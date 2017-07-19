Американский сенатор: Москва вмешивалась во внутренние дела США и в 1983 году
Главная «забава» американского Сената по поиску «руки Москвы» во внутриамериканских процессах сегодня заиграла новыми гранями. Сенатор-республиканец Том Коттон, представляющий штат Арканзас, договорился до того, что заявил буквально следующее: «История вмешательства России во внутренние дела США имеет давние корни». По словам сенатора, Россия со времён СССР пыталась дестабилизировать обстановку в США, например, «финансируя акции протестов в Штатах и Западной Европе против размещения на европейской территории американских ракет средней и меньшей дальности».
Том Коттон объявил, что финансирование протестов якобы шло по линии советского правительства.
Такими заявлениями представители американской власти фактически дают понять, что любые протесты на постсоветском пространстве, включая те, которые становились предвестниками «цветных» революций, проходили при активном финансировании США. Иначе откуда было бы взяться подобного рода риторике да ещё и с отсылкой аж к 1983 году?
Тот же американский сенатор заочно сообщил Грузии и Украине, что эти страны не смогут в ближайшем будущем оказаться в составе НАТО. Об этом со ссылкой на законотворца сообщает украинская версия «Голоса Америки» . Коттон аргументирует это тем, что «на территориях Украины и Грузии находятся российские войска». Фактически американский сенатор даёт понять Киеву и Тбилиси, что если те в современных реалиях продолжают предпринимать шаги по вступлению в НАТО, то сознательно отказываются «от части своих территорий».
Том Коттон объявил, что финансирование протестов якобы шло по линии советского правительства.
Такими заявлениями представители американской власти фактически дают понять, что любые протесты на постсоветском пространстве, включая те, которые становились предвестниками «цветных» революций, проходили при активном финансировании США. Иначе откуда было бы взяться подобного рода риторике да ещё и с отсылкой аж к 1983 году?
Тот же американский сенатор заочно сообщил Грузии и Украине, что эти страны не смогут в ближайшем будущем оказаться в составе НАТО. Об этом со ссылкой на законотворца сообщает украинская версия «Голоса Америки» . Коттон аргументирует это тем, что «на территориях Украины и Грузии находятся российские войска». Фактически американский сенатор даёт понять Киеву и Тбилиси, что если те в современных реалиях продолжают предпринимать шаги по вступлению в НАТО, то сознательно отказываются «от части своих территорий».
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SenatorTomCotton
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