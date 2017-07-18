На МАКС-2017 представлены прототипы БЛА для освоения Арктики

Тема освоения Арктики сегодня чрезвычайно актуальна. Например, судоходным компаниям, планирующим круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути, необходим постоянный мониторинг ледовой обстановки по курсу следования. Технические решения, использованные в VRT300, позволят заблаговременно определять толщину льда и оптимизировать курс в соответствии с полученными данными,

Объединение «Вертолеты России» впервые представило на авиасалоне МАКС прототипы беспилотников VRT300, предназначенных для освоения Арктики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании.«"Вертолеты России" на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 впервые представили прототипы беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа VRT300, разработанных компанией "ВР-Технологии"», говорится в релизе.Сообщается, что «комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования». Масса полезной нагрузки беспилотников – 70 кг.приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.Кроме того, на выставке также впервые будет представлена модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.