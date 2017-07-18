19:54 18 июля

США готовы разместить ракеты в ответ на "нарушение" Россией договора РСМД

На проходящих сегодня в США слушаниях в Сенате был заслушан заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва по вопросу Договора РСМД. В ответ на вопрос: готовы ли США к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на "нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", Пол Сельва ответил утвердительно, добавив пр этом, что меры, которые готов принять Пентагон, могут быть как дипломатического, так и военного характера.

Меры, которые заложены в договор (РСМД) включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД). Они уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку
— сказал генерал, передает РИА Новости .

США готовы разместить ракеты в ответ на "нарушение" Россией договора РСМД



Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД.

Каких-либо нарушений с нашей стороны не было и хотя США утверждают обратное, при этом они не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию
- заявил Лавров, при этом добавив, что что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

Использованы фотографии: http://rusinform.ru/
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Комментарии 84

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  1. Zaurbek Сегодня, 18:09
    Мир близится к ядерному концу....на всех парусах.
    Zaurbek
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:15
      Ну на гонку вооружений (как СССР) вы штатники Россию не раскрутите в этот раз..! У нас все будет по минимуму , для того чтобы уничтожить США...Россия пойдет другим путем , спасибо вам "учителям.." hi И у нас уже немного получается...
      ОТДЕЛ
      1. Татьяна Сегодня, 18:24
        США готовы разместить ракеты средней и меньшей дальности
        Да они к этому всегда и стремились!
        Невольно вспомнишь Кубу и Фиделя Кастро!
        Татьяна
        1. DenZ Сегодня, 19:53
          Цитата: Татьяна
          Невольно вспомнишь Кубу и Фиделя Кастро!

          И это тоже Татьяна. Но подумалось еще вот что "По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД). Они уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку"
          Вспомнилась пробирка в руках американцах в ООН, ядерное оружие в Ираке (якобы) и прочее, прочее, чего никогда не было но в чем американцы пытались убедить других что оно было. И все это по одной и той же схеме отработанной годами но на этот раз против нас...
          DenZ
      2. хрыч Сегодня, 18:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        У нас все будет по минимуму , для того чтобы уничтожить США...

        Цитата: Zaurbek
        что при размещении , скажем в Польше (или +- 500км) резко снижается подлетное время

        Для этого имеется наш, так сказать, дорогой друг и товарищ - Рауль, он же Кастро. И подлетное время будет идеальное wassat
        хрыч
        1. Zaurbek Сегодня, 18:37
          Нет и друга и страны дружеской...а есть армия и флот. Реалии таковы. Есть Новая Земля , кстати. Сурово, холодно но территория РФ.
          Zaurbek
          1. хрыч Сегодня, 18:54
            Настоящие друзья познаются в беде
            хрыч
            1. макс702 Сегодня, 19:23
              Цитата: хрыч
              Настоящие друзья познаются в беде

              Это просто великолепно! 350 млн молодцы Кубинцы ! Но вот до не давного времен они нам торчали 32млрд! И мы их тоже им простили не взяв за это ни копейки... По уму граждане России должны на кубе отдыхать бесплатно и все включено лет этак 50.. Может 32 млрд бы и закрылись ..Но Россия щедрая душа ко всем кроме своих граждан...
              макс702
        2. Толстоевский Сегодня, 19:42
          Латинская Америка не только Куба
          Толстоевский
    2. Татьяна Сегодня, 18:18
      Zaurbek
      Мир близится к ядерному концу....на всех парусах.

      Именно так! И эту пентагоновскую мразь против России не остановить!
      Татьяна
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:18
      Цитата: Zaurbek
      Мир близится к ядерному концу....на всех парусах.

      Мир близится к обновлению и справедливости , без ростовщиков и спекулянтов... hi
      ОТДЕЛ
      1. Zaurbek Сегодня, 18:19
        Главное, что бы обновление и справедливость были при нашей жизни, а не в раю или аду в вашем случае.
        Zaurbek
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:24
          Цитата: Zaurbek
          Главное, что бы обновление и справедливость были при нашей жизни, а не в раю или аду в вашем случае.

