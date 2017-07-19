РФ ждет окончательного решения Индии по контракту о создании перспективного истребителя
Россия и Индия согласовали контракт на совместную разработку истребителя 5-го поколения, передает Интерфакс сообщение руководителя Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.
По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), контракт проходит согласование в государственных органах Индии.
«Контракт (по перспективному многофункциональному истребителю) запарафирован и в настоящий момент проходит процедуру согласования в государственных органах республики Индия», говорится в годовом отчете корпорации.
В компании отметили также, что в 2016 году «были полностью закончены технические переговоры, на текущий момент решены все вопросы по техническому заданию».
Ранее СМИ сообщали, что РФ и Индия подпишут договор о разработке детального проекта перспективного самолета в 2017 году. Сообщалось также, что индийская сторона настаивает на передаче ей всего пакета технологий.
Контракт согласован. Мы ожидаем решения индийской стороны по этому совместному проекту,сказал Шугаев.
По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), контракт проходит согласование в государственных органах Индии.
«Контракт (по перспективному многофункциональному истребителю) запарафирован и в настоящий момент проходит процедуру согласования в государственных органах республики Индия», говорится в годовом отчете корпорации.
В компании отметили также, что в 2016 году «были полностью закончены технические переговоры, на текущий момент решены все вопросы по техническому заданию».
Ранее СМИ сообщали, что РФ и Индия подпишут договор о разработке детального проекта перспективного самолета в 2017 году. Сообщалось также, что индийская сторона настаивает на передаче ей всего пакета технологий.
Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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