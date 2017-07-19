Геннадий Онищенко: Американские спецслужбы ведут опасные игры с биологическим оружием

В том же году американцы, как пострадавшая от биологического оружия сторона, вышли из конвенции в одностороннем порядке. Я уверен, что в этом поучаствовали спецслужбы США, это не было актом одиночки сумасшедшего. Подтверждением этому является и знание режима подобных лабораторий. Ни один человек, каким бы опытным он ни был, не сможет этот вопрос реализовать, если соблюдается элементарный режим (безопасности). Ему это не позволит режим работы лабораторий с особо опасными инфекциями. Значит, это было сделано осмысленно.

Для того, чтобы конвенция наконец заработала, России необходимо, опираясь на собственный опыт, взять ситуацию в свои руки. Одной из возможных мер для решения этого вопроса могло бы быть проведение конференции с участием политиков, дипломатов и медиков. Цель такой конференции — решительное противодействие угрозе инфекционных заболеваний. Мы сегодня являемся страной с самой современной и самой, я бы сказал, имеющий огромный опыт, наукой в области мониторинга выявления, контроля и профилактики опасных инфекционных заболеваний. Это, если хотите, наша миссия глобальная, которую мы должны с честью и достоинства выполнять.