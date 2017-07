Генрих Ортгиз (Heinrich Ortgies 1870—1937) родился недалеко от города Йевер в Нижней Саксонии в семье фермера. Он стал торговцем и переехал в Лондон в возрасте 21 года. Перед Первой Мировой войной он в течении нескольких лет представлял различные немецкие оружейный фирмы в Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан) и Тифлисе (Грузия). С началом Первой Мировой войны Ортгис перебрался в Льеж (Бельгия), где работал в оружейной промышленности. Вскоре в Бельгии он был назначен турецким вице-консулом, видимо, из-за его деловых связей на Ближнем Востоке. Характер его работы в оружейной промышленности не совсем понятен. Вероятнее всего Генрих был торговым представителем, хотя высказываются даже гипотезы, что он помимо этого мог работать на немецкую разведку.Автор книги «Оружие и боеприпасы» («Wapens en Munitie» 1946 г.) Керстен (P.B.W. Kersten) утверждает, что Ортгис купил дизайн своего пистолета у немецкого оружейника Карла Августа Браунинга (Karl August Brauning). Сообщается, что Браунинг работал на предприятии Fabrique Nationale в Льеже. Браунинг позже иммигрировал в Соединенные Штаты и стал гражданином США. Он жил недалеко от Стамфорта, штат Коннектикут, и работал инженером в Yale & Towne Manufacturing Company. Карл Август Браунинг имеет ряд патентов на конструкцию механизмов огнестрельного оружия. К примеру это патенты зарегистрированные в США №1070579 от 19 августа 1913 года, №1101163 от 23 июня 1914 года.Пистолет Ортгис (Ortgies pistol) был попыткой создать оружие, которое бы превзошло или существенно усовершенствовало конструкцию пистолета Браунинг образца 1910 года. Генрих Ортгиз скомпоновал свой пистолет таким образом, что он как и пистолет Маузер К-96 (Mauser C96) не имел ни одного винта. Особенности устройства пистолета Ortgies лучше всего иллюстрировать с помощью графических частей патентов.Генрих Ортгиз в период с 1916 года по 1922 год зарегистрировал несколько патентов на конструкцию основных узлов своего пистолета в различных странах мира. Первый патент №307606 был им зарегистрирован в Германии 29 июня 1916 года. В нем описывался способ снятия затвора с рамки пистолета. В Бельгии этот патент под номером №272249 был зарегистрирован 10 мая 1917 года. Конструкцию спускового механизма и разобщителя описывает Германский патент № 349063 от 27 июня 1918 года (патент США №1382313 от 21 июня 1921 года, британский патент №146423, швейцарский патент №97083, австрийский патент №79211).Шептало в пистолете Ortgies выполнено в виде детали, установленной внутри рамки с левой стороны. Шептало закреплено на оси и его подпирает в задней части плоская пружина. Небольшой выступ в задней части шептала фиксирует ударник пистолета на боевом взводе. Конструкция шептала интересна тем, что в ней отсутствует, как на многих других пистолетах, промежуточный спусковой рычаг. Спусковой крючок непосредственно воздействует на шептало и через него на ударник. Когда стрелок нажимает на спусковой крючок, задняя часть шептала опускается вниз, освобождая ударник. Далее ударник срывается с боевого взвода и под действием боевой пружины наносит удар по капсюлю патрона — происходит выстрел. При включенном предохранителе движение вниз задней части шептала ограничивается, что препятствует срыву ударника с боевого взвода.Достаточно уникальна конструкция разобщителя пистолета Ortgies. Разобщитель представляет собой небольшую кнопку, установленную в передней части шептала. Кнопка снабжена пружиной и перемещается в боковом направлении, когда затвор совершает возвратно-поступательные движения. Когда кнопка нажата, она отключает спусковой крючок от шептала.Особый интерес представляет патент на механизм автоматического предохранителя. Германский патент на этот механизм Ортгис получил 03 июля 1916 года (Бельгийский патент №272250 10 мая 1917 года, патент США №1386197 от 02 августа 1921 года).Предохранитель как и в пистолете Браунинг сделан в виде клавиши, размещенной на тыльной стороне рукоятки. Однако в отличии от Браунинга у пистолета Ортгис предохранитель выключается при обхвате рукоятки пистолета ладонью стрелка и остается выключенным. Таким образом после первого нажатия на клавишу предохранителя он остается в положении «огонь» и при последующем слабом обхвате рукоятки и даже если стрелок полностью отпустил рукоятку пистолета.Повторное включение предохранителя происходит после нажатия на специальную кнопку, размещенную с левой стороны рамки. Включение кнопки предохранителя так же позволяет снимать затвор с рамки пистолета при разборке оружия. При нажатии данной кнопки, клавиша предохранителя, размещенная на тыльной стороне рукоятки отходит назад. При этом если ударник находился на боевом взводе, то воздействующая на него боевая пружина частично разгружается. При обхвате ладонью стрелка рукоятки пистолета, клавиша предохранителя на тыльной стороне рукоятки вновь нажимается и сжимает боевую пружину.Патент Германии №319693 от 27 сентября 1918 года описывает способ крепления щечек рукоятки в рамке пистолета (патент США №1399224 от 06 декабря 1921 года, британский патент №146424).Щечки рукоятки удерживаются в рамке пистолета с помощью специальной подпружиненной П-образной пластины. Выступы этой пластины входят в соответствующие пазы в щечках рукоятки, фиксируя их, как защелки. Это существенно облегчает разборку оружия, но несколько его усложняет. Толщина древесины в пазах на щечках рукоятки невелика, так же как и глубина паза. Если щечки рукоятки удалены с недостаточной осторожностью, тонкая древесина может быть сломана вдоль паза, и щечку будет невозможно закрепить в рамке. Позже этот механизм был заменен простым крепежным винтом, который стал единственным резьбовым соединением в пистолете.Патент Германии №307635 от 3 июля 1916 года описывает способ крепления ствола в рамке (патент США №1403705 от 17 января 1922 года, бельгийский патент №272251, британский патент №146422)Ствол пистолета с Т-образным выступом в нижней части устанавливается в специальный паз рамки под прямым углом, после чего поворачивается на 90 градусов. Данный способ позволяет жестко и надежно закрепить ствол в рамке пистолета. При этом ствол может быть легко и быстро отделен от оружия. Такая конструктивная особенность пистолета Ортгис позволяет легко изменить калибр оружия с 7,65 мм до 9 мм, путем замены лишь ствола.Ортгис получил и другие патенты, которые были хоть и менее интересны с точки зрения новизны, но не менее значимы. Бельгийский патент №272254 от 10 мая 1917 года описывал магазинный предохранитель, который так и не был применен на оружии. Патент Германии №347573 от 3 июня 1920 года касался размещения возвратной пружины вокруг ствола оружия (австрийский патент №79151). Патент Германии №393629 от 09 апреля 1921 года иллюстрировал способ изготовления магазина пистолета (патент США №1437543 от 05 декабря 1922 года, британский патент №178102).Согласно патента боковые стенки магазина загибались и как бы обхватывали нижнюю его часть. На поверхности нижней части магазина обычно наносилась маркировка с указанием калибра оружия.У пистолетов раннего выпуска магазины были изготовлены по иной технологии и напоминали магазины к пистолету Браунинг.У пистолетов раннего периода выпуска (примерно до серийного номера 40000), когда в патроннике ствола находился патрон, затвор отходил назад примерно на 1 мм. Это служило своего рода индикацией наличия патрона в патроннике и даже в темноте на ощупь позволяло определить заряжен ли пистолет.