Ростовские мотострелки подняты по тревоге

В соответствии с замыслом проверки боеготовности в установленные сроки подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона. В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны.

В летнем периоде обучения комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 20 проверок боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей округа. Особое внимание при этом уделяется вопросам действий командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и системы связи.