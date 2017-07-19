11:53 19 июля

Нацистский шабаш в Тюрингии (ФРГ) собрал 6 тысяч человек

В последнее время часто обсуждаются нацистские акции (шествия) на территориях Украины и Прибалтики. Однако, Украина и страны Балтии не одиноки в этом на просторах Европейского континента. Так, в федеральной земле Тюрингия (ФРГ) прошёл самый настоящий нацистский фестиваль. Причём его проведение было санкционировано властями региона под видом «музыкального концерта».

Нацистский шабаш в Тюрингии (ФРГ) собрал 6 тысяч человек


В общей сложности на нацистском шабаше присутствовали около 6 тыс. человек. Полиция зафиксировала 46 преступлений. Большинство из них связаны с именно с активностью неонацистов. Это откровенная демонстрация нацистской символики, прославление Адольфа Гитлера и «достижений» Третьего Рейха, отрицание Холокоста и оскорбления в адрес евреев, проживающих в Германии.


Несколько странно выглядит сообщения немецкой прессы по этому поводу. В частности, издание Local.de пишет о том, что полиция задержала на данный момент шесть человек. Или только эти шестеро и совершили все те 46 преступлений, о которых заявлено полицией?..

Кадры с настоящего шабаша в Германии демонстрируют то, как тысячи собравшихся на наци-фестивале вскидывали руки в нацистском приветствии и выкрикивают слова, прославляющие Гитлера.

По соображениям запрета на демонстрацию нацистской символики, публикуем не саму видеозапись, а ссылку на немецкое издание, которое вышло с публикацией о «фестивале». Ссылка .

Тюрингские чиновники, получив информацию о том, что на самом деле представлял собой «музыкальный концерт», выступили с инициативой о внесении изменений в законодательство о проведении массовых мероприятий.

Использованы фотографии: https://www.thelocal.de/20170717/6000-strong-neo-nazi-music-festival-sparks-call-for-ban-on-far-right-gigs
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Подрезчик Сегодня, 10:35
    Ну и чего удивляться, что Украина интегрируется в Евросоюз? Там этих недобитков полным полна Европа!
    Подрезчик
  2. Толстоевский Сегодня, 10:38
    ввести против фрг санкции, и не снимать пока не вернут аннексированную территорию ГДР
    Толстоевский
  3. pvv113 Сегодня, 10:44
    История развивается по спирали - опять нацики поднимают голову. Как бы не пришлось Европу по-новой от фашизма освобождать
    pvv113
    1. Толстоевский Сегодня, 10:46
      теперь - только "Калибрами" и МБР
      Толстоевский
      1. pvv113 Сегодня, 10:47
        Против этой нечисти все средства хороши
        pvv113
      2. Dimontius Сегодня, 10:49
        Никаких Калибров,только МБР от 50 мегатонн!
        Dimontius
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:54
      Цитата: pvv113
      Как бы не пришлось Европу по-новой от фашизма освобождать

      да пусть гниёт. пример есть
      ЛукичЪ
      1. pvv113 Сегодня, 11:01
        Они же своей вонью мешают окружающим
        pvv113
        1. Ursus Сегодня, 11:19
          у нас противогазы хорошие :) пускай воняют. Их вонь - признак гниения
          Ursus
          1. pvv113 Сегодня, 11:24
            Обычно гниль в землю закапывают wink
            pvv113
            1. Ursus Сегодня, 11:34
              Закопаем и дезинфекцию проведем. Всему свое время
              Ursus
    3. ЛукичЪ Сегодня, 11:45
      Цитата: pvv113
      История развивается по спирали - опять нацики поднимают голову. Как бы не пришлось Европу по-новой от фашизма освобождать

      краску смыть и вперёд
      ЛукичЪ
  4. Ольгович Сегодня, 10:47
    Смешной парад ряженных....
    Была трагедия, сегодня-фарс...
    Ольгович
    1. mahoney Сегодня, 10:54
      Цитата: Ольгович
      Смешной парад ряженных....
      Была трагедия, сегодня-фарс...

      Вы про 9-мая?)) Каждый год "празнуем" погибших....
      mahoney
      1. Ольгович Сегодня, 11:06
        Цитата: mahoney
        Вы про 9-мая?)) Каждый год "празнуем" погибших..

        belay fool
        Прочтите статью: о ЧЕМ она?
        Ольгович
    2. ЛукичЪ Сегодня, 11:49
      Цитата: Ольгович
      Была трагедия, сегодня-фарс...

