Летчики Северного флота отработали задачи по поиску подлодок
Летчики-североморцы на самолете Ил-38 выполнили задачи по противолодочной борьбе в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
«В ходе выполнения полетного задания летчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств», – говорится в релизе.
В частности, экипаж «отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску субмарин условного противника», уточнили в пресс-службе.
Также летчики «проверили комплексы противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания».
«Вместе с отработкой боевых упражнений морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью», выполнили задания на слетанность экипажа и получение допуска пилотирования в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении.
«В ходе выполнения полетного задания летчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств», – говорится в релизе.
В частности, экипаж «отработал взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил флота по поиску субмарин условного противника», уточнили в пресс-службе.
Также летчики «проверили комплексы противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания».
«Вместе с отработкой боевых упражнений морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью», выполнили задания на слетанность экипажа и получение допуска пилотирования в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти