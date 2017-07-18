"Дерусификация" газа. Украина купит газ через шведскую и швейцарско-сингапурскую фирмы
Украинская компания «Нафтогаз» продолжает держать граждан страны за идиотов заявлениями о том, что ищет и находит «европейских поставщиков газа вместо российских». На сей раз заявлено, что «Нафтогаз» собирается заключить контракты на общую сумму в 206,8 млрд грн с зарубежными компаниями Vattenfall Energу и Trafigura Trading Sarl. При этом до населения не доводится информация о том, чья юрисдикция у этих компаний и по какой цене они предлагают газ для Украины.
На самом деле Trafigura Trading Sarl является так называемым виртуальным трейдером, часть акций которого принадлежит собственникам в Швейцарии, а часть в Сингапуре. Компания Trafigura в своё время была замешана в крупном скандале вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака. Тогда компания использовала льготные условия для загрузки танкеров нефтью сверх того объёма, который был заложен в документах, а доставленные из Ирака излишки продавала в собственных интересах.
Vattenfall Energу – компания, 100% акций которой принадлежит правительству Швеции.
Эти компании не занимаются вопросами добычи газа. Фактически это посреднические бизнес-структуры, которые для Украины закупают «голубое топливо» у газодобытчиков и продают по цене, которая устраивает их самих. Таким образом, можно говорить о том, что Украина в очередной раз будет получать российский газ, приобретённый у «Газпрома» тем же трейдером Trafigura Trading Sarl, так же, как она получает российский газ из Польши, Венгрии и Словакии под видом «газа из Европы».
Нужно отметить, что для закупок газа денег в бюджете Украины нет. Закупки ведутся на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития. Это около 300 млн долларов. И этих средств едва хватит на 5% оплаты по контактам с упомянутыми выше компаниями.
На самом деле Trafigura Trading Sarl является так называемым виртуальным трейдером, часть акций которого принадлежит собственникам в Швейцарии, а часть в Сингапуре. Компания Trafigura в своё время была замешана в крупном скандале вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака. Тогда компания использовала льготные условия для загрузки танкеров нефтью сверх того объёма, который был заложен в документах, а доставленные из Ирака излишки продавала в собственных интересах.
Vattenfall Energу – компания, 100% акций которой принадлежит правительству Швеции.
Эти компании не занимаются вопросами добычи газа. Фактически это посреднические бизнес-структуры, которые для Украины закупают «голубое топливо» у газодобытчиков и продают по цене, которая устраивает их самих. Таким образом, можно говорить о том, что Украина в очередной раз будет получать российский газ, приобретённый у «Газпрома» тем же трейдером Trafigura Trading Sarl, так же, как она получает российский газ из Польши, Венгрии и Словакии под видом «газа из Европы».
Нужно отметить, что для закупок газа денег в бюджете Украины нет. Закупки ведутся на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития. Это около 300 млн долларов. И этих средств едва хватит на 5% оплаты по контактам с упомянутыми выше компаниями.
Использованы фотографии: Allkharkov.ua
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