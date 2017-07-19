11:52 19 июля

Экипаж судна «Игорь Белоусов» спас подводников, «терпящих бедствие»

Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели тренировку по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Экипаж судна «Игорь Белоусов» спас подводников, «терпящих бедствие»


Сообщается, что «в учении были задействованы спасательное судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда, катера и группа водолазов, а так же самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ».


В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров, с помощью самолета Ил-38. Обнаружение подводников самостоятельно покинувших условно аварийную подводную лодку проходило с помощью вертолетов и быстроходных катеров,
говорится в релизе.

Затем, «после обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" силы поисково-спасательного обеспечения эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1"», рассказали в пресс-службе.

Членам экипажа ПЛ, доставленным на борт «Игоря Белоусова», была оказана первая медицинская помощь, а также проведена лечебная декомпрессия.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. svp67 Сегодня, 10:24
    В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров,
    Это хорошо и отлично, но помнится "Курск" на 100 метров лег, а про "Комсомолец" и вспоминать лучше не стоит...
    svp67
    1. avt Сегодня, 10:41
      Цитата: svp67
      Это хорошо и отлично, но помнится "Курск" на 100 метров лег,

      what А не 200 ?
      Цитата: svp67
      а про "Комсомолец" и вспоминать лучше не стоит...

      Стоит ! Ещё как стоит ! Особенно в части того как командование выпихнуло лодку, с экипажем не сдавшим зачёт по данной тематике , натянув им ,,удовлетворительно ".
      avt
      1. svp67 Сегодня, 11:17
        Цитата: avt
        Стоит ! Ещё как стоит !

        Всем не вернувшимся на свои базы из походов нашим морякам- ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!
        svp67
      2. svp67 Сегодня, 11:19
        Цитата: avt
        А не 200 ?

        В 04:51 «Курск» был обнаружен гидроакустической аппаратурой крейсера «Пётр Великий» лежащим на грунте на глубине 108 метров.
        Я просто запомнил фразу одного спеца, что её длинна была бы больше, чем глубина затопления.
        svp67
      3. Deadушка Сегодня, 11:50
        Цитата: avt
        А не 200 ?

        108 метров.
        И при такой глубине АПЛ длиной 154 занималась маневрами... как бы не порядок и нарушение.
        С командой на нем тоже винегрет был.
        Deadушка
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