      фарс это когда войны на своей территории не видели и не хоронили родных. но рассуждаем. а ещё фарс когда потомки бандеры, недобитые, учат как житть
      ЛукичЪ
  5. Paranoid50 Сегодня, 10:55
    Кадры с настоящего шабаша в Германии демонстрируют то, как тысячи собравшихся на наци-фестивале вскидывали руки в нацистском приветствии и выкрикивают слова, прославляющие Гитлера.
    Ну,что и требовалось доказать... Прозвучит дико,но такова адекватная реакция части немецкого общества на тот бардак и беспредел,который происходит в европе, конкретно- в Германии. Да,реваншистских насторений там хватало и в годы холодной войны, но... Что бы немцы,уже более 70 лет живущие "по доверенности", попрали свой собственный инстинкт самосохранения и в открытую выступили с нацистскими лозунгами и символикой... Ведь только крайне неумные люди не понимают того,что, в случае чего, такой страны как Германия больше не будет, от слова "совсем", от слова "никогда".... Что ж, каждому своё...
    Paranoid50
  6. mahoney Сегодня, 10:55
    Большая часть пришла музыку послушать, идейных там в лучшем случаи треть
    mahoney
  7. винипух Сегодня, 11:01
    Такие же шествия в столице Ирана проходят ежегодно, только выходят там миллионы. При поддержке правительства.
    http://mignews.com/news/photo/250617_131158_95611
    .html
    винипух
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:39
      Кто о чем, а винипух определенной национальности про Иран. Забудьте про Иран и самим жить станет веселее.
      rotmistr60
    2. Velizariy Сегодня, 11:48
      Цитата: винипух
      Такие же шествия в столице Ирана проходят ежегодно

      Прославляют Гитлера И ДРЕТТЕ РАЙХ?)))
      Velizariy
  8. opus Сегодня, 11:30
    Цитата: Автор
    Нацистский шабаш в Тюрингии (ФРГ) собрал 6 тысяч человек

    вообще-то "мероприятие" называлось:
    «Рок против иностранного господства» (суть наци рокмузыканты против " беженцев" из "Сирии")

    Цитата: Автор
    Причём его проведение было санкционировано властями региона под видом «музыкального концерта».

    там такая закавыка:
    - власти региона ОТКАЗАЛИ в проведении в городе.
    - этот " шабаш" был проведён на ЧАСТНОЙ ЗЕМЛЕ (ОДНОГО МЕСТНОГО "КОЛХОЗНИКА", сочувствующего )

    и власти (в соответствии с Законом ФРГ) ничего не могли сделать - PRIVATE PARTY
    ну как пример (недавнее): охранники саммита G20 устроили дикую вечеринку
    Вечеринка превратилась в дикую оргию — офицеры полиции занимались сексом на публике, мочились возле забора, танцевали стриптиз на столах с оружием в руках.



    О таком поведении пьяных копов сообщили очевидцы скандального события — частные охранники wassat , которые отвечали за контейнерный поселок. Они отметили, что гулянье закончилось в 6:30 утра
    Цитата: Автор
    Полиция зафиксировала 46 преступлений.

    дословно: 46 нарушений и преступлений.
    Разница есть всё же ? или?

    Цитата: Автор
    В частности, издание Local.de пишет о том, что полиция задержала на данный момент шесть человек. Или только эти шестеро и совершили все те 46 преступлений, о которых заявлено полицией?..

    1.Повтор: есть нарушения, а есть преступления, и не всегда по закону нужно задержать, а иногда и нет возможности
    Автор вот пишет
    Цитата: Автор
    По соображениям запрета на демонстрацию нацистской символики, публикуем не саму видеозапись, а ссылку на немецкое издание, которое вышло с публикацией о «фестивале». Ссылка .

    Сам ссылку (видео) СМОТРЕЛ?

    похоже нет.
    так вот на съёмке дюжину раз толпа (человек стопятьсот) кричала оду Адольфу и вскидывала конечности в наци приветствии.
    это как минимум 10-15 преступлений, кого задержать ? стопятьсот человек?
    а там видно только конечности
    2.К нацикам подтянулись (к полю) левые и ультралевые- они там дрались, это тоже нарушения/преступления, но левых не задерживали
    ========================================
    Я ессно против наци и неонаци и этой хрени.
    но статья сия- цензор.нет, только наоборот ("наша"), а в принципе такой же фейк.
    Ну как
    «Дело Лизы» ( Fall Lisa)
    Надеюсь, что не будет повторения случаев, как с нашей девочкой Лизой, когда новость о том, что она исчезла, очень долго скрывалась по каким-то причинам. <…> Ясно, что девочка абсолютно точно не добровольно исчезала на 30 часов. <…> Надеюсь, что эти миграционные проблемы не будут вести к попытке политкорректно залакировать действительность в каких-то внутриполитических целях, это было бы неправильно.

    — Сергей Лавров 26 января 2016
    opus
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