Франция собирается "жёстче" бороться с терроризмом

Французские парламентарии приняли законопроект о борьбе с терроризмом. Законопроект связан с ужесточением французского законодательства в отношении экстремистских и террористических организаций. Во французской прессе уже прокомментировали решение французским вариантом фразеологизма «лучше поздно, чем никогда».Новшества, вносимые в законодательство, позволят сотрудникам полиции и специальных служб использовать дополнительные инструменты в деле противодействия терроризму после отмены режима чрезвычайного положения. Речь, в частности, идёт фактически о прослушке телефонов, проверке информации о контактах пользователя в Интернете в том случае, если его деятельность привлекла внимание правоохранителей по ряду причин.Информационное агентство Франс-Пресс сообщает о том, что в верхней палате французского парламента за законодательные нововведения высказались 229 сенаторов. Обращает на себя внимание, что 106 человек голосовали против, мотивируя своё решение тем, что новшества идут вразрез с правами человека. Отдельные законодатели посчитали законопроект, наоборот, слишком мягким.Теперь законопроект должен пройти через голосование в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).Многие эксперты во Франции заявили, что принятие законопроекта в парламенте станет «победой Макрона, который позиционирует себя жёстким борцом с терроризмом и экстремизмом». При этом не все вспоминают о том, что сам текст законопроекта был составлен ещё до того, как Макрон оказался в президентском кресле.