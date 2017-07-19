08:51 19 июля

Франция собирается "жёстче" бороться с терроризмом

Французские парламентарии приняли законопроект о борьбе с терроризмом. Законопроект связан с ужесточением французского законодательства в отношении экстремистских и террористических организаций. Во французской прессе уже прокомментировали решение французским вариантом фразеологизма «лучше поздно, чем никогда».

Новшества, вносимые в законодательство, позволят сотрудникам полиции и специальных служб использовать дополнительные инструменты в деле противодействия терроризму после отмены режима чрезвычайного положения. Речь, в частности, идёт фактически о прослушке телефонов, проверке информации о контактах пользователя в Интернете в том случае, если его деятельность привлекла внимание правоохранителей по ряду причин.

Франция собирается "жёстче" бороться с терроризмом



Информационное агентство Франс-Пресс сообщает о том, что в верхней палате французского парламента за законодательные нововведения высказались 229 сенаторов. Обращает на себя внимание, что 106 человек голосовали против, мотивируя своё решение тем, что новшества идут вразрез с правами человека. Отдельные законодатели посчитали законопроект, наоборот, слишком мягким.

Теперь законопроект должен пройти через голосование в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).

Многие эксперты во Франции заявили, что принятие законопроекта в парламенте станет «победой Макрона, который позиционирует себя жёстким борцом с терроризмом и экстремизмом». При этом не все вспоминают о том, что сам текст законопроекта был составлен ещё до того, как Макрон оказался в президентском кресле.

Использованы фотографии: Aglobalnews.com
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Комментарии 10

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  1. soroKING Сегодня, 06:36
    вооружить плётками и страпонами wassat
    soroKING
    1. Logall Сегодня, 06:40
      Кого? Полицию или террористов? А может Вы со своего сайта переключиться не успели???...
      Logall
      1. soroKING Сегодня, 06:42
        если террористов, то полицаи к ним приставать начнут laughing
        soroKING
        1. svp67 Сегодня, 07:00
          Цитата: soroKING
          если террористов, то полицаи к ним приставать начнут

          Ага, им сначала ВСТРЕТИТСЯ надо, а тут ПРОБЛЕМЫ
          svp67
        2. Logall Сегодня, 07:09
          Чтобы победить террористов, нужно этими приборами мериканскую элиту наказать...
          Logall
  2. МПК105 Сегодня, 06:40
    На фото из полицаев-половина террористы латентные...Я не фашист,но навеяло вот,поглядев на эти милые лица смуглые... laughing
    МПК105
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Франция собирается "жёстче" бороться с терроризмом

    А до этого было "жестко", но не очень? Это они наверное для самоуспокоения, да и Макрону нужно постоянно показывать себя крутым Эффективной борьбы с терроризмом во Франции как не было, так и не будет. Не удивлюсь если в скором времени французы в который раз вздрогнут от нового теракта.
    rotmistr60
  4. Александр 3 Сегодня, 06:58
    Толерантные европейцы ,вас для борьбы с террористами надо впроголодь держать и ошейник вашим жандармов с шипами ,тогда может и результат появится.
    Александр 3
  5. Толстоевский Сегодня, 07:47
    Французы славные борцы, как с фашизмом, так и с терроризмом. Будут бороться до упора, до предела, до последнего издыхания. Недели три-четыре. А после перейдут на их сторону.
    Толстоевский
  6. pvv113 Сегодня, 07:50
    Франция собирается "жёстче" бороться с терроризмом

    Методом увеличения тиража Charlie Hebdo
    pvv113
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