Исследователи утверждают, что по специальному заказу можно было приобрести оружие, оборудованное дополнительным предохранителем. Возможно некоторые полицейские или военные контракты предусматривали обязательно наличие второго предохранителя. Рычаг дополнительного предохранителя размещен с левой стороны оружия над щечкой рукоятки. Данный предохранитель прежде всего блокирует затвор. Кроме того, он блокирует клавишу рычага предохранителя на тыльной стороне рукоятки и предотвращает ее нажатие (т.е. перевод в положение «огонь»). Пистолеты, оснащенные дополнительным предохранителем, не имеют запатентованного фиксатора щечек рукоятки, так как он мешает предохранительному механизму. Вместо этого щечки крепятся с помощью сквозного винта.Пистолеты с дополнительным предохранителем имеют вырез в верхней части рукоятки. В данный вырез входит рычаг дополнительного предохранителя, когда он выключается (т.е. в положении «огонь»). При выключении предохранителя видна буква «F» (огонь — Feuer) на рамке над предохранителем, при этом буква «S» прячется за щечкой рукоятки. При включении предохранителя его рычаг закрывает букву «F». При этом становится видна буква «S» (предохранитель — Sicherung).Прицельные приспособления пистолета Ortgies состоят из неподвижных мушки и целика, размещенных в верхней части затвора. На верхней поверхности затвора между мушкой и целиком сделана продольная проточка.Автоматика пистолета Ортгис работает за счет отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм одинарного действия ударникового типа.По окончании Первой Мировой войны Генрих Ортгис вернулся в Германию и в Эрфурте (Erfurt) организовал свою фирму под названием Ortgies & Company. В 1919 году компания приступила к производству пистолетов. Оружие этого периода времени имело маркировку в виде текста в две строки «ORTGIES & Co — ERFURT / ORTGIES’ PATENT» на левой стороне затвора, указывающую на предприятие производитель и автора патента. В верхней части щечек рукоятки пистолетов, изготовленных Ortgies & Company были установлены круглые медальоны с переплетенными буквами «H» и «O» (Heinrich Ortgies).Ortgies & Company выпустила только пистолеты калибра 7,65 мм Browning (0,32 ACP). Генрих Ортгис изначально планировал изготавливать пистолеты так же под патроны калибра 9 мм Browning Short (0,380 ACP) и 6,35 мм (0,25 ACP ). На обложке инструкции одного из ранних пистолетов был написан текст: "Die Ortgies — Selbstladepistole Kal. 9, 7,65 und 6,35 mm Patentiert in allen Kulturstaaten” (пистолет Ортгис калибра 9, 7.65 и 6.35 мм запатентованный во всех цивилизованных странах). После Первой Мировой войны согласно Версальскому договору Германии было запрещено изготавливать оружие военного калибра. Это одна из вероятных причин, по которой Ortgies & Co. не изготавливала пистолеты калибра 9 мм. Производство пистолетов Ортгис калибра 6.35 мм, возможно, было отложено потому, что небольшая фабрика Ortgies не имела ни места, ни времени, ни персонала для второй производственной линии.Продажи пистолетов Ortgies & Co. были довольно оживленными, несмотря на плохое состояние экономики после Первой Мировой войны. Это привлекло внимание более крупных компаний, таких как Deutsche-Werke AG (Берлин). В 1921 году Deutsche-Werke обратилась к Генриху Ортгису с предложение о покупке всего оборудования Ortgies & Co и права на выпуск его пистолета. Предложение было очень заманчивым и Генрих Ортгис согласился, после чего вероятно ушел из бизнеса в области стрелкового оружия. Компания Ortgies & Co. изготовила примерно 16 000 пистолетов калибра 7,65 мм, прежде чем производство перешло к Deutsche Werke.На поверхности затвора пистолета в маркировке появился дополнительный текст «Deutsche Werke», указывающий на производителя. На щечках рукояток ранних пистолетов Ортгис, выпускавшихся компанией Deutsche-Werke AG по прежнему были размещены медальоны с монограммой в виде букв «H» и «O». Первые 9-миллиметровые пистолеты Deutsche-Werke начала выпускать примерно с серийного номера 20 000. Представители компании утверждали, что они не нарушают требования Версальского договора и изготавливают 9 мм пистолеты исключительно для экспорта.Пистолеты калибра 7,65 мм и 9 мм пронумерованы в единой последовательности. Пистолеты Ortgies калибра 6,35 мм были пронумерованы отдельно. Общая длина пистолетов Ортгис калибра 6,35 мм — 130 мм, длина ствола 70 мм, высота 85 мм, вес оружия 355 грамм, емкость магазина 7 патронов.Начиная примерно с серийного номера 66500 на щечки рукояток пистолетов Ортгис начали устанавливать медальоны с изображением лежащей кошки. Ее выгнутый над головой хвост формировал изображение стилизованной буквы «D», обозначавшей первую букву в названии компании.Общая длина пистолетов Ортгис калибра 7,65 мм — 162 мм, длина ствола 85 мм, высота 111 мм, вес оружия 600 грамм, емкость магазина 7 патронов.Серийный номер пистолетов наносили на нижней части рамки перед спусковой скобой. Для оружия, предназначавшегося для экспорта в этом же месте наносилась маркировка «Germany».Союзные державы были полны решимости прекратить производство на военных предприятиях Германии. Немцы всячески поддерживали свой промышленный потенциал, пытаясь обеспечить как можно больше людей работой, чтобы уменьшить социальную напряженность. Межведомственная военная контрольная комиссия не разрешала Германии производить оружие военных калибров, и им не разрешалось выпускать больше пистолетов, чем это было необходимо для обычного использования и торговли. Deutsche Werke в конечном итоге сбрасывала тысячи пистолетов Ортгис на рынке ниже себестоимости. В 1922 году 48 000 пистолетов были проданы одной из американских компании по цене 0,66 доллара США за штуку. Чуть позже еще 43 000 пистолетов были проданы по 0,75 доллара каждый. К слову сказать себестоимость одного пистолета Ortgies в это время была чуть выше 2 долларов. Возможно эти продажи были вынужденными, связанными с попыткой сохранить производство. Возможно это были какие-то коммерческие уловки. Известно, что вскоре эти же пистолеты были вновь завезены в Германию и проданы по 3 доллара за штуку.Межведомственная военная контрольная комиссия приказала Deutsche Werke прекратить производство всего оружия и боеприпасов не позднее 1 апреля 1922 года. Компания Deutsche Werke пыталась изготовить как можно больше пистолетов, прежде чем закрыть заводы и фактически не прекращала их изготовление до 30 сентября 1923 года. Больше пистолеты Ortgies не изготавливались.Пистолет Ортгис (Ortgies pistol), как правило, комплектовался кобурой. Это могла быть обычная кожаная кобура армейского или полицейского типа с клапаном и карманом для запасного магазина.Кроме того для пистолетов Ortgies продавались и различные типы гражданских кобур, как поясных, так и для скрытого ношения оружия.Общее количество изготовленный пистолетов Ortgies калибра 7,65 мм и 9 мм достигает четверти миллиона штук, а общее количество пистолетов калибра 6,35-мм составляет около 183 000. Основную часть этих пистолетов произвела Deutsche Werke. Компанией Ortgies & Co. было выпущено только около 16000 пистолетов. Пистолеты Ortgies достаточно интересное оружие, хорошо продуманное и качественно изготовленное. Оно безусловно заслуживает внимания и пользуется спросом среди коллекционеров. Вместе с тем Ортгис являются довольно распространенными пистолетами и часто встречаются на оружейных аукционах США и Европы. Обычно стоимость этих пистолетов не превышает 500 долларов США.Исключением является лот, проданный в декабре 2012 года. Это пистолет Ортгис с гравировкой в виде текста «EVA BRAUN» на золотой инкрустированной пластине, который был продан за 30 тысяч долларов. Пожалуй данное оружие можно назвать одним из десятка самых интересных трофеев Второй Мировой войны.