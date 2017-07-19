08:50 19 июля

Геннадий Онищенко: Американские спецслужбы ведут опасные игры с биологическим оружием

Экс-санитарный врач России, ныне депутат Государственной Думы, Геннадий Онищенко рассказал в СМИ об угрозе биологического оружия и международных механизмах контроля за его нераспространением. По словам Геннадия Онищенко, в США позволяют себе «опасные игры» с биологическим оружием, за которыми стоят американские спецслужбы.

Геннадий Онищенко: Американские спецслужбы ведут опасные игры с биологическим оружием


РИА Новости приводит заявление депутата Госдумы РФ по поводу инцидента в США, произошедшего в 2001 году. Напомним, что тогда несколько офисов СМИ, а также отдельные сенаторы получили письма со спорами сибирской язвы. Пять человек погибли, ещё семнадцати пришлось оказывать медпомощь в течение длительного периода времена. Тогда выяснилось, убийственные письма в США рассылал учёный Брюс Айвенс из правительственной спецлаборатории в Форт-Дервик.


Геннадий Онищенко:
В том же году американцы, как пострадавшая от биологического оружия сторона, вышли из конвенции в одностороннем порядке. Я уверен, что в этом поучаствовали спецслужбы США, это не было актом одиночки сумасшедшего. Подтверждением этому является и знание режима подобных лабораторий. Ни один человек, каким бы опытным он ни был, не сможет этот вопрос реализовать, если соблюдается элементарный режим (безопасности). Ему это не позволит режим работы лабораторий с особо опасными инфекциями. Значит, это было сделано осмысленно.


По словам Онищенко, в то время как Россия продолжает вести работу в плане борьбы с тяжелейшими заболеваниями в мире (корь, полиомиелит), помогая многим странам мира, США занимаются строительством спецлабораторий за пределами Америки. При этом несколько американских лабораторий появились у границ России, в частности, на грузинской территории.

Геннадий Онищенко:
Для того, чтобы конвенция наконец заработала, России необходимо, опираясь на собственный опыт, взять ситуацию в свои руки. Одной из возможных мер для решения этого вопроса могло бы быть проведение конференции с участием политиков, дипломатов и медиков. Цель такой конференции — решительное противодействие угрозе инфекционных заболеваний. Мы сегодня являемся страной с самой современной и самой, я бы сказал, имеющий огромный опыт, наукой в области мониторинга выявления, контроля и профилактики опасных инфекционных заболеваний. Это, если хотите, наша миссия глобальная, которую мы должны с честью и достоинства выполнять.






Использованы фотографии: Ebolanews.ru
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Комментарии 21

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 06:59
    Правильно, нужно же как то избавить землю от лишнего населения, кто как не американцы это сделают.
    DIVAN SOLDIER
  2. МПК105 Сегодня, 07:00
    В дурдоме день открытых дверей сегодня?Онищенко ходит среди людей-прячьтесь все!!!
    МПК105
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:16
      Цитата: МПК105
      В дурдоме день открытых дверей сегодня?Онищенко ходит среди людей-прячьтесь все!!!


      Зря, Вы, так. Если об этом говорит Онищенко, это не значит, что проблемы нет.
      Скажу больше: в 2014, когда начали АТО, на Донбассе были закрыты туберкулёзные диспансеры, постояльцы отправлены в " свободное плавание", а один человек с открытой формой туберкулёза, в течение небольшого промежутка времени, заражает от 10 до 15 человек вокруг себя, чем не биологическая диверсия?!
      Б.Т.В.
      1. МПК105 Сегодня, 07:23
        Да сказки для детей,Тань...Я перед службой царёвой на кирпичном заводе работал-80% сидельцы,половина из них кровью харкала-и не заразился....Не боись и не слушай никого,живи спокойно себе... love love love
        МПК105
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:28
          Я перед службой царёвой на кирпичном заводе работал-80% сидельцы,половина из них кровью харкала-и не заразился...

          Очевидно "служба царева" вам не в прок пошла если вы совершенно не понимаете той опасности, о которой говорит Онищенко. Одно только появление таких лабораторий у наших границ должно настораживать.
          rotmistr60
          1. Ююка Сегодня, 08:38
            Цитата: rotmistr60
            Я перед службой царёвой на кирпичном заводе работал-80% сидельцы,половина из них кровью харкала-и не заразился...

            Очевидно "служба царева" вам не в прок пошла если вы совершенно не понимаете той опасности, о которой говорит Онищенко. Одно только появление таких лабораторий у наших границ должно настораживать.


            "странная" вспышка "ОРВИ" на юге в разгар лета тоже настораживает... причем среди детей.

