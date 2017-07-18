16:37 18 июля

На МАКС-2017 представлены прототипы БЛА для освоения Арктики

Объединение «Вертолеты России» впервые представило на авиасалоне МАКС прототипы беспилотников VRT300, предназначенных для освоения Арктики, передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании.



«"Вертолеты России" на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 впервые представили прототипы беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа VRT300, разработанных компанией "ВР-Технологии"», говорится в релизе.


Сообщается, что «комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования». Масса полезной нагрузки беспилотников – 70 кг.

Тема освоения Арктики сегодня чрезвычайно актуальна. Например, судоходным компаниям, планирующим круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути, необходим постоянный мониторинг ледовой обстановки по курсу следования. Технические решения, использованные в VRT300, позволят заблаговременно определять толщину льда и оптимизировать курс в соответствии с полученными данными,
приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.

Кроме того, на выставке также впервые будет представлена модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.

Использованы фотографии: http://www.ato.ru
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Комментарии 2

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:30
    Чья здесь вина,может пойму-ты мне ответь!Ты пожужжал и улетел,а где наш медведь?Так скоро и белых не останется.Навели в Арктике шороху.Придёться пингвинам в Антарктике потесниться. wassat (СБМ-силы белых медведей.)
    ВЕРЕСК
  2. Proton Сегодня, 14:32
    Да какие бпла,когда "эффективное"правительство в 17 раз обрезало деньги на арктику,да и те пойдут своим,что называется. negative
    Proton
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