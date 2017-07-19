11:52 19 июля

Пхеньян предупредил Пентагон о неминуемом уничтожении американских баз в РК

Для северокорейской армии не составит труда уничтожить военные базы, расположенные в Южной Корее, передает ТАСС заявление ЦТАК.



Кроме того, «Корейская народная армия способна превратить в пепел даже континентальную часть США», говорится в заявлении агентства.


Таким образом Пхеньян отреагировал на решение Пентагона перевести командование 8-й армии ВС США, которое было расквартировано в Сеуле, в портовый город Пхентхэк, расположенный примерно в 70 км к югу от столицы Республики Корея.

ЦТАК отметило, что «это решение ничего не меняет». В Пхеньяне также заявили, что «не смогут избежать наказания и южнокорейские марионеточные силы, которые сотрудничают с США».

Напомним, недавно глава Комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва отметил на слушаниях в сенате, что КНДР еще не способна нанести точный удар по континентальной части США из-за отсутствия систем наведения контроля полета ракет.

При этом Сельва признал, что американская разведка не в состоянии следить за развертыванием северокорейских ракетных систем и способна лишь наблюдать за испытаниями.

Использованы фотографии: http://bbs.voc.com.cn
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Комментарии 13

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  1. pvv113 Сегодня, 11:07
    При этом Сельва признал, что американская разведка не в состоянии следить за развертыванием северокорейских ракетных систем

    Вот она - пугающая неизвестность belay
    pvv113
    1. сибиралт Сегодня, 11:15
      Пацан сказал, пацан сделает.
      сибиралт
    2. svp67 Сегодня, 11:32
      Цитата: pvv113
      Вот она - пугающая неизвестность

      Вот кому интересно. Первый раз увидел художественный фильм из КНДР
      svp67
  2. Серый брат Сегодня, 11:08
    В Южной Корее нашли неопознанный беспилотник. Предположительно, это дрон из КНДР, который следил за американской противоракетной системой THAAD, но не смог вернуться домой. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

    Серый брат
    1. Серый брат Сегодня, 11:10
      Летательный аппарат без опознавательных знаков обнаружили на поле для гольфа в уезде Сонджу примерно в 270 километрах от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи.
      Размах крыльев устройства — около 2,5 метра. На нем была установлена камера Sony и накопитель на 64 гигабайта. Среди сотен снимков обнаружилось около десяти фотографий местности, где размещен противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD.
      Представители Министерства национальной обороны Кореи утверждают, что беспилотник прилетел из КНДР, чтобы наблюдать за системой ПРО.
      Найденное устройство по размеру и внешнему виду оказалось похоже на беспилотник, который упал на южнокорейском острове Пэннёндо в 2014 году. Тогда инцидент произошел недалеко от границы с КНДР и устройство тоже приняли за шпионское.

      Серый брат
  3. сибиралт Сегодня, 11:11
    Пацан сказал, пацан сделает.
    сибиралт
  4. капрал Сегодня, 11:13
    в портовый город Пхентхэк, расположенный примерно в 70 км к югу от столицы Республики Корея.

    Вобщем логично, подальше от артиллерии бесноватого толстяка. Опять же ускоренная эвакуация морем, случись чего.
    капрал
    1. olegactor Сегодня, 11:23
      это еще как посмотреть...он за свою землю и свой народ стоит...а чо там пи ...ня делает не ясно...скорее они на бесноватых похожи...сначало черная обезьяна..а теперь рыжий троль
      olegactor
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    Пхеньян предупредил Пентагон о неминуемом уничтожении американских баз в РК

    Ситуация вообще-то интересная. Одни знают, что пугают из чувства своего достоинства, а не ядерных возможностей. Другие еще лучше знают, что их просто пугают, но делают грозный вид и тоже пугают используя эту ситуацию в своих интересах. Надеюсь, что все останется только на уровне взаимных угроз (пугалок).
    rotmistr60
  6. Vasya_Piterskiy Сегодня, 11:24
    КНДР еще не способна нанести точный удар по континентальной части США из-за отсутствия систем наведения контроля полета ракет.

    Ради такого благого дела поможем нашими спутниками! drinks Чтоб наверняка долетела.
    Vasya_Piterskiy
  7. Deadушка Сегодня, 11:29
    "ОТДЕЛ" в очередной раз порадуется good laughing
    Deadушка
  8. Шуманит Сегодня, 11:40
    Цитата: капрал
    в портовый город Пхентхэк, расположенный примерно в 70 км к югу от столицы Республики Корея.

    Вобщем логично, подальше от артиллерии бесноватого толстяка. Опять же ускоренная эвакуация морем, случись чего.

    Вам то что его вес покоя не даёт? Говорили же- диабет... А бесноватость в чем проявляется? Улыбчивый человек... На бесноватого ефрейтора не похож... На личности то какой смысл переходить? Аааа... Он же тиран,диктатор,нетолераст,нелибераст и вообще - коммунист... От этого желчь?
    Шуманит
  9. Толстоевский Сегодня, 11:43
    Работайте, братья!
    Толстоевский
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