Минобороны Украины проведет очередной призыв в сентябре-октябре 2017
По сообщению украинского портала Ukrainian Military Pages , очередной призыв офицеров запаса, возрастом до 43 лет, Минобороны Украины планирует провести в сентябре-октябре этого года. И хотя официально решение еще не принято, до военных комиссариатов уже доведено распоряжение об уточнении соответствующих картотек и списков, а также определена задача по проведению в июле-августе медицинского обследования всех офицеров запаса этой возрастной категории, которые не проходили военной службы.
Напоминаем, что в июне этого года на Украине, на основании приказа Министра обороны от 30 мая 2017 года №300, уже состоялся первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву. Согласно приказа, на срок 18 месяцев, были призваны офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.
Всего было призвано 1000 офицеров. Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.
По предварительным планам, количество офицеров запаса, которые будут призваны в сентябре-октябре, в этот раз будет увеличено и в целом может составить до 3000 человек.
Напомним, что в августе, согласно указа Петра Порошенко, также будет проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии.
Напоминаем, что в июне этого года на Украине, на основании приказа Министра обороны от 30 мая 2017 года №300, уже состоялся первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву. Согласно приказа, на срок 18 месяцев, были призваны офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.
Всего было призвано 1000 офицеров. Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.
По предварительным планам, количество офицеров запаса, которые будут призваны в сентябре-октябре, в этот раз будет увеличено и в целом может составить до 3000 человек.
Напомним, что в августе, согласно указа Петра Порошенко, также будет проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии.
Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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