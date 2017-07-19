В КНР для участия в Армейских играх прибыла первая команда из России

Курсанты в составе команды конкурса "Суворовский натиск" Вооруженных сил РФ пересекли государственную границу и прибыли в городской уезд Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) для участия в финале "Армейских международных игр-2017",

В Китай для участия в Армейских играх международных (АрМИ) прибыла команда курсантов Дальневосточного командного училища (ДВОКУ), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «международный этап конкурса будет проводиться в Китае в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа».До начала соревнований «команда пройдет акклиматизацию, подготовит технику и ознакомится с особенностями полигона», добавили в округе.В пресс-службе добавили, что «кроме соревнований экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", в уезде Корла пройдут международные этапы конкурсов по обслуживанию и подготовки вооружения – "Мастер-оружейник", ведению противовоздушного боя – "Чистое небо" и РХБ разведке местности – "Безопасная среда"».