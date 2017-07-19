14:35 19 июля

Куба официально попросила РФ модернизировать ее вооружение

На проходящем авиасалоне "МАКС-2017" в среду на брифинге для журналистов выступил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, который отвечая на вопрос о взаимоотношениях РФ и Кубы, сообщил, что Куба официально обратилась к РФ с запросом на модернизацию стоящей на вооружении этой страны техники, передает "Интерфакс"

Куба официально попросила РФ модернизировать ее вооружение


С Кубой у нас идет диалог. Мы договорились о программе сотрудничества на ближайшие два года. У нас есть заявки и запросы от кубинской стороны, в основном они связаны с модернизацией или доработкой существующей техники, или с поставкой запасных частей
- сказал Михеев и добавил, что, возможно заключение прямых коммерческих контрактов или выполнение работ в кредит.


Напоминаем, что ранее замдиректора Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук России заявлял, что в декабре 2016 года между РФ и Кубой была подписана программа технологического сотрудничества. Она будет действовать до 2020 года и предусматривает модернизацию оборонно-промышленного комплекса Кубы.

Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 41

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  1. Ingvar0401 Сегодня, 12:18
    Опять в кредит? Хотя бы на сахар поменяли что ли..
    Ingvar0401
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:23
      Опять в кредит? Хотя бы на сахар поменяли что ли..


      Ну за чем же в кредит...заключаем договор ....мы там станцию слежения... а они у нас продают свой сахар...сделка выгодная для обоих сторон....я так понимаю.
      Тот же ЛЕХА
      1. Астория Сегодня, 12:25
        В пекло сахар, РФ уже сама чистый экспортер сахара.
        Астория
        1. Скоробей Сегодня, 12:28
          В пекло сахар, только табак!
          Скоробей
          1. Астория Сегодня, 12:29
            Сигары, ром good
            Астория
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:29
          В пекло сахар, РФ уже сама чистый экспортер сахара.

          Меняем на что нибудь профильное ...туризм...дамы легкого поведения(ПРОКЛЯТАЯ ЦЕНЗУРА ...коверкает русский язык)...казино...вариантов множество.
          Тот же ЛЕХА
          1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:16
            дамы легкого поведения
            ...дамы с пониженной социальной ответственностью
            Чёрный Полковник
        3. vasilev Сегодня, 12:49
          Цитата: Астория
          РФ уже сама чистый экспортер сахара.

          Свекольного,который по сравнению с кубинским тростниковым-отрава.
          vasilev
      2. xetai9977 Сегодня, 12:32
        У Кубы денег нет и не будет. Так что волей-неволей только в кредит. Возвратный или невозвратный- это уже другой вопрос
        xetai9977
        1. Астория Сегодня, 12:34
          Меняем на аренду чего-то нужного нам good
          Астория
          1. Banshee Сегодня, 13:10
            Километров 30 береговой линии в районе Варадеро?
            Banshee
        2. Venceremos Сегодня, 12:40
          Цитата: xetai9977
          У Кубы денег нет и не будет. Так что волей-неволей только в кредит. Возвратный или невозвратный- это уже другой вопрос


          Всё ли можно оценить деньгами ?
          Venceremos
      3. Дуплет Сегодня, 12:43
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Опять в кредит? Хотя бы на сахар поменяли что ли..

        Ну за чем же в кредит...заключаем договор ....мы там станцию слежения... а они у нас продают свой сахар...сделка выгодная для обоих сторон....я так понимаю.

        Да от таких выгодных сделок СССР и развалился..
        Дуплет
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:46
          Да от таких выгодных сделок СССР и развалился..

          Не правда...
          вина СССР что он списывал долги как это и сейчас делается...порочная практика...халява даже заклятых друзей делает нашими врагами...ни в коем случае нельзя ничего бесплатно давать.
          Тот же ЛЕХА
          1. Дуплет Сегодня, 12:48
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Да от таких выгодных сделок СССР и развалился..

            Не правда...
            вина СССР что он списывал долги как это и сейчас делается...порочная практика...халява даже заклятых друзей делает нашими врагами...ни в коем случае нельзя ничего бесплатно давать.

            Почему не правда, пол мира содержали и кредиты списывали, а народ собственный народ в очередях стоял.. Это одна из причин развала..
            Дуплет
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:08
              Почему не правда, пол мира содержали и кредиты списывали


              Это маразм а не выгодная сделка...и сейчас КРЕМЛЬ продолжает эту же глупость с маниакальным упорством надеясь получить таким образом друзей...о ГОСПОДИ ...что за дурдом.
              Тот же ЛЕХА
              1. Дуплет Сегодня, 13:15
                Так и я о том же.. ))
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Это маразм а не выгодная сделка...и сейчас КРЕМЛЬ продолжает эту же глупость с маниакальным упорством надеясь получить таким образом друзей...о ГОСПОДИ ...что за дурдом.
                Дуплет
    2. opus Сегодня, 12:48
      Цитата: Ingvar0401
      Опять в кредит?

      бесплатно, почти
      Россия списала Кубе 29 млрд долларов долга, который образовался ещё во времена Советского Союза. Однако списание 90 % задолженности, которая составляет 32 млрд долларов, произойдёт в том случае, если Куба в течение десяти лет выплатит оставшиеся 3,2 млрд долларов долга.

      ну 3,2 они тоже "забили"


      Цитата: Тот же ЛЕХА
      мы там станцию слежения..

      а сша за эту "станцию" спишут (просто отберут) наши $ которые вложены в фантики ФРС
      В таблице ниже приведены данные по вложениям России в казначейские облигации США с 2007 года, в млрд долларов США. (от 0% годовых, до 1,5% годовых)


      $104 900 000 000,00 в апреле 2017 (надысь) Наебулина подкинула США, как раз " станцию слежения" на Кубе и покроет
      Пардон. в мае 2017 добавила Эльвира ишо : $108 700 000 000,00

      Этого хватит на компенсацию зреющего скандала по РСМД

      наивные люди
      https://www.treasury.gov/resource-center/data-cha
      rt-center/tic/Pages/ticsec2.aspx
      opus
      1. Астория Сегодня, 13:20
        Дедушка, не смеши wink . Вся система американского долга строится на ДОВЕРИИ, и эту систему никто разрушать не будет - я конечно понимаю, что Вам хочется показать свою жесткость и бескомпромиссность коверкая фамилию главы ЦБ, но Ваш комментарий не стоит и выеденного яйца.
        Астория
        1. opus Сегодня, 13:55
          Цитата: Астория
          Дедушка, не смеши

          Бабушка, ну не грусти
          Цитата: Астория
          Вся система американского долга строится на ДОВЕРИИ,

          помню помню .
          Американский $ строился на "золотом стандарте"
          15 августа 1971 — президент Никсон объявляет о временной приостановке конвертируемости доллара в золото. Причина отмены «золотого стандарта»

          и с 1821 по 1914 — фунт стерлингов свободно и без ограничений конвертируется в золото. В это время фунт фактически являлся главной резервной валютой. (Где тот фунт)

          пережили?
          "Парижская валютная система" была..


          переживут и это. 20 трл$ ни кто отдавать не собирается, да и не сможет
          Очередная мировая всё спишет, много чего было

          Цитата: Астория
          что Вам хочется показать свою жесткость и бескомпромиссность коверкая фамилию главы ЦБ

          1.Не я

          2.Ни чего мне не "хочется"
          3. Вряд ли Вы чего-то "понимаете"
          Цитата: Астория
          но Ваш комментарий не стоит и выеденного яйца.

          Ну Ваш-то бабуся стоит. или стоИт?
          opus
          1. Астория Сегодня, 14:26
            Много слов, и все без дела laughing . Повторение глупостей за шутами, не делает Вас шутом, скорее копией:


            А теперь к делу:

            1) Бреттонвуд к моменту отмены был уже не нужен, поскольку выступал лишь ограничителем.

            2) Я не знаю, будут американцы отдавать долги или нет, но они должны их обслуживать - если стоимость обслуживания вырастет до 10%, это будет +- треть бюджета США. А еще это колоссальный удар по долговому и фондовому рынку США.

