МГБ ЛНР: Украинский диверсант пытался осуществить теракт в сауне

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители Республики. Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач.

Теракт украинский диверсант должен был осуществить путем подрыва, заложенного им самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе "Дружба", а именно в сауне "Камелот".