Корабли СФ провели в Белом море бой с условным противником

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли ледокол "Руслан" и малый морской сухогрузный транспорт ВТР-140,

В среду корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы успешно завершила в Белом море выполнение задач по обороне сил флота, сообщает пресс-служба СФ.говорится в релизе.Сообщается, что «экипажи противолодочных кораблей также успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыгрывался морской бой с надводным кораблем условного противника».В пресс-службе отметили, что «накануне малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали комплекс задач по своему основному предназначению – поиску и условному уничтожению подводной лодки с выполнением торпедных стрельб».Справка пресс-службы: