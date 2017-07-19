Впервые представят военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН
Согласно информации интернет-портала inlubertsy.ru , холдинг «Вертолеты России» намерен продемонстрировать в рамках авиасалона «МАКС-2017» перспективный модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН .
Новый вертолет предназначен для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Машина является новейшим вариантом военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Как указывается, образец готов к проведению летных испытаний и последующей отгрузке потенциальным заказчикам. Выпуск новой модификации предполагается на площадке Улан-Удэнского авиационного завода.
На статической экспозиции МАКС-2017 будет представлен практически весь модельный ряд холдинга: гражданские «Ансаты», Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38, военные Ми-171Ш-ВН, Ми-17В-5, Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ и Ми-26Т2. Отдельным пунктом программы МАКС-2017 станут беспилотные летательные аппараты. КБ «ВР-Технологии» собирается представить на обозрение публики экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана RHV-30, который завершил очередной этап летных испытаний.
Новый вертолет предназначен для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Машина является новейшим вариантом военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Как указывается, образец готов к проведению летных испытаний и последующей отгрузке потенциальным заказчикам. Выпуск новой модификации предполагается на площадке Улан-Удэнского авиационного завода.
Архивное фото: Ми-171Ш
На статической экспозиции МАКС-2017 будет представлен практически весь модельный ряд холдинга: гражданские «Ансаты», Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38, военные Ми-171Ш-ВН, Ми-17В-5, Ка-52, Ми-35М, Ми-28НЭ и Ми-26Т2. Отдельным пунктом программы МАКС-2017 станут беспилотные летательные аппараты. КБ «ВР-Технологии» собирается представить на обозрение публики экспериментальный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана RHV-30, который завершил очередной этап летных испытаний.
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