Нацистский шабаш в Тюрингии (ФРГ) собрал 6 тысяч человек
В последнее время часто обсуждаются нацистские акции (шествия) на территориях Украины и Прибалтики. Однако, Украина и страны Балтии не одиноки в этом на просторах Европейского континента. Так, в федеральной земле Тюрингия (ФРГ) прошёл самый настоящий нацистский фестиваль. Причём его проведение было санкционировано властями региона под видом «музыкального концерта».
В общей сложности на нацистском шабаше присутствовали около 6 тыс. человек. Полиция зафиксировала 46 преступлений. Большинство из них связаны с именно с активностью неонацистов. Это откровенная демонстрация нацистской символики, прославление Адольфа Гитлера и «достижений» Третьего Рейха, отрицание Холокоста и оскорбления в адрес евреев, проживающих в Германии.
Несколько странно выглядит сообщения немецкой прессы по этому поводу. В частности, издание Local.de пишет о том, что полиция задержала на данный момент шесть человек. Или только эти шестеро и совершили все те 46 преступлений, о которых заявлено полицией?..
Кадры с настоящего шабаша в Германии демонстрируют то, как тысячи собравшихся на наци-фестивале вскидывали руки в нацистском приветствии и выкрикивают слова, прославляющие Гитлера.
По соображениям запрета на демонстрацию нацистской символики, публикуем не саму видеозапись, а ссылку на немецкое издание, которое вышло с публикацией о «фестивале». Ссылка .
Тюрингские чиновники, получив информацию о том, что на самом деле представлял собой «музыкальный концерт», выступили с инициативой о внесении изменений в законодательство о проведении массовых мероприятий.
В общей сложности на нацистском шабаше присутствовали около 6 тыс. человек. Полиция зафиксировала 46 преступлений. Большинство из них связаны с именно с активностью неонацистов. Это откровенная демонстрация нацистской символики, прославление Адольфа Гитлера и «достижений» Третьего Рейха, отрицание Холокоста и оскорбления в адрес евреев, проживающих в Германии.
Несколько странно выглядит сообщения немецкой прессы по этому поводу. В частности, издание Local.de пишет о том, что полиция задержала на данный момент шесть человек. Или только эти шестеро и совершили все те 46 преступлений, о которых заявлено полицией?..
Кадры с настоящего шабаша в Германии демонстрируют то, как тысячи собравшихся на наци-фестивале вскидывали руки в нацистском приветствии и выкрикивают слова, прославляющие Гитлера.
По соображениям запрета на демонстрацию нацистской символики, публикуем не саму видеозапись, а ссылку на немецкое издание, которое вышло с публикацией о «фестивале». Ссылка .
Тюрингские чиновники, получив информацию о том, что на самом деле представлял собой «музыкальный концерт», выступили с инициативой о внесении изменений в законодательство о проведении массовых мероприятий.
Использованы фотографии: https://www.thelocal.de/20170717/6000-strong-neo-nazi-music-festival-sparks-call-for-ban-on-far-right-gigs
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