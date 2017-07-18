США готовы разместить ракеты в ответ на "нарушение" Россией договора РСМД
На проходящих сегодня в США слушаниях в Сенате был заслушан заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва по вопросу Договора РСМД. В ответ на вопрос: готовы ли США к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на "нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", Пол Сельва ответил утвердительно, добавив пр этом, что меры, которые готов принять Пентагон, могут быть как дипломатического, так и военного характера.
Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД.
Меры, которые заложены в договор (РСМД) включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД). Они уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку— сказал генерал, передает РИА Новости .
Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД.
Каких-либо нарушений с нашей стороны не было и хотя США утверждают обратное, при этом они не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию- заявил Лавров, при этом добавив, что что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
Использованы фотографии: http://rusinform.ru/
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