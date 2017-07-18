США готовы разместить ракеты в ответ на "нарушение" Россией договора РСМД

Меры, которые заложены в договор (РСМД) включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД). Они уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку

Каких-либо нарушений с нашей стороны не было и хотя США утверждают обратное, при этом они не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию