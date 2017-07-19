11:52 19 июля

В Черном море начался поиск кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной

Сегодня в Севастополе стартовала экспедиция по поиску кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны в акватории Черного моря, передает Интерфакс-АВН сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.



Сегодня гидрографическое судно ГС-86 с экспедицией на борту вышло в Черное море, где пройдет поиск затонувших подводных лодок и кораблей в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны,
сказал замминистра.


В ближайшую неделю «экспедиция будет проводить поисковые работы в районе Балаклавы, на переходе Феодосия-Туапсе и Мысов Херсонес, Меганом, Такиль, а также в Керченском проливе у Таманского полуострова», добавил Булгаков.

По его словам, «среди объектов поиска и обследования значатся неизвестные суда и объекты, тральщик Т-413 и сторожевой катер №092, транспорт "Чапаев", эскадренный миноносец "Смышленый" проекта 7У, останки "Плавдока", бронекатер № 73, штурмовики Ил-2».

Через 10 дней экспедиция вернется в Севастополь, а с 31 июля по 12 августа пройдет второй этап – в Аджимушкайских каменоломнях, где члены экспедиции будут искать останки погибших защитников Керчи.

В общей сложности к поискам будет привлечено около ста человек. «В составе экспедиции задействованы представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Минобороны и управления Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества», – сообщили в военном ведомстве.

В сухопутной части экспедиции примут участие военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО.

Использованы фотографии: http://newstes.ru
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Комментарии 3

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  1. svp67 Сегодня, 11:37
    Это ж СКОЛЬКО тайн жизни и смерти многих людей могут сейчас приоткрыть.... Удачи этой Экспедиции. Может "Армению" найдут и "Пигмея" подымут....
    svp67
  2. десантура6 Сегодня, 11:40
    Святое дело! Успехов ребятам!
    десантура6
  3. surovts.valery Сегодня, 11:41
    На фото кубинский СКР пр.1159, затопленный для тренировок дайверов в Карибском море?
    А экспедиции - успеха и удачи в работе в Черном море!
    surovts.valery
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