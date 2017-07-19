Пхеньян предупредил Пентагон о неминуемом уничтожении американских баз в РК
Для северокорейской армии не составит труда уничтожить военные базы, расположенные в Южной Корее, передает ТАСС заявление ЦТАК.
Кроме того, «Корейская народная армия способна превратить в пепел даже континентальную часть США», говорится в заявлении агентства.
Таким образом Пхеньян отреагировал на решение Пентагона перевести командование 8-й армии ВС США, которое было расквартировано в Сеуле, в портовый город Пхентхэк, расположенный примерно в 70 км к югу от столицы Республики Корея.
ЦТАК отметило, что «это решение ничего не меняет». В Пхеньяне также заявили, что «не смогут избежать наказания и южнокорейские марионеточные силы, которые сотрудничают с США».
Напомним, недавно глава Комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва отметил на слушаниях в сенате, что КНДР еще не способна нанести точный удар по континентальной части США из-за отсутствия систем наведения контроля полета ракет.
При этом Сельва признал, что американская разведка не в состоянии следить за развертыванием северокорейских ракетных систем и способна лишь наблюдать за испытаниями.
Кроме того, «Корейская народная армия способна превратить в пепел даже континентальную часть США», говорится в заявлении агентства.
Таким образом Пхеньян отреагировал на решение Пентагона перевести командование 8-й армии ВС США, которое было расквартировано в Сеуле, в портовый город Пхентхэк, расположенный примерно в 70 км к югу от столицы Республики Корея.
ЦТАК отметило, что «это решение ничего не меняет». В Пхеньяне также заявили, что «не смогут избежать наказания и южнокорейские марионеточные силы, которые сотрудничают с США».
Напомним, недавно глава Комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва отметил на слушаниях в сенате, что КНДР еще не способна нанести точный удар по континентальной части США из-за отсутствия систем наведения контроля полета ракет.
При этом Сельва признал, что американская разведка не в состоянии следить за развертыванием северокорейских ракетных систем и способна лишь наблюдать за испытаниями.
Использованы фотографии: http://bbs.voc.com.cn
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