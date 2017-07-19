11:52 19 июля

Американский сенатор: Москва вмешивалась во внутренние дела США и в 1983 году

Главная «забава» американского Сената по поиску «руки Москвы» во внутриамериканских процессах сегодня заиграла новыми гранями. Сенатор-республиканец Том Коттон, представляющий штат Арканзас, договорился до того, что заявил буквально следующее: «История вмешательства России во внутренние дела США имеет давние корни». По словам сенатора, Россия со времён СССР пыталась дестабилизировать обстановку в США, например, «финансируя акции протестов в Штатах и Западной Европе против размещения на европейской территории американских ракет средней и меньшей дальности».

Американский сенатор: Москва вмешивалась во внутренние дела США и в 1983 году


Том Коттон объявил, что финансирование протестов якобы шло по линии советского правительства.


Такими заявлениями представители американской власти фактически дают понять, что любые протесты на постсоветском пространстве, включая те, которые становились предвестниками «цветных» революций, проходили при активном финансировании США. Иначе откуда было бы взяться подобного рода риторике да ещё и с отсылкой аж к 1983 году?

Тот же американский сенатор заочно сообщил Грузии и Украине, что эти страны не смогут в ближайшем будущем оказаться в составе НАТО. Об этом со ссылкой на законотворца сообщает украинская версия «Голоса Америки» . Коттон аргументирует это тем, что «на территориях Украины и Грузии находятся российские войска». Фактически американский сенатор даёт понять Киеву и Тбилиси, что если те в современных реалиях продолжают предпринимать шаги по вступлению в НАТО, то сознательно отказываются «от части своих территорий».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SenatorTomCotton
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Комментарии 23

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  1. Logall Сегодня, 11:16
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    Что, у нас уже тогда были хакеры?
    Апокрефично...
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 11:22
      А мы еще за Анжелу Дэвис заступались, которая боролась за равноправие негров в Америке. И, ведь получилось. Черного Обаму выбрали президентом США.
      сибиралт
      1. Смог Сегодня, 11:38
        Цитата: сибиралт
        И, ведь получилось. Черного Обаму выбрали президентом США.

        На нашу голову. Короче- за что боролись, на то и напоролись.......
        Смог
    2. sabakina Сегодня, 11:43
      Ага! Только тогда их называли "телефонные фулюганы". laughing "Дискачи" на сленге. (тогда были дисковые телефоны)
      sabakina
  2. Alexey RA Сегодня, 11:18
    Да я больше скажу: Россия со времён царей вмешивалась во внутренние дела США. Даже войска посылала.

    И зачем мы тогда поддержали Север?.. what
    Alexey RA
    1. svp67 Сегодня, 11:28
      Цитата: Alexey RA
      Да я больше скажу: Россия со времён царей вмешивалась во внутренние дела США. Даже войска посылала.

      Вот вот. Мелко роют.... Век 18 - вот когда Москва стала вмешиваться во внутренние дела Америки... Мало того, именно она повлияла на факт образования США, как единого государства. От сюда неутешительный вывод - надо зачеркнуть эту "черную страницу" и объявить об расформировании США и подписании Нового Договора....
      svp67
    2. To be or not to be Сегодня, 11:31
      "Американский сенатор: Москва вмешивалась во внутренние дела США и в 1983 году"
      Кому вы на хрен нужны!
      To be or not to be
    3. ЛукичЪ Сегодня, 11:32
      Цитата: Alexey RA
      Даже войска посылала.

      и сейчас поёт по аглицки
      ЛукичЪ
  3. pafegosoff Сегодня, 11:18
    России не надо было вообще никогда не вмешиваться в дела САСШ после 4 июля 1776 года. Нехай бы их Англия раздолбила .
    pafegosoff
    1. svp67 Сегодня, 11:29
      Цитата: pafegosoff
      России не надо было вообще никогда не вмешиваться в дела САСШ после 4 июля 1776 года. Нехай бы их Англия раздолбила .

      А Вы представляете, с КАКОЙ бы по мощи и размерам Англией Росcии пришлось все это время бороться? Что сделано, то сделано
      svp67
  4. rpuropuu Сегодня, 11:20
    Цитата: Alexey RA
    Да я больше скажу: Россия со времён царей вмешивалась во внутренние дела США. Даже войска посылала.

    И зачем мы тогда поддержали Север?.. what

    Чтобы ослабить Великобританию вмешались еще в войну за независимость. Тогда нам это было нужно. В общем, уже 200 лет, не даем покоя самой свободной и демократичной стране мира wink
    rpuropuu
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:21
    Том Коттон

    Я понял - это Слава Ковтун на американский манер. Иначе как объяснить его глупые заявления о 1983 г. А это
    «на территориях Украины и Грузии находятся российские войска».
    так прямо из одного "огорода".
    rotmistr60
  6. Altona Сегодня, 11:22
    Как то уже невозможно комментировать ту new reality, которую сами американские власти created, что называется.
    Altona
  7. rpuropuu Сегодня, 11:24
    Что только там не скажут wink И ведь люди начали верить и будут верить request
    rpuropuu
  8. Stranger03 Сегодня, 11:26
    Москва вмешивалась во внутренние дела США с начала гражданской войны Севера и Юга во второй половине 19-го века. В 1863-м году по величайшему распоряжению Александра II к берегам США были отправлены 2-е эскадры военных кораблей с целью пресечь поддержку Англии и Франции Юга. Тогда же Россия безоговорочно поддержала Север в войне. И это сыграло одну из главных ролей в победе Севера и провозглашении независимости США от Англии, Франции, Испании.

    Так что, что бы там не говорили, у России длинные руки, и в дела США мы вмешиваемся постоянно.

    Как-то так, не без иронии.
    Stranger03
  9. К-50 Сегодня, 11:26
    «История вмешательства России во внутренние дела США имеет давние корни»

    Это уж точно. Стоит только вспомнить, что практически благодаря этому "вмешательству" США и существуют как единая страна со времён гражданской войны там. sad
    Нах рен бы это царю не впёрлось. sad
    К-50
    1. Толстоевский Сегодня, 11:33
      Чтобы ослабить Англию. Кто ж знал, что оно эвона как обернётся
      Толстоевский
  10. Серый брат Сегодня, 11:29
    А бунт в Детройте и его пригородах , в 1967-м? Это тоже мы? wassat
    Серый брат
    1. Смог Сегодня, 11:43
      Цитата: Серый брат
      А бунт в Детройте ? Это тоже мы?

      А то кто?!!! Лично Путин возглавлял.Только не говорите что он тогда в школе учился. Все равно Путин, и точка!!!!!!
      Смог
      1. Серый брат Сегодня, 11:49
        Цитата: Смог
        А то кто?!!! Лично Путин возглавлял.

        lol
        " — Простите, часовню тоже я… развалил? — Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке." ©
        Серый брат
  11. Толстоевский Сегодня, 11:31
    Да, вмешивалась. Но не Москва, а Санкт-Петербург. И не в 1983, а в 1780.
    Толстоевский
  12. Шуманит Сегодня, 11:31
    Еще чуть- чуть и чудные и до Колумба доберуться, ведь и он мог плыть в ту сторону с инструкциями Кремля... А индейцев истребили, за то что они у Москвы на содержании были... Они там что, соревнуются в глупости? Если даже и финансировал СССР беспорядки, так ведь этот метод сплошь и рядом,а СШАстия вообще рекордсмен в этом. Или нам нельзя как обычно?
    Шуманит
  13. Kurasava Сегодня, 11:43
    Скажите? -А вот церковь с часовенкой это тоже........я? laughing
    Kurasava
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