          Главное без паники, Саурбек.. laughing Русские в этом деле профессионалы ..Мы и этим хребет обломаем! soldier
          ОТДЕЛ
          1. sabakina Сегодня, 18:39
            Виталь, а Zaur (Zaurbek) то в рай собрался. Может остановить его, пока не поздно?
            sabakina
      2. МПК105 Сегодня, 18:22

        Хотелось бы твоего оптимизьму,Виталь..... hi
        МПК105
      3. тол100в Сегодня, 18:29
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мир близится к обновлению и справедливости , без ростовщиков и спекулянтов...

        Договор о РСМД нарушать нельзя! Но можно разместить все перечисленные вооружения на баржах и понтонах, благо рек и озер в России хватает! И не будет никакого "сухопутного" размещения!
        тол100в
    4. Монос Сегодня, 18:21
      Цитата: Zaurbek
      Мир близится к ядерному концу....на всех парусах.

      Согласен с Вами, Заур. Эти долбодятлы своего добьются. А так хочется умиротворения и безмятежности!
      Монос
      1. Zaurbek Сегодня, 18:24
        Я вот в Узбекистан по работе поехал. Как думаете долбанут по ней или в стороне останется? в случае чего?
        Zaurbek
        1. Монос Сегодня, 18:26
          Всех накроет, кроме Чили.
          Монос
          1. Zaurbek Сегодня, 18:27
            А в Узбекистане что бомбить?
            Zaurbek
            1. Монос Сегодня, 18:32
              Бомбить там нечего, а радиоактивное облако как раз туда и унесёт. Смерть будет медленной и мучительной. А если учесть, что пулять начнут все (и Пакистан, и Китай, и из Афгана может полететь), то упасть может и в Узбекистане.
              Монос
    5. Yeraz Сегодня, 19:39
      Цитата: Zaurbek
      Мир близится к ядерному концу....на всех парусах.

      надо переезжать в Африку.По факту там нету серьезных объектов воюющих сторон и вообще на континенте ни у кого нет ядерного оружия))))и от радиации будет далеко)))
      Yeraz
    6. Bug_pioneer Сегодня, 19:41
      прочитал недавно что всё ядрёное оружие что есть у нас там или у янки то это всё шлак... его не хватит ни на ядерную зиму ни на уничтожение штатов к сожалению... будет хреново, но не смертельно! я за кобальтовую бомбу... если что, то всем хана и весь мир в труху! чтоб не только матрасня в хлам но и все подники и мне наплевать на все эти гнилые разговоры о мире и толерантности...хватит.. мы уже просрали холодную вчистую (точнее проклятые сволочи и предатели коммунисты)... так не допустим второго падения!!!!
      Bug_pioneer
  2. Владимирец Сегодня, 18:10
    "готовы ли США к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на "нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", Пол Сельва ответил утвердительно"

    Ну а так как размещать такие ракеты в США смысла нет, значит разместить их они готовы в Европе. what Похоже пора тащить к восточному побережью ядерный фугас.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:18
      Цитата: Владимирец
      Похоже пора тащить к восточному побережью ядерный фугас.

      Жень , ты имеешь ввиду восточное побережье Матрасии ?
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 18:20
        Цитата: bouncyhunter
        Жень , ты имеешь ввиду восточное побережье Матрасии ?

