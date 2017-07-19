11:52 19 июля

В КНР для участия в Армейских играх прибыла первая команда из России

В Китай для участия в Армейских играх международных (АрМИ) прибыла команда курсантов Дальневосточного командного училища (ДВОКУ), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного округа.

В КНР для участия в Армейских играх прибыла первая команда из России


Курсанты в составе команды конкурса "Суворовский натиск" Вооруженных сил РФ пересекли государственную границу и прибыли в городской уезд Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) для участия в финале "Армейских международных игр-2017",
говорится в релизе.


Сообщается, что «международный этап конкурса будет проводиться в Китае в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа».

До начала соревнований «команда пройдет акклиматизацию, подготовит технику и ознакомится с особенностями полигона», добавили в округе.

В пресс-службе добавили, что «кроме соревнований экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", в уезде Корла пройдут международные этапы конкурсов по обслуживанию и подготовки вооружения – "Мастер-оружейник", ведению противовоздушного боя – "Чистое небо" и РХБ разведке местности – "Безопасная среда"».

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Никольский
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Комментарии 6

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  1. винипух Сегодня, 10:08
    Хорошая возможность "прощупать" китайцев и китайскую армию.
    винипух
    1. 3vs Сегодня, 10:14
      Я бы сказал - "потрогать за вымя." laughing
      3vs
  2. сибиралт Сегодня, 10:09
    Курсанты "Суворовский натиск" пересекли китайскую границу! А что, хорошее начало! soldier
    Не все же китайцам пересекать нашу.
    сибиралт
  3. NUR Сегодня, 10:17
    Учение будет проходить на территории многих стран и у нас тоже по некоторым видам.
    NUR
    1. МПК105 Сегодня, 10:25
      Да наздоровье...Нечестно курсантов,будущих золотопогонников посылать...Послали бы простых солдатов,и вот тогда посмотрели бы,чья переважить...
      МПК105
      1. Vik66 Сегодня, 10:51
        А их временно в солдаты перевели, разжаловали... winked
        Vik66
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