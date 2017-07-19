Куба официально попросила РФ модернизировать ее вооружение

С Кубой у нас идет диалог. Мы договорились о программе сотрудничества на ближайшие два года. У нас есть заявки и запросы от кубинской стороны, в основном они связаны с модернизацией или доработкой существующей техники, или с поставкой запасных частей

На проходящем авиасалоне "МАКС-2017" в среду на брифинге для журналистов выступил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, который отвечая на вопрос о взаимоотношениях РФ и Кубы, сообщил, что Куба официально обратилась к РФ с запросом на модернизацию стоящей на вооружении этой страны техники, передает "Интерфакс" - сказал Михеев и добавил, что, возможно заключение прямых коммерческих контрактов или выполнение работ в кредит.Напоминаем, что ранее замдиректора Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук России заявлял, что в декабре 2016 года между РФ и Кубой была подписана программа технологического сотрудничества. Она будет действовать до 2020 года и предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.