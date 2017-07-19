08:50 19 июля

Ростовские мотострелки подняты по тревоге

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщает о том, что сегодня на основании приказа командующего войсками ЮВО по тревоге поднята мотострелковая часть, дислоцированная в Ростовской области. Вадима Астафьева цитирует «Интерфакс-АВН» :
В соответствии с замыслом проверки боеготовности в установленные сроки подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона. В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны.


Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров задействованы беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, заявлено, что личному составу предстоит в полевых условиях решать круг задач по организации и ведению тактических действий, включающих выполнение стрельб из всех видов штатного вооружения.


Ростовские мотострелки подняты по тревоге


Из материала:
В летнем периоде обучения комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 20 проверок боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей округа. Особое внимание при этом уделяется вопросам действий командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и системы связи.


По некоторым данным, в маневрах задействованы свыше 50 единиц военной техники.

Использованы фотографии: Gorod.lv
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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 08:25
    После провозглашения Малороссии, эта новость должна, да просто ОБЯЗАНА повысить градус ШИЗОФРЕНИИ у "щеневмерликов".... Очереди из них, решивших воспользоваться "безвизом" сейчас явно возрастут.
    svp67
    1. Venceremos Сегодня, 08:30
      Цитата: svp67
      После провозглашения Малороссии, эта новость должна, да просто ОБЯЗАНА повысить градус ШИЗОФРЕНИИ

      Как с градусом -не ясно,но сфинктер явно сжался.
      Venceremos
    2. МПК105 Сегодня, 08:33
      Позволю себе не согласиться,Серёг-все вот эти ростовские,бурятские-НОЛЬ. Толко селфи новомодные и делают,бараны...Воюют РЕАЛЬНО-Яицкие....Без шума и пыли в соцсетях...Я писал уже тут-племяшей моих по второму ордену уже наградили...ВОТ КТО ВОЮЕТ ТАМ И В СИРИИ-ЯИЦКИЯ КАЗАКИ....
      МПК105
      1. svp67 Сегодня, 08:38
        Цитата: МПК105
        .ВОТ КТО ВОЮЕТ ТАМ И В СИРИИ-ЯИЦКИЯ КАЗАКИ..

        Сейчас на Украине "мозг сломают", кто ж это такие...
        svp67
      2. Venceremos Сегодня, 08:40
        Цитата: МПК105
        Позволю себе не согласиться,Серёг-все вот эти ростовские,бурятские-НОЛЬ. Толко селфи новомодные и делают,бараны...Воюют РЕАЛЬНО-Яицкие....

        Давайте ещё "одеяло поперетягивайте" yes Померяйтесь чем нибудь...
        Venceremos
        1. KUOLEMA Сегодня, 08:45
          А че там у небратьев?)))
          KUOLEMA
        2. stalkerwalker Сегодня, 08:48
          Цитата: Venceremos
          Померяйтесь чем нибудь..

          Вы точно уверены в размерах измерительного инструмента?
          lol
          stalkerwalker
  2. Alexey-74 Сегодня, 08:33
    Правильно ребята тренируйтесь. Суворовский принцип - вечный!!!
    Alexey-74
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