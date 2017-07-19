В Черном море начался поиск кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной

Сегодня гидрографическое судно ГС-86 с экспедицией на борту вышло в Черное море, где пройдет поиск затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны,

Сегодня в Севастополе стартовала экспедиция по поиску кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны в акватории Черного моря, передает Интерфакс-АВН сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.сказал замминистра.В ближайшую неделю «экспедиция будет проводить поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе и Мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова», добавил Булгаков.По его словам, «среди объектов поиска и обследования значатся неизвестные суда и объекты, тральщик Т-413 и сторожевой катер №092, транспорт "Чапаев", эскадренный миноносец "Смышленый" проекта 7У, останки "Плавдока", бронекатер № 73, штурмовики Ил-2».Через 10 дней экспедиция вернется в Севастополь, а с 31 июля по 12 августа пройдет второй этап – в Аджимушкайских каменоломнях, где члены экспедиции будут искать останки погибших защитников Керчи.В общей сложности к поискам будет привлечено около ста человек. «В составе экспедиции задействованы представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества», – сообщили в военном ведомстве.В сухопутной части экспедиции примут участие военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО.