нет как таковой. Есть часть Российской империи с проживанием этнических групп.
    Altona
  28. Altona Сегодня, 15:14
    Цитата: ufpb
    Титул Петра Первого - Самодержец Большая, Малая и Белая и т.д.

    -------------------------
    С титулами понятно. Речь же идет о "новом-старом" названии.
    Altona
  29. samarin1969 Сегодня, 15:16
    Обычно громкие заявления в духе "Мы всё равно победим!" делаются при разгроме...А.Захарченко мало похож на Сальвадоре Альенде. Ещё более удивительно, что важнейшие решения начинаются с геральдических экспериментов. Сейчас пойдёт парад флагов ХНР, ДНР-2, И-ФНР....
    Но если цель, только попугать Киев, то она достигнута. Жаль Плотницкий помешал довести украинский "политикум" до энурезного состояния. Киев с перепугу цитирует Плотницкого чаще Порошенко.
    samarin1969
  30. pol-smit.smit Сегодня, 15:29
    понятно ,что Захарченко озвучил бумагу от суркова.....но непонятно а почему лнр не в курсах?
    pol-smit.smit
  31. мичман Сегодня, 15:35
    Молодцы!!!
    И Советскую Россию тоже признавали долго после Октябрьской революции. Входите в Россию, товарищи. Никто нам не помеха будет. А мы будем вместе. Сибирь, Дальний Восток и Север надо осваивать. Вспомните Анголу и Кубу их тоже не признавали, но потом все пошло нормально. Честь имею.
    мичман
  32. Pancir026 Сегодня, 15:36
    "Фактически же провозглашённое государство Малороссия демонтирует созданную большевиками Украину и даёт новые возможности для формирования правового государства, основой создания которого способна выступить именно воля народов, населяющих украинские земли."-АВТОР этой писанины,из чьих будет?Очередной фантазер-малознайка?Судя по " Напомним, что флагом Малороссии объявлен флаг (хоругвь) Богдана Хмельницкого" фантазер...как уже эти фантазеры надоели...ведь по сути они -провокаторы.
    Захарченко сказал ТАК-""Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко."
    ЗАПОМНИЛ,автор опуса-ПРАВОПРИЕМНИК Украины,а значит все ваши писания тут.про "большевиков и прочее".в топку вашей неграмотности.
    Кстати кто автор этого опуса?
    Ведь по Правилам-обязательны ссылка,откуд,а а равно фамилия или хотя бы ник,аватар того кто писал материал.
    Кстати,вот тут полный разбор кто что сказал и как.
    https:[email protected]/666800
    А здесь,мнение З.Прилепина.
    https://www.stav.kp.ru/daily/26705/3731002/
    итого-автор опуса,кривит душой,Малороссия есть ПРАВОПРЕЕМНИК Украины,в том числе и УССР,в тех границах,кроме Крыма что имеются сейчас,включая и Закарпатье с галицией,неча землями кидаться,на радость западным ....
    Pancir026
  33. Екатерина II Сегодня, 15:47
    Эти заявления вызвали волну негодования в Киеве, где в очередной раз призывают Запад «помочь Украине восстановить суверенитет». Но если де-факто Украина перестаёт существовать, о восстановлении какого суверенитета и над кем может идти речь?

    Лениво зевая...да уж волну негодования у нас вызвали...
    Даже лениво не напрягая память..Украину даже РФ признает, а вот своих марионеток нет.С чего они раз и вдруг претендуют стать субъектом, если им отказано даже кураторам?Ведь целями кураторов могут быть разными-от давления и отвлечения внимания--до самых интересных(в зависимости кто у власти-хозяйственники или торгаши)
    В общем пока кроме противоречивой личности Захарченко(а он говорящая голова) нет,а соответственно и ценности данное заявления не имеет.
    Екатерина II
    1. Pancir026 Сегодня, 15:57
      Цитата: Екатерина II
      В общем пока кроме противоречивой личности Захарченко(а он говорящая голова) нет,а соответственно и ценности данное заявления не имеет.

      Да?А чего ж у вас в Руине такая истерика,всвсязи с его Заявлением?
      Кто такой Порошенко?Вечно пьяный,неопрятный болтун-и это президент??Чего-Руины?
      Ну и зачем на территории Украины,вся эта бодяга с Руиной,если есть лучшее-Малороссия?
      Цитата: Екатерина II
      Ведь целями кураторов могут быть разными-от давления и отвлечения внимания--до самых интересных(в зависимости кто у власти-хозяйственники или торгаши)

      Это вы о своих кураторах?Тогда да,все верно-вас имели,имеют и будут иметь все, кому надо на Западе,преследуя свои шкурные интересы-от вывоза чернозема и леса,до обрушения всей промышленности в Руине-конкурент никому не нужен.При этом будут из вас же делатьзомби,начиная с 6 летнего возраста.натрапвливая на Россию-незавидная участь манкуртов.
      А вот это для вас,в Руине обитающих и верящих бандеровцам,воистину смертельно.
      Краткое изложение будущей конституции(ОФИЦИАЛЬНАЯ):
      При подготовке новой Конституции мы считаем необходимым опираться на следующие основные принципы:

      - Независимое суверенное государство;

      - Территориальная целостность, при признании правомерности (референдума) выбора народов Крыма;

      - Нейтральный (внеблоковый) военный статус;

      - Опора на традиционные для наших народов ценности, которые базируются на православной картине мира;

      - Равноправие всех традиционных религий и конфессий и при этом противодействие раскольничеству и тоталитарным сектам;

      - В экономике – разновекторность, «мост» между Востоком и Западом, Севером и Югом;

      - Возобновление участия в деятельности СНГ, ратификация закона о членстве Малороссии в СНГ;

      - Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, при сохранении независимости и суверенитета;

      - Восстановление кооперационных связей с Россией и возобновление сотрудничества с ЕАЭС; проведение переговоров в трёхстороннем формате Малороссия-Россия-Евросоюз для гармонизации взаимоотношений в общей системе;

      - Сохранение безвиза (в случае согласия Евросоюза);

      - Восстановление промышленного потенциала страны; создание госконцернов в ключевых отраслях промышленности;

      - Запрет на продажу земель сельхозназначения; отказ от ГМО;

      - Развитие системы народного (общественного) контроля в экономике и политике, в том числе, как средства борьбы с коррупцией;

      - Борьба с коррупцией как ключевое направление; усиление ответственности (в том числе уголовной) за коррупционные преступления; мониторинг законодательства с целью ликвидации коррупционных «окон»;

      - Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне;

      - Отказ от политических партий как субъекта политики, переход к персональному принципу представительства;

      - Введение элементов прямой демократии;

      - Правопреемственность по отношению к домайданной «Украине»;

      - Отказ от долгов майданной власти;

      - Отказ от повышения пенсионного возраста;

      - Заморозка коммунальных тарифов и рассмотрение возможности их дальнейшего снижения;

      - Гарантия 1-го рабочего места для выпускников ВУЗов;

      - Разрешение на хранение и ношение оружия;

      - Системная денацификация;

      - Административная и уголовная ответственность за пропаганду неонацистских идей и героизацию нацистов и их пособников (Бандеры, Шухевича, ОУН-УПА и т.д.);

      - Административная и уголовная ответственность за попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны;

      - Реабилитация советского наследия;

      - Восстановление государственного празднования Дня Победы 9 мая;

      - Регионализация мемориальной политики.

      Конституция Малороссии готовится и принимается в первоначальном варианте Конституционным собранием и затем выносится на всенародный референдум. Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях.
      Pancir026
      1. Комментарий был удален.
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