        Паша, ну не Беларуси же! laughing
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:25
          Ну мало ли : вдруг ты решил через Тихий океан к их западному побережью в район разлома Сан-Андреас ядрёный фугас пришпандорить ? wink
          З.Ы. А у нас ещё нет моря , Псаки нем только пообещала . Я за наш авианосец волнуюсь уже : он так скоро в сухом доке корни пустит . lol Да и креветки капризничают - моря требуют .
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 18:26
            Цитата: bouncyhunter
            Я за наш авианосец волнуюсь уже : он так скоро в сухом доке корни пустит

            Ты подрубай периодически, авианосец ещё понадобится, особенно такой, который нельзя потопить. yes
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:29
              Намёк не понял , но корешки подчищу . wink
              bouncyhunter
              1. sabakina Сегодня, 18:45
                Паш, а креветкам, чтоб не капризничали, хвосты накрути. Говорят, помогает.
                Зы, а я ещё на работе... crying
                sabakina
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:52
                  Попробую , может и вправду поможет . Слав , а у тебя работа по графику или ненормированный рабочий день ?
                  bouncyhunter
  3. сибиралт Сегодня, 18:10
    Прислушиваются и соглашаются только с сильным. США не оставили попытки разоружить нас в одностороннем порядке, так как считают нас побежденными. Такова селяви, пора и когти показать.
    Тоже самое как и с отъемом нашей дип. собственности. Прошло полгода, после того как мы утерлись от явного плевка в нашу сторону. С хамом не сюсюкаются, а бьют по мордАм!
    сибиралт
    1. МПК105 Сегодня, 18:15
      Видать,боязно нам их показывать,когти-то...Хотя,вроде паритет с ними... request
      МПК105
  4. Лопатов Сегодня, 18:11
    Ага... То есть готовы...
    Получается, это они, а не мы, нарушали Договор, ведя разработку такого рода вооружений? Как мило.
    Лопатов
    1. сибиралт Сегодня, 19:05
      Как можно нарушать двухсторонний договор, из которого одна сторона США, вышла по факту в одностороннем порядке без всякого уведомления, а теперь требует снова его соблюдать. belay
      Это как? Здесь играть, здесь не играть, а здесь рыбу заворачивали?
      сибиралт
  5. Zaurbek Сегодня, 18:17
    Тут косяк в том, что при размещении , скажем в Польше (или +- 500км) резко снижается подлетное время и ракеты не обнаруживаются недавно выстроенной системой раннего предупреждения...Что дает возможность надеяться на первый и обезаруживающий удар.
    Zaurbek
    1. tanit Сегодня, 18:22
      Ред Алерт 3 ? Или другой, стой же авторитетный источник?
      "Наш Советский Союз покоряет. Страны все ...."
      При размещении где либо чего то. Меняется головная часть -и увеличивается дальность, за одно уменьшается степень перехвата этого "чего-либо". hi
      tanit
      1. Zaurbek Сегодня, 18:26
        Не допонял вашей светлой мысли?
        Zaurbek
      2. tanit Сегодня, 18:28
        Еще вопрос. А чего ждут-то? Дети все у них, счета все у них, Самолеты супер-пуперные у них. Ракеты всякие разные неотразимые у них. belay
        Ждут-то чего? request
        tanit
        1. Zaurbek Сегодня, 18:32
          НЕ ждут, а нет у них уверенности, что матч закончится 5:2 в их пользу...вот и сидят после ВОВ смирно.
          Zaurbek
          1. tanit Сегодня, 18:39
            Так ведь и если 2-2 закончится, им то легче не станет. hi Но, пока(если брать всех причастных, и допуская, что Израиль встанет в ряд самоубийц), - то 1 к 1, все же - дурных нет. И не будет. hi По крайней мере, пока у двух стран есть все возможности снести мир в каменный век. Ни США, ни РФ от такого не откажутся. hi
            tanit
            1. tanit Сегодня, 18:42
              Впрочем - Израиль и без ЯО вполне справится со всеми в радиусе 1500 км. Это - не комплимент. Это - факт.
              tanit
            2. Zaurbek Сегодня, 18:43
              Так США никогда и не играют, если светит ничья или пройгрышь...
              Zaurbek
    2. Комментарий был удален.
    3. КОСМОС Сегодня, 18:26
      Цитата: Zaurbek
      снижается подлетное время и ракеты не обнаруживаются недавно выстроенной системой раннего предупреждения...Что дает возможность надеяться на первый и обезаруживающий удар.

