14:35 19 июля

Корабли СФ провели в Белом море бой с условным противником

В среду корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы успешно завершила в Белом море выполнение задач по обороне сил флота, сообщает пресс-служба СФ.

Корабли СФ провели в Белом море бой с условным противником


В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли ледокол "Руслан" и малый морской сухогрузный транспорт ВТР-140,
говорится в релизе.


Сообщается, что «экипажи противолодочных кораблей также успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыгрывался морской бой с надводным кораблем условного противника».

В пресс-службе отметили, что «накануне малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали комплекс задач по своему основному предназначению – поиску и условному уничтожению подводной лодки с выполнением торпедных стрельб».

Справка пресс-службы: «Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630».

Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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Комментарии 6

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  1. роман66 Сегодня, 13:46
    вот - ведут же артиллерийский бой с противником - а то мне все - невозможно!
    роман66
    1. МПК105 Сегодня, 13:52
      Проект 1124М — последний вариант модернизации малого противолодочного корабля проекта 1124, который был разработан в 1976 году........................
      Я под стол пешком ходил в этом году... laughing laughing laughing
      МПК105
      1. роман66 Сегодня, 13:57
        зато не корвет какой-нибудь, или фрегат... или как сейчас называют?
        роман66
        1. Seaman77 Сегодня, 14:32
          Цитата: роман66
          зато не корвет какой-нибудь, или фрегат... или как сейчас называют?

          По нынешней классификации выходит как корвет. Кстати, "альбатросы" из АК-176 эфиопских эритрийцев в Африке гоняли. И как раз когда конвой охраняли.
          Seaman77
    2. Serg65 Сегодня, 14:26
      hi Привет летун!
      Цитата: роман66
      а то мне все - невозможно!

      В нашем мире, Рома, всё возможно, даже абордаж! bully
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 14:29
        здорово -здорово! hi вот наконец даже и до тебя дошло, что чем пулять по авианосцу издали и портить ценное имущество, надо тихо подкрасться и , перерезав команду, забрать себе! кого пошлем? laughing
        роман66
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