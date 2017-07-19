Корабли СФ провели в Белом море бой с условным противником
В среду корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы успешно завершила в Белом море выполнение задач по обороне сил флота, сообщает пресс-служба СФ.
Сообщается, что «экипажи противолодочных кораблей также успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыгрывался морской бой с надводным кораблем условного противника».
В пресс-службе отметили, что «накануне малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали комплекс задач по своему основному предназначению – поиску и условному уничтожению подводной лодки с выполнением торпедных стрельб».
Справка пресс-службы: «Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630».
В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли ледокол "Руслан" и малый морской сухогрузный транспорт ВТР-140,говорится в релизе.
Сообщается, что «экипажи противолодочных кораблей также успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб в ходе эпизода учения, в котором разыгрывался морской бой с надводным кораблем условного противника».
В пресс-службе отметили, что «накануне малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" отработали комплекс задач по своему основному предназначению – поиску и условному уничтожению подводной лодки с выполнением торпедных стрельб».
Справка пресс-службы: «Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630».
Использованы фотографии: Пресс-служба Северного флота
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