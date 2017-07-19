Франция передала ВСУ защитное саперное снаряжение
Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , 18 июля 143 центр разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, расположенный в Хмельницкой области, посетила делегация Франции во главе послом Французской Республики на Украине госпожой Изабель Дюмон.
Французы передали донорскую гуманитарную помощь от правительства Франции. В частности, украинские саперы получили 25 комплектов костюмов для разминирования PROTECOP, 25 касок с защитным забралом VISORV50 и 10 пар специальной обуви MATRAMINES на общую сумму 3,7 миллионов гривен.
Во время торжественной церемонии передачи снаряжения Изабель Дюмон заявила, что передача данной помощи является свидетельством продолжения французской политики поддержки Украины.
Также дипломат сообщила о возможности прохождения франкоязычными украинскими саперами стажировку в подразделениях вооруженных сил Французской Республики.
Французские дипломаты ознакомились с учебно-материальной технической базой Центра разминирования, системой подготовки саперов, кинологов и расчетов минно-розыскной службы. На одном из учебных мест гости имели возможность ознакомиться со спецификой проведения гуманитарного разминирования.
Французы передали донорскую гуманитарную помощь от правительства Франции. В частности, украинские саперы получили 25 комплектов костюмов для разминирования PROTECOP, 25 касок с защитным забралом VISORV50 и 10 пар специальной обуви MATRAMINES на общую сумму 3,7 миллионов гривен.
Во время торжественной церемонии передачи снаряжения Изабель Дюмон заявила, что передача данной помощи является свидетельством продолжения французской политики поддержки Украины.
Также дипломат сообщила о возможности прохождения франкоязычными украинскими саперами стажировку в подразделениях вооруженных сил Французской Республики.
Французские дипломаты ознакомились с учебно-материальной технической базой Центра разминирования, системой подготовки саперов, кинологов и расчетов минно-розыскной службы. На одном из учебных мест гости имели возможность ознакомиться со спецификой проведения гуманитарного разминирования.
Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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