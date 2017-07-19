14:35 19 июля

МГБ ЛНР: Украинский диверсант пытался осуществить теракт в сауне

Пресс-служба министерства государственной безопасности ЛНР информирует о задержании очередного украинского диверсанта. Заявлено, что мужчина планировал совершить террористический акт в ресторанном комплексе «Дружба». Место готовящейся закладки взрывного устройства задержанным уточнено. Это сауна «Камелот». Неожиданный выбор...

Из сообщения пресс-службы МГБ ЛНР:
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители Республики. Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач.


Далее как раз и уточняется место для проведения теракта (цитата "Луганский информационный центр" ):

Теракт украинский диверсант должен был осуществить путем подрыва, заложенного им самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе "Дружба", а именно в сауне "Камелот".


В МГБ ЛНР заявили, что теракт в сауне должен был осуществиться диверсантом в 2016 году.

Примечательно, что первоначально Доничу удалось скрыться, однако оперативники в конечном итоге всё же осуществили задержание. По крайней мере, именно так утверждают в пресс-службе ведомства.



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Комментарии 25

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  1. katalonec2014 Сегодня, 12:33
    Такое впечатление что они там буквально живут ( диверсанты ).
    katalonec2014
    1. vovanpain Сегодня, 12:51
      диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители Республики.

      Ой е,не простая видно сауна what
      vovanpain
      1. Zibelew Сегодня, 13:17
        Ранее сотрудники МГБ при проведении оперативных мероприятий под видом клиентов зашли в сауну, сняли девочек, оплатили услуги и через пару часов под видом клиентов покинули сауну.
        Zibelew
    2. Монос Сегодня, 12:56
      Теракт украинский диверсант должен был осуществить путем подрыва, заложенного им самодельного взрывного устройства .

      Пытался помыться и нагадить в уголке?
      Монос
      1. KUOLEMA Сегодня, 13:15
        отдых рукамивадителей ЛНР с лядями был под угрозой)))
        KUOLEMA
        1. Морм Сегодня, 13:33
          Цитата: KUOLEMA
          отдых рукамивадителей ЛНР с лядями был под угрозой)))

          Женщина- пресс-секретарь из МГБ неплохо выглядит.А насчет руководителей ЛНР-Плотницкого могли заметить там.
          Морм
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:33
    В МГБ ЛНР заявили, что теракт в сауне должен был осуществиться диверсантом в 2016 году.


    belay

    Ребята вы о чем???

    Кого диверсант в сауне подрывать собрался?

    Голую девку ...что за хрень?
    Тот же ЛЕХА
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:38
      Тоже очень удивлен этим.
      первоначально Доничу удалось скрыться, однако оперативники в конечном итоге всё же осуществили задержание
      Год ловили по бескрайним степям ЛНР? Все же что-то не совсем вяжется, либо информацию дали не полную и получается, что во вред себе и радость украинским спецслужбам.
      rotmistr60
      1. Zibelew Сегодня, 12:40
        Кого диверсант в сауне подрывать собрался?
        Голую девку ...что за хрень?

        С девками в сауне могли пострадать должностные лица МГБ ЛНР.
        Zibelew
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:44
          Не нужно мне приписывать заслуги по чужим цитатам.
          rotmistr60
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:48
          С девками в сауне могли пострадать должностные лица МГБ ЛНР.

          В тюрьму их скопом...за такие дела...ничего лучшего придумать не могут...раззявы.
          Тот же ЛЕХА
    2. Logall Сегодня, 12:40
      Его там плохо обслужили! Обиделся...
      Logall
    3. Sirocco Сегодня, 12:43
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ребята вы о чем???

      Видео посмотрите, там сказано, что он скрылся в 16-ом , а сейчас его поймали.
      Цитата: katalonec2014
      Такое впечатление что они там буквально живут ( диверсанты ).

