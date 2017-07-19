Экипаж судна «Игорь Белоусов» спас подводников, «терпящих бедствие»

В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров, с помощью самолета Ил-38. Обнаружение подводников самостоятельно покинувших условно аварийную подводную лодку проходило с помощью вертолетов и быстроходных катеров,

Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота провели тренировку по спасению экипажа подводной лодки условно терпящей бедствие в заливе Петра Великого, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Сообщается, что «в учении были задействованы спасательное судно "Игорь Белоусов" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда, катера и группа водолазов, а так же самолет Ил-38 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ».говорится в релизе.Затем, «после обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" силы поисково-спасательного обеспечения эвакуировали личный состав с "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1"», рассказали в пресс-службе.Членам экипажа ПЛ, доставленным на борт «Игоря Белоусова», была оказана первая медицинская помощь, а также проведена лечебная декомпрессия.