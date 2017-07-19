МГБ ЛНР: Украинский диверсант пытался осуществить теракт в сауне
Пресс-служба министерства государственной безопасности ЛНР информирует о задержании очередного украинского диверсанта. Заявлено, что мужчина планировал совершить террористический акт в ресторанном комплексе «Дружба». Место готовящейся закладки взрывного устройства задержанным уточнено. Это сауна «Камелот». Неожиданный выбор...
Из сообщения пресс-службы МГБ ЛНР:
Далее как раз и уточняется место для проведения теракта (цитата "Луганский информационный центр" ):
В МГБ ЛНР заявили, что теракт в сауне должен был осуществиться диверсантом в 2016 году.
Примечательно, что первоначально Доничу удалось скрыться, однако оперативники в конечном итоге всё же осуществили задержание. По крайней мере, именно так утверждают в пресс-службе ведомства.
Из сообщения пресс-службы МГБ ЛНР:
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан диверсант, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить резонансный террористический акт, объектом которого должны были стать иностранные лица и мирные жители Республики. Задержанным является гражданин Украины, ранее судимый за разбой и грабежи, Руслан Донич. В феврале текущего года он был завербован спецслужбами Украины и переброшен в город Луганск для выполнения поставленных ему задач.
Далее как раз и уточняется место для проведения теракта (цитата "Луганский информационный центр" ):
Теракт украинский диверсант должен был осуществить путем подрыва, заложенного им самодельного взрывного устройства в ресторанном комплексе "Дружба", а именно в сауне "Камелот".
В МГБ ЛНР заявили, что теракт в сауне должен был осуществиться диверсантом в 2016 году.
Примечательно, что первоначально Доничу удалось скрыться, однако оперативники в конечном итоге всё же осуществили задержание. По крайней мере, именно так утверждают в пресс-службе ведомства.
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