            Финансовая сторона в таких вопросах имеет большое, если не главное значение - доход фармацевтических компаний превышают доходы от продажи оружия и нефти. А если нет болезни, ее надо придумать, это "нормальная" логика для "нормального" капиталиста.

            "«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» (T. J. Dunning, цит. соч., стр. 35, 36)."
            Ююка
        2. Б.Т.В. Сегодня, 07:33
          Доброго дня, Алексей! Вам повезло, значит иммунитет был крепкий.

          Цитата: МПК105
          Да сказки для детей,Тань...


          Не сказки, как ни грустно это сознавать, эта гадость цепляет и библиотекарей, и врачей и тех, кто работает с " контингентом"( сидельцами).
          Б.Т.В.
          1. МПК105 Сегодня, 07:39
            Давай на ты...Мне так привычнее с Людьми общаться...
            Прорвёмся!!!И вот песенку послушай-мне завсегда настроение поднимает!!!
            МПК105
            1. Б.Т.В. Сегодня, 08:00
              Спасибо! Договорились wink
              Б.Т.В.
    2. Вал31rus Сегодня, 08:02
      Ранее была статья, про пояс около россии из этих лабораторий, эт намного серьезднее чем ты думаеш. Невидимый враг...
      Вал31rus
  3. Александр 3 Сегодня, 07:02
    США вна Украине уже применили биологическое оружие.Результат виден не вооружённым взглядом.Необходима дезинфекция и локализация.
    Александр 3
  4. Logall Сегодня, 07:05
    Онищенко тот ещё медик! Психиатрия ему должна помочь, но он не обращается. Хотя симптомы на лицо! Когда он начал с нездоровым питанием бороться, влияние Малышевой. А сейчас наверное​ Малахов с мочой переборщил. Депутат блин...
    Logall
    1. МПК105 Сегодня, 07:10
      Да у нас все депутаты такие...

      Кто их выбирает?Я вот на выборы хожу только за тем лишь,чтоб мой бюллетень не испоганили,за подобных вот галочку проставив без моей на то воли.
      МПК105
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:18
        Как кто? 146% за ЕР, это о чем то говорит) а на счёт бюллетеней рвите не рвите, а "волшебник" из избиркома наколдует нужный результат.
        DIVAN SOLDIER
    2. pafegosoff Сегодня, 07:43
      Загляни в его биографию, герой. Да лицо своё умой!
      pafegosoff
  5. 3vs Сегодня, 07:16
    А всё просто, уничтожить несколько семеек наглосаксоно-еврейского "истеблишмента", остальные задумаются, а стоит ли вставать на сторону сатанинского отребья...
    3vs
    1. Flinky Сегодня, 07:29
      Было бы так легко уничтожить - уже бы уничтожили. Наша спецура умеет работать очень тихо (школа КГБ никуда не делась).
      Flinky
  6. pafegosoff Сегодня, 07:40
    Онищенко, при всех налётах СМИ (посмотрите, как это делается на Западе), человек равный Александру Васильевичу Суворову. Как в оригинальности мышления и высказываний, так и в своей "науке побеждать". Эпидемиолог и санитар прежде всего - военный человек. Мы как-то подзабыли про ЗОМП. Про то, что кроме атомных бомб и химического оружия существует страшное биологическое оружие. При нынешнем развитии транспорта эпидемии могут распространиться по всему миру за сутки. И вот представьте, что нужное количество людей уже привито от неизвестной болезни, а остальных ждет смерть. Хотя и известных болезней хватает.
    Подымать на смех одного из лучших специалистов мира - собачий визг.
    pafegosoff
  7. Altona Сегодня, 07:50
    Цитата: pafegosoff
    Онищенко, при всех налётах СМИ (посмотрите, как это делается на Западе), человек равный Александру Васильевичу Суворову.

    ----------------------------
    Зря Геннадия убрали. Человек равный по значимости сухопутной армии, легко выводил из равновесия зарвавшихся партнеров. laughing
    Altona
    1. алекс-сп Сегодня, 08:20
      Не стоит забывать, что в начале 70-х спецы США не постеснялись запустить болезнетворный агент в вентиляцию нью йоркского метро, с целью выяснить активность распространения эпидемиологического процесса...
      алекс-сп
  8. Вздринчер Сегодня, 08:46
    Цитата: Вал31rus
    Ранее была статья, про пояс около россии из этих лабораторий, эт намного серьезднее чем ты думаеш. Невидимый враг...

    В Казахстане Назарбаев такую амерскую лабораторию держит
    Вздринчер
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