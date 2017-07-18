Минобороны РФ: Новый авианосец заложим к 2025 году

В планах министерства обороны, действительно, правда, не в ближайших планах, а в отдаленных, уже на финише ГПВ 2018–-2025, у нас есть планы закладки, начало строительства нового авианесущего крейсера, и, конечно, к тому времени будет новое поколение авиационной техники

Минобороны РФ обсуждает с авиастроителями возможность создания нового самолета для перспективного авианосца, сообщил журналистам замминистра обороны Юрий Борисов.— сказал Борисов в ходе МАКС, передает РИА Новости По его словам, самолет для авианосцев станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы "Яковлева"Ранее о планах строительства нового авианосца заявлял заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук. По его словам, соответствующий макет представил Крыловский государственный научный центр.У ВМФ сегодня есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту. Модернизация корабля начнется в 2018 году. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.