      Это древняя американская стратегия, доктрина ведения ограниченной ядерной войны в Европе, Першинги, подлетное время итд. Но с тех пор много воды утекло..., так что сейчас понятия "ограниченный" и "обезоруживающий" удар, уже в далеком и несбыточном прошлом, да и хрен с ней Европой и Америкой, сами напросились.
      КОСМОС
      1. Zaurbek Сегодня, 18:30
        Причем здесь их доктрина? Возьмите нашу систему СЯС...И поставьте РСД к нашим границам. При пуске БР с территории США все засекается минут за 30-40 и включается цепочка действий.
        Zaurbek
        1. КОСМОС Сегодня, 18:37
          Цитата: Zaurbek
          Причем здесь их доктрина? Возьмите нашу систему СЯС...И поставьте РСД к нашим границам. При пуске БР с территории США все засекается минут за 30-40 и включается цепочка действий.

          Вы верно недавно родились, иначе, не делали бы таких открытий, все это уже было.
          КОСМОС
          1. Zaurbek Сегодня, 18:40
            Мой юнный друг...было. Но у СССР , в отличии от РФ были спутники ИК разведки (плюс к Системам ДРЛО), которые засекали пуск БР. И СССР был сильно обеспокоен РСД,
            Zaurbek
            1. КОСМОС Сегодня, 19:04
              Цитата: Zaurbek
              Мой юнный друг...было. Но у РФ , в отличии от СССР были спутники ИК разведки (плюс к Системам ДРО), которые засекали пуск БР. И СССР был сильно обеспокоен РСД,

              Значит так и не вырасли, на дворе 21 век! Какие нафиг специальные спутники ИК разведки? Сегодня практически любой спутник, в том числе гражданский, даже обычный коммуникационный может иметь на борту ИК и оптическую оснастку и не только, но и этого уже мало. СССР был обеспокоен, но было это давно, сейчас все поменялось, радары видят лучше, противоракеты летают быстрее, да и командная верхушка сидит не в одном месте.
              КОСМОС
      2. К-50 Сегодня, 19:40
        Цитата: КОСМОС
        Это древняя американская стратегия, доктрина ведения ограниченной ядерной войны в Европе,

        Меня удивляет этот "мериканский оптимизм".
        Типо если они будут обстреливать нашу страну с территории только гейропы, то и мы будем стрелять в ответку только туда, а никак не по ним. Наивная простота. laughing
        К-50
    4. sabakina Сегодня, 18:50
      Насчёт подлетного времени понятно. По необнаружение системой раннего оповещения хотелось бы поподробнее.
      sabakina
      1. Zaurbek Сегодня, 18:55
        РЛС поле систем ДРЛО распространяется так, что видит только взлетающую БР над районом старта (Где то над США) и в момент падения (ближе к нам). РСД , соответственно обнаружатся при падении (что оставляет мало времени на реакцию) .
        P.S. Не физик, объяснил как смог. Можете погуглить и картинки найти.
        Zaurbek
        1. sabakina Сегодня, 19:10
          Тогда чем заняты объекты типа "Воронеж"? Смотрят за Америкой?
          sabakina
          1. Владимирец Сегодня, 19:21
            Цитата: sabakina
            Смотрят за Америкой?

            Не, Армавирская смотрит за Калининградской, Иркутская за Алтайской, Амурская за Мурманской чтобы не упёрли. bully
            Владимирец
        2. КОСМОС Сегодня, 19:26
          Цитата: Zaurbek
          P.S. Не физик, объяснил как смог.

          А чем отличается стартующая МБР в Америке, от стартующей РСД в Германии, помимо веса и габаритов, по отношению к радару? Теоритически чем ближе к радару тем раньше заметят ракету, ну а практически ни чем, особенно для ЗГРЛС.
          КОСМОС
  6. винипух Сегодня, 18:27
    Разоружить обоих надо. Это опасно для всей планеты.
    винипух
    1. Околоточный Сегодня, 18:31
      Разоружить обоих надо. Это опасно для всей планеты.

      Только ЗА, но... после Израиля.
      Околоточный
      1. винипух Сегодня, 18:33
        В Израиле нет такого количества ядерных болванок, достаточного для уничтожения всей планеты.

        Да и кто сказал что вообще есть ядерное оружие? арабские байки
        винипух
        1. Околоточный Сегодня, 18:34
          В Израиле нет такого количества ядерных болванок,

          А сколько есть?
          Околоточный
        2. Zaurbek Сегодня, 18:34
          200 ЯБЧ на супер папаях на немецко-еврейских ДЭПЛ.
          Zaurbek
          1. винипух Сегодня, 19:33
            Израиль такой маленький, а всё никак не найдут ядерное оружие. Где же оно? А может его и нет. Но неплохо бы его иметь. Тем более когда рядом дикие хищники со всех сторон.
            винипух
        3. sabakina Сегодня, 18:52
          Цитата: винипух
          В Израиле нет такого количества ядерных болванок, достаточного для уничтожения всей планеты.
          Да и кто сказал что вообще есть ядерное оружие? арабские байки

          В первом предложении есть. Во втором нет....А если найду?
          sabakina
    2. Zaurbek Сегодня, 18:33
      ВЫ правы, но у США две стратегические системы: одна ядерная и вторая не ядерная...как с этим быть?
      Zaurbek
    3. Терский Сегодня, 18:36
      Цитата: винипух
      Разоружить обоих надо.

      Вот с Израиля и начнем разоружение. Иначе как прекратить арабо-израильский конфликт. Опасные вы с арабами для всей планеты, немцы не дадут соврать...
      Терский
    4. КОСМОС Сегодня, 18:39
      Цитата: винипух
      Разоружить обоих надо. Это опасно для всей планеты.

      Обоих мало, надо разоружить, американцев, британцев, евреев и китайцев и мир будет спасен!
      КОСМОС
    5. Толстоевский Сегодня, 19:44
      Сложно. Достаточно просто стереть сша с лица земли. а потом и их прихвостней
      Толстоевский
  7. ёпрст Сегодня, 18:29
    Мужики! Ведь прецендент уже был (Карибский кризис),действительно сейчас ы двигают ракеты практически на границу России(Польша,Румыния),а могут в свете таких высказываний-поставить у проебалтов. Себя они чувствуют в относительной безопасности. В своё время Никита пошел на размен ракет на Кубе с ракетами в Турции,так и сейчас надо им ежа под задницу (Куба,Венесуэла)либо "Статус" подложить.
    ёпрст
    1. tanit Сегодня, 18:47
      [quote=ёпрст]Мужики! Ведь прецендент уже был (Карибский кризис),
      Да, только соотношение тогда было 20 к 1. США к СССР. Никита Сергеевич дел натворил. Но -США и весь мир он своим ботинком напугал hi
      tanit
    2. jonhr Сегодня, 18:57
      вы вообще понимаете что означает оружие типа мифического статуса? это гарантированная война. а подложить и чтобы никто о нём не знал то как-то и смысл такого оружия теряется. не ходите с этими байками про статус. война будет экономической. на ядерное оружие как-то плюнули уже все и всерьёз его и не воспринимают так как понимают что использование этого оружия это кирдык всем.
      а вот экономически давить будут и либо принудят к чему либо либо уничтожат экономику. полностью разрушенная экономика никому не нужна. поэтому и дозируют
      jonhr
    3. Вадим237 Сегодня, 19:31
      В таком случае нам придётся размещать ЗРС С 500 и С 300В4, на всём протяжении границы - как только в Польше или Прибалтике ракеты будут взлетать - их сразу собьют, на начальном участке полёта.
      Вадим237
    4. К-50 Сегодня, 19:44
      Цитата: ёпрст
      а могут в свете таких высказываний-поставить у проебалтов.

      У троебалтов уже поставлены "пэтриоты", считай "топоры", контейнерные пусковые "один в один".
      К-50
  8. ML-334 Сегодня, 18:32
    Господ жаба давит-Калибры морского базирования не попадают под запрет,а запуск с любого ручейка.
    ML-334
    1. tanit Сегодня, 18:53
      Томагавки в залпе 64 долетели 29 .Дело в не договоре, дело в количестве. Калибры -долетели все. То, что израильские всезнайки ссылаются на все, что в ютубе это их, чисто израильский "примар"(ну, жаргон Дона Рэбы и Ваги всякий Израильтянин понимает, нет"? request
      tanit
  9. Proton Сегодня, 18:33
    Штаты размещают ракеты средней и малой дальности laughing
    Прям,как дети,ей богу.
    Proton
  10. Zaurbek Сегодня, 18:44
    Единственная причина , почему не было мировой войны (после ВОВ) это ядерный паритет США и СССР (РФ). И не в демократиях дело...
    Zaurbek
    1. jonhr Сегодня, 18:58
      до паритета американцы могли разбомбить СССР раз 15
      может всё таки причина в другом? только упорно никто не желает её видеть
      jonhr
  11. капрал Сегодня, 18:52
    А нефиг было хвастаться в комментах на ВО о супер-пупер крылатой ракете для "Искандера" с дальностью 2500-3200. wassat
    Или не знаете, откуда они "совершенно точные" сведения черпают? (но которые не покажут laughing )
    капрал
  12. Taran 75 Сегодня, 18:54
    Цитата: tanit
    Впрочем - Израиль и без ЯО вполне справится со всеми в радиусе 1500 км.

    прям так и со всеми ? wink очень сомневаюсь laughing
    Taran 75
  13. Горный стрелок Сегодня, 18:58
    Принять Россией оборонную доктрину следующего содержания. Любая попытка стрелять чем угодно в сторону России откуда придумают - вызывает массированный удар по США всем боекомплектом...
    Не разбираясь, что они там имели ввиду... am
    Горный стрелок
    1. К-50 Сегодня, 19:47
      Цитата: Горный стрелок
      Принять Россией оборонную доктрину следующего содержания. Любая попытка стрелять чем угодно в сторону России откуда придумают - вызывает массированный удар по США всем боекомплектом...
      Не разбираясь, что они там имели ввиду... am

      Полностью солидарен. Мы пугать не будем, а е, э ударим со всей ненавистью ко врагу. yes laughing
      К-50
  14. VRV В Сегодня, 18:58
    В ответ на вопрос: готовы ли США к размещению ракет среднего радиуса действия в ответ на "нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)", Пол Сельва ответил утвердительно, добавив пр этом, что меры, которые готов принять Пентагон, могут быть как дипломатического, так и военного характера.

    Что сделают наши правители, на это официальное признание, что Америка нарушила РСМД.
    VRV В
  15. faterdom Сегодня, 19:05
    Очень им хочется их договора выйти, обвинив в этом, конечно же нас. Надо просто быть готовыми к этому, в том числе и на договор о демилитаризации космоса наплюют запросто. Так что надо иметь асимметричные решения, чтобы потом они же и пожалели, что вышли.
    Как сейчас жалеют, что на дождались очередных выборов на Украине, а замутили майдановый путч, чтобы прихапать себе Крым под базу флота. Вышло очень для них обидно.
    faterdom
  16. К-50 Сегодня, 19:08
    США готовы разместить ракеты в ответ на "нарушение" Россией договора РСМД

    Как говорится: "Что и требовалось доказать".
    Ещё с начала переговоров по размещению"пэтриотов" в Румынии и Польше было понятно, что это будет прикрытием для приближения "топоров" к границам России, так как разобрать, что за ракеты установлены в контейнерах визуально не возможно. И вся риторика была направлена на маскировку этого шага.
    К-50
  17. ИванИванов Сегодня, 19:15
    Надо с Кубой развивать отношения и размещать в ответ
    ИванИванов
  18. Zubr Сегодня, 19:22
    Ну что поделать, чешется у них интимное место, просится пинка получить в очередной раз.. smile
    Zubr
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