Ростовские мотострелки подняты по тревоге
Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев сообщает о том, что сегодня на основании приказа командующего войсками ЮВО по тревоге поднята мотострелковая часть, дислоцированная в Ростовской области. Вадима Астафьева цитирует «Интерфакс-АВН» :
Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров задействованы беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, заявлено, что личному составу предстоит в полевых условиях решать круг задач по организации и ведению тактических действий, включающих выполнение стрельб из всех видов штатного вооружения.
Из материала:
По некоторым данным, в маневрах задействованы свыше 50 единиц военной техники.
В соответствии с замыслом проверки боеготовности в установленные сроки подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона. В ходе выдвижения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны.
Отмечается, что в ходе учебно-боевых маневров задействованы беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, заявлено, что личному составу предстоит в полевых условиях решать круг задач по организации и ведению тактических действий, включающих выполнение стрельб из всех видов штатного вооружения.
Из материала:
В летнем периоде обучения комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 20 проверок боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей округа. Особое внимание при этом уделяется вопросам действий командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и системы связи.
По некоторым данным, в маневрах задействованы свыше 50 единиц военной техники.
Использованы фотографии: Gorod.lv
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