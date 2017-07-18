16:38 18 июля

Летчики Северного флота отработали задачи по поиску подлодок

Летчики-североморцы на самолете Ил-38 выполнили задачи по противолодочной борьбе в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.



«В ходе выполнения полетного задания летчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств», – говорится в релизе.


В частности, экипаж «отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску субмарин условного противника», уточнили в пресс-службе.

Также летчики «проверили комплексы противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания».

«Вместе с отработкой боевых упражнений морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью», выполнили задания на слетанность экипажа и получение допуска пилотирования в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:08
    «отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску субмарин условного противника О как!У меня,сухопутчика мозги закипают!Сильны бродяги. good
    ВЕРЕСК
    1. сибиралт Сегодня, 14:14
      И частенько "условный" противник заходит в российское Баренцево море? Там глубина то не более 200 метров. belay
      А тем временем американцы испытали лазерное оружие в Персидском заливе.
      сибиралт
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:23
        В каком году?Видео 14-го годика.При идеальных условиях.Качка,погодные явления,непрофессиональные-напрочь отсутствуют.Это типа,как с Макаровым подойти к мишени и нажать курок.
        ВЕРЕСК
        1. сибиралт Сегодня, 14:24
          Но анонс на сегодняшних СМИ. К чему бы это?
          сибиралт
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