Бондарев приглашает на День ВКС в Кубинку

У нас будет интересная программа в парке "Патриот" 12 августа, будет прекрасная концертная программа 18 августа в Большом Кремлевском дворце, ну и во всех воинских частях будет чествование летчиков и показы авиационной техники для жителей того или иного региона,

Руководство страны, народ России с уважением относятся к летчикам, к авиации в целом. Выступления у нас будут по полной программе, везде и всюду. Пусть люди знают, что небо Родины надежно защищено,