      Вы представьте что там делалось в 40-е годы прошлого века. Сочувствующих, и желающих заработать, а кто и подняться на этой грязной волне там масса, а по сути, не раз говорил, и скажу еще раз, Украина сегодня, это Свадьба в Малиновке онлайн.
      Sirocco
    4. svp67 Сегодня, 12:55
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ребята вы о чем???
      Кого диверсант в сауне подрывать собрался?
      Голую девку ...что за хрень?

      А вот давайте познакомимся с "Камелотом"
      Круглосуточная Сауна VIP класса "Камелот" - самая современная сауна в Луганске, своим благородным интерьером позволит Вам почувствовать неповторимый уют, который дополнят блюда армянской и Домашней русской кухни.

      Здесь Вашему вниманию предлагается:

      Компактная 2-х местная Финская сауна с джакузи.
      Уютная 4-х местная Финская сауна с джакузи.
      Просторная 7-ми местная Финская сауна и Бассейн 3х4 с подогревом и водопадом.
      Традиционная 4-х местная Русская баня, с освежающей купелью.
      банная шапочка включена в стоимость;
      Банкетный зал и комната отдыха в каждом номере;
      Кабинет профессионального массажа (лечебный, общий, антицеллюлитный);
      Тут можно и фото посмотреть: http://hotel-druzhba.com/R/sauna
      Одно скажу ресторанный комплекс там серьезный и кого и что он там взрывать собирался....надо у местных спросить. они все знают
      svp67
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:57
        Одно скажу ресторанный комплекс там серьезный и кого и что он там взрывать собирался....надо у местных спросить. они все знают


        Огласите список пожалуйста...хе хе ...
        с первых лиц республики...чего мелочиться...
        авось они сейчас читают это и посмеиваются. smile
        Тот же ЛЕХА
    5. Venceremos Сегодня, 13:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ребята вы о чем???
      Кого диверсант в сауне подрывать собрался?
      Голую девку ...что за хрень?

      Когда к вам приезжают уважаемые вами или просто важные для вас гости,а у вас есть хорошая сауна,разве вы не предложите им туда пойти ?

      А контакты у республик довольно обширные...
      Venceremos
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:25
        Когда к вам приезжают уважаемые вами или просто важные для вас гости,а у вас есть хорошая сауна,разве вы не предложите им туда пойти ?

        Конечно предложу...с условием что это будет самое охраняемое место на планете ЗЕМЛЯ.
        Тот же ЛЕХА
        1. Venceremos Сегодня, 13:30
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Конечно предложу...

          Так из чего же тогда "родился" вопрос в предыдущем комментарии : Кого диверсант в сауне подрывать собрался?
          Голую девку ...что за хрень?           ?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          с условием что это будет самое охраняемое место на планете ЗЕМЛЯ.

          Охраняемое yes . Ведь диверсанта же выявили ?
          Venceremos
      2. jonhr Сегодня, 13:47
        я так и знал что это просто реклама сауны wassat маркетинг в действии
        jonhr
  3. pjastolov Сегодня, 12:33
    теракт в сауне должен был осуществиться диверсантом в 2016 году.
    что-то долго он его осуществлял recourse
    pjastolov
  4. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:35
    Проституток видать стрёмных привезли, расстроился чувак... bully
    GELEZNII_KAPUT
  5. максим1987 Сегодня, 12:40
    на каменку холодной водой хотел поддать чтоли. Смешно конечно, если не было бы так грустно
    максим1987
  6. роман66 Сегодня, 12:46
    все зло от саун - позакрывать нахрен!
    роман66
  7. svp67 Сегодня, 12:48
    МГБ ЛНР: Украинский диверсант пытался осуществить теракт в сауне
    Вот сволота...знает как побольнее ударить.... Ну это уже "запрещенный прием"
    svp67
  8. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:59
    А нафиг военно-политическому руководству ЛДНР по саунам шастать?
    Молодой_Коммунист
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