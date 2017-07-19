14:35 19 июля

Бондарев приглашает на День ВКС в Кубинку

В День ВКС России масштабный авиационный праздник ждет всех гостей подмосковного парка «Патриот» и аэродрома Кубинка, передает Интерфакс-АВН сообщение главкома Воздушно-космических сил Виктора Бондарева.

Бондарев приглашает на День ВКС в Кубинку


У нас будет интересная программа в парке "Патриот" 12 августа, будет прекрасная концертная программа 18 августа в Большом Кремлевском дворце, ну и во всех воинских частях будет чествование летчиков и показы авиационной техники для жителей того или иного региона,
сказал Бондарев.


Он отметил, что летчики всегда очень тщательно готовятся к празднику.

В этом году, по словам генерала, «над Кубинкой 12 августа выступят перспективные истребители ПАК ФА, которые представили на авиасалоне МАКС новую программу с элементами воздушного боя и новыми фигурами высшего пилотажа».

Руководство страны, народ России с уважением относятся к летчикам, к авиации в целом. Выступления у нас будут по полной программе, везде и всюду. Пусть люди знают, что небо Родины надежно защищено,
подчеркнул Бондарев.

Использованы фотографии: Александр Белтюков
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Комментарии 2

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 12:57
    Вот где будет реальная и зрелищная программа полетов!!!!
    Не как на МАКСе - урезанная.... good
    Соломон Кейн
  2. ЦУС-ВВС Сегодня, 14:32
    12 августа день ВВС. Не путайте народ. А Возду́шно-косми́ческие си́лы (ВКС) — вид Вооружённых Сил Российской Федерации, сформированный в 2015 году, в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны[3].
    Приступили к выполнению поставленных задач с 1 августа 2015 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации В. В. Путина
    ЦУС-ВВС
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