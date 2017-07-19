Геннадий Онищенко: Американские спецслужбы ведут опасные игры с биологическим оружием
Экс-санитарный врач России, ныне депутат Государственной Думы, Геннадий Онищенко рассказал в СМИ об угрозе биологического оружия и международных механизмах контроля за его нераспространением. По словам Геннадия Онищенко, в США позволяют себе «опасные игры» с биологическим оружием, за которыми стоят американские спецслужбы.
РИА Новости приводит заявление депутата Госдумы РФ по поводу инцидента в США, произошедшего в 2001 году. Напомним, что тогда несколько офисов СМИ, а также отдельные сенаторы получили письма со спорами сибирской язвы. Пять человек погибли, ещё семнадцати пришлось оказывать медпомощь в течение длительного периода времена. Тогда выяснилось, убийственные письма в США рассылал учёный Брюс Айвенс из правительственной спецлаборатории в Форт-Дервик.
Геннадий Онищенко:
По словам Онищенко, в то время как Россия продолжает вести работу в плане борьбы с тяжелейшими заболеваниями в мире (корь, полиомиелит), помогая многим странам мира, США занимаются строительством спецлабораторий за пределами Америки. При этом несколько американских лабораторий появились у границ России, в частности, на грузинской территории.
Геннадий Онищенко:
РИА Новости приводит заявление депутата Госдумы РФ по поводу инцидента в США, произошедшего в 2001 году. Напомним, что тогда несколько офисов СМИ, а также отдельные сенаторы получили письма со спорами сибирской язвы. Пять человек погибли, ещё семнадцати пришлось оказывать медпомощь в течение длительного периода времена. Тогда выяснилось, убийственные письма в США рассылал учёный Брюс Айвенс из правительственной спецлаборатории в Форт-Дервик.
Геннадий Онищенко:
В том же году американцы, как пострадавшая от биологического оружия сторона, вышли из конвенции в одностороннем порядке. Я уверен, что в этом поучаствовали спецслужбы США, это не было актом одиночки сумасшедшего. Подтверждением этому является и знание режима подобных лабораторий. Ни один человек, каким бы опытным он ни был, не сможет этот вопрос реализовать, если соблюдается элементарный режим (безопасности). Ему это не позволит режим работы лабораторий с особо опасными инфекциями. Значит, это было сделано осмысленно.
По словам Онищенко, в то время как Россия продолжает вести работу в плане борьбы с тяжелейшими заболеваниями в мире (корь, полиомиелит), помогая многим странам мира, США занимаются строительством спецлабораторий за пределами Америки. При этом несколько американских лабораторий появились у границ России, в частности, на грузинской территории.
Геннадий Онищенко:
Для того, чтобы конвенция наконец заработала, России необходимо, опираясь на собственный опыт, взять ситуацию в свои руки. Одной из возможных мер для решения этого вопроса могло бы быть проведение конференции с участием политиков, дипломатов и медиков. Цель такой конференции — решительное противодействие угрозе инфекционных заболеваний. Мы сегодня являемся страной с самой современной и самой, я бы сказал, имеющий огромный опыт, наукой в области мониторинга выявления, контроля и профилактики опасных инфекционных заболеваний. Это, если хотите, наша миссия глобальная, которую мы должны с честью и достоинства выполнять.
Использованы фотографии: Ebolanews.ru
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