19:53 18 июля

Минобороны РФ: Новый авианосец заложим к 2025 году

Минобороны РФ обсуждает с авиастроителями возможность создания нового самолета для перспективного авианосца, сообщил журналистам замминистра обороны Юрий Борисов.

Минобороны РФ: Новый авианосец заложим к 2025 году


В планах министерства обороны, действительно, правда, не в ближайших планах, а в отдаленных, уже на финише ГПВ 2018–-2025, у нас есть планы закладки, начало строительства нового авианесущего крейсера, и, конечно, к тому времени будет новое поколение авиационной техники
— сказал Борисов в ходе МАКС, передает РИА Новости .


По его словам, самолет для авианосцев станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы "Яковлева"
Ранее о планах строительства нового авианосца заявлял заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук. По его словам, соответствующий макет представил Крыловский государственный научный центр.

У ВМФ сегодня есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту. Модернизация корабля начнется в 2018 году. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.

Использованы фотографии: https://www.ridus.ru/
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Комментарии 26

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:46
    Понятно значит не нужны нам АУГ..И так справимся!
    ОТДЕЛ
    1. Novonur Сегодня, 18:58
      Да в принципе вы правы, зачем мучить Кузю еще лет 20 вместо этого эти бюджетные средство можно было распределить между универсальными крейсерами и эсминцами. Они между прочим могли принести больше на ТВД маневренности чем Кузя или какой то другой авианосец.
      Novonur
    2. хрыч Сегодня, 19:04
      Цитата: ОТДЕЛ
      не нужны нам АУГ

      У нас Антей- атомный подводный авианосец, несет 24 сверхзвуковых самолета, правда они роботы-камикадзе wassat И ничего, выполнит задачу в любой точке мирового океана. АУГ уже устарел, как вид вооружения, особенно, когда мы и китайцы закончим решение вопроса по атаке АУГ баллистическими ракетами. Наведение в виде ЗГРЛС уже имеет место быть. Три экспортных Подсолнуха уже у злобных поедателей риса wassat .
      хрыч
      1. Монархист Сегодня, 19:15
        Хрыч, а почему в США носятся с АУГ, возможно,они тугодумы ?
        Монархист
        1. хрыч Сегодня, 19:35
          Цитата: Монархист
          Хрыч, а почему в США носятся с АУГ, возможно,они тугодумы ?

          А у них доктрина своя, что на них ровняться, они города настроили на побережье, у них все снабжение по морю. Как не смешно звучит, но АУГ - оборонительное оружие, его цель защита морских путей, которые нам побоку. Вот статистика Пустынной бури по применению авиации:
          В ходе операции было выполнено около 4700 боевых вылетов (свыше 80 — стратегической авиацией, более 4000 — тактической авиацией и около 600 — палубной авиацией). Удар стратегов, хоть и скромное количество, вне критики, каждый удар стратега это 31,5 тонн бомб для Б-52, причем по стратегическим целям. И мы имеем то, что тактическая авиация все и сделала, а АУГ был на подхвате. Скажем по-другому, тактическая авиация бы чуть увеличила количество вылетов и авианосец не нужен. Причем вылет тактического самолета гораздо эффективней палубника, и по запасу боеприпасов, и по радиусу использования, и конечно по затратам.
          хрыч
    3. сибиралт Сегодня, 19:17
      Один уже заложили. Отдали в залог Индии и с концами. laughing
      сибиралт
    4. RASKAT Сегодня, 19:22
      С начало бы 22350 настроили штук 15, и штуки 4 Лидера. А потом думали о Авианосцах.
      RASKAT
      1. просто экспл Сегодня, 19:40
        я бы вообще ввел уголовную ответственность за звездаболььство . вот пообещал что к такому то сроку будет готово то то и то то , а нету того что обещал , добро пожаловать на нары .
        глядишь углебанов которые нам обещают золотые горы обязательно в следующем году может и поубавится .
        просто экспл
  2. МПК105 Сегодня, 18:47
    Какая хитрая ухмылка у дядьки...Вот и не верится,посмотришь когда на подобных королевских глашатаев всяких разных...
    МПК105
    1. Правда Сегодня, 19:32
      Где его искать в 25 ом
      Правда
      1. Вадим237 Сегодня, 19:34
        На пенсии - в генеральской усадьбе под Москвой.
        Вадим237
  3. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:50
    Я смотрю ПАКФА уже приняли на вооружение? И корветы не за 6 лет строим? Атомный "Лидер" заложили уже? Смех, да и только.
    KGB WATCH YOU
    1. Rusj Сегодня, 19:12
      Амерзцы сколь свой самолёт ваяли и он до сих пор летающее недоразумение . Смех это ты и твои эти постоянные скептические комменты по поводу наших вооружений .Сегодня на МАКСЕ показательный бой ПАКФА очень даже неплох ! Всё сделаем несмотря на таких всёпропальщиков как ты !
      Rusj
      1. Правда Сегодня, 19:38
        Цитата: Rusj
        Сегодня на МАКСЕ показательный бой ПАКФА очень даже неплох !
        Кто показывал? Не Сам ли на айфоне ролик на Ютубе? И что, прям из внутреннего отсека управляемыми ракетами по мишени стерял?
        Правда
  4. Шуманит Сегодня, 18:56
    Цитата: ОТДЕЛ
    Понятно значит не нужны нам АУГ..И так справимся!

    Иногда кажется,что вы больны,либо душевно,либо алкоголем... Неужто не понимаете ЦЕНУ этого проекта? Необходимость? А потом с дивана будете канючить- где,млин, Арматы, то да сё... А нет ни х,....у.......ля... Весь бюджет сожрала никчемная калоша...
    Шуманит
  5. капрал Сегодня, 18:59
    Опять до 2025 года на подготовительном этапе бабки пилить? Харя не треснет?
    капрал
  6. Александр 3 Сегодня, 19:05
    Средства на которые содержится и обновляется вооружение России не бездонные и по щучьему хотению не получается.Эх если бы все средства что разворовали да на дело,тогда мы бы уже построили и не один авианосец.
    Александр 3
  7. винипух Сегодня, 19:06
    Мне кажется вертолетоносцы надо делать.
    винипух
    1. Rusj Сегодня, 19:14
      Когда кажется Крестится надо !
      Rusj
      1. винипух Сегодня, 19:21
        Кыш нечисть
        винипух
        1. Rusj Сегодня, 19:22
          нечисть это ты и Израиль спонсор терроризма.
          Rusj
          1. винипух Сегодня, 19:24
            Я радио азана не заказывал lol
            винипух
            1. просто экспл Сегодня, 19:41
              но факт есть факт , израиль государство поддерживающее международный терроризм .
              просто экспл
              1. винипух Сегодня, 19:45
                Цитата: просто экспл
                факт есть факт

                станцуй лезгинку
                винипух
  8. Галеон Сегодня, 19:28
    Военноначальники, говорящие о сроках 5 и более лет, напоминают мне американских президентов: последователь не несет никаких обязательств предшественника.
    Галеон
  9. senima56 Сегодня, 19:29
    "Восемь лет срок большой! Или ишак умрет, или падишах...."
    senima56
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