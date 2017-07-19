11:52 19 июля

Франция передала ВСУ защитное саперное снаряжение

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , 18 июля 143 центр разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, расположенный в Хмельницкой области, посетила делегация Франции во главе послом Французской Республики на Украине госпожой Изабель Дюмон.

Франция передала ВСУ защитное саперное снаряжение


Французы передали донорскую гуманитарную помощь от правительства Франции. В частности, украинские саперы получили 25 комплектов костюмов для разминирования PROTECOP, 25 касок с защитным забралом VISORV50 и 10 пар специальной обуви MATRAMINES на общую сумму 3,7 миллионов гривен.




Во время торжественной церемонии передачи снаряжения Изабель Дюмон заявила, что передача данной помощи является свидетельством продолжения французской политики поддержки Украины.

Также дипломат сообщила о возможности прохождения франкоязычными украинскими саперами стажировку в подразделениях вооруженных сил Французской Республики.

Французские дипломаты ознакомились с учебно-материальной технической базой Центра разминирования, системой подготовки саперов, кинологов и расчетов минно-розыскной службы. На одном из учебных мест гости имели возможность ознакомиться со спецификой проведения гуманитарного разминирования.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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Комментарии 5

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  1. Ursus Сегодня, 11:46
    .. ожидайте на всех барахолках незалежной; в комплекте и по запчастям
    Ursus
    1. сибиралт Сегодня, 11:48
      Таки, солдаты ВСУ сами же на своих минах взрываются. А что поделать, ротация, блин! Одни приходят устанавливают и уходят, а другие, которые следом ... belay
      сибиралт
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:48
    Пока что ВСУ ведет минную войну против МАЛОРОССИИ...
    по идее эти комплекты разминирования лучше бы передать ДОНБАССУ и ЛНР...
    надеюсь в качестве трофея все таки передадут
    Тот же ЛЕХА
    1. Ursus Сегодня, 11:49
      вне всяких сомнений
      Ursus
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    украинские саперы получили 25 комплектов костюмов для разминирования PROTECOP, 25 касок с защитным забралом VISORV50 и 10 пар специальной обуви MATRAMINES на общую сумму 3,7 миллионов гривен.

    Не понял, а почему к 25 спецкостюмам всего 10 пар спецобуви? По очереди носить будут? ВСУшники и нацбата столько раскидали мин без составления карт минных полей, что и этих костюмов не хватит. Слишком часто сами подрываются на своих же "сюрпризах".
    rotmistr60
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