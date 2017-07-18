19:54 18 июля

"Дерусификация" газа. Украина купит газ через шведскую и швейцарско-сингапурскую фирмы

Украинская компания «Нафтогаз» продолжает держать граждан страны за идиотов заявлениями о том, что ищет и находит «европейских поставщиков газа вместо российских». На сей раз заявлено, что «Нафтогаз» собирается заключить контракты на общую сумму в 206,8 млрд грн с зарубежными компаниями Vattenfall Energу и Trafigura Trading Sarl. При этом до населения не доводится информация о том, чья юрисдикция у этих компаний и по какой цене они предлагают газ для Украины.

На самом деле Trafigura Trading Sarl является так называемым виртуальным трейдером, часть акций которого принадлежит собственникам в Швейцарии, а часть в Сингапуре. Компания Trafigura в своё время была замешана в крупном скандале вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака. Тогда компания использовала льготные условия для загрузки танкеров нефтью сверх того объёма, который был заложен в документах, а доставленные из Ирака излишки продавала в собственных интересах.

Vattenfall Energу – компания, 100% акций которой принадлежит правительству Швеции.


Эти компании не занимаются вопросами добычи газа. Фактически это посреднические бизнес-структуры, которые для Украины закупают «голубое топливо» у газодобытчиков и продают по цене, которая устраивает их самих. Таким образом, можно говорить о том, что Украина в очередной раз будет получать российский газ, приобретённый у «Газпрома» тем же трейдером Trafigura Trading Sarl, так же, как она получает российский газ из Польши, Венгрии и Словакии под видом «газа из Европы».

"Дерусификация" газа. Украина купит газ через шведскую и швейцарско-сингапурскую фирмы


Нужно отметить, что для закупок газа денег в бюджете Украины нет. Закупки ведутся на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития. Это около 300 млн долларов. И этих средств едва хватит на 5% оплаты по контактам с упомянутыми выше компаниями.

Использованы фотографии: Allkharkov.ua
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 17:19
    Потроху все равно какая цена.Он уже заявил что самостийность дорогого стоит.
    210окв
    1. RASKAT Сегодня, 17:34
      Нам это даже на руку, швейцаро-сингапурцы хоть деньги вовремя отдают, а хохлы все время тянут и юлят. Пусть покупают хоть через Зимбабве, нам фиолетово.
      RASKAT
    2. Венд Сегодня, 17:39
      Украинская компания «Нафтогаз» продолжает держать граждан страны за идиотов
      Да думаю для многих это состояние норма.
      Венд
      1. Монос Сегодня, 18:11
        Украинская компания «Нафтогаз» продолжает держать граждан страны за идиотов заявлениями о том, что ищет и находит «европейских поставщиков газа вместо российских».

        Так и представляю себе картинку, как у.кры со своим концом трубы бегают по границе и ищут, в какой бы европейский газопровод его воткнуть. smile Ночью не засну. Буду болеть за кастрюлек.
        Монос
      2. bouncyhunter Сегодня, 18:12
        Вся эта история с закупками Украиной "нероссийского" газа напоминает бородатый анекдот :
        "Лихие 90-е . На парковке встречаются два "новых русских" братка . У одного - галстук из золота с бриллиантами .
        - Офигеть ! Скока отдал ?
        - 10 штук баксов !
        - А-а-а ! Лопухнулся ты , братан - я вчера такой же за 20 кусков видел !!!"
        bouncyhunter
    3. Владимирец Сегодня, 17:39
      Цитата: 210окв
      Потроху все равно какая цена.

      Ему пофигу, скоро всё равно валить.
      Владимирец
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:54
        И все же Захарченко прав заявив , что украина себя уже давно дискредитировала и пора форматировать ...Малороссия вот будущее , эти клоуны в Киеве (нашем) уже давно "берега потеряли"..И как бы кровью полностью не залили будущую Малороссию ! Эти могут громко дверью хлопнуть убегая с мешками награбленного ..Не всех удастся поймать, но и черт с ними ! angry
        Скоро интересные события начнутся , чую генами мужики..!
        ОТДЕЛ
    4. сибиралт Сегодня, 19:26
      М-да. Какой же сложный маршрут для российского газа выбрала себе Украина. Похоже, громадяне незалежной будут рукоплескать, когда для них газ подорожает. belay
      сибиралт
  2. DEZINTO Сегодня, 17:20
    Броне-непробиваемый маразм. "О так от само так ми побэдимо"
    DEZINTO
    1. сибиралт Сегодня, 19:33
      "Нормальные герои всегда идут в обход" laughing
      сибиралт
  3. Сергей-8848 Сегодня, 17:21
    Для Газпрома такие новости - перпендикулярны!
    Сергей-8848
  4. Mavrikiy Сегодня, 17:21
    И вот тут Украину отпустит... или опустит, а какая разница. Главное, нет русских слов-букв.
    Mavrikiy
    1. лысова Сегодня, 17:35
      Да ещё и пропустят, хотя обиженным уже всё равно. lol
      лысова
  5. Ростовчанин Сегодня, 17:21
    Кретинизм зашкаливает.... Уголь в три раза дороже своего, газ наш же, но шведский... Мама родная!!! Кто таких рожает?!
    Ростовчанин
    1. Александр 3 Сегодня, 17:27
      Такие рождаются под портретом бандеры,настолько заразным является эта хрень.
      Александр 3
  6. ded100 Сегодня, 17:23
    Дуракам закон не писан! laughing
    ded100
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:23
    "Дерусификация" газа. Украина купит газ через шведскую и швейцарско-сингапурскую фирмы
    Да пусть что хотят и где хотят, теперь покупают.Только не за наш счёт и в долг у нас.
    Наблюдатель2014
  8. Кокос Сегодня, 17:27
    Что тут скажешь...
    Кокос
    1. РусДон Сегодня, 17:36
      Вы уважаемые не думали когда писали про *готовьтесь украинцы*? Когда в город приходят человек 500 с оружием- посмотрел бы я на тебя героя! В Украине народ боится что-либо сказать,потому что мразь малолетняя бьет или убивает за высказывания против их...... Вы мне про геройство не рассказывайте....когда слышен 120мм звук миномёта уже рядом, *геройство* из Жопы лезет!!!!
      РусДон
      1. Dym71 Сегодня, 17:51
        Подскажите сколько денег сейчас стоит у Вас 1000 м3 газа для населения?
        Dym71
      2. sabakina Сегодня, 17:56
        Цитата: РусДон
        Вы мне про геройство не рассказывайте....когда слышен 120мм звук миномёта уже рядом, *геройство* из Жопы лезет!!!!

        Игорь, наверно Вы хотели написать "звук разрыва 120-миллиметровой мины".
        sabakina
      3. Silver Fox_2 Сегодня, 18:12
        У нас немного все по другому ) У нас климат дугой! Главное мы не потеряли родину !!! Нам отступать некуда !!!
        Silver Fox_2
      4. Mavrikiy Сегодня, 18:16
        Цитата: РусДон
        Вы уважаемые не думали когда писали про *готовьтесь украинцы*? Когда в город приходят человек 500 с оружием- посмотрел бы я на тебя героя! В Украине народ боится что-либо сказать,потому что мразь малолетняя бьет или убивает за высказывания против их...... Вы мне про геройство не рассказывайте....когда слышен 120мм звук миномёта уже рядом, *геройство* из Жопы лезет!!!!

        Да. Мужик умирает один раз. Херой - 100 раз и вечером, и ночью.(ему хорошо, он же киборг!).
        Если хочешь остаться человеком и оружие найдешь-купишь (да, за свои гроши). А хочешь быть "самостийным", то мотай дальше.
        А чего сказать то хотел? Как трудно. Поняли-пожалели? Поняли-пожалели.
        Mavrikiy
  9. винипух Сегодня, 17:44
    Россия теряет прибыль.
    винипух
    1. vovanpain Сегодня, 17:57
      Цитата: винипух
      Россия теряет прибыль.

      Рабинович,ты не поверишь wink Абсолютно фиолетово,перпендикулярно и паралельно на это России
      Таким образом, можно говорить о том, что Украина в очередной раз будет получать российский газ, приобретённый у «Газпрома» тем же трейдером Trafigura Trading Sarl, так же, как она получает российский газ из Польши, Венгрии и Словакии под видом «газа из Европы».

      Они деньги вовремя платят fellow А что дальше втридорога газ хохолятам продают,так это проблемы не Газпрома и России,хочешь быть обманутым будь им. good
      vovanpain
    2. Околоточный Сегодня, 17:59
      Ничего более умного не нашлось написать? Да, натуральный ВИНИПУХ. Для Винипухов - в статье сказано, газ всё равно российский, другому взяться не откель. Не, по логике Винипуха предположить - танкер грузится в Сингапуре, доходит до терминала в Польше и по системе на Украину. Тут всё просто, российский же газ украинцам будут продавать ПЕРЕКУПЫ, БАРЫГИ, СПЕКУЛЯНТЫ (нужное подчеркнуть) с НАКРУТКОЙ свой маржи.
      Околоточный
      1. винипух Сегодня, 18:05
        Цитата: Околоточный
        газ всё равно российский, другому взяться не откель

        Газ не только в России есть.
        винипух
        1. vovanpain Сегодня, 18:14
          Цитата: винипух
          Газ не только в России есть.

          Ясен пень wink Та же Франция покупает не только у Газпрома,но и у Алжира,но не у проходимцев перекупщиков.Повторю,хочешь быть обманутым,будь им. good
          vovanpain
        2. Околоточный Сегодня, 18:15
          Газ не только в России есть.

          Да вы что??? Я не знал!
          Да ясен пень. Но..Для Винипухов - украинская ГТС строилась и предназначена для перекачки газа с востока, с России, на запад, в Европу. "Газовозы из Сингапура" там НЕ ПРОЙДУТ, от слова СОВСЕМ. Фарватер Днепра не позволит, lol
          Околоточный
          1. Alexrucki Сегодня, 19:26
            Чего это фарватер не позволит? А на козацких чайках, как в старину? bully
            Alexrucki
  10. olimpiada15 Сегодня, 17:51
    Вот что происходит, когда у власти находятся лица со справками об умственной отсталости. Оказывается это заразная инфекция, распространяется СМИ и заражает всю страну. Феномен, раньше с ума сходили по одиночке, сейчас это массовое явление.
    olimpiada15
    1. Толстоевский Сегодня, 19:26
      диагноз - хазария головного мозга
      Толстоевский
  11. Silver Fox_2 Сегодня, 17:52
    Я раньше думал хохлы умные!!! как я ошибался ))
    Silver Fox_2
  12. Евдоким Сегодня, 18:28
    Нужно отметить, что для закупок газа денег в бюджете Украины нет. Закупки ведутся на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития. Это около 300 млн долларов. И этих средств едва хватит на 5% оплаты по контактам с упомянутыми выше компаниями.

    Слава богу не нам платить за этот дурдом. Нехай клянчат денег на газ до сканчания газа в России, главное не из кармана моей страны. hi
    Евдоким
  13. злой партизан Сегодня, 18:29
    Понты дороже денег. yes
    злой партизан
  14. Толстоевский Сегодня, 19:25
    давно пора голодомордору переходить на кизяководороды
    Толстоевский
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