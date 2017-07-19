14:35 19 июля

РФ ждет окончательного решения Индии по контракту о создании перспективного истребителя

Россия и Индия согласовали контракт на совместную разработку истребителя 5-го поколения, передает Интерфакс сообщение руководителя Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.

РФ ждет окончательного решения Индии по контракту о создании перспективного истребителя


Контракт согласован. Мы ожидаем решения индийской стороны по этому совместному проекту,
сказал Шугаев.


По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), контракт проходит согласование в государственных органах Индии.

«Контракт (по перспективному многофункциональному истребителю) запарафирован и в настоящий момент проходит процедуру согласования в государственных органах республики Индия», говорится в годовом отчете корпорации.

В компании отметили также, что в 2016 году «были полностью закончены технические переговоры, на текущий момент решены все вопросы по техническому заданию».

Ранее СМИ сообщали, что РФ и Индия подпишут договор о разработке детального проекта перспективного самолета в 2017 году. Сообщалось также, что индийская сторона настаивает на передаче ей всего пакета технологий.

Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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Комментарии 15

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:00
    Сообщалось также, что индийская сторона настаивает на передаче ей всего пакета технологий.

    На каких условиях?
    Дружба дружбой а табачок врозь...
    разработка современных технологий очень затратное дело и приносит потом хорошую прибыль и на халяву отдавать все ...это как то не комильфо...не много ли хотят наши друзья в ИНДИИ?
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 12:07
      Индусы ждут, кто их лучше вылежет! РФ или США?
      Посылать, раз ерепенятся! Есть Пакистан...
      Logall
  2. Соломон Кейн Сегодня, 12:03
    Участи Индии в проекте предопределены политическими позициями страны - Индия стремится не держать все яйца в одной корзине, то есть не закупать военную технику у одной страны.
    Все зависит от принципиальной политики нашей страны. Сэкономить несколько ярдов и продать"на сторону" ряд высоко технологических разработок, работу ряда наших НИИ, КБ.....
    Соломон Кейн
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:09
      Индия стремится не держать все яйца в одной корзине, то есть не закупать военную технику у одной страны.


      Ага ей надо все бесплатно...ни каких затрат на разработку технологий...а так выставил условия и получил на халяву....
      Тот же ЛЕХА
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:17
        Алекс! Хитрозадые сипаи таким "макаром" тендер по Рафаэлю разыграли, проигнорировав наш МиГ.....
        Соломон Кейн
      2. ALLxANDr Сегодня, 14:00
        Индусы, что Цыгане... к табору лучше не приближаться, голым останешься )))
        ALLxANDr
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:12
      ....многолетний труд наших ученых, в создании именно уникальных узлов, агрегатов, функциональных блоков и модулей...
      Соломон Кейн
  3. aleksandrs95 Сегодня, 12:19
    в принципе не желательно все отдавать индусам,но если желают весь пакет то пусть заплатят за все разработки двигателя,материалов и т.д.Это многие и многие миллиарды,да в разы дешевле чем у США,но очень и очень много.Поддерживать такую мощную структуру разработчиков+создавать действительно стоящий продукт очень,очень накладно.Пусть дают соответствующую цену.А вот платить не захотят.Получат то,за что заплатят.
    aleksandrs95
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:29
      По большому счету надо "ставить на крыло" 5+, чтобы успешно реализовывать 5, вот тогда ,реально, будет конкурентно-пригодное изделие без ущерба обороноспособности.....
      Соломон Кейн
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    Главное, чтобы не во вред, а тем более убыток для России было.
    rotmistr60
  5. Bronevick Сегодня, 12:47
    Скорее всего в итоге купят F-35. Это сейчас модненько, как айфончик.
    Bronevick
  6. Чёрный Полковник Сегодня, 13:27
    Сообщалось также, что индийская сторона настаивает на передаче ей всего пакета технологий.
    Харя бы не треснула у индусов.
    Чёрный Полковник
  7. nesvobodnye Сегодня, 13:48
    Сообщалось также, что индийская сторона настаивает на передаче ей всего пакета технологий.

    Пусть лучше настаивают спирт на волшебных индийских кореньях.
    nesvobodnye
  8. ALLxANDr Сегодня, 13:58
    Индусы совсем прифигели... и что-то мне подсказывает, что с их стороны идёт слив технологий в другие страны, например к американцам, что в свою очередь будет очень полезно при разработке оружия и тактического противодействия soldier
    ALLxANDr
  9. cerbuk6155 Сегодня, 14:19
    Отдать весь пакет технологий-может и пенсию и жену. Вообще обнаглели. soldier
    cerbuk6155
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