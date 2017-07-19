Бондарев приглашает на День ВКС в Кубинку
В День ВКС России масштабный авиационный праздник ждет всех гостей подмосковного парка «Патриот» и аэродрома Кубинка, передает Интерфакс-АВН сообщение главкома Воздушно-космических сил Виктора Бондарева.
Он отметил, что летчики всегда очень тщательно готовятся к празднику.
В этом году, по словам генерала, «над Кубинкой 12 августа выступят перспективные истребители ПАК ФА, которые представили на авиасалоне МАКС новую программу с элементами воздушного боя и новыми фигурами высшего пилотажа».
У нас будет интересная программа в парке "Патриот" 12 августа, будет прекрасная концертная программа 18 августа в Большом Кремлевском дворце, ну и во всех воинских частях будет чествование летчиков и показы авиационной техники для жителей того или иного региона,сказал Бондарев.
Он отметил, что летчики всегда очень тщательно готовятся к празднику.
В этом году, по словам генерала, «над Кубинкой 12 августа выступят перспективные истребители ПАК ФА, которые представили на авиасалоне МАКС новую программу с элементами воздушного боя и новыми фигурами высшего пилотажа».
Руководство страны, народ России с уважением относятся к летчикам, к авиации в целом. Выступления у нас будут по полной программе, везде и всюду. Пусть люди знают, что небо Родины надежно защищено,подчеркнул Бондарев.
Использованы фотографии: Александр Белтюков
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