14:36 19 июля

Минобороны Украины проведет очередной призыв в сентябре-октябре 2017

По сообщению украинского портала Ukrainian Military Pages , очередной призыв офицеров запаса, возрастом до 43 лет, Минобороны Украины планирует провести в сентябре-октябре этого года. И хотя официально решение еще не принято, до военных комиссариатов уже доведено распоряжение об уточнении соответствующих картотек и списков, а также определена задача по проведению в июле-августе медицинского обследования всех офицеров запаса этой возрастной категории, которые не проходили военной службы.

Минобороны Украины проведет очередной призыв в сентябре-октябре 2017


Напоминаем, что в июне этого года на Украине, на основании приказа Министра обороны от 30 мая 2017 года №300, уже состоялся первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву. Согласно приказа, на срок 18 месяцев, были призваны офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.


Всего было призвано 1000 офицеров. Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.

По предварительным планам, количество офицеров запаса, которые будут призваны в сентябре-октябре, в этот раз будет увеличено и в целом может составить до 3000 человек.

Напомним, что в августе, согласно указа Петра Порошенко, также будет проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии.

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua/
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Комментарии 16

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:58
    Значит следует ждать нового притока эмигрантов призывного возраста в Россию.
    rotmistr60
    1. tiredwithall Сегодня, 12:00
      Пушечное мясо, стройся. А умные в Россию и Беларусь. У нас их тоже немало.
      tiredwithall
  2. Толстоевский Сегодня, 11:59
    уже даже грузины-небратья потешаются над голодомордором
    Толстоевский
    1. Подрезчик Сегодня, 12:01
      Полагаю и в Белоруссии прибавится количество "специалистов" по строительству и ремонту! laughing
      Подрезчик
      1. Толстоевский Сегодня, 12:02
        а также релакс-менеджеров
        Толстоевский
        1. Venceremos Сегодня, 12:22
          Цитата: Толстоевский
          а также релакс-менеджеров

          Надо понимать имеете в виду девушек вариативного поведения ?
          Каким образом вы увязываете увеличение их числа с началом могилизации? Недостатком мужского внимания из-за того что "любимого забрали" ?

          Вообще,поаккуратней с этим нужно быть... Не знаете вы в полной мере того,что война делает с людьми.
          Ведь никто вам не рассказывал,что в 14-15м на наши блокпосты приходили девчушки лет 15-16 с предложением чтоб их... За покушать.
          Venceremos
  3. pjastolov Сегодня, 12:04
    Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.
    будут нервишки атошникам поправлять laughing
    pjastolov
    1. Подрезчик Сегодня, 12:13
      Владимир hi , это будут женщины-психологи в "запасе"! lol
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 12:23
        женщины-психологи в "запасе"!
        сауна, релакс? recourse Привет Александр hi
        pjastolov
  4. Kot3713 Сегодня, 12:26
    Опять охлажденку в всу наберают.
    Kot3713
    1. Venceremos Сегодня, 12:45
      Цитата: Kot3713
      Опять охлажденку в всу наберают.

      Вот вы так легко об этом. А между прочим,запаришься,пока "охладишь". И только смотри,как бы самого попутно не...
      Venceremos
    2. Paranoid50 Сегодня, 12:47
      Согласно приказа, на срок 18 месяцев, были призваны офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.
      Следует понимать,что "кадры" - всё? За "шпаков",значит,принялись... Чёрт побери,практически никакой инфы о состоянии дел в военном образовании укропии. Хотя, о чём я... request
      Paranoid50
  5. Буровик Сегодня, 13:33
    На фото расцветка полевой формы на нашу похожа...
    Буровик
    1. Venceremos Сегодня, 14:13
      Цитата: Буровик
      На фото расцветка полевой формы на нашу похожа...


      На казахскую ?
      Venceremos
  6. kdakda Сегодня, 13:53
    Да бросайте вы это гиблое дело,армия,призыз,украинский патриотизм и прочая чепуха.Кто ещё с головой там то надо просто своровать побольше и честной совестью бегом с этой помойки.
    kdakda
  7. kdakda Сегодня, 13:55
    А так же гробами не забудте запастись.Для патриотической части населения.
    kdakda
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