            3) РФ эти 100 миллиардов не убьют - а вот выросшая стоимость обслуживания долга экономику США может и парализовать как это было в 80-х и в 2008г.

            4) Мировая все спишет, а еще нападение марсиан, падение метеорита и нашествие зомби - теории в духе РенТВ оставьте при себе.
            Астория
    3. KUOLEMA Сегодня, 13:27
      Базу в Лурдесе взад и наших людей лечить бесплатно тады можно и надарить один черт беплатно отдадим
      KUOLEMA
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:27
      не как всегда за "Бальшое спасиба",у нас же такие сердобольные меценаты,весь мир готовы облагородить кроме собственной страны((
      Ратник с пулеметом
  2. Alex_Rarog Сегодня, 12:18
    Вот и хорошо. Надо восстанавливать теплые отношения с кубой!
    Alex_Rarog
  3. DEZINTO Сегодня, 12:20
    Уже что-бы совсем нынешняя политическая обстановка стала похожа на 60-е....точно не хватает партнёрства с Кубой....
    DEZINTO
  4. svp67 Сегодня, 12:20
    Куба официально обратилась к РФ с запросом на модернизацию стоящей на вооружении этой страны техники,
    Ура. Согласен. А главное, что начать работы по модернизации надо с развертывания на территории Кубы штук семи "баз модернизации"....морской, авиационной, пары "сухопутных", "ПВО" "ракетной" и "радиоэлектронной".... С нашими специалистами.
    Да и думаю, пора Кубе присоединиться к единому фронту борьбы с засильем "сомалийских пиратов"
    svp67
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 13:21
      ...присоединиться к единому фронту борьбы с засильем "сомалийских пиратов"
      Во-во! А заодно и установить элементы ПРО и ПВО для защиты России и Кубы от сомалийских (иранских) баллистических ракет.
      Чёрный Полковник
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:24
    А под это дело открыть сервисные центры по обслуживанию, инструкторы обязательно будут нужны, охрана городка, обслуживающий персонал и т.д Вот уже и задел для военной базы.
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:36
      ....и пару причальчиков, ну так -баржу разгрузить laughing
      Соломон Кейн
      1. Подрезчик Сегодня, 12:44
        Баржа будет с чем, Костя? С Калибрами-Искандерами? wink laughing
        Подрезчик
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:50
          Александр! Ситуация подскажет...
          А может там кружок моделирования открыть и запускать РУ модельки морского базирования типа "статус".
          Соломон Кейн
  6. Толстоевский Сегодня, 12:25
    можем передать в аренду на 99 лет ракеты с ядерными зарядами
    Толстоевский
  7. злой партизан Сегодня, 12:36
    Надо им Грады модернизировать до модификации "Искандер"-М. yes
    злой партизан
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:44
      Ну а чё, при желании до любой модификации, пригодной для оптимального поражения демонов.... good
      Соломон Кейн
  8. Стирбьорн Сегодня, 12:56
    На базу в Лурдосе на 100 лет вперед хотя бы обменяли, чем о кредитах опять речь вести...лучше всяких тартусов и хмеймимов
    Стирбьорн
  9. Incvizitor Сегодня, 13:02
    Можно "ЯРСы" им поставить наши и с нашими операторами.
    Incvizitor
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:08
    У них там и никель есть laughing Искандеры поставим - вся Флорида "под прицелом". А несколько "Каракуртов" с "Калибрами" - это вообще атас.
    Горный стрелок
  11. Холуай Сегодня, 13:09
    России надо Искандеры для начала там разместить...
    Холуай
  12. Flinky Сегодня, 13:11
    "Клабы" и "Калибры" туда. Дабы матрасня не ерепенилась. Не обязательно и сухопутные - по всему побережью Кубы можно МРК держать на патрулировании.
    Flinky
  13. NUR Сегодня, 13:12
    Ставить надо Бастионы и С 500 от Самолийских пиратов.
    NUR
  14. Berkut24 Сегодня, 14:14
    Если бы кубинцы не фестивалили каждый день извратив учение Маркса, то на заработанные деньги могли бы давно перевооружиться.
